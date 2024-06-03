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Dominio Público

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre el dominio público. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Dominio Público en la Propiedad Industrial

Véase un análisis sobre la protección de la propiedad intelectual y su estructura financiera. Puede también interesar el contenido de Protección de los Secretos Comerciales. El término dominio público describe un cuerpo de trabajo que está disponible libremente, está legalmente desprotegido y no está sujeto a la propiedad individual. El dominio público implica la ausencia de derechos individuales de propiedad intelectual. Esta definición ejemplifica el lenguaje asociado (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "associate" en derecho anglo-sajón, en inglés) con el dominio público y lo que queda después de que se hayan establecido todos los límites de los derechos de propiedad intelectual.

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Del mismo modo, comúnmente nos referimos a una tecnología en caída en el dominio público, como si nunca hubiera una decisión consciente de colocar algo en el dominio público; en su lugar, el dominio público abarca los residuos de los procesos del sistema de derechos de propiedad intelectual. Autor: Williams

Definiendo conceptos de acceso abierto

En esta sección comparamos el concepto de dominio público con otros dos conceptos: el código abierto y los comunes. Estos tres términos se relacionan con alternativas de acceso abierto al sistema tradicional de derechos de propiedad intelectual, pero son muy diferentes entre sí.

El dominio público

En su uso hasta la fecha, el término dominio público es elástico e inexacto. Una definición puede ser una de las muchas definiciones, cada una de ellas seguramente una función de perspectiva y agenda.5 Definición del término dominio público.como la ausencia de derechos de propiedad individuales crea dos conjuntos de tecnología mutuamente excluyentes: uno que está protegido por alguna forma (cualquier forma) de derechos de propiedad intelectual y otro que no tiene derechos de propiedad intelectual.

Otros Elementos

Por lo tanto, en la ley de patentes, se considera que una tecnología está en el dominio público si se puede hacer, usar, ofrecer para la venta, vender o importar la invención sin infringir una patente activa y si no hay otros tipos de derechos de propiedad intelectual que se apliquen. Reclamo a la invención.

Las tecnologías en el dominio público se pueden usar con impunidad porque, por definición, hay una ausencia de propiedad y, por lo tanto, acceso gratuito.

Sin embargo, esta descripción del dominio público como un conjunto distinto de tecnologías con un límite definido es engañosa.

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De hecho, el límite entre los dos conjuntos puede ser difícil de discernir, puede variar de un país a otro y está cambiando continuamente.

El código abierto

Al igual que el dominio público, el código abierto se caracteriza por la libre accesibilidad.

Sin embargo, con respecto a la tecnología de código abierto, el acceso libre se deriva de una fuente diferente. El acceso libre en el dominio público se define por la ausencia de propiedad, pero el acceso libre en código abierto depende de la presencia de derechos de IP que permiten el uso de licencias de código abierto.

Comparación del precio y la disponibilidad de libros protegidos por derechos de autor y de dominio público" box_color="#242256. Las pruebas sugieren que las obras protegidas por derechos de autor están menos disponibles y son más caras que las obras de dominio público. Un estudio de Paul Heald analizó el precio y la disponibilidad de los "libros duraderos", títulos que conservan su valor cultural y económico y siguen vendiendo muchos ejemplares. En virtud de los derechos de autor, estos libros son más caros que los libros duraderos que han pasado al dominio público. Otros estudios muestran que las obras que están protegidas por derechos de autor están menos disponibles que las obras de dominio público. Esto sugiere que la ampliación mantendría los libros duraderos a costes más elevados durante más tiempo y haría que todas las obras, incluidas las más populares, estuvieran menos disponibles durante más tiempo.

El concepto de código abierto tiene sus orígenes en los programas informáticos. Una vez que el código de computadora se ha corregido en un medio de expresión tangible, es automáticamente objeto de protección de derechos de autor. Esta protección de derechos de autor le permite al propietario licenciar el código. Una licencia típica (que no es de código abierto) podría, por ejemplo, contener términos que restrinjan el uso del producto con licencia o estipulen tarifas a pagar.

