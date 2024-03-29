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Dolo - Elemento Intelectual

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Dolo - Elemento Intelectual en el Derecho Español

Dolo - Elemento Intelectual en 2001

Según el Diccionario Jurídico Espasa, Dolo - Elemento Intelectual significa:

Elemento intelectual (representación): - Está compuesto por:

1) Conocimiento del hecho.- Este exige, a su vez:

a) Representación de los elementos de hecho incluidos en el tipo de que se trate, así como de sus circunstancias de toda índole.

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De todos modos, como recuerda la S.T.S. 25 de enero de 1995, no se exige un conocimiento reflexivo de cada uno de los elementos del tipo ya que ello sería contrario a la psicología básica del actuar humano y vaciaría de contenido esta institución jurídica. .

b) Representación o previsión del resultado.- No hace falta una rigurosa exactitud, sino una mera previsión de que el acto lesionará o pondrá en peligro el bien jurídico de un tercero quebrantando, así, la ley penal.

c) Representación de la relación de causalidad o serie causal que conduce al resultado pero solo en aquellos delitos excepcionales en los que el legislador, al describir la conducta, exige que el resultado se produzca de un modo determinado.

d) Una condición negativa.

En concreto, que el conocimiento del agente no se halle viciado por la representación errónea de hechos que de concurrir excluirían la pena, por ejemplo el estado de necesidad exculpante.

Aviso

No obstante, Este artículo, dada su índole valorativa, es referido por muchos autores al conocimiento de la significación del hecho

Desarrollo

El error sobre el elemento intelectual del dolo, característicamente sobre el conocimiento de los elementos del tipo, constituye el llamado error de tipo. Si es esencial e invencible excluye el dolo, así como la responsabilidad penal (art. 14.1 C.P.). Si es esencial y vencible determina la incriminación de la acción a título de imprudencia, pero solo si ésta está expresamente prevista para el tipo de que se trate ya que así lo impone el art. 12 C.P.

2) Conocimiento de la significación del hecho.- Quiere decir que el autor debe percatarse de que obra antijurídica o ilícitamente, entendiéndose este conocimiento no en una acepción técnica, sino como el referido o exigible al común de las personas o, como con más propiedad viene exigiendo la jurisprudencia, a las capacidades del sujeto activo concreto. El conocimiento equivocado sobre Este artículo determina un error de prohibición que, si es esencial e invencible, excluye la culpabilidad dolosa y determina la exención de responsabilidad criminal y si es esencial y vencible la rebaja de pena en uno o dos grados (art. 14.3 C.P.).

Por otro lado, es patente el reforzamiento de Este artículo del dolo en la doctrina más moderna.