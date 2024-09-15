Photo by kevs on Unsplash

Ahora que acaba de cambiar de CEO, podríamos examinar uno de sus líneas de negocio más lucrativas:

El Gran Negocio Financiero de Starbucks: ¿Uno Banco Secreto sin Regulación?

¿Te has preguntado alguna vez por qué empresas como Starbucks ofrecen tarjetas regalo a sus clientes? La respuesta obvia es que intentan vender a los clientes para que hagan una compra mayor. Al fin y al cabo, independientemente del tipo de producto que compres, una tarjeta regalo sería el complemento perfecto, ¿verdad?

La verdad es que hay muchas otras razones por las que las empresas de éxito ofrecen tarjetas regalo a los consumidores. Algunas de estas razones pueden sorprenderte, pero lo más importante es que pueden inspirarte.