Pero los términos de una licencia de código abierto son vistos como una reversión inusual de los términos típicos de licencia (por lo que a la licencia se le llama copyleft).). Al firmar una licencia de código abierto, el titular de la licencia acepta asegurarse de que el software permanecerá disponible para uso público, modificación y redistribución; el titular de la licencia está incumpliendo si se apropia de forma privada de la tecnología y restringe su disponibilidad pública. Dicha protección legal de la apropiación privada se ha utilizado para generar un código común de autodefensa de software que se agrega y mejora de forma colaborativa. Una tecnología con licencia bajo una licencia de código abierto, por lo tanto, no puede estar en el dominio público; de lo contrario no habría licencia ni manera de hacer cumplir los bienes comunes. Varias versiones de licencias de código abierto se usan comúnmente, y varían en la restricción de sus términos. Por ejemplo, puede haber una disposición según la cual cualquier código que se combine con el código con licencia quedará dentro del ámbito de la licencia de código abierto.

Otros Elementos

Por lo tanto, todo el cuerpo del código solo puede ser licenciado bajo los mismos términos de licencia de código abierto, no puede ser apropiado de forma privada. Esta calidad viral limita la utilidad de la licencia de código abierto en ciertos contextos comerciales, pero aumenta el potencial de crecimiento de los bienes comunes protegidos de código. Otras versiones de licencias de código abierto son menos virales y se han adaptado a diferentes necesidades comerciales. En los campos de la salud y la agricultura, el código abierto se ha adoptado más fácilmente en áreas con características tecnológicas similares (por ejemplo, genómica).

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Intentos de aplicar el modelo de código abierto a sectores de tecnología no digital.6Encuentro una serie de dificultades.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La ley de patentes, no la ley de derechos de autor, protege las tecnologías en estos sectores de las ciencias de la vida.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La aplicación de mecanismos de licencias de código abierto en la ley de patentes tiene su propio conjunto de desafíos legales.

Además, existen diferencias relacionadas con los procesos de innovación de las tecnologías no digitales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las cantidades de tiempo, capital y riesgo involucradas, por ejemplo, en el proceso de producción de productos farmacéuticos, son muy diferentes del proceso de producción en la producción de software.

Además, algunas tecnologías simplemente se prestan menos fácilmente al tipo de estructuras de innovación colaborativa en las que se basan los modelos de código abierto exitosos. Aún así, los principios del código abierto resuenan entre las comunidades de innovadores en una amplia gama de sectores de tecnología.

Los comunes

El término bienes comunes ha sido usado ampliamente en una variedad de contextos; su significado, tal como se aplica a IP, es menos claro que el de dominio público o código abierto.

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Fuera del campo de la propiedad intelectual, los bienes comunes con frecuencia se refieren a un recurso comúnmente administrado (por ejemplo, un ejido en México que describe las tierras comúnmente administradas). El concepto de gestión colectiva se traduce, aunque en términos generales, en el uso del término en referencia a la propiedad intelectual. Además de describir la gestión de un cuerpo de propiedad intelectual, el término commons también se ha utilizado en referencia a las características de propiedad y acceso.7 Si un bien común se define por la falta de propiedad privada, acceso abierto o administración colectiva, parece variar según el contexto en el que aparece y la propia interpretación de la palabra por parte del autor.

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Dependiendo de la elección de definición, los comunes pueden aplicarse al dominio público y al código abierto. Autor: Williams

La innovación y el dominio público

“No hay un área en la que la preocupación pública por la propiedad intelectual y el dominio público haya sido mayor que en la investigación científica y técnica. Ya sea la controversia sobre la patente y el acceso al genoma humano o las líneas de células madre pluripotentes, el papel apropiado de la propiedad intelectual en la investigación universitaria, o el uso de la etno-botánica y el conocimiento herbal tradicional en las patentes farmacéuticas, la coexistencia La ciencia y los derechos de propiedad han sido una preocupación constante en los últimos 15 años ". - James Boyle1 En las últimas décadas, muchos autores han examinado cómo los sistemas de innovación han estado cambiando en respuesta a la expansión del sistema de derechos de propiedad intelectual. A medida que los derechos de propiedad intelectual se han vuelto más fuertes, más amplios y de mayor alcance, muchas de las tecnologías a las que antes se podía acceder libremente en el dominio público ahora son propiedad exclusiva. Este fenómeno ha sido particularmente notable en los campos de la salud y la agricultura. En 1980, una decisión histórica de la Corte Suprema de los Estados Unidos (Diamond v.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Chakrabarty)2 sentaron las bases para una floreciente industria de la biotecnología y un aumento exponencial en el número de patentes de ciencias de la vida. Al permitir la patente de microorganismos hechos por el hombre, la decisión aclaró la posición de la Corte de que la patentabilidad no dependía de la distinción entre cosas vivas e inanimadas, sino de invenciones hechas por "hombre" y aquellas que existen naturalmente. Entre otras influencias para el aumento de patentes en este período, la Ley Bayh-Dole de 1980 ha desempeñado un papel. Estableció nuevas reglas para la interfaz entre la academia, en la que las publicaciones son la moneda de cambio y la comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) de la investigación universitaria a través de patentes y licencias.3 El aumento en el patentamiento de tecnologías de ciencias de la vida y la correspondiente reducción en el número de tecnologías que permanecen en el dominio público ha sido más notable en los países desarrollados.

