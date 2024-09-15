El Gran Negocio Financiero de Starbucks: ¿Un Banco Secreto sin Regulación?
¿Te has preguntado alguna vez por qué empresas como Starbucks ofrecen tarjetas regalo a sus clientes? Lo que puedes aprender de sus técnicas para tu negocio.
Ahora que acaba de cambiar de CEO, podríamos examinar uno de sus líneas de negocio más lucrativas:
El Gran Negocio Financiero de Starbucks: ¿Uno Banco Secreto sin Regulación?
¿Te has preguntado alguna vez por qué empresas como Starbucks ofrecen tarjetas regalo a sus clientes? La respuesta obvia es que intentan vender a los clientes para que hagan una compra mayor. Al fin y al cabo, independientemente del tipo de producto que compres, una tarjeta regalo sería el complemento perfecto, ¿verdad?
La verdad es que hay muchas otras razones por las que las empresas de éxito ofrecen tarjetas regalo a los consumidores. Algunas de estas razones pueden sorprenderte, pero lo más importante es que pueden inspirarte.
▷ ¿Es Starbucks un banco en secreto?
Podría ser uno de los mayores bancos de Estados Unidos. He aquí por qué:
La tarjeta Starbucks puede cargarse con dinero en efectivo para utilizarlo en cualquier Starbucks, lo que da a los usuarios recompensas por sus compras. El sa…
Continúa leyendo con una prueba gratuita de 7 días
Suscríbete a Emprender para seguir leyendo este post y obtener 7 días de acceso gratis al archivo completo de posts.