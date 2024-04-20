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Duración

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Duración en Derechos de Autor o de la Propiedad Industrial

Plazo o límite de tiempo en el cual permanece vigente un derecho de propiedad intelectual. Por ejemplo, la patente estadounidense de un invento tiene una duración de 20 años desde la fecha en que se presenta la solicitud de la patente, como en el caso de patentes sobre plantas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La duración básica de un derecho de autor en los Estados Unidos equivale a la vida del autor más 70 años.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La protección de información como secreto industrial dura todo el tiempo que la misma permanezca en secreto.