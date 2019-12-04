Emprendedor Social

Este elemento es una ampliación de los de las características de sobre este tema. A continuación se explicará este tema. En inglés: Social entrepreneurship.

La mayoría de los economistas y académicos apoyan la idea de que el espíritu empresarial se está convirtiendo en un factor crucial para el desarrollo y el bienestar de las sociedades. Ya sea que las actividades empresariales se practiquen en economías impulsadas por factores, por la eficiencia o por la innovación, los resultados finales siguen siendo los siguientes:

menores tasas de desempleo;

mayor tendencia a adoptar la innovación; y

cambios estructurales acelerados en la economía. El espíritu empresarial ofrece una nueva competencia y, como tal, promueve una mayor productividad y una competitividad económica saludable (UNCTAD, 2004).

El empresariado social es el campo en el que los empresarios adaptan sus actividades para vincularlas directamente con el objetivo final de crear valor social. Al hacerlo, a menudo actúan con poca o ninguna intención de obtener beneficios personales. Un emprendedor social combina la pasión de una misión social con una imagen de disciplina empresarial, innovación y determinación comúnmente asociada con, por ejemplo, los pioneros de la alta tecnología de Silicon Valley.

El uso del término emprendimiento social está ganando cada vez más popularidad.

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Sin embargo, constantemente se observa confusión e incertidumbre sobre lo que es y lo que hace exactamente un emprendedor social. El término emprendedor social está mal definido (Barendsen y Gardner, 2004; Weerawardena y Mort, 2006), está fragmentado y no tiene un marco teórico coherente. La ausencia de consenso sobre un tema de investigación suele dar lugar a que los investigadores trabajen de forma independiente y no se basen en el trabajo de los demás, por lo que no es posible acumular conocimientos.

Características del Emprendimiento Social

Aunque el uso del término emprendedor social está creciendo rápidamente, el campo del emprendimiento social carece de rigor y está en su infancia en comparación con el campo más amplio del emprendimiento.

Más Información

Las historias de éxito de individuos que resuelven problemas sociales complejos se están utilizando para legitimar el campo del empresariado social.

Sin embargo, se puede decir que este campo está impulsado por los fenómenos y se queda corto en comparación con las áreas en las que se percibe que se les aplica un mayor rigor. Como prueba de ello, los académicos aún no han vinculado el empresariado social a la teoría del empresariado y el conocimiento.

El interés en los emprendedores sociales se deriva de su papel en la resolución de problemas sociales críticos y de la dedicación que demuestran para mejorar el bienestar de la sociedad. El público a menudo tiene en alta estima a los emprendedores sociales debido a la multitud de necesidades sociales que satisfacen y a la mejora de la calidad de vida que aportan a las sociedades afectadas.

Algunas Definiciones

Por ejemplo, en el mundo anglosajón, se han ofrecido las siguientes:

Bornstein (1998): Un emprendedor social es un rompedor de caminos con una nueva y poderosa idea que combina la creatividad visionaria y la resolución de problemas del mundo real, tiene una fuerte fibra ética y está totalmente poseído por su visión de cambio.

Thompson y otros (2000): Los emprendedores sociales son personas que se dan cuenta de que existe la oportunidad de satisfacer una necesidad insatisfecha que el sistema de bienestar del estado no satisface o no puede satisfacer, y que reúnen los recursos necesarios (generalmente personas, a menudo voluntarios, dinero y locales) y los utilizan para "marcar la diferencia".

Dees (1998): Los emprendedores sociales desempeñan el papel de agentes de cambio en el sector social mediante: Adoptar una misión para crear y mantener el valor social; Reconocer y buscar sin descanso nuevas oportunidades para servir a esa misión; Participar en un proceso de innovación, adaptación y aprendizaje continuo; Actuar con audacia sin estar limitados por los recursos actualmente disponibles; Demostrar un mayor sentido de responsabilidad ante los grupos de interés a los que sirven los resultados creados.

Brinckerhoff (2009): Un emprendedor social es alguien que asume riesgos razonables en nombre de las personas a las que sirve su organización.

Leadbeater (1997): Los emprendedores sociales son personas emprendedoras, innovadoras y "transformadoras" que también son: líderes, narradores, gestores de personas, oportunistas visionarios y constructores de alianzas. Reconocen un problema social y organizan, crean y administran un emprendimiento para lograr un cambio social.

Zahra y otros (2008): El emprendimiento social abarca las actividades y los procesos emprendidos para descubrir, definir y aprovechar las oportunidades con el fin de aumentar la riqueza social mediante la creación de nuevas empresas o la gestión de las organizaciones existentes de manera innovadora.

Ashoka (2012): Los emprendedores sociales son personas con soluciones innovadoras a los problemas sociales más acuciantes de la sociedad [...] Son a la vez visionarios y realistas, preocupados por la puesta en práctica de su visión por encima de todo.

Los límites del empresariado social

Esta sección distingue entre el empresariado social y otras iniciativas no empresariales impulsadas por la misión. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Como se mencionó anteriormente, el término emprendimiento social se está volviendo más popular y está atrayendo una cantidad creciente de recursos.

Algunas Observaciones Adicionales

Se observa con frecuencia en los medios de comunicación, es utilizado por funcionarios públicos y es comúnmente referido por académicos. Esto se debe en parte al apoyo que los emprendedores sociales están recibiendo de una compleja red de organizaciones que destacan su trabajo y contribuciones a la sociedad.

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Pero la falta de consenso sobre la definición del empresariado social significa que otras disciplinas a menudo se confunden y se asocian erróneamente con el empresariado social. A los filántropos, activistas sociales, ambientalistas y otros profesionales con orientación social se les conoce como emprendedores sociales. Es importante diferenciar la función del empresariado social de otras actividades de orientación social e identificar los límites dentro de los cuales operan los emprendedores sociales.

“Llega un momento en que comprendes que la mayoría de las personas no están ni a tu favor, ni en tu contra. Simplemente están pensando en sí mismas. Aprendes que, por mucho que te esfuerces en agradar, algunas personas en este mundo no van a quererte. Es una lección que al principio resulta inquietante, pero que luego es realmente liberadora.” - John W. Gardner

Según algunos expertos, la definición de emprendimiento social no debería extenderse a filántropos, activistas, empresas con fundaciones u organizaciones que son simplemente socialmente responsables. Aunque todos estos agentes son necesarios y valorados, no son emprendedores sociales.

Basándonos en nuestra definición propuesta de empresariado social, proponemos límites para posicionar adecuadamente a los emprendedores sociales en el espectro del empresariado. Los emprendedores sociales operan dentro de los límites de dos estrategias empresariales:

Sin fines de lucro con estrategias de ingresos ganados: una empresa social que realiza una actividad empresarial híbrida social y comercial para lograr la autosuficiencia. En el Marco del Emprendimiento En este escenario, un emprendedor social opera una organización que es tanto social como comercial; los ingresos y las ganancias generadas se utilizan solo para mejorar aún más la entrega de valores sociales.

Con fines de lucro con estrategias orientadas a la misión: una empresa con fines sociales que realiza actividades empresariales sociales y comerciales simultáneamente para lograr la sostenibilidad. En el Marco del Emprendimiento En este escenario, un emprendedor social opera una organización que es tanto social como comercial; la organización es financieramente independiente y los fundadores e inversionistas pueden beneficiarse de una ganancia monetaria personal.

Revisor: Lawrence

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Véase También

El espíritu emprendedor Tecnología apropiada B Corporation (certificación) Ética en los negocios Método colaborativo Geoturismo Listado de emprendedores sociales Microfranquicias Innovación social Capital riesgo social