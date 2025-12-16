De Empleado a Emprendedor: Suerte o Juicio

Suerte o juicio

Quizá la razón más común que dan los propietarios del fracaso de una pequeña empresa es que tuvieron mala suerte. Una cosa es segura, la suerte desempeñará un papel en la vida de tu nueva empresa y manejarla correctamente puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso.

En nuestro propio negocio hemos disfrutado de buena y mala suerte a lo largo del camino. Creemos que sobrevivimos en parte gracias a que gestionamos ambas circunstancias de la mejor manera posible. Esto nos permitió maximizar las oportunidades que nos brindó la buena suerte y mitigar los efectos negativos de la mala. Merece la pena reflexionar sobre qué parte de tu éxito se debe a las fuerzas de la suerte frente a la influencia directa de tu juicio.

¿Qué se considera suerte?

¿Qué es la suerte en el contexto empresarial? La definición que quizás mejor lo resume es:

La fuerza que hace que las cosas, especialmente las buenas, te sucedan por casualidad y no como resultado de tus propios esfuerzos o habilidades.

En el entorno empresarial hay toda una serie de factores que escapan a tu control, por ejemplo

el clima económico general en el que operas;

cuestiones económicas que te conciernen más concretamente, como un tipo de cambio fluctuante o un impuesto regulador;

el comportamiento de tus clientes y proveedores.

Hay una lista inagotable de cosas que pueden proporcionarte un golpe de suerte o de mala suerte.

En circunstancias que están fuera de tu esfera de control, sigue siendo importante que aceptes tu poder para gestionar la situación de la mejor manera posible mediante un buen juicio empresarial.

Hacer frente a la mala suerte

Los golpes de mala suerte que sufras en el transcurso de la gestión de tu empresa estarán generalmente

relacionados específicamente con tu empresa y su «terreno de juego» comercial: puede tratarse de una deuda incobrable, la pérdida de un cliente importante, un proveedor que te defrauda, un aumento inesperado de los costes o la pérdida de un empleado clave; o bien sucesos más amplios que en realidad son el resultado de factores fortuitos del mundo en general, como inundaciones, incendios, cortes de electricidad y sucesos accidentales de ese tipo.

«Depende de la pata del conejo si quieres, pero recuerda que no funcionó para el conejo».

R.E. Shay - Político y humorista estadounidense

Aunque aceptamos que, en cualquiera de los casos, estas situaciones representan un golpe de mala suerte para tu empresa, creemos que se trata de riesgos evaluables. Con una planificación y una gestión adecuadas, deberías ser capaz de limitar el impacto negativo sobre tu empresa, de modo que pueda sobrevivir y esperar una oportunidad para prosperar en una fase posterior. Entonces, ¿cuáles son las claves para gestionar estos riesgos?

Consideraremos primero los acontecimientos específicos de tu empresa. Probablemente, los dos acontecimientos más comunes a los que los propietarios achacan el fracaso de su empresa son que incurrieron en una importante deuda incobrable o que perdieron a su gran cliente. A veces, por supuesto, ambos ocurren al mismo tiempo.

Como ya hemos comentado en «Minimizar el riesgo», cualquier deuda incobrable es desafortunada, pero con demasiada frecuencia es consecuencia de un mal criterio empresarial. Es absolutamente fundamental para cualquier empresa, sobre todo las nuevas y más pequeñas, y por eso merece la pena repetirlo. Si no puedes gestionar el riesgo hasta niveles aceptables, no debes exponer tu empresa a la posibilidad de fracaso. Somos conscientes de que a menudo es más fácil decirlo que hacerlo, pero comprueba si puedes contratar un seguro de crédito; el coste suele merecer la pena. Alternativamente, intenta obtener alguna otra forma de garantía de tu cliente, o quizá negociar pagos por adelantado. Si compartes tus preocupaciones con el cliente, a menudo podrás encontrar una solución que os convenga a ambos. Por último, asegúrate de que tus condiciones de venta te permiten conservar la propiedad legal hasta el momento en que te hayan pagado por los productos que has vendido.

Perder un cliente clave es un duro golpe y puede precipitarse por su quiebra financiera. Sin embargo, lo más frecuente es que se deba a un cambio de propietario, a un cambio en el personal clave o a otras razones derivadas de un cambio en los propios acuerdos del cliente.

