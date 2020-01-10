Emprendedor

Este elemento es una profundización de los de las características de sobre este tema. A continuación se explicará este tema.

Definición del emprendedor

Un emprendedor es un innovador que implementa el cambio empresarial en los mercados, donde el cambio empresarial tiene, al menos, cinco manifestaciones: 1) la introducción de un bien nuevo o mejorado; 2) la introducción de un nuevo método de producción; 3) la apertura de un nuevo mercado; 4) la explotación de una nueva fuente de suministro; y 5) la realización de la nueva organización de cualquier industria. El empresario es una persona con una gran necesidad de logros. Esta necesidad de logro está directamente relacionada con el proceso de emprendimiento [...] El emprendedor es una persona enérgica y moderada que asume riesgos. El emprendedor reconoce y actúa sobre las oportunidades del mercado. El empresario es esencialmente un árbitro en este sentido.

Características del emprendedor

En esta sección se identifican las características del empresario. Según la literatura de gestión empresarial, el espíritu emprendedor es un conjunto excepcional de actividades llevadas a cabo por personas con una mentalidad excepcional con el fin de maximizar los beneficios.

Una Conclusión

Por lo tanto, el proceso está estrechamente ligado al éxito. Utilizamos el término "mentalidad excepcional" como un término más amplio para encapsular las características que dan forma a las actividades empresariales de esos individuos. La literatura empresarial diferencia a los empresarios de los empresarios al incluir afirmaciones como: los empresarios "crean necesidades"; mientras que los empresarios "satisfacen necesidades". Los empresarios son conceptualizados como individuos que ven el mundo de manera diferente y ven el futuro mejor que otros. Aprovechan oportunidades que de otro modo pasarían desapercibidas.

Desarrollo (Emprendedor)

Perciben y aceptan los riesgos de manera diferente a los demás. La Tabla 1 muestra las características centrales de los empresarios, extraídas de las definiciones completas o parciales de la literatura sobre la creación de empresas, la explotación de oportunidades y la maximización de las ganancias. Estas características ponen de relieve la visión del economista de un empresario como un individuo con una mentalidad excepcional; los individuos con una mentalidad así son vistos como la clave para la maximización del crecimiento de la empresa y la prosperidad económica.

El emprendedor social

El emprendedor social es un individuo orientado a la misión que utiliza un conjunto de comportamientos empresariales para entregar un valor social a los menos privilegiados, todo a través de una entidad con orientación empresarial que sea financieramente independiente, autosuficiente o sostenible. Véase más sobre el emprendedor social aquí.

El emprendedor quemado

A día de hoy ya todos conocemos los riesgos de acabar quemado (burnout, en inglés). Los estudios demuestran que conduce a problemas relacionados con el trabajo, como la insatisfacción laboral, el ausentismo, la toma de decisiones ineficaces y la rotación, así como también a problemas relacionados con la salud, como la depresión, las enfermedades cardíacas e incluso la muerte. [rtbs name="muerte"] [rtbs name="pena-de-muerte"] [rtbs name="pena-capital"] [rtbs name="muerte"] La investigación también revela algunas de las causas comunes del agotamiento, como la falta de autonomía (véase qué es, su concepto; y también su definición como "autonomy" en el contexto anglosajón, en inglés), el compromiso, la motivación y la pasión. Sin embargo, dado que gran parte de esta investigación ha analizado a los empleados de grandes organizaciones, sabemos menos sobre qué aspecto tiene el agotamiento para otro tipo de trabajadores. Queríamos estudiar un grupo que parece ser más susceptible al agotamiento: los emprendedores. Hay pruebas que sugieren que los emprendedores corren más riesgo de agotarse porque tienden a ser extremadamente apasionados con su trabajo y están más aislados socialmente, tienen redes de seguridad limitadas y operan en alta incertidumbre. Esto tiene importantes consecuencias para el crecimiento económico: es probable que el fracaso y la quiebra, bancarrota, o insolvencia, en derecho (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "insolvency" o su significado como "bankruptcy", en inglés) de empresas emprendedoras contribuyan de manera significativa a los 300.000 millones de dólares (unos 265.000 millones de euros) que el agotamiento le cuesta a día de hoy a EE. UU. Llevamos a cabo un estudio para ver qué factores conducen a un mayor desgaste entre los emprendedores. Específicamente, analizamos si la pasión por el trabajo, el ajuste laboral y las creencias sobre el destino (la creencia de que una carrera empresarial exitosa es algo que está "destinado a ocurrir") hace que los emprendedores sean más o menos propensos a experimentar agotamiento.

