De Empleado a Emprendedor: Acoso en la empresa

Nota: Este texto forma parte de la serie sobre autónomos, de la guía Empleado a Emprendedor: Aprendizajes Poco Convencionales, y de la macro-guía: Vida de autónomo: Cómo sobrevivir y prosperar como profesional independiente (La Guía Definitiva para Dirigir con Éxito un Negocio Autónomo).

Matones en la empresa

En el mundo actual, el acoso tiene mucha prensa y está muy mal visto, ya sea en el patio de recreo o en el lugar de trabajo.

Entendemos el acoso en el lugar de trabajo principalmente en el contexto del jefe demasiado celoso en su gestión de los compañeros. En una empresa pequeña, esto es relativamente fácil de gestionar mediante el fomento de buenos valores culturales.

La intimidación consiste básicamente en el abuso de poder, el más fuerte abusa del más débil. Es probable que una pequeña empresa trabaje con organizaciones más grandes, y gestionar la ecuación de poder no es más que un hecho de la vida. Sin embargo, es un ámbito en el que las pequeñas empresas también pueden encontrarse en situaciones en las que son vulnerables a un acoso más manifiesto por parte de organizaciones más poderosas.

En nuestra opinión, el acoso empresarial es una cuestión cultural. Desde luego, no se encuentra en ninguna lista de valores adoptados y, sin embargo, hay ejemplos claros de que este comportamiento se utiliza de forma tan sistemática en algunas organizaciones que implica que forma parte de un conjunto más profundo de comportamientos que lo convierten en cultural.

Fundamentalmente, se trata de una cuestión moral. ¿Por qué organizaciones con fuertes valores morales permiten también el acoso? Es un rasgo silencioso pero muy siniestro.

¿Qué entendemos por acoso empresarial?

Es difícil definir con precisión dónde el uso del poder en una relación empresarial cruza la línea. En general, se considera justo en el mundo de amor y guerra de una sociedad capitalista. Ganará el más fuerte y no debemos confundir esto con el acoso.

Más preocupante es la situación más extrema en la que el uso del poder traspasa los límites de lo que normalmente se acepta como moral. Estas situaciones incluyen agresiones y amenazas innecesarias, retención de dinero, mentir y engañar para obtener beneficios empresariales cuando está relacionado con el poder de la gran organización sobre otra más pequeña.

Podríamos escribir muchos ejemplos, pero el objetivo de esta sección no es vengarnos, sino prevenir.

Uno de los principales objetivos de nuestro negocio Ubevco era conseguir una amplia distribución para nuestras marcas de bebidas. Esto significaba vender a los grandes actores de los mercados de bebidas del Reino Unido: las cerveceras, las empresas de bares, las cadenas nacionales de cash and carry y, por supuesto, los grandes grupos de supermercados. La mayoría de nuestras peores experiencias fueron con empresas del sector de los supermercados. Uno de los ejemplos más extremos ocurrió después de que el contrato de distribución que teníamos con Red Bull pasara a la propia empresa británica de Red Bull a finales de 2001. Habíamos negociado un acuerdo por escrito con uno de los supermercados clave por el que recibiría una bonificación de 30.000 libras si alcanzaba un determinado volumen de ventas de Red Bull durante un periodo que finalizaba el 31 de diciembre de 2001, nuestro último día de venta de Red Bull. El supermercado no alcanzó este objetivo de volumen de ventas, no por poco, ¡sino por mucho! Estas cosas pasan. Los incentivos por volumen pretenden ser un reto y animar al vendedor a dar un mejor espacio en las estanterías, etc. a tu producto, y en esa medida son un coste que suele salir del presupuesto de marketing. El supermercado en cuestión, a pesar de ser consciente de que había incumplido el objetivo del incentivo, procedió a levantar su propio papeleo internamente: una «nota de débito» y enseguida descontó 30.000 libras más IVA del pago que debía a Ubevco por el suministro de producto. Ni que decir tiene que nos quejamos al supermercado, señalando respetuosamente que no había ninguna razón, ni siquiera circunstancias atenuantes, por las que el supermercado tuviera derecho a los 30.000 £. Ya se podría considerar que la propia deducción del dinero constituía una actitud intimidatoria por parte del supermercado. Sin embargo, las cosas empeoraron. Ubevco tenía que demostrar a las marcas de cerveza que representábamos que seríamos capaces de seguir aumentando sus ventas con nuestro negocio recién reducido. La cadena de supermercados nos amenazó con que, a menos que pagáramos la nota de débito de 30.000 libras que había recaudado, eliminaría nuestras cervezas de la lista de sus tiendas: casi todos nuestros productos cerveceros se vendían bien en las numerosas tiendas de la cadena. En otras circunstancias, quizá hubiéramos hecho caso omiso de su farol, pero el negocio estaba en una fase tan delicada que no podíamos arriesgarnos a que retiraran la cerveza de la lista, así que cedimos y pagamos los 30.000 euros. Red Bull se negó, con razón, a pagar su parte, así que tuvimos que pagarla íntegramente; eso significaba que podíamos permitirnos emplear a una persona menos en 2002.