La dependencia excesiva de un solo cliente es un problema muy común, que no siempre tiene fácil solución. Algunos tipos de empresas, por su propia naturaleza, tienen pocos clientes.

En 2011 hubo muchos comentarios en los medios de comunicación sobre la operación de fabricación de trenes de Bombardier en el Reino Unido, con sede en Derby. En primer lugar, no consiguió un contrato gubernamental por valor de 1.400 millones de libras para suministrar trenes al Thameslink de Londres, que se adjudicó polémicamente a Siemens en Alemania. Esto llevó a Bombardier a anunciar que tendría que recortar 1.400 de sus 3.000 empleados, con todo su futuro en la balanza si no conseguía ninguno de los dos próximos grandes contratos que se avecinaban en los 12 meses siguientes. Es difícil que la vida de una empresa tan especializada, que depende de la adjudicación de muy pocos contratos, pero muy importantes, no sea así.

Un ejemplo más pertinente sería una agencia de publicidad o quizá una consultoría profesional. Las entidades individuales como éstas suelen tener relativamente pocos clientes e, inevitablemente, es probable que uno o dos se hayan convertido en clientes más importantes que los demás y se conviertan en una proporción significativa de los ingresos totales.

Entonces, ¿qué haces? Rechazar el negocio para no depender demasiado de él es bastante contraproducente. Hay una serie de protecciones que puedes poner en marcha para ayudar a controlar este riesgo:

Trabaja muy duro para asegurarte de que ofreces un servicio o producto excelente. Negocia con tu cliente un contrato o acuerdo que te dé cierto plazo de preaviso en caso de que quiera dejarte, y cuanto más largo sea, mejor. Intenta aumentar también los ingresos procedentes de otros clientes para disminuir la dependencia de tu mayor cliente. A medida que crezca tu negocio, asegúrate de que pones en marcha mecanismos que te permitan reducirlo en caso de pérdida del cliente clave. Si eso no es factible dentro de tu género empresarial concreto, considera si subcontratar la producción del servicio o producto podría permitirte lograr la misma flexibilidad. No gastes todos tus beneficios, guarda algunos para los días de lluvia. Reacciona con rapidez ante cualquier cambio potencial o real en la propiedad de tus clientes. Así tendrás más posibilidades de ganarte a los nuevos propietarios. Consigue el apoyo de los anteriores propietarios siempre que sea posible.

No sólo la pérdida de un cliente importante puede ser mala suerte; si dependes de un proveedor clave, es probable que tengas exactamente las mismas preocupaciones.

La naturaleza de nuestro negocio en Ubevco era más parecida a la de una consultoría o agencia, ya que teníamos «clientes» o propietarios de marcas a los que representábamos y vendíamos sus productos a nuestros clientes. No se trata solo de cómo afrontamos la pérdida de nuestro mayor cliente, sino que también nos sirve aquí como ejemplo de cómo sobrevivir a un acontecimiento «desafortunado» importante.

En Ubevco, la enorme explosión de ventas de Red Bull significó que, aunque nuestras otras ventas se habían más que duplicado, en 2001 más del 85% de nuestra facturación procedía de las ventas de Red Bull. Habíamos conseguido una amplia distribución y teníamos más de 400 clientes a los que vendíamos para su posterior venta en tiendas, bares y similares. Pero nuestro cliente o proveedor podía retirarnos los derechos de distribución en cualquier momento con un preaviso de cuatro meses, a pesar de nuestros esfuerzos a lo largo de los años por negociar un contrato más largo. El mensaje clave es que, aunque obviamente tuvo un enorme impacto en nuestros resultados financieros, pudimos sobrevivir y más tarde volver a prosperar porque habíamos previsto una contingencia para esa eventualidad.

¿Y cuando la mala suerte procede del mundo en general y no de tu propio entorno empresarial? Esto incluiría inundaciones, plagas, cortes de electricidad y otros sucesos accidentales que podrían afectar a tu capacidad para realizar tus tareas empresariales y producir tus ingresos. De nuevo, la clave está en evaluar los riesgos como parte de la planificación general de tu empresa.

