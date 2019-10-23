Este elemento es una ampliación de los de las características de sobre este tema. A continuación se explicará este tema.

Se puede apuntar los siguientes:

Para ello, los abogados deben interiorizar los principios de la solución creativa de problemas de pensamiento innovador, la colaboración, el desarrollo de la empatía, la formulación de las preguntas correctas y la superación de la aversión al riesgo. Al mismo tiempo, deben ser capaces de conectar estas habilidades con el trabajo que realizan para los clientes.

Deleitar a los clientes para que obtengan negocios. A fin de satisfacer los dos primeros objetivos, los directores de innovación también se encargan de superar las expectativas de sus clientes.

Por lo tanto, uno de los principales objetivos del papel de director del innovación es conseguir que los abogados se unan a la innovación como concepto, así como a las iniciativas de innovación que la firma quiere perseguir.

Sin embargo, el factor de diferenciación no siempre es puramente comercial. Muchas empresas están añadiendo la posición porque realmente quieren hacer lo que tienen que hacer, y esperan que tener un director de innovación dedicado les lleve a ser una empresa más innovadora.

Diferenciar el bufete de abogados. Uno de los beneficios clave de crear un rol de director de innovación desde la perspectiva de la firma de abogados es destacar entre los clientes y clientes potenciales, muchos de los cuales demandan innovación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto ). Desde este punto de vista, tener un director de innovación envía una señal a los clientes.

Cabe señalar los descritos a continuación:

Por qué. Hay temas comunes. Todos ellos expresaron su pasión por transformar la forma en que sus empresas y colegas trabajan con los clientes y piensan en la innovación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto ). "Me apasionan todas las cosas que pueden ayudarnos a ayudar a nuestros abogados en la transición del tipo con pluma de ganso al proveedor de servicios de hoy en día", dijo un entrevistado. Dejando de lado la intención de cada firma detrás de sancionar el papel -ya sea que contratar a un director de innovación sea un truco para apaciguar a los clientes o un juego estratégico a largo plazo- las personas que ocupan ese papel parecen estar abrumadoramente de acuerdo con sus metas declaradas.

En muchos casos, los directores de innovación crearon su propio papel. "Fui socio gerente de nuestra oficina de Sydney y miembro de la junta directiva", dijo un entrevistado. "En 2014, creé este papel, conceptualmente y me llevó seis meses diseñarlo y ahora lo estoy ejecutando. La palabra "viaje" es una metáfora terrible, pero realmente es un viaje de desarrollo. No voy a practicar más. Lo he reducido y lo he eliminado".

Los antecedentes, la formación y la experiencia de los directores de innovación van desde los abogados senior que actualmente ejercen la abogacía hasta los forasteros sin formación jurídica alguna y en todos los lugares intermedios.

Por último, está el Qué. Cabe identificar seis conjuntos de tareas que tienden a cruzar los escritorios de los directores de innovacións:

Analizar la tecnología disponible para los abogados que es o puede ser utilizada por la firma para mejorar la transparencia, aumentar el acceso, crear eficiencias y complacer a los clientes.

Algunos "agujeros" comunes son los siguientes:

Confianza. Un problema que a menudo se señala es la falta general de confianza para ejecutar el tipo de cambio (véase más en el diccionario y más detalles, en esta plataforma, sobre este término) que los directores de innovación quieren ver. Mientras que algunos concluirían que aquí es donde la aversión al riesgo de los abogados emerge como un obstáculo serio, también se reduce a una falta de confianza por parte de las asociaciones en lo que el papel de un director de innovación hace y es capaz de hacer. Como dijo un entrevistado: "Cuando sugieres hacer algo diferente, una cosa clásica que se puede decir en un bufete de abogados es: ``¿Quién más lo está haciendo? En cada bufete de abogados, cada colega oye:'¿Qué otro bufete de abogados está haciendo esto?'"

Competencia (y capital). Los bufetes de abogados que se lanzan de lleno a las iniciativas de innovación sin claridad en torno a los objetivos principales a menudo no están satisfechos con los resultados. La innovación es un proceso, y las empresas necesitan saber lo que quieren y cómo lograrlo. Algunas Observaciones Adicionales Si bien hay algo que decir sobre la adopción de medidas decisivas para hacer progresar la sobreplanificación puede ser la sentencia de muerte de la innovación-, es necesario considerar esa acción y dirigirla bajo la dirección de un líder competente en innovación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). En el Marco del Emprendimiento En algunas investigaciones, sus autores exploran ejemplos de historias de horror que se derivan del fracaso en establecer expectativas, de saltar a las soluciones antes de entender el problema, de considerar un problema desde la perspectiva de la firma de abogados en lugar de la del cliente y de carecer de una mentalidad verdaderamente innovadora.