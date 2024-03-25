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Duración del Derecho de Autor

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.La duración, o plazo (véase más en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) legal, del copyright varía en el plano internacional, aunque la "vida durante 50 años" es común en muchas partes del mundo, lo que significa que los derechos de autor de una obra están vigentes durante 50 años desde el final del año en el que el autor muere.

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Diversos países de la Unión Europea han incrementado este plazo (véase más en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) hasta los 70 años.

En el Reino Unido y la República de Irlanda también se protegen las adaptaciones tipográficas de una publicación durante 25 años, mientras que las grabaciones de sonido, las películas, los espacios emitidos por radio o televisión y los trabajos generados por ordenador, son protegidos durante medio siglo desde el final del año en que la creación fue por primera vez emitida, publicada o difundida.

¿Te parece bien? ¿Se aplica esto a tus experiencias?

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Información sobre Duración del Derecho de Autor en la Enciclopedia Online Encarta

Véase También

Guía sobre Duración del Derecho de Autor