Algunas Observaciones Adicionales

Se ha demostrado que estos factores afectan de manera significativa a cuestiones como el estrés y el rendimiento (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) empresarial. Encuestamos a 326 miembros de la organización Business Networking International (BNI) en una región del suroeste de Estados Unidos. BNI es la organización de redes de emprendedores más grande del mundo, con más de 2.800 secciones en 50 países. Los miembros se reúnen semanalmente para establecer relaciones e intercambiar referencias y otros recursos. Dentro de nuestra muestra, el 59,6% de los encuestados eran hombres y la edad promedio era de 47,4 años. Estas personas trabajaron en una variedad de industrias, desde servicios y finanzas hasta manufactura y comercio. La mayoría (95,6%) de nuestros encuestados trabajaba en pequeñas empresas con 250 trabajadores o menos y la duración media en estos trabajos era de 8,59 años (nuestros datos no muestran si estos emprendedores son dueños de negocios o fundadores). Nuestra encuesta formuló una serie de preguntas para medir la pasión por el trabajo de los emprendedores, el ajuste laboral, las creencias de destino del trabajo y la tendencia a experimentar el agotamiento. Definimos el trabajo adecuado como la forma en que la persona pensaba que su trabajo actual coincidía con su trabajo ideal. Definimos que la pasión por el trabajo tenía una fuerte inclinación hacia el trabajo que a uno le gustaba y consideraba importante. Queríamos medir tanto la pasión armoniosa (que alguien esté motivado por el trabajo porque les aporta satisfacción y es una parte importante de lo que son) y la pasión obsesiva (que el trabajo es importante para alguien debido a su estatus, dinero, u otras recompensas que trae). Para las creencias sobre el trabajo, nuestras preguntas fueron diseñadas para medir cómo las personas pensaban que su carrera evolucionaría con el tiempo. Las personas se dividieron en dos grupos: personas con una mentalidad flexible, que creían que una carrera como emprendedor puede desarrollarse a lo largo del tiempo y personas con una mentalidad fija (de destino), que pensaban que un paso profesional es correcto o incorrecto y que el éxito como emprendedor está o no destinado a existir.

Desarrollo (Emprendedor)

Para medir el agotamiento, le hicimos preguntas a la gente, como si se sentían cansadas cuando enfrentaban otro día en el trabajo, si dudaban de la importancia de su trabajo y si se sentían eufóricas cuando lograban algo en el trabajo. Todas nuestras preguntas de la encuesta se basaron en escalas validadas. Nuestros hallazgos muestran que, a pesar de que los emprendedores generalmente tenían la autonomía para diseñar sus trabajos, su pasión, sentido del trabajo y la probabilidad de experimentar agotamiento variaban. Los emprendedores de nuestra muestra, en promedio, dijeron que experimentaron cierto nivel de agotamiento.

Puntualización

Sin embargo, algunos estaban más quemados que otros: el 25% de los emprendedores se sentía moderadamente quemado, mientras que el 3% se sentía muy agotado. Encontramos que la mayoría de los emprendedores apuntaban a altos niveles de ajustes laborales (4,26 en una escala de 5 puntos), puntuaron alto en pasión armoniosa (3,90) y obtuvieron una puntuación promedio en pasión obsesiva (2,58) y creencias de destino (2,79). Descubrimos que los emprendedores que reportaron altas puntuaciones de pasión obsesiva tenían más probabilidades de decir que experimentaban agotamiento que aquellos que reportaron altas puntuaciones de pasión armoniosa. Los emprendedores obsesivamente apasionados informaron sentir que el trabajo era más agotador emocionalmente y que trabajar todo el día requería un gran esfuerzo. Indicaron sentirse frustrados por su trabajo e incluso que los estaba desmoronando.

Desarrollo (Emprendedor)

Para algunos emprendedores, su agotamiento causó un estado constante de ansiedad y estrés. También encontramos que entre los emprendedores con pasión obsesiva, aquellos con una mentalidad fija eran aún más propensos al agotamiento.

