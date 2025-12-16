De Empleado a Emprendedor: Cómo dormir por la noche

Cómo dormir por la noche

Cómo se duerme por la noche con todas las responsabilidades de un negocio es una pregunta que te puedes estar pidiendo.

Habrá momentos, por supuesto, en los que te sientas bajo presión. Dependes del éxito de tu negocio, de tu propio sustento y, si contratas empleados, también eres responsable de los suyos. Muchas de las sugerencias que hemos hecho a lo largo de estos artículos sobre los autónomos (o freelancers) deberían darte la seguridad de que puedes gestionar las presiones, tanto financieras como de otro tipo.

1 Gestiona tu presión personal

Algunos autores destacan el valor de tener un plan alternativo para tus finanzas personales, gestionando el riesgo y sabiendo así que puedes encontrar una salida en lo que respecta a tus finanzas familiares. También sugirieren que te asegures de gestionar y limitar tu exposición a las garantías personales. Si has creado un negocio de enjundia con empleados, casi seguro que estarás estructurado como una sociedad limitada, lo que de por sí ayuda a limitar tu exposición financiera personal.

2 Adopta una visión a largo plazo

Las parábolas de la abundancia y la escasez son válidas en los negocios, y si aprovechas los años buenos para reforzar la solidez financiera de tu empresa, a menudo podrás sobrevivir a los malos.

En Ubevco habíamos hecho crecer nuestro negocio hasta alcanzar una facturación de 105 millones de libras apenas cuatro años después de empezar, sólo para descubrir un día de julio que perderíamos 90 millones de libras de esa facturación en pocos meses. Probablemente estemos más orgullosos de haber sobrevivido a esa pérdida que de haber alcanzado los 105 millones de libras. Hemos utilizado este ejemplo en otros lugares para ilustrar cómo gestionar el cambio, el riesgo y las ventajas de la externalización, pero todos ellos están relacionados con el mismo punto clave. Gestionamos el negocio con un ojo puesto en los inconvenientes. En consecuencia, la noche siguiente a recibir la noticia, dormimos a pierna suelta.

3 Centrarse en el flujo de caja

Probablemente el mayor factor que causa estrés a un empresario es no poder pagar las facturas. A menudo, la raíz de este problema puede ser mucho más amplia y es consecuencia de que tu empresa no sea rentable. La solución en estos casos consiste en reevaluar tu plan de negocio y hacer los cambios que tengas que hacer para reconducir la empresa hacia la rentabilidad.

Sin embargo, con la misma frecuencia, la causa de los problemas de tesorería puede no residir en el rendimiento subyacente de la empresa, sino simplemente en una mala gestión de tus finanzas. Independientemente del tiempo que lleves en el negocio, siempre debes prestar mucha atención a la gestión eficaz de la tesorería. Normalmente, se trata de asegurarte de que tus clientes te pagan a tiempo y, si tu empresa tiene existencias de productos, asegurarte de que no inmovilizas demasiado dinero en un exceso de inventario. Hemos ilustrado cómo el cobro de los deudores a veces puede gestionarse mejor mediante externalización (quizá factoring), pero sea como sea que decidas abordar esta cuestión, siempre debe ser una de tus principales prioridades.

Esto te permitirá pagar a tus acreedores a tiempo, lo que a largo plazo tendrá un efecto positivo en la reputación de tu empresa y reforzará tu posición negociadora.

Al principio de mi carrera empresarial parecía aceptarse que una gestión financiera inteligente implicaba retener el efectivo de tu empresa el mayor tiempo posible pagando a la gente tan tarde como pudieras. Casi parecía que así era como te ganabas el respeto como responsable financiero y se prestaba demasiada atención a ralentizar los pagos de los acreedores en lugar de conseguir que tus deudas se cobraran rápidamente. Ahora me cuesta entender por qué era así, y estoy convencido de que ser capaz de pagar puntualmente a tus proveedores es la mejor señal de que diriges una empresa eficiente. Afortunadamente, la mayoría de las grandes empresas (¡aunque no todas!) están empezando a adoptar también este punto de vista y cada vez es menos aceptable no pagar deliberadamente en los plazos establecidos. —Chris

4 Establece tus objetivos

Es demasiado fácil centrarse únicamente en los resultados y las presiones financieras. Estos no eran necesariamente los objetivos principales que identificaste cuando te planteaste dejar el empleo en primer lugar. Ya hemos hablado de las ventajas de fijarte objetivos realistas cuando te inicias en el negocio. Con el paso del tiempo, puede ser fácil olvidarlos, sobre todo cuando la empresa ha cambiado con las circunstancias y puede que se haya movido en una dirección diferente o a una escala distinta de la que habías previsto en un principio.

Por supuesto, no hay nada malo en reevaluar y modificar tus objetivos con el tiempo, especialmente cuando ya has alcanzado tus objetivos iniciales. Muy a menudo puedes sentirte presionado por alcanzar algún objetivo actual o resolver algún problema de tu empresa, pero te olvidas de volver la vista atrás y recordar las razones por las que la iniciaste en primer lugar. Cuando lo hagas, es de esperar que te des cuenta de que esas presiones actuales siguen siendo preferibles a tu antigua vida laboral.

5 Mantente fiel a tus valores

Tanto si los formalizaste como si no al principio de tu empresa, tendrás una serie de valores subyacentes que intentaste incorporar a tu nueva aventura. Pueden haber sido una respuesta a algunas de las frustraciones que sentías por la forma en que se hacían las cosas en tu vida como empleado o simplemente una parte inherente de tu carácter. En cualquier caso, una de las mayores satisfacciones que obtendrás al dirigir tu propia empresa será saber que te has mantenido fiel a estos valores.

