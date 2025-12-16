De Empleado a Emprendedor: La estrategia de “no hacer nada”

Nota: Este texto forma parte de la serie sobre autónomos, de la guía Empleado a Emprendedor: Aprendizajes Poco Convencionales, y de la macro-guía: Vida de autónomo: Cómo sobrevivir y prosperar como profesional independiente (La Guía Definitiva para Dirigir con Éxito un Negocio Autónomo).

La estrategia de "no hacer nada”

A lo largo de nuestros artículos sobre los autónomos (o freelancers) vemos una buena selección de los altibajos asociados a estar al timón de tu propio negocio. Posiblemente la mayor ventaja y al mismo tiempo el mayor inconveniente es que la responsabilidad recae sobre ti. Al fin y al cabo, la decisión final sobre cualquier asunto es tuya. Puedes pedir consejo a otros, tanto dentro como fuera de la organización, pero al final es importante que cualquier decisión que tomes te siente bien. El lado positivo de esta moneda es que puedes tomar decisiones que encajen bien con tu propia ética. La otra cara de la moneda es que no puedes culpar a una empresa sin rostro de tu comportamiento.

La toma de decisiones puede ser un aspecto muy solitario de dirigir una empresa. A veces es difícil compartir las grandes cuestiones que afectan a la empresa con quienes trabajan para ti.

En Ubevco tuvimos suerte. Había tres socios iguales, cada uno de los cuales aportaba una experiencia y una perspectiva diferentes, y cada uno estaba dispuesto a ser franco y directo con sus puntos de vista. Tuvimos muchos debates «sanos» a lo largo de nuestro viaje. Pero desde luego no fue un camino solitario hacia la toma de decisiones. No obstante, hubo muchas ocasiones en las que nos resultó difícil tomar una decisión.

No era raro que pasáramos varias horas discutiendo un problema o una cuestión y que, después de dar varias vueltas a las opciones, simplemente no encontráramos una forma de avanzar. Llegamos a llamar a esto la «estrategia de no hacer nada».

«Entonces estamos de acuerdo, no haremos nada».

A primera vista, puede parecer que simplemente no fuimos capaces de llegar a un acuerdo y, en los primeros días, a veces así lo parecía. Seguramente, una vez identificada una cuestión o un problema, está mal no tomar medidas para resolverlo. Pues bien, con el tiempo nos dimos cuenta de que el resultado de la inacción puede ser positivo. Llegamos a comprender que, en determinadas situaciones, «no hacer nada» es la forma correcta de actuar y, por tanto, se convirtió en una parte importante de nuestro kit de herramientas para la toma de decisiones.

En términos sencillos, la estrategia de no hacer nada es la decisión consciente de un directivo de no emprender ninguna acción. Por tanto, por definición, es una decisión y esto la diferencia de limitarse a evitar el problema.

Como en toda buena estrategia, hay un proceso de pensamiento que conduce a la decisión de «no hacer nada». Para llegar a la decisión de no emprender ninguna acción, primero tienes que explorar a fondo la cuestión o el problema. Es muy importante identificar y comprender correctamente el problema. No hacer nada sólo porque no entiendes realmente el problema no es apropiado, nunca. Si no entiendes el problema, entonces tienes que tomar medidas para que se investigue más a fondo.

Sin embargo, una vez que el problema se ha identificado correctamente y se ha revisado a fondo, estarás en condiciones de explorar las opciones de resolución. De nuevo, es importante que la exploración de las opciones se haga con vigor.

Cuando hayas identificado todas las vías de actuación disponibles, estarás en condiciones de decidir cuál puede resolver tu problema. Es en este punto cuando te propondríamos que hay algunas situaciones en las que tal vez desees desplegar la estrategia de no hacer nada:

cuando alguna o todas las soluciones posibles no sean buenas para tu empresa cuando la solución pueda crear otro problema cuando la solución no sea económicamente viable cuando no exista una solución cuando simplemente no tengas la experiencia necesaria para encontrar una solución cuando sea imposible predecir el resultado cuando exista una gran probabilidad de que el problema desaparezca con el tiempo.

El punto clave es que, a veces, si actúas puedes ser responsable de empeorar las cosas. Consideremos estos puntos con un poco más de detalle.

1 La solución no es buena para tu empresa

El mejor ejemplo en el que podemos basarnos es la demanda de más personal por parte de la empresa Red Bull.

