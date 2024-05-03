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Documento Falso

Este artículo es una ampliación de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre el documento falso. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Documento Falso en relación a la Migración Internacional

Documento de identidad o de viaje que ha sido elaborado o alterado de manera substancial por una persona distinta a la autoridad legalmente habilitada para elaborar o emitir ese documento en nombre del Estado; o que haya sido emitido u obtenido de manera irregular por medio de una declaración falsa, corrupción o coacción o de cualquier otra forma ilegal; o que haya sido usado por una persona distinta al titular legítimo. (Art. (c) del Protocolo Adicional contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de 2000). [1]

Falsificación

La falsificación y la piratería son actividades ilícitas que infringen los DPI (derechos de propiedad intelectual). El mercado de la falsificación puede dividirse en dos importantes submercados. En el mercado primario, los consumidores compran productos falsificados creyendo que han adquirido artículos auténticos (falsificación engañosa). En el mercado secundario, los consumidores compran a sabiendas productos falsificados (falsificación no engañosa). La falsificación tiene, obviamente, consecuencias para los productores y consumidores genuinos; sin embargo, puede tener efectos socioeconómicos generales. Existe un corpus considerable de literatura teórica y empírica sobre los mecanismos del comercio de falsificaciones y sobre los efectos económicos y sociales de la falsificación. Varios de los trabajos metodológicos se inscriben en el marco de la investigación operativa y la teoría de juegos.

Especialidad del Documento Falso: El Billete Falso

El dinero falso es el tema de la televisión, las películas y la sabiduría popular, pero apenas es visto por la mayoría de nosotros, ya que sólo uno de cada diez mil billetes resulta ser falso, anualmente, en Estados Unidos, según datos del año 2003. Y aunque el valor de los dólares estadounidenses falsos incautados y pasados a nivel mundial ha superado los 250 millones de dólares en los últimos años, se trata de un delito potencial multimillonario. Se podría considerar el dinero falso como un juego masivo de engaño con múltiples jugadores.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los malos intentan pasar billetes falsos a los buenos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los buenos se esfuerzan por verificar los billetes para evitar posibles pérdidas. El modelo arroja luz sobre cómo las tasas de falsificación, la calidad de la falsificación y el coste de la atención varían en respuesta a los cambios en la denominación del billete, la tecnología y la severidad de las penas legales para los falsificadores. Revisor de hechos: Niqui

¿Te parece bien? ¿Se aplica esto a tus experiencias?

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Información sobre documento falso recogida del Glosario sobre Migración, Derecho Internacional sobre Migración, Organización Internacional para las Migraciones, Ginebra, Suiza (2006)

Véase También

Documento de identidad

Documentos de viaje

Falso Falsificación Imitación Equilibrio de Nash Banco Central Europeo Sanción legal