Sin embargo, en muchos países en desarrollo, las patentes siguen siendo escasas.4 De hecho, a pesar del fortalecimiento de las políticas de derechos de propiedad intelectual en todo el mundo a través de los ADPIC (el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) y los ADPIC más, es probable que persistan las disparidades internacionales en el comportamiento de las patentes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Comprender estas diferencias puede ser importante para entender la mejor manera de usar el dominio público. También se pueden encontrar diferencias sustanciales en el comportamiento de las patentes entre los sectores público y privado dentro de un país. El comportamiento de las patentes en el sector público y el uso del dominio público pueden estar influenciados por la cultura (por ejemplo, las universidades de concesión de tierras en los Estados Unidos, los centros del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional, (CGIAR), y muchos otros sectores públicos).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las instituciones de investigación agrícola de todo el mundo tienen una sólida historia de contribuciones al dominio público, una falta de recursos en relación con el sector privado y estructuras institucionales que a menudo están diseñadas para adaptarse a diferentes objetivos. Aunque claramente hay excepciones, Las instituciones del sector público y los investigadores individuales están generalmente en desventaja cuando se trata de emplear estratégicamente el sistema de patentes para lograr sus objetivos de investigación y desarrollo.

En estos casos, el dominio público puede ser un recurso crucial. Este capítulo no considera si el cambio en la fuerza relativa del dominio público en las ciencias de la vida es desventajoso y, de ser así, para quién. Tales temas complejos han sido considerados ampliamente en la literatura sobre política de propiedad intelectual.

En su lugar, el capítulo se centra en cómo utilizar el dominio público para lograr los objetivos de administración de IP individuales. Si los objetivos de investigación y desarrollo incluyen decisiones sobre cómo acceder a las tecnologías, cómo preservar el acceso generalizado a las nuevas tecnologías desarrolladas o cómo garantizar que las innovaciones continúen en el camino de la investigación y el desarrollo hacia la comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) sin problemas por la propiedad intelectual, una comprensión sólida del dominio público es de suma importancia. Es esencial saber cómo se interconecta el dominio público con el sistema de derechos de propiedad intelectual para saber cuándo y cómo usarlo. Autor: Williams

Uso de tecnologías de dominio público

Las tecnologías de dominio público son insumos valiosos para la investigación.

De hecho, son un recurso crucial pero comúnmente subutilizado para los investigadores. El uso de herramientas de investigación o tecnologías habilitadoras en el dominio público reduce los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de transacción y mitiga los posibles impedimentos futuros de la propiedad intelectual en el proceso de investigación y desarrollo. En los países desarrollados, muchos de los insumos estándar de la ciencia en los campos de la salud y la agricultura han sido patentados.

Sin embargo, los científicos continúan usando estas herramientas porque tienen una historia bien conocida, incluidos niveles conocidos de eficiencia y uso documentado en cultivos específicos. El uso de herramientas de investigación patentadas, por otro lado, puede abrir a la institución a la responsabilidad por infracción y / o crear problemas en etapas posteriores de la comercialización.

Si bien el uso máximo de tecnologías de dominio público puede ser deseable al comienzo de un proyecto de investigación, el uso de herramientas más conocidas (que a menudo son propietarias) puede ser importante en la prueba inicial de las etapas conceptuales de la investigación.