A principios de 1999, la marca estaba creciendo exponencialmente. Poco a poco habíamos aumentado nuestra plantilla hasta algo más de 50 personas y estábamos cubriendo todas las bases en cuanto a clientes comerciales. Pero a pesar de ello y del claro éxito de la marca, la dirección de Red Bull estaba obsesionada con aumentar aún más la plantilla. Tuvimos muchos debates internos al respecto. No teníamos la sensación de que fuera necesario aumentar el personal, nos preocupaba la distracción que causaba la contratación y, desde el punto de vista financiero, no veíamos ningún beneficio, sólo más riesgo. Así que decidimos no hacer nada. Aumentar la plantilla no parecía bueno para el negocio en ese momento. Sin duda fue la acción correcta en aquel momento. Ese año cuadruplicamos el volumen de la marca. Por desgracia, no fuimos capaces de mantener esta posición. A finales de 1999, la presión de Red Bull aumentó y habríamos perjudicado considerablemente la relación si no hubiéramos tomado medidas. El problema había cambiado y teníamos que reaccionar de forma diferente ante él.

2 La solución crea un problema diferente

A veces, una solución a un problema a corto plazo sólo puede crear otro problema en otro lugar.

En la categoría del alcohol, la mayoría de las ventas se habrán realizado con el impuesto ya pagado al gobierno. Así que, normalmente, Ubevco pagaría el impuesto de todas sus cervezas antes de entrar en el comercio. Existe un sector conocido como el mercado de bajo depósito, en el que las existencias se guardan en almacenes y el impuesto no se paga hasta que se venden fuera del almacén. Hay empresas especializadas que operan en este sector. Como resultado, los precios para estos clientes son más bajos que para otros sectores, ya que el cliente se hace responsable del pago del impuesto. A veces, los propietarios de marcas nos pedían que vendiéramos en este sector, ya que el volumen era en teoría incremental. Sin embargo, sabíamos que vender en este sector conllevaba riesgos: El volumen no se vendería en el Reino Unido, sino que se enviaría al extranjero, a otro mercado, y crearía problemas a otro distribuidor.

Se podría reimportar ilegalmente sin pagar derechos.

Circularían rumores de precios más bajos entre la amplia base de clientes. Sobre esta base, pensamos que si vendíamos en este sector estábamos creando potencialmente un problema diferente en el futuro. Este problema sería mucho más difícil de gestionar, por lo que tomamos la decisión de que no era lo mejor para la empresa.

3 La solución no es económicamente viable

Éste es probablemente el ejemplo más fácil y frecuente de utilización de la estrategia de no hacer nada. Tirar dinero a un problema es a veces una forma muy válida de resolverlo. Sin embargo, también es cierto que, evidentemente, puede ser una vía costosa para la resolución del problema y, por tanto, peligrosa tanto para tu posición financiera como para sentar precedentes.

Uno de los problemas que experimentábamos regularmente como pequeño actor en un gran mercado competitivo eran las excesivas exigencias de los grandes minoristas en cuanto a actividades de promoción, que por supuesto esperaban que financiara el proveedor. Las grandes marcas realizaban regularmente promociones en los principales supermercados que vendían el producto por debajo de su coste. ¿Por qué? Pues a menudo sus objetivos estaban más alineados con la cuota empresarial que con la rentabilidad normal. Sin embargo, a menudo esto llevaba a los compradores a pedir promociones similares también a los operadores más pequeños. Al principio conseguimos eludir estas exigencias alegando simplemente que éramos demasiado pequeños, pero a medida que nuestro negocio crecía se hizo más difícil de justificar. El dilema llegó cuando, finalmente, uno de los supermercados nos amenazó con retirar nuestra marca de la lista si no llevábamos a cabo una promoción muy rebajada. Financieramente, esta promoción no tenía sentido, pero perder la distribución también habría sido difícil. Al final, mantuvimos nuestra posición. El cliente se quedó perplejo durante un tiempo, pero no retiró el producto de la lista. En realidad, esta marca funcionaba bastante bien y el minorista no le veía sentido a retirarla de la venta. Fue una situación incómoda la primera vez que nos enfrentamos a ella, pero no hacer nada en esta situación fue sin duda la mejor decisión. Nos dio confianza cuando el problema se repitió muchas veces.

4 Puede que no haya solución

Los problemas son complicados y las posibles soluciones pueden no estar bajo tu control. A veces simplemente tienes que aceptar que no puedes resolver el problema y que, por tanto, actuar será inútil o posiblemente empeore la situación.

Incluso después de dirigir nuestro negocio durante 10 años, nos encontramos con problemas a los que sencillamente no encontrábamos respuesta. A veces, los propietarios de las marcas nos pedían información que era imposible proporcionarles sin contratar a un vidente. O a veces, cuando el problema era tan grave que tomar medidas sólo conseguiría que lo inevitable llegara antes.