¿Este caso extremo de acoso empresarial se debió a las actividades errantes de un comprador o fue producto de la propia cultura de esa empresa en particular? En aquel momento creímos que se trataba de lo segundo.

Unos años más tarde, otra cadena de supermercados anunció, al día siguiente del Día de los Presupuestos, que los aumentos del impuesto sobre el alcohol anunciados por el ministro constituían una subida de precios por parte del proveedor y que, por tanto, no los aceptarían hasta que su comprador se hubiera reunido con el representante del proveedor. Esto era contrario al discurso del Canciller sobre el presupuesto, en el que pedía específicamente que el aumento se aplicara a través de la cadena de suministro inmediatamente. Además, el supermercado informó de que no habría citas para reunirse con sus compradores hasta dentro de un par de meses. Dio a los proveedores de cerveza la opción de ser excluidos de la lista si no deseaban absorber ellos mismos el aumento de los aranceles hasta que pudieran negociar con sus compradores. Unos cuantos proveedores valientes fueron eliminados de la lista. Te dejamos que saques tus propias conclusiones sobre si esto es juego limpio o abuso de poder.

En el otro extremo, las cerveceras británicas, igual de poderosas, siempre negociaban duramente y, en cierto modo, era más difícil conseguir que las incluyeran en la lista, en gran parte porque tenían como prioridad sus propios productos. Sin embargo, nunca adoptaron tácticas intimidatorias, pagaban puntualmente y no reclamaban cosas a las que no tenían derecho.

Después de que Tiger Beer UK se hiciera cargo del negocio, Ubevco aún tenía que cobrar el dinero pendiente que nos debían los clientes. Acabamos teniendo que emprender acciones legales contra sólo tres de esos cientos de empresas, todas ellas grandes cadenas de supermercados. En un caso, el dinero adeudado era sólo de unos 15.000 £ y se refería a sólo dos facturas de mercancías entregadas. Tras meses y meses de métodos normales de persecución y de cartas y demandas legales, finalmente les llevamos a los tribunales y ganamos la sentencia judicial de que el dinero se debía íntegramente como se reclamaba. La cadena de supermercados en cuestión se negó entonces a pagar la sentencia judicial, exigiendo nuevos documentos, a pesar de haberlos enviado ya muchas veces, incluso por correo certificado como parte del proceso judicial. Nuestros abogados no quisieron enviarla, advirtiendo que ahora teníamos derecho a dictar una orden de liquidación de siete días (por impago de una sentencia judicial) contra uno de los mayores supermercados británicos. Sólo entonces consideraron oportuno pagarnos las 15.000 libras y nuestras costas. Sólo pudimos emprender esta acción porque ya no teníamos que comerciar con ellos; ¿te imaginas las repercusiones si hubiéramos seguido intentando venderles cerveza?

Es justo decir que en los últimos años se hace cada vez más hincapié en la responsabilidad de las empresas y esperamos que las empresas de nueva creación se encuentren con muchos menos comportamientos de este tipo que nosotros. No obstante, es mejor ser consciente de las posibilidades.