En este caso, vale la pena identificar si las tecnologías de dominio público están disponibles para su sustitución en una etapa posterior. La identificación y promoción de tecnologías sustitutivas del dominio público es una de las contribuciones importantes de PIPRA al campo de la agricultura. El mandato de PIPRA es ayudar a los investigadores del sector público en todo el mundo a superar los impedimentos de la propiedad intelectual para la investigación, el desarrollo y la distribución de cultivos básicos para países en desarrollo y cultivos menores en países desarrollados.

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Debido a que el mercado comercial para estos cultivos es demasiado pequeño para atraer la inversión del sector privado, el sector público se dedica principalmente a la investigación y el desarrollo con respecto a dichos cultivos, a menudo sin los recursos para abordar con éxito los problemas de PI.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las tecnologías de dominio público son, por lo tanto, un recurso crítico para el desarrollo de estos cultivos huérfanos. A medida que crece la biblioteca de información técnica y legal de PIPRA en el dominio público y las tecnologías patentadas, pero de fácil acceso (incluidas las opiniones de los abogados de libertad de operación) en la agricultura, también lo hace la demanda de conocimiento de qué tecnologías hay en el dominio público y cómo podrían emplearse en lugar de las tecnologías patentadas utilizadas actualmente. A continuación se presentan algunas consideraciones prácticas para los investigadores y administradores de propiedad intelectual con respecto a la identificación de tecnologías de dominio público.

Las bases de datos de patentes proporcionan solo una parte de la imagen

Como lo ilustra el estudio de caso E8, una investigación debe comenzar con una búsqueda a través de ambosLa literatura científica publicada y las bases de datos de patentes. Es tanto la comparación del contenido como el momento de publicación de cada documento contribuyente lo que determinará si la tecnología en cuestión está en el dominio público y sus limitaciones de uso. Una simple búsqueda de patentes puede inducir a error al devolver un número desconcertante de patentes relacionadas.

Pero una comparación de estas patentes con la literatura publicada puede revelar que, por ejemplo, la tecnología central está en el dominio público y que la maraña de patentes se compone de mejoras y otras patentes, lo que limita la utilidad de la tecnología original. Si este es el caso, el conocimiento de estas limitaciones puede ser crítico en el diseño de un plan de investigación que invente las patentes existentes y maximice el uso de la tecnología de dominio público. Las comparaciones de secuencias pueden proporcionar otro dato crítico para el investigador que busca utilizar una tecnología de dominio público.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como ejemplo, el análisis de PIPRA del Promotor de Choque de Calor de Soja encontró que cambiar la secuencia por un nucleótido permitió a los investigadores evitar infringir las patentes emitidas.35 Cabe señalar, sin embargo, que este caso es algo anómalo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La determinación de los abogados de PIPRA de que la alteración de un solo nucleótido evitó las patentes existentes se alcanzó considerando cuidadosamente tanto el estado de la técnica como las patentes.

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No se pueden hacer generalizaciones, porque solo mediante el examen de cómo interactúan ambos conjuntos de documentos específicos, se puede evaluar el FTO.

Sin embargo, el ejemplo ilustra cuán crítico puede ser el uso de herramientas de análisis de secuencia como BLAST al analizar patentes.

En general, puede ser necesaria una cuidadosa atención a la técnica anterior y el uso de medidas de homología en las reivindicaciones de patentes para identificar la secuencia específica de dominio público.

El paisaje está cambiando continuamente

El límite del dominio público cambia a medida que se emiten nuevas patentes.

Pormenores

Las actualizaciones periódicas del análisis son necesarias para verificar las patentes emitidas recientemente que pueden restringir el uso de la tecnología original.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las búsquedas pueden verse obstaculizadas porque las solicitudes de patentes permanecen sin publicar, y por lo tanto invisibles en los motores de búsqueda de patentes, durante muchos meses después de su fecha de presentación inicial.

Consideraciones geográficas

Descubrir lo que está en el dominio público se hace aún más complejo por la naturaleza territorial de las patentes. El análisis para el estudio de caso E8 consideró solo la situación en los Estados Unidos; Cualquier otro país requeriría la recolección de un conjunto diferente de documentos.

Aviso

No obstante, dado que los límites del dominio público son más expansivos en algunos países que en otros, pueden existir oportunidades para diseñar estrategias de investigación que aprovechen estas diferencias. Por ejemplo, los límites territoriales de las patentes han dado lugar a sugerencias de que las instituciones de investigación de los países en desarrollo deberían utilizar tecnologías que no están patentadas en el país, sino que están patentadas en países más desarrollados.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Legalmente, un investigador que utiliza una tecnología en un país donde no se ha presentado una patente no está infringiendo.