El ejemplo más sencillo, pero de vital importancia, es el de tus sistemas informáticos y registros. Hoy en día, los usuarios de todo el mundo conocen muy bien la necesidad de hacer copias de seguridad de tus sistemas. Del mismo modo, un dispositivo que proteja tu servidor u ordenador principal de las subidas de tensión y te proporcione energía tras un corte durante el tiempo suficiente para cerrar ordenadamente el sistema es una buena protección para cualquier empresa, ya que estas averías pueden causar con frecuencia la pérdida de datos.

Debes tener en cuenta todas las vulnerabilidades que tiene tu empresa ante accidentes físicos fuera de tu control. Hay dos fuentes de ayuda que deberían garantizar que lo haces bien. La primera es a través de tu seguro de empresa. Tanto si recurres a un corredor como si lo adquieres por Internet, la revisión de tu cobertura debería llevarte a considerar qué puedes hacer para proteger tu flujo de ingresos frente a esos actos de interrupción de la actividad empresarial. Hay una serie de seguros que toda empresa debe tener en cuenta. En este contexto, es probable que tengas que considerar si necesitas un seguro de «hombre clave», que está diseñado para proporcionar fondos de apoyo a una empresa cuya dirección/propietario clave no pueda seguir trabajando por incapacidad o fallecimiento.

También es probable que recibas ayuda a través de tu proveedor de financiación. Casi todos los bancos hablarán ahora contigo sobre las medidas y seguros que tienes en vigor para proteger tu empresa contra este tipo de circunstancias. Esto forma parte de su diligencia debida para proteger sus préstamos, pero puede ser un punto de control útil para ti.

CONSEJO

Recurre a tu aseguradora o banco para que te ayuden a evaluar el riesgo de interrupción de la actividad empresarial.

En cuanto a los problemas no físicos, como las condiciones económicas adversas en general, ya hemos sugerido que pueden presentar tantas oportunidades como problemas. Una de tus grandes bazas como pequeña empresa es que puedes reaccionar rápida y ágilmente ante estas circunstancias. Así que intenta buscar lo positivo en estas situaciones y actúa con decisión para aprovecharlas.

Así que nuestro mensaje es claro, no hay duda de que la mala suerte puede obstaculizar tu negocio y hacer que tenga menos éxito durante un tiempo del que desearías. Sin embargo, si tomas las decisiones correctas cuando te encuentres con ella y has planificado los posibles escenarios, deberías ser capaz de limitar el daño que puede infligir la desgracia. Además, estarás en condiciones de prosperar de nuevo cuando las circunstancias se vuelvan a tu favor.

La mala suerte como estímulo para el cambio

Los tópicos simplistas a veces pueden ser realmente molestos, y quizá uno de ellos lo sea:

Lo que no te mata te hace más fuerte.

Y, francamente, ni siquiera pensamos que sea cierto muy a menudo. Sin embargo, hay muchos ejemplos en los que un golpe de mala suerte ha precipitado un cambio de estrategia que, en última instancia, ha ayudado a una empresa a avanzar hacia un mayor éxito.

Aunque no volveremos a insistir en ello aquí, no hace falta mirar más allá de uno de los temas centrales de nuestros artículos sobre los profesionales independientes, que puedes convertir la mala suerte de tu despido en un cambio de vida empresarial positivo y exitoso.

Sir Alf Ramsey fue el entrenador de la única selección inglesa de fútbol que ganó la Copa del Mundo. Como ejemplo de que la mala suerte puede ser un catalizador de un cambio exitoso, la historia de la victoria de Inglaterra ofrece uno de los mejores. En aquel momento, el mejor goleador de Inglaterra era Jimmy Greaves, considerado uno de los mejores jugadores del mundo y el hombre en quien parecían descansar sus esperanzas de ganar, aunque Inglaterra pasó apuros durante los primeros partidos del torneo. Desgraciadamente para el Sr. Greaves, se lesionó en uno de estos partidos y su sustituto, el poco experimentado Geoff Hurst, ocupó su lugar. El equipo jugó mejor, empezó a ganar y el Sr. Hurst se convirtió en el primer jugador en marcar tres goles en la final. Ahora es Sir Geoff Hurst, mientras que al pobre Jimmy aún le quedan preguntas sobre cómo se sintió casi 50 años después.