En resumen

En cualquier situación, es desagradable sentirse intimidado o tratado injustamente de alguna manera. En algunos sectores parece que siguen existiendo situaciones en las que el poder de la gran organización se ejerce injustamente sobre la parte más pequeña. Aunque no puedes evitar que esto ocurra, sí puedes tomar algunas medidas.

A través de tu propia cultura puedes fomentar una buena comunicación, lo que puede ayudar a defenderse de ciertos tipos de comportamiento turbio siendo diligente y preciso y fomentando los acuerdos por escrito con proveedores y clientes.

Fomenta la comunicación abierta internamente para que los empleados se sientan capaces de plantearte estos problemas.

Si puedes, cuenta con un buen asesoramiento/apoyo jurídico para que entiendas las ramificaciones de defenderte adecuadamente.

Ten claro tú mismo dónde trazar la línea. A veces tendrás que adoptar la postura extrema de retirarte de la relación.

Índice de la Guía Empleado a Emprendedor: Aprendizajes Poco Convencionales

Además de esta parte, hay 4 más:

1. Cuidado con los expertos

Los expertos son buenos en algunas situaciones (en casos inusuales, cuando tienes que contar con un servicio profesional específico, etc), pero, tienes que tener cuidado con los expertos, por las razones que se señalan en esa parte.

Ver en cuidado con los expertos, sus ventajas y sus desventajas y también en Empleado a Emprendedor: Aprendizajes Poco Convencionales (Parte 1).

2. Suerte o juicio

Quizá la razón más común que dan los propietarios del fracaso de una pequeña empresa es que tuvieron mala suerte. Una cosa es segura, la suerte desempeñará un papel en la vida de tu nueva empresa y manejarla correctamente puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Algunas secciones son las siguientes:

¿Qué se considera suerte?

Hacer frente a la mala suerte

La mala suerte como estímulo para el cambio

Encontrar la buena suerte - ¡y utilizarla!

Ver en Empleado a Emprendedor: Aprendizajes Poco Convencionales (Parte 2)

3. La estrategia de “no hacer nada

Posiblemente la mayor ventaja y al mismo tiempo el mayor inconveniente de estar al timón de tu propio negocio es que la responsabilidad recae sobre ti. Al fin y al cabo, la decisión final sobre cualquier asunto es tuya. Puedes pedir consejo a otros, tanto dentro como fuera de la organización, pero al final es importante que cualquier decisión que tomes te siente bien. El lado positivo de esta moneda es que puedes tomar decisiones que encajen bien con tu propia ética. La otra cara de la moneda es que no puedes culpar a una empresa sin rostro de tu comportamiento.

La toma de decisiones puede ser un aspecto muy solitario de dirigir una empresa. A veces es difícil compartir las grandes cuestiones que afectan a la empresa con quienes trabajan para ti. Algunas secciones de esta parte son las siguientes:

La solución no es buena para tu empresa

La solución crea un problema diferente

La solución no es económicamente viable

Puede que no haya solución

La experiencia es insuficiente

Cuando no hay un resultado predecible

Cuando existe una gran probabilidad de que el problema desaparezca con el tiempo.

Ver en Empleado a Emprendedor: Aprendizajes Poco Convencionales (Parte 3)

4. Acoso en la empresa

Esta parte.

5. Cómo dormir por la noche

Cómo se duerme por la noche con todas las responsabilidades de un negocio es una pregunta que te puedes estar pidiendo.

Habrá momentos, por supuesto, en los que te sientas bajo presión. Dependes del éxito de tu negocio, de tu propio sustento y, si contratas empleados, también eres responsable de los suyos. Si te mantienes fiel a tus valores, la satisfacción que siente la mayoría de la gente al dirigir su propia empresa compensa con creces algunas de las presiones adicionales, y la mayoría no vuelve a la vida de empleado. Esta parte trata de ayudar a gestionar las presiones, tanto financieras como de otro tipo. Las principales secciones son las siguientes:

Gestiona tu presión personal

Adopta una visión a largo plazo

Centrarse en el flujo de caja

Establece tus objetivos

Mantente fiel a tus valores

Consigue la relación adecuada entre trabajo y vida personal

Empieza a planificar tu salida.

Ver en Empleado a Emprendedor: Aprendizajes Poco Convencionales (Parte 5)