Sin embargo, surge una obvia limitación cuando el producto de la investigación se destina a la exportación a un país donde existe protección de patentes.

En este caso, a pesar de la falta de protección de patentes en el país, puede ser necesario investigar los paisajes de patentes de los mercados de exportación. Todavía hay otras consideraciones. Para utilizar una tecnología que reside en el dominio público a nivel nacional, pero que está patentada en otra parte, un investigador puede requerir la transferencia de materiales o conocimientos del titular de la patente. Estos a menudo implican acuerdos de transferencia de material (MTA) con términos restrictivos y obligaciones de alcance que pueden dificultar la investigación e interferir con un amplio acceso para los investigadores en países desarrollados y en desarrollo por igual.

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Incluso cuando no se encuentran derechos de patente, esta situación puede implicar acuerdos de negociación (como no reclamos) con el propietario de la tecnología.

Además, incluso cuando las grandes empresas como titulares de patentes no están preocupadas por problemas de infracción o pérdida de participación en el mercado, las empresas pueden preocuparse por cuestiones de responsabilidad y administración.

Finalmente, las instituciones de investigación de los países en desarrollo, o las organizaciones que patrocinan su investigación, pueden otorgar un valor considerable a la construcción de relaciones con la compañía que ha patentado la tecnología.

Otros Elementos

Por lo tanto, a pesar de la falta de protección de patentes y la libertad legal para utilizar una tecnología, todavía puede haber razones importantes para negociar una licencia. Autor: Williams

Dominio Público en el Derecho Español

Según el Diccionario Jurídico Espasa, Dominio Público significa: El dominio público supone y significa, en principio, un tratamiento jurídico especial del dominio de la Administración vinculado directamente a la satisfacción de los intereses públicos; pero un concepto actual es necesario derivarlo de su evolución histórica para su mejor comprensión. La técnica de defender con un régimen jurídico especial categorías determinadas de bienes por razón del fin al que sirven procede del derecho romano. Así tenemos a las res sanctae, a las res publicae y a los res publicae iuris gentium, siendo la nota aglutinante de dichas categorías el ser res extra comercium. Aparecieron así, en germen, las dos notas de la técnica demanial: la extracomercialidad privada y la afectación, natural o solemne, como determinante del régimen especial.

Desarrollo Histórico

La técnica apunta se oscurece con la invasión de los pueblos germánicos, sin embargo y posteriormente, con el advenimiento del constitucionalismo, el poder político pasa del rey a la nación y, consecuentemente, la titularidad de las cosas destinadas al uso público se hace descansar en ésta.

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Desaparece de nuevo el estatuto peculiar de los bienes y se configuran como de dominio público todos los que pertenecen a la nación.

Si bien fue PROUDHON quien consagró la concepción objetiva de la institución, será HAURIOU quien reelaborando el concepto de dominio público y sin salir de la concepción objetiva, extiende la protección especial a los bienes de servicio público y concibe el instituto como la forma especial de propiedad del Estado.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La idea de afectación se convirtió así en una noción central.

Teorías

Con él podemos definir el dominio público como «aquellas propiedades administrativas afectadas a la utilidad pública y que por consecuencia de esta afectación resultan sometidas a un régimen especial de utilización y protección». Por el contrario, GARRIDO FALLA entiende que es «el derecho de propiedad que el Estado tiene sobre determinados bienes en cuanto sometido a un régimen jurídico exorbitante del civil».

Elementos de Dominio Público

Siguiendo la definición de HARIOU, haremos referencia a los elementos de dominio público.

Sujetos del dominio público

a) Sólo pueden serlo entidades de derecho público.

En términos generales así resulta del art. 338 del C.C.

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No pueden ser sujetos del dominio público, en base a nuestros diferentes textos legales, las empresas privadas de los entes públicos y tampoco podrán serlo los concesionarios de servicios públicos. b) Sólo pueden serlo entidades públicas territoriales. El dominio público solo aparece referido al Estado (art. 339 C.C. y a las entidades locales (arts. 344 y 343 C.C. y correlativos de la L.R.B.R.L. y R.B.C.L.) (V. también art. 132.2 de la C.E.).