El lado oscuro de la pasión

Echemos un vistazo más de cerca a la conexión entre la pasión y el agotamiento. Los emprendedores que señalaban tener altos niveles de pasión armoniosa informaron haber experimentado altos niveles de concentración, atención y asimilación durante su trabajo.

Algunas Observaciones Adicionales

Si bien estos emprendedores dijeron que a menudo se sentían totalmente cautivados por su trabajo, también se permitían descansos y tenían más flexibilidad.

Otros Elementos

Además, sentían que su carrera empresarial les permitía vivir una variedad de experiencias memorables y reflexionar sobre las cualidades que les gustaban de ellos mismos.

En el Marco del Emprendimiento

En general, estos emprendedores armoniosamente apasionados pudieron equilibrar su trabajo con otras actividades en sus vidas sin experimentar conflictos, culpa o efectos negativos cuando no se involucraron en el trabajo.

En el Marco del Emprendimiento

En consecuencia, descubrimos que esos emprendedores tenían una posibilidad significativamente menor de sufrir sensaciones de agotamiento. Por el contrario, los emprendedores obsesivamente apasionados por su negocio veían su carrera como importante debido a ciertas presiones o resultados. Les preocupaba la aceptación social, el estado, el dinero y otros resultados asociados con ser un emprendedor. Indicaban altos niveles de ajuste laboral (4,5) pero también informaron de que les resultaba difícil prestar atención en el trabajo; a menudo se distraían al pensar en los roles y responsabilidades que estaban descuidando (como la familia y mantenerse saludables) debido a su pasión obsesiva. Dijeron que no podían vivir sin su trabajo y que sentían un fuerte impulso de trabajar en sus empresas 24 horas al día 7 días a la semana.

Otros Elementos

Además, se sentían emocionalmente dependientes de su trabajo, tenían dificultades imaginando sus vidas sin su trabajo y sentían que su estado de ánimo dependía de que ellos pudieran trabajar.

La importancia de una mentalidad flexible

También se decían que una mentalidad fija moderaba la relación entre el ajuste laboral y el agotamiento. Esto significa que los emprendedores con una mentalidad fija consideraban que sus sentimientos de trabajo eran tan rígidos que influían en sus sentimientos de pasión y, por lo tanto, conducían al agotamiento. Extrapolemos un par de ejemplos de nuestros datos para ver cómo se ve esto en la práctica.

Desarrollo (Emprendedor)

Peter (nombre inventado) es un emprendedor que reportó un alto nivel de preparación laboral y una mentalidad fija. Al definir toda su vida en torno a su trabajo, se vio consumido por su carrera, ya que creía que estar en su trabajo ideal era algo que era poco probable que volviera a ocurrir. Esto sumergió a Peter en su estilo de vida actual como emprendedor y se obsesionó con sus negocios y finalmente esto lo llevó al agotamiento. Vamos a contrastarlo con Sarah (no es su nombre real), quien reportó un alto nivel de ajuste laboral y una mentalidad flexible.

Algunas Observaciones Adicionales

Sarah no le dio tanto valor al puesto de trabajo, ya que creía que había más de una carrera perfecta para ella. Entonces, aunque realmente le gustaba ser emprendedora, no veía el emprendimiento como el único lugar correcto para ella. Esto hizo a Sarah mucho más flexible en cuanto a cómo veía su carrera y la llevó a disfrutar verdaderamente de su trabajo, haciéndola menos propensa a quemarse. En resumen, nuestros hallazgos muestran que el ajuste laboral, la pasión, la mentalidad y el agotamiento están inextricablemente unidos. Comprender que la pasión es un arma de doble filo puede ayudar a los emprendedores a controlar sus motivaciones y su comportamiento laboral y puede evitar que el agotamiento perjudique sus carreras. Del mismo modo, aprender a pensar con más flexibilidad sobre su carrera también puede ayudarle a evitar el agotamiento. Fuente: HBR

Admirados

Los estadounidenses aman a los emprendedores.

En el Marco del Emprendimiento

En cada una de las encuestas que he visto, los emprendedores están altamente valorados incluso cuando se desprecian los grandes negocios. ¿Por qué? El afecto hacia los emprendedores está relacionado con el respeto de los estadounidenses por los negocios más pequeños, los mismos con los que se suele asociar el emprendimiento. La visión tan positiva sobre los pequeños negocios se debe en parte a la idea ampliamente extendida de que son las pequeñas y medianas empresas las que generan casi todo el empleo. Es verdad en buena parte, pero también un ejemplo recurrente de la práctica omnipresente de mentir con estadísticas. En términos generales, las empresas con menos de 100 trabajadores son las que crean el mayor número de puestos de trabajo cada año en comparación las empresas medianas (entre 101 y 499 trabajadores) y las grandes (más de 500 trabajadores).