Probablemente fue un golpe de suerte para Inglaterra, pero sin duda fue un catalizador para el cambio y el seleccionador tuvo mucho criterio para resolver el problema. Una vez más, se trata de sacar lo positivo de cualquier situación. Un golpe de mala suerte puede hacer que tengas que replantearte o cambiar un modelo de negocio o una filosofía y, si lo gestionas adecuadamente, a menudo puede ser para bien. Puede que a corto plazo sufras por la pérdida de ingresos o los costes adicionales, pero el cambio puede ser beneficioso a largo plazo.

Encontrar la buena suerte - ¡y utilizarla!

«Creo mucho en la suerte y creo que cuanto más me esfuerzo, más suerte tengo». Thomas Jefferson - tercer Presidente de los Estados Unidos

El Sr. Jefferson fue una de las muchas personas «afortunadas» que han expresado esta idea de diversas formas. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con él.

Tu empresa tiene muchas más posibilidades de encontrar golpes de suerte si tú

estás atento a las oportunidades trabajas más y con más atención que tu competencia conviertes la oportunidad gracias a tu experiencia.

Hay algunos ejemplos famosos en los que se ha considerado que una empresa ha tenido mucha suerte. Sin embargo, nosotros sostenemos que siempre han ejercido un gran juicio y han utilizado una combinación de estas tres facetas. En retrospectiva, es fácil acusarles simplemente de haber tenido suerte.

Mucha gente ha relatado la historia de Microsoft y su notable ascenso hasta la posición que ocupa ahora en el mundo empresarial. A menudo se considera que ha tenido suerte y, por supuesto, en ocasiones la ha tenido, pero Microsoft sin duda tomó las decisiones importantes cuando se le presentó esta buena suerte. Quizá el mejor ejemplo de cómo aprovechó la buena suerte con una gran gestión y estrategia fue en sus negociaciones iniciales con IBM sobre el sistema DOS de esta última. Microsoft no quería depender demasiado de un solo cliente, pero IBM era el contrato clave que necesitaba.

Microsoft se dio cuenta de que IBM se había visto envuelta en la legislación antimonopolio de la época, lo que dio a Microsoft la oportunidad de apartar a IBM del tipo de acuerdo de royalties que solía exigir y, en su lugar, cobrar a Microsoft una tarifa única. Esto permitió a Microsoft conservar los derechos para poder licenciar el producto en otros lugares. En consecuencia, a su debido tiempo Microsoft pudo conceder licencias del software DOS a clones de PC IBM y, además, esto se convirtió en el modelo de cómo Microsoft vendería su software durante años. Fue una suerte que IBM se encontrara en una situación difícil en aquel momento, pero Microsoft aprovechó la suerte de forma brillante.

En este ejemplo, la buena suerte no cayó simplemente en el regazo de Microsoft; en realidad sólo ejerció un gran juicio al identificar que existía la oportunidad. Se trata de una distinción importante y a menudo es muy fácil no ser consciente de que existe un conjunto de circunstancias afortunadas que pueden ayudar a tu empresa.

Un pequeño pero buen ejemplo en el que estuvimos implicados demuestra que la diligencia cotidiana puede encontrarte un golpe de suerte antes que tu competencia y, por tanto, aprovecharlo mejor. Ocurrió cuando nos beneficiamos de un cambio de buena suerte en la legislación con la cerveza Tiger. Durante años, todas las importaciones de Singapur habían estado sujetas a un impuesto de importación (además del arancel normal) del 12%. En aquella época, nuestras ventas se veían obstaculizadas por el hecho de que algunos de los mayoristas especializados que vendían al sector de la restauración asiática en el Reino Unido importaban su cerveza directamente de sus contactos en Asia, en lugar de hacerlo a través de nosotros. Un año, en la legislación presupuestaria se incluyó la supresión de este impuesto de importación y, como siempre revisábamos a fondo los detalles de cualquier presupuesto, inmediatamente pudimos reducir nuestros costes en un 12%, con lo que los mayoristas asiáticos empezaron a comprarnos a nosotros en lugar de importar ellos mismos. Un segundo beneficio fue que ahora podíamos competir más eficazmente contra el conjunto competitivo de cervezas al que se enfrentaba Tiger. Esta buena suerte nos ayudó en dos frentes, pero sin nuestra conciencia y rápida reacción, sólo habríamos disfrutado de uno de estos beneficios.