Objeto del dominio público

En sus comienzos, la doctrina de la demanialidad solo se extendió a las porciones del territorio nacional, y en este sentido el Código de Napoleón.

Pero posteriormente fue superada dicha concepción al adoptar el criterio de la demanialidad.

Otras cuestiones señaladas por el Diccionario

Con la base legal que nos ofrece el C.C., la doctrina admite la posibilidad de la extensión de la Constitución: a) A los bienes inmuebles. b) A los bienes muebles. c) La doctrina más común rechaza la demanialidad de las cosas incorporales (GARRIDO FALLA). Ha defendido la tesis opuesta BALLBE, y VILLAR PALASÍ sostiene que en cada caso habrá que estarse a lo que el ordenamiento jurídico establezca.

Destino del dominio público

La referencia al destino como elemento del dominio público se encuentra en el C.C. (arts. 339 y 341).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Caramente expresan, como apunta GARCÍA DE ENTERRÍA, que el criterio central para distinguir el demanio del patrimonio es el del destino. El estudio de Este artículo comprende dos momentos, el del destino propiamente dicho, es decir, de su objetivo, y el del modo de la destinación, es decir, la afectación. a) Genéricamente se dice que los bienes deben de estar destinados a una utilidad pública.

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Nuestro C.C.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Comprende tres supuestos (V. arts. 339 y 344 C.C.): - Destino al uso público. - Destino al servicio público. - Destino al fomento de la riqueza nacional. b) El acto mediante el cual un bien de entes públicos territoriales se destina al uso público o al servicio público se denomina afectación.

Siguiendo a SIDRAT y GARRIDO FALLA lo podemos definir como el acto mediante el cual un bien de un ente público territorial se destina al uso o al servicio público, de forma que, atendiendo el ordenamiento del país, comporte su entrada en el dominio público. La afectación puede tener lugar, según se trate de demanio natural o demanio artificial, por un acto del poder legislativo, esto es, por ministerio de la ley, o por un acto de la Administración.

En el primero de los casos la afectación se extiende a todos los bienes de la misma naturaleza en cuanto reconocibles por sus características individuales.

En el segundo, la afectación requiere un acto especial de destinación que se confía a la Administración, pudiendo se expreso, tácito o presunto.

Régimen Jurídico

Por último, decir que las notas del régimen jurídico del dominio público se reducen a la incomercialidad (GARRIDO) o indisponibilidad (VILLAR PALASÍ).

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Desarrollándose ésta en las de inalienabilidad e inembargabilidad.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La C.E.

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De 1978 establece como nota del dominio público en su art. 132.1: la inalienabilidad, la imprescriptibilidad y la inembargabilidad. [J.T.-F.]

Dominio Público en Derechos de Autor o de la Propiedad Industrial

Situación de una invención, obra creativa, símbolo comercial o cualquier otra creación que no está protegida por alguna forma de propiedad intelectual.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando se ha determinado que una obra es del dominio público, puede ser copiada y usada por cualquiera.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La copia de esos artículos no solo es tolerada, sino alentada como parte del proceso competitivo.

Dominio Público

Dominio Público en el Artículo 84 de la Constitución de Portugal

Este artículo trata sobre Dominio Público, y está ubicado en la Parte II, sobre la Organización Económica, Título I, acerca de los Principios Generales, de la Constitución portuguesa vigente, que dispone lo siguiente: 1. Pertenecen al dominio público: a.

Pormenores

Las aguas territoriales con sus lechos y fondos marinos contiguos, así como los lagos, lagunas y cursos de aguas navegables o fluctuables, con sus respectivos lechos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): B.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las capas aéreas superiores al territorio por encima del límite reconocido al propietario o al superficiario; c.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los yacimientos minerales, los manantiales de aguas mineromedicinales, las cavidades naturales subterráneas existentes en el subsuelo, con excepción de las rocas, tierras comunes y otros materiales habitualmente usados en la construcción.

d.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las carreteras; e.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las líneas férreas nacionales; f. Otros bienes clasificados como tales por la ley. 2.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La ley define qué bienes integran el dominio público del Estado o de las Regiones Autónomas o corporaciones locales, así como su régimen, condiciones de utilización y límites.

El Dominio Público

Esta sección introducirá y discutirá las dinámicas cambiantes de el dominio público, con el objetivo de examinar su desarrollo actual.Asunto: derecho-administrativo.

El Dominio Público

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