De Empleado a Emprendedor

La opción de ser propietario de una empresa es muy factible para muchas personas con formación empresarial. Esta guía, junto con otros artículos de esta publicación, trata de ofrecer orientación sobre el proceso de pasar de empleado a empresario. A veces, tratamos de utilizar nuestra propia experiencia para ilustrar tanto los problemas que se plantean (ver más abajo) como, lo que es más importante, las principales ventajas de tener tu propia empresa.

Esperamos que, a medida que vayas leyendo esta guía y otros textos de esta publicación, hayas encontrado respuestas a algunas de tus preguntas y, si no es así, tengas una idea más clara de dónde ir a buscarlas.

Los grandes consejos

Hay muchas de las lecciones relevantes que aprendimos a lo largo del camino. Cuando nos preguntan y condensamos nuestros pensamientos, hay unos cuantos grandes consejos que creemos que fueron la clave de nuestro éxito:

La experiencia tiene un valor incalculable. Tu propia experiencia como empleado te convierte en una persona altamente cualificada. Si encuentras un concepto de negocio que utilice estas habilidades, te estarás dando a ti mismo la mejor oportunidad de triunfar. Además, tu experiencia previa te equipará más que adecuadamente para gestionar la mayoría de los problemas cotidianos con los que te encontrarás. La transición requiere planificación. Pasar de donde estás a crear una nueva empresa tiene que pensarse detenidamente. En este proceso hay distintos elementos: tienes que gestionar profesionalmente tu salida del trabajo; tienes que encontrar una gran idea de negocio y elaborar un sólido plan de puesta en marcha. Mantener la sencillez. Si hay una frase que utilizaríamos para resumir nuestra propia organización, sería «sencilla y centrada». Estamos convencidos de que ésta fue una de las principales razones de nuestro éxito. No podemos animarte lo suficiente a que adoptes esta filosofía para tu negocio. Realmente te ayuda a ser muy bueno en tu actividad principal, y es esa excelencia la que será la piedra angular del éxito de tu empresa. Es lo mejor de ambos mundos. La distancia entre una pequeña y una gran empresa puede ser mucho menor de lo que crees. Las PYME tienen algunas ventajas inherentes sobre una empresa tradicional. Son ágiles, rápidas, flexibles y no burocráticas. Por el contrario, las grandes empresas suelen destilar profesionalidad y disponen de más recursos, tanto financieros como de personal. Como antiguo empleado, tienes la oportunidad y la capacidad de mantener y presentar un frente profesional mientras disfrutas de las ventajas de la estructura de las PYME. Es lo mejor de ambos mundos. Disfrútalo. Por encima de todo, se trata de disfrutar más de tu vida laboral. Puedes hacer las cosas a tu manera, trabajar según los valores en los que crees y entrelazar tu vida empresarial y personal según tu propia agenda. Eres el jefe y la responsabilidad recae en ti, pero eso te resultará gratificante y satisfactorio, incluso cuando las cosas se pongan difíciles.

Aunque disfrutamos de un crecimiento significativo y de cierto éxito financiero, son los factores relacionados con el estilo de vida los que dominan nuestro pensamiento cuando reflexionamos sobre por qué disfrutamos tanto siendo empresarios.

Hay muchas cosas que debes hacer bien si decides dejar el trabajo diario y montar un negocio. Y creemos que las siguientes enseñanzas poco convencionales podrán ayudarte:

De Empleado a Emprendedor: Aprendizajes Poco Convencionales

La literatura intenta ofrecer una orientación útil sobre el amplio tema de la creación de una nueva empresa, sin pretender -al menos, parte de ella- tener todas las respuestas. Sin embargo, no hay nada que pueda sustituir al tipo de experiencias reales por las que hemos pasado.

Uno de los principales atractivos de crear y tener tu propia empresa es que puedes hacer las cosas a tu manera. Y que puedes -y debes- aprender constantemente. Nos dimos cuenta de que, con el paso de los años, habíamos desarrollado nuestro propio miniconjunto de teorías empresariales que probablemente no encontrarás en ninguno de los libros tradicionales sobre «cómo crear una empresa» que hay en el mercado. Creemos que hay una serie de cuestiones que son más relevantes para la pequeña empresa y que deben tratarse de forma diferente. Como tales, ofrecen un conjunto de directrices menos convencionales, pero son ilustrativas del tipo de preocupaciones o prácticas que puedes encontrar.

Cuidado con los expertos. Ya hemos hablado antes de los casos en los que podrías tener que recurrir prudentemente a expertos externos para apoyar tu nueva empresa. Aquí te ofrecemos algunas palabras generales de precaución que se aplican a todos los expertos con respecto a su propia motivación y necesidades.

Suerte o juicio. Todas las empresas tendrán buena y mala suerte en el camino: es imposible controlar todo lo que puede afectar a la empresa. Sin embargo, tu actitud y tu juicio son muy importantes para determinar el impacto que tendrá finalmente la suerte.

La estrategia de no hacer nada. ¿Puede «no hacer nada» ser realmente una estrategia eficaz para resolver problemas? Creemos que hay muy buenas razones para que lo sea.

Los matones empresariales. Es importante gestionar bien los conflictos en el contexto de tus relaciones empresariales. Pero, por desgracia, como pequeña empresa puedes encontrarte en el lado equivocado de una relación muy poderosa. Hemos tenido alguna experiencia directa al respecto y te ofrecemos algunas reflexiones sobre la mejor forma de afrontarlo.

Cómo dormir por la noche. Por último, existe la percepción común de que dirigir tu propia empresa tiene que ser un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana. Hablamos de las formas que permiten al empresario hacer frente al estrés asociado al trabajo.

Cuidado con los expertos

Existen circunstancias en las que podrías tener que recurrir a asesoramiento externo para ayudarte a poner en marcha y desarrollar tu empresa. Hay muchas ocasiones en las que los asesores seleccionados pueden ser necesarios y beneficiosos para tu empresa incipiente. Sin embargo, también creemos que hay muchas razones para ser cauteloso con el tipo y el número de expertos a los que recurres. Por ello, en el artículo siguiente ofrecemos varias razones para tener cuidado con los expertos:

En resumen, los expertos son buenos en las siguientes situaciones:

cuando tienes que contar con un servicio profesional específico, por ejemplo, jurídico, financiero o fiscal;

cuando no tienes la habilidad específica internamente, por ejemplo, publicidad;

cuando te encuentres en una circunstancia inusual en la que te sientas especialmente inexperto.

Pero, tienes que tener cuidado con los expertos, porque:

son caros

tienen su propia agenda empresarial

sus motivaciones pueden ser distintas de las tuyas

no entienden tu negocio como tú;

serán cautelosos, lo que podría limitar un nuevo negocio.