Habiendo duplicado el tamaño de nuestra plantilla y creado equipos separados para la cerveza y los refrescos, la cuestión de la cultura en la organización se convirtió en un gran reto. En una parte de la empresa teníamos una sólida cultura Ubevco, que creíamos que apuntalaba nuestro éxito, y en otra parte teníamos una cultura Red Bull emergente que no sólo era diferente, sino también discutiblemente contraria a la nuestra. Fue un periodo muy incómodo. Resolver este problema habría supuesto aplastar la cultura Red Bull dentro de Ubevco, lo que habría creado problemas en nuestra relación con la empresa Red Bull. Así que no hicimos nada. Al final, Red Bull decidió encargarse de la distribución y el problema quedó resuelto para nosotros.

5 Experiencia insuficiente

La estrategia de no hacer nada también tiene cabida en ocasiones que no están totalmente relacionadas con la resolución de problemas. A veces descubres una nueva oportunidad para tu negocio. Si esta situación entra dentro del ámbito de tu experiencia, entonces todo va bien. Si no es así, entonces hay argumentos para que prevalezca la cautela.

A veces son tus propios colegas los que tienen mayor capacidad para sorprender y poner al descubierto tu propia inexperiencia. Un ejemplo de ello ocurrió a principios de 2001, cuando nuestro director de ventas descubrió que uno de nuestros directores regionales de ventas de Red Bull estaba en la lista de 24 aspirantes a aparecer en la siguiente serie del programa Gran Hermano del Canal 4 de televisión. En la siguiente reunión de dirección cundió un ligero pánico. ¿Tenía que pedir permiso? ¿Podíamos denegarle el permiso? ¿Le pagaríamos mientras estuviera «en la casa»? ¿Y si llegaba hasta el final y desaparecía durante 12 semanas? ¿Qué diría en directo sobre Ubevco y sus colegas? ¿Qué diría de Red Bull? ¿Deberíamos decírselo a Red Bull? ¿Quién haría su trabajo? Las preguntas eran interminables. A nada de esto ayudaba el hecho de que el individuo en cuestión, aunque muy competente, era una especie de «personaje», ¡justo lo que buscaba el Gran Hermano! Por supuesto, no teníamos ninguna experiencia previa que nos ayudara a responder a estas preguntas, así que decidimos no hacer nada y esperar a que el jefe de ventas nos planteara el problema. Confiábamos en que al mismo tiempo ofreciera soluciones a nuestras inquietudes, guiado, esperábamos, por los productores del programa, que sí tenían experiencia en esta situación inusual. Lamentablemente, cayó en el último obstáculo y no llegó a los 12 finalistas.

6 Cuando no hay un resultado predecible

Este es posiblemente el peor tipo de problema. Aunque lleves a cabo un proceso riguroso de evaluación de tu problema e identificación de las opciones, de vez en cuando te encontrarás en una situación en la que no podrás predecir el resultado de las acciones propuestas.

Quizá sea más apropiado llamar a esto la opción de «ganar tiempo», ya que esperar antes de actuar puede permitirte responder a las preguntas sobre la previsibilidad.

En 2002 empezamos a trabajar con una marca llamada Mike's Hard Lemonade. Estábamos en la era post-Red Bull y deseábamos volver a construir la cartera. Mike's Hard Lemonade era un producto premezclado de vodka con «actitud». Tuvo mucho éxito en EE UU y Canadá, y la personalidad de la marca encajaba bien con la nuestra. Intentábamos movernos con rapidez para entrar en el mercado durante el importante periodo estival. Todo iba según lo previsto hasta que un cambio en los tipos impositivos impuesto por el gobierno significó que producir la bebida con alcohol de malta en lugar de la base original de vodka reduciría significativamente el coste del producto. Las marcas premium del Reino Unido solían utilizar vodka, pero este cambio dio a otras marcas producidas con malta una importante ventaja de precio. Nuestra dificultad radicaba en que no disponíamos de medios para predecir lo que ocurriría en el comercio, pero como estábamos presionados por el tiempo para seguir adelante con el lanzamiento, optamos por mantener el producto más caro a base de vodka. La opción correcta habría sido esperar -no hacer nada- hasta que pudiéramos predecir el resultado. El tiempo nos habría permitido investigar un poco, lo que sin duda nos habría dado la respuesta. El resultado fue que seguimos adelante con el lanzamiento y perdimos mucho dinero en existencias que sencillamente no pudimos vender.

7 Cuando existe una gran probabilidad de que el problema desaparezca con el tiempo

No hacer nada a veces da mucho miedo, aunque sepas que es lo correcto. En estas situaciones es importante centrarse en las cosas importantes.