Se oye hablar a la gente de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, o de acertar con el momento oportuno, pero en realidad esto no difiere de lo que nosotros decimos sobre encontrar la buena suerte. Creemos firmemente que si eres previsor y te sitúas con regularidad en los lugares adecuados, conseguirás esas buenas oportunidades. Sin embargo, no cabe duda de que es bueno disfrutar de las buenas al principio de tu carrera como empresario, ya que te puede armar mejor para enfrentarte a las malas.

Al principio de mi carrera en una agencia de publicidad del Reino Unido, recuerdo una noche en la que salimos con unos colegas jóvenes y tuvimos la suerte de contar con la presencia de nuestro presidente, que era un director de agencia bien establecido. Deseoso de causar una buena impresión, uno de los redactores le pidió cuál era el mejor consejo empresarial que podía dar a alguien. Antes de que el presidente pudiera responder, el inquisidor se excusó y se fue a los aseos, por lo que no oyó que «El momento oportuno lo es todo» era la mayor lección que nuestro presidente había aprendido en su vida empresarial. Esto, por supuesto, provocó mucha hilaridad, pero no había mejor manera de reforzar el mensaje. —Chris

En nuestra opinión, la forma de afrontar la buena suerte no debería ser muy diferente de la forma de afrontar la mala suerte. Cuanto más considerado seas, y mejor sea tu juicio empresarial y las decisiones consiguientes, mayor será el beneficio que obtengas de tus golpes de suerte. La clave está en no desperdiciar estos golpes de buena suerte, y si aplicas correctamente todos los principios que has adoptado para dirigir tu empresa, entonces deberías maximizar el rendimiento que obtienes.

Hemos expuesto aquí nuestra firme convicción de que puedes influir en tus posibilidades de tener buena suerte en los negocios, y el impacto de la buena o mala suerte vendrá definido por lo bien que te hayas preparado para ella y la gestiones. Esta es nuestra cultura y estilo muy occidentales, pero como sabes por nuestras reflexiones sobre la cultura, siempre hay que apreciar y reconocer las creencias de los demás. Nuestro último ejemplo sobre el tema de la suerte o el juicio ilustra cómo esta conciencia puede dar sus frutos:

Suerte y superstición: En muchas culturas y religiones existe la firme creencia de que la suerte no es una cuestión de azar, sino que puede explicarse como un producto de su fe o superstición. Como importadores de Cerveza Tigre, tratamos con todos los grandes mayoristas británicos de propiedad predominantemente asiática en los mercados asiáticos de alimentos y bebidas. En Asia, el número 8 se considera de la suerte y se asocia con la buena fortuna y la prosperidad. El número 4, en cambio, se considera de muy mala suerte, por su asociación con la palabra muerte, y con frecuencia se evita en las líneas de productos. Nokia, por ejemplo, omitió la serie «4» en su gama de teléfonos. Para respetarlo, dispusimos que los números de teléfono Ubevco incluyeran tantos «8» como fuera posible y ningún «4». Así que teníamos 880028, que era lo mejor que podíamos negociar con BT. Puede parecer una acción intrascendente, pero fue comentada favorablemente por todos nuestros clientes asiáticos y contribuyó a reforzar nuestro vínculo con estos importantes socios comerciales.

En resumen

Hemos incluido el tema de la buena y la mala suerte en este texto porque no hay duda de que puede influir en tu negocio. Sin embargo, creemos que ejercer un buen juicio empresarial no sólo influirá en la probabilidad de tener mejor suerte, sino que también dictará cómo afecta a tu negocio. Con una buena gestión y estando preparado, puedes sobrellevar periodos en los que los factores externos han jugado en tu contra, y no estar en peor situación que una empresa que ha disfrutado de algo de buena suerte pero no ha sabido aprovecharla al máximo. Las empresas con más éxito habrán aprovechado al máximo su buena suerte tomando grandes decisiones junto a estos golpes de suerte. Por el contrario, las menos exitosas serán aquellas empresas que agraven cualquier desgracia tomando también malas decisiones.

