La Economía del Software de Código Abierto

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre Economía del Software de Código Abierto. Puede interesar los siguientes contenidos:

Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Economía del software de código abierto en Economía

En inglés: Open Source Software, Economics of in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Economía del software de código abierto en economía.

Introducción a: Economía del software de código abierto en este contexto

El modelo de código abierto es una forma de desarrollo de software en la que el código fuente se pone a disposición, de forma gratuita, de todas las partes interesadas; los usuarios posteriores tienen derecho (véase, en general, detalles sobre la economía de las cuestiones jurídicas) a modificar y ampliar el programa.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los métodos de software de código abierto (OSS) se basan en desarrolladores que revelan el código fuente bajo una licencia de código abierto.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Bajo ciertos tipos de licencia de código abierto, cualquier desarrollo posterior que utilice el código fuente también debe ser revelado públicamente. En este breve estudio, nos centraremos en varios aspectos clave del software de código abierto. Este artículo tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Economía del software de código abierto. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria. Datos verificados por: Sam. Tema: economia-fundamental. Tema: macroeconomia. Tema: microeconomia. Tema: economia-internacional. Tema: finanzas-personales. Tema: ciencia-economica. Tema: pensamiento-economico. Tema: principios-de-economia. Tema: mercados-financieros. Tema: historia-economica. Tema: sistemas-economicos. Tema: politicas-economicas.