Una vez que Red Bull se abrió paso como marca nueva y emocionante, era inevitable que hubiera un periodo en el que entraran en liza competidores «yo también». De hecho, 15 años después seguimos viendo «nuevos» y «emocionantes» imitadores de Red Bull que intentan hacerse con un trozo de la acción. Entre las docenas de marcas que aparecieron en escena había unas pocas que tenían una estrategia seria y se dirigían a Red Bull en su corazón. Básicamente, su estrategia consistía en ofrecer una inversión elevada para sustituir a Red Bull, sobre la base de que la cuenta seguiría vendiendo su producto al mismo ritmo. En estas situaciones, los clientes comerciales volvían a pedirnos que igualáramos la oferta del competidor o nos retirarían de la lista. Sabíamos que la fuerza de la marca Red Bull era mayor que la del conjunto rival, pero la amenaza de la exclusión de la lista nunca es cómoda. Afortunadamente, la empresa Red Bull nos apoyó mucho y nos animó a no tomar ninguna medida en estas situaciones. Sí animamos a los clientes a que no eliminaran Red Bull por completo, sino que pusieran al rival junto a Red Bull si estaban decididos a llevarse la inversión de la marca rival, y muchos lo hicieron. Otros, sin embargo, eliminaron a Red Bull. En un periodo de tiempo relativamente corto, la gran mayoría de los clientes devolvieron a Red Bull a su estado anterior. Y la marca era más fuerte al haber demostrado su superioridad. Si hubiéramos cedido en estas circunstancias, habríamos socavado el valor de la marca e invertido dinero de marketing de forma innecesaria e inapropiada.

En resumen

La estrategia de no hacer nada puede ser una herramienta eficaz para tener en tu caja de herramientas de toma de decisiones.

Como propietario de la empresa, en última instancia depende de ti ocuparte de las cuestiones y los problemas que surjan en tu negocio.

A veces, no hacer nada es una opción mejor y mucho menos arriesgada que hacer algo.

Es importante que el problema se haya evaluado adecuadamente y que la decisión de no hacer nada se tome porque produce la mejor solución en ese momento para tu empresa.

¡No hacer nada es una decisión!

Índice de la Guía Empleado a Emprendedor: Aprendizajes Poco Convencionales

Además de esta parte, hay 4 más:

1. Cuidado con los expertos

Los expertos son buenos en algunas situaciones (en casos inusuales, cuando tienes que contar con un servicio profesional específico, etc), pero, tienes que tener cuidado con los expertos, por las razones que se señalan en esa parte.

Ver en cuidado con los expertos, sus ventajas y sus desventajas y también en Empleado a Emprendedor: Aprendizajes Poco Convencionales (Parte 1).

2. Suerte o juicio

Quizá la razón más común que dan los propietarios del fracaso de una pequeña empresa es que tuvieron mala suerte. Una cosa es segura, la suerte desempeñará un papel en la vida de tu nueva empresa y manejarla correctamente puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Algunas secciones son las siguientes:

¿Qué se considera suerte?

Hacer frente a la mala suerte

La mala suerte como estímulo para el cambio

Encontrar la buena suerte - ¡y utilizarla!

Ver en Empleado a Emprendedor: Aprendizajes Poco Convencionales (Parte 2)

3. La estrategia de “no hacer nada

Esta parte.

4. Acoso en la empresa

En cualquier situación, es desagradable sentirse intimidado o tratado injustamente de alguna manera. En algunos sectores parece que siguen existiendo situaciones en las que el poder de la gran organización se ejerce injustamente sobre la parte más pequeña. Aunque no puedes evitar que esto ocurra, sí puedes tomar algunas medidas, como se explica en esta parte de la guía.

Ver en Empleado a Emprendedor: Aprendizajes Poco Convencionales (Parte 4)

5. Cómo dormir por la noche

Cómo se duerme por la noche con todas las responsabilidades de un negocio es una pregunta que te puedes estar pidiendo.

Habrá momentos, por supuesto, en los que te sientas bajo presión. Dependes del éxito de tu negocio, de tu propio sustento y, si contratas empleados, también eres responsable de los suyos. Si te mantienes fiel a tus valores, la satisfacción que siente la mayoría de la gente al dirigir su propia empresa compensa con creces algunas de las presiones adicionales, y la mayoría no vuelve a la vida de empleado. Esta parte trata de ayudar a gestionar las presiones, tanto financieras como de otro tipo. Las principales secciones son las siguientes:

Gestiona tu presión personal

Adopta una visión a largo plazo

Centrarse en el flujo de caja

Establece tus objetivos

Mantente fiel a tus valores

Consigue la relación adecuada entre trabajo y vida personal

Empieza a planificar tu salida.

Ver en Empleado a Emprendedor: Aprendizajes Poco Convencionales (Parte 5)

Por si te lo perdiste

De lo último en esta publicación