Puntualización

Sin embargo, las pequeñas también son las que más empleo destruyen cada año.

Detalles

Las empresas pequeñas son simplemente la mayor fuente de rotación de personal de la economía, no el mayor creador de empleo neto. No es lo único.

Detalles

Las empresas pequeñas tienen otras características no necesariamente agradables.

Algunas Observaciones Adicionales

Sus sueldos son notablemente más bajos, su productividad menor, innovan menos y además exportan menos que las empresas de mayor tamaño.

Una Conclusión

Por lo tanto, un emprendedor que dirige una pequeña start-up no debería verse como alguien tan excepcional, sobre todo si se le compara con ejecutivos experimentados que crean trabajos mejor remunerados, más productivos e innovadores. La historia no termina aquí.

Detalles

Las empresas más valiosas para la economía son las pequeñas que se convierten en grandes. Estas empresas sí que crean un gran un número de puestos de trabajo netos, trabajos que se convierten en innovadores, en puestos bien remunerados, de alta productividad, y en dinamizadores de la exportación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Los emprendedores que crean y dirigen esas empresas sí que merecen admiración. ¿Qué convierte entonces a los emprendedores en un objeto de deseo? Atacan el statu quo y lo transforman en algo sustancialmente mejor.

Desarrollo (Emprendedor)

Por ejemplo, a finales de la década de 1960, Fred Smith observó un desequilibrio desagradable en la entrega de paquetes.

Algunas Observaciones Adicionales

Si uno quería enviar urgentemente algo de Boston a Los Ángeles (ambas en EEUU), necesitaba contactar con una empresa de envíos en Boston que enviaría un camión para recoger el paquete. Después, esa empresa contrataría a otra empresa transportista para enviar el paquete por avión desde Boston a Los Ángeles para volver a contratar a otra empresa de reparto en Los Ángeles que entregara el paquete en la dirección de destino. Smith comprobó que el sistema rara vez funcionaba sin contratiempos.

Algunas Observaciones Adicionales

Si fallaba y el cliente reclamaba, la terna de proveedores se acusaba mutuamente sin arreglar el problema del cliente. No había solución. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Uno mandaba el envío, cruzaba los dedos y le decía al destinatario que lo recibiría lo más rápido posible, fuese cual fuese el plazo (véase más detalles en esta plataforma general) real. Tantos los remitentes como los destinatarios asumían este esquema a pesar de su pésima calidad. En 1971, Fred Smith empezó un pequeño negocio pensado para transformar completamente ese equilibrio. Cuando algo tenía que llegar sí o sí y a tiempo, FedEx lo logaría. 45 años después, "FedEx" se ha convertido en un verbo en inglés y tiene una plantilla de 168.000 empleados altamente productivos que permiten los 50.000 millones de dólares (unos 47.000 millones de euros) de ingresos que genera su sistema. Es más, FedEx ha engendrado un montón de imitadores que han llegado a crear mayor valor añadido e incluso más empleo. Ese tipo de emprendedor es un diamante en bruto. Transforman un statu quo no deseado y generan enormes beneficios para la economía.

Desarrollo (Emprendedor)

Por eso reservo mi definición de "emprendedor" para las personas que logran hacer. Sigo sin creer que debamos valorar más a una persona que lanza un negocio exitoso que a un ejecutivo que ya dirige un negocio estable y rentable. Desde luego, deberíamos venerar a las personas que identifican un desequilibrio en el mercado y crean una manera de transformarlo para terminar con él y crean, durante el proceso, grandes empresas con empleos sostenibles y productivos.

Algunas Observaciones Adicionales

Son el ejemplo del emprendimiento como una fuerza para el bien en el mundo. Fuente: HBR .

Emprendedor en Sociología

[sc name="home-sociologia"][/sc]Alguien que inicia o es dueño de un negocio y asume la responsabilidad personal de los riesgos involucrados y las posibles recompensas obtenidas.

Revisor: Lawrence