Esto podría ejemplificarse en la forma en que tratas a tus empleados, o a tus clientes y proveedores. Los objetivos que fijas para tu empresa suelen ser metas definibles, y su consecución es un gran motivo de orgullo. Saber que has alcanzado esos objetivos dirigiendo la empresa de la manera y con el estilo que te habías propuesto es posiblemente igual de gratificante.

Ganar es divertido, y en los negocios alcanzar tus objetivos es ganar, pero no a cualquier precio. El disfrute que obtienes de la propiedad de una empresa vendrá igualmente de mantenerte fiel a tus propios valores, sean cuales sean para ti y para tus socios.

6 Consigue la relación adecuada entre trabajo y vida personal

Cuando lleves las riendas de tu empresa, es de esperar que hayas descubierto que puedes acomodar mejor algunas de tus aspiraciones personales. Poder elegir tu propio lugar y horario de trabajo puede tener un efecto enormemente beneficioso en tu vida personal. Adaptar tu horario de trabajo a tus propios objetivos es otra gran ventaja de ser el jefe. Hay otros aspectos menos tangibles que pueden influir positivamente en tu tranquilidad. No tienes que ser un egoísta para sentir una sensación adicional de valía y orgullo por ser el propietario del negocio. La gente tenderá a percibirte con mayor respeto y puede que tengas la oportunidad de mejorar aún más tu reputación en la comunidad local.

Si eres más capaz de gestionar el equilibrio hogar/trabajo, es de esperar que tengas la sensación de comprometerte más con tu familia y amigos. A menudo, una carrera larga y estresante en el mundo empresarial puede conducir al alejamiento del hogar.

Dirigir tu propio negocio te ofrece dos oportunidades que deberían ayudarte a dormir por la noche. En primer lugar, la sensación de poder hacer una mayor contribución en casa y volver a conectar con tu familia. En segundo lugar, también puedes tener un negocio, que empezará a sentirse también como una familia, independientemente de si tu familia está realmente implicada o no.

Ubevco pronto empezó a sentirse como una familia. Algunos de nuestros empleados estuvieron con nosotros durante toda la vida de la empresa. Llegamos a conocer muy bien a muchos de ellos y, con el tiempo, a menudo también a sus familias. El ambiente familiar se reforzaba de vez en cuando cuando se pedía ayuda a alguna de nuestras familias. Pete, el cuñado de Catherine, nos prestó mucha ayuda en los primeros tiempos, permitiéndonos disponer de stands de exposición y montajes para conferencias que superaban lo que nuestro presupuesto nos permitía en aquel momento. Stephen, el hijo de Chris, pasó unos meses trabajando en el equipo de logística para adquirir experiencia laboral y, de paso, una gran comprensión del trabajo en un equipo exclusivamente femenino. Y Karen, la muy paciente esposa de Chris, nos ayudó en muchas ocasiones, sobre todo cuidando de la oficina mientras el resto de la empresa se escapaba a una conferencia de empresa. ¡Y es muy dudoso que alguna vez recibiera alguna recompensa por sus molestias!

7 Empieza a planificar tu salida

A medida que tú y tu empresa maduréis, puedes empezar a pensar en tu salida de la empresa. Esto probablemente no significará volver a ser un empleado si has llegado tan lejos, sino más bien una jubilación bien ganada o quizás incluso una nueva y diferente puesta en marcha. Muchos propietarios son partidarios de una retirada gradual, en la que reducen su compromiso laboral a lo largo del tiempo, a medida que los miembros de su familia o sus colegas actuales se hacen cargo de la gestión de la empresa. Esto a menudo significa que puedes conservar parte de la propiedad y, por tanto, obtener algunos ingresos. Alternativamente, se puede lograr una salida completa de varias maneras:

traspasando la propiedad o la gestión a familiares o colegas

venta directa o fusión con un tercero

liquidación de la empresa.

Como nuestro principal objetivo en algunos de los artículos sobre los autónomos (o freelancers) es animar a los trabajadores a convertirse en empresarios, no nos centraremos en las estrategias de salida, sino en decir que, cuando las cosas se hayan asentado, será sensato tener en mente algunas opciones de salida y empezar a planificarlas. Sabemos por experiencia propia que no siempre es posible conseguir tu primera opción -la venta multimillonaria puede atraerte a ti, pero no a ningún comprador-, por lo que en muchos casos es probable que tengas que considerar más de una forma de efectuar tu salida.

En cualquier caso, en algún momento tendrás que pensar en la planificación de tu salida y, a menudo, será otro motivo de satisfacción por poder llevar a cabo todo el proyecto.

En resumen

En conclusión, siempre que no bebas demasiado Red Bull por las noches, vemos razones de sobra para que duermas satisfecho y a pierna suelta durante todo el tiempo que seas empresario. Si te mantienes fiel a tus valores, la satisfacción que siente la mayoría de la gente al dirigir su propia empresa compensa con creces algunas de las presiones adicionales, y la mayoría no vuelve a la vida de empleado. Serás capaz de hacer frente a las tensiones y presiones ocasionales que cualquier negocio te proporciona:

te fijes objetivos realistas

mantengas la perspectiva

gestiones activamente tu tesorería

gestiones con prudencia, sensatez y sencillez

gestiones el equilibrio entre trabajo y vida personal de modo que disfrutes de ambos.

