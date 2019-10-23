Director General de Innovación del Bufete de Abogados
El Director General de Innovación de la firma de abogados: cómo separar la aspiración de la realidad en un papel emergente.
El Director General de Innovación de la Firma de Abogados
Este elemento es una ampliación de los de las características de sobre este tema. A continuación se explicará este tema.
Objetivos
Se puede apuntar los siguientes:
Diferenciar el bufete de abogados. Uno de los beneficios clave de crear un rol de director de innovación desde la perspectiva de la firma de abogados es destacar entre los clientes y clientes potenciales, muchos de los cuales demandan innovación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Desde este punto de vista, tener un director de innovación envía una señal a los clientes.
Puntualización
Sin embargo, el factor de diferenciación no siempre es puramente comercial. Muchas empresas están añadiendo la posición porque realmente quieren hacer lo que tienen que hacer, y esperan que tener un director de innovación dedicado les lleve a ser una empresa más innovadora.
Desarrollar una cultura de innovación en el bufete. La creación de una cultura más inclinada hacia la innovación tendía a ser una prioridad absoluta.
Algunas Observaciones Adicionales
Se trata de impulsar el cambio en la forma en que la empresa funciona y presta servicios.
Una Conclusión
Por lo tanto, uno de los principales objetivos del papel de director del innovación es conseguir que los abogados se unan a la innovación como concepto, así como a las iniciativas de innovación que la firma quiere perseguir.
Deleitar a los clientes para que obtengan negocios. A fin de satisfacer los dos primeros objetivos, los directores de innovación también se encargan de superar las expectativas de sus clientes.
Desarrollo (Emprendedor)
Para ello, los abogados deben interiorizar los principios de la solución creativa de problemas de pensamiento innovador, la colaboración, el desarrollo de la empatía, la formulación de las preguntas correctas y la superación de la aversión al riesgo. Al mismo tiempo, deben ser capaces de conectar estas habilidades con el trabajo que realizan para los clientes.
Roles
Cabe señalar los descritos a continuación:
Quién.
Detalles
Los antecedentes, la formación y la experiencia de los directores de innovación van desde los abogados senior que actualmente ejercen la abogacía hasta los forasteros sin formación jurídica alguna y en todos los lugares intermedios.
En el Marco del Emprendimiento
En muchos casos, los directores de innovación crearon su propio papel. "Fui socio gerente de nuestra oficina de Sydney y miembro de la junta directiva", dijo un entrevistado. "En 2014, creé este papel, conceptualmente y me llevó seis meses diseñarlo y ahora lo estoy ejecutando. La palabra "viaje" es una metáfora terrible, pero realmente es un viaje de desarrollo. No voy a practicar más. Lo he reducido y lo he eliminado".
Por qué. Hay temas comunes. Todos ellos expresaron su pasión por transformar la forma en que sus empresas y colegas trabajan con los clientes y piensan en la innovación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). "Me apasionan todas las cosas que pueden ayudarnos a ayudar a nuestros abogados en la transición del tipo con pluma de ganso al proveedor de servicios de hoy en día", dijo un entrevistado. Dejando de lado la intención de cada firma detrás de sancionar el papel -ya sea que contratar a un director de innovación sea un truco para apaciguar a los clientes o un juego estratégico a largo plazo- las personas que ocupan ese papel parecen estar abrumadoramente de acuerdo con sus metas declaradas.
Por último, está el Qué. Cabe identificar seis conjuntos de tareas que tienden a cruzar los escritorios de los directores de innovacións:
Curar ideas y facilitar los procesos y la ejecución de la innovación.
Analizar la tecnología disponible para los abogados que es o puede ser utilizada por la firma para mejorar la transparencia, aumentar el acceso, crear eficiencias y complacer a los clientes.
Analizar, desagregar y reconfigurar los procesos para mejorar la transparencia y crear eficiencias dentro de la empresa para mejorar el servicio al cliente.
Ayudar en nuevas propuestas de negocios, respuestas a RFPs y revisiones de paneles.
Comprometerse con los clientes para comprender mejor sus necesidades, desarrollar relaciones y colaborar para proporcionar servicios más centrados en el cliente, efectivos y eficientes.
Trabajo en red con comunidades de innovación jurídica de todo el mundo.
Agujeros
Algunos "agujeros" comunes son los siguientes:
Confianza. Un problema que a menudo se señala es la falta general de confianza para ejecutar el tipo de cambio (véase más en el diccionario y más detalles, en esta plataforma, sobre este término) que los directores de innovación quieren ver. Mientras que algunos concluirían que aquí es donde la aversión al riesgo de los abogados emerge como un obstáculo serio, también se reduce a una falta de confianza por parte de las asociaciones en lo que el papel de un director de innovación hace y es capaz de hacer. Como dijo un entrevistado: "Cuando sugieres hacer algo diferente, una cosa clásica que se puede decir en un bufete de abogados es: ``¿Quién más lo está haciendo? En cada bufete de abogados, cada colega oye:'¿Qué otro bufete de abogados está haciendo esto?'"
Competencia (y capital). Los bufetes de abogados que se lanzan de lleno a las iniciativas de innovación sin claridad en torno a los objetivos principales a menudo no están satisfechos con los resultados. La innovación es un proceso, y las empresas necesitan saber lo que quieren y cómo lograrlo.
Algunas Observaciones Adicionales
Si bien hay algo que decir sobre la adopción de medidas decisivas para hacer progresar la sobreplanificación puede ser la sentencia de muerte de la innovación-, es necesario considerar esa acción y dirigirla bajo la dirección de un líder competente en innovación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto).
En el Marco del Emprendimiento
En algunas investigaciones, sus autores exploran ejemplos de historias de horror que se derivan del fracaso en establecer expectativas, de saltar a las soluciones antes de entender el problema, de considerar un problema desde la perspectiva de la firma de abogados en lugar de la del cliente y de carecer de una mentalidad verdaderamente innovadora.
Compromiso. Cabe identificar una tercera brecha entre el ideal y la realidad de los directores de innovación: las empresas a menudo carecen de compromiso, tanto en términos de cultura como de compensación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto).
Desarrollo (Emprendedor)
Por ejemplo, sin un cambio en la cultura y el comportamiento, incluso las mejores iniciativas de innovación encontrarán que el éxito es ilusorio. De manera similar, los directores de innovación generalmente no son recompensados por sus esfuerzos a menos que produzcan resultados. "En cuanto a la recompensa, me miden de la misma manera que a todos los socios, y no hay un análisis diferente de mi contribución debido a mi papel innovador", explicó un entrevistado. "Se trata principalmente de los honorarios que obtengo a través de la ganancia de honorarios, mis clientes, y el funcionamiento del equipo de conexión de clientes." Si la innovación no es compensada (o recompensada), entonces no estará arraigada en la cultura de la empresa.
A la luz de estos agujeros.
Desarrollo (Emprendedor)
Puede haber algunas soluciones potenciales para que las empresas las prueben dependiendo de su propio contexto organizacional:
Si usted no tiene un director de innovación, consiga uno y apoye el trabajo que ellos hacen.
Ponerlos delante de los clientes, mucho.
Celebre sus éxitos -y el éxito de los métodos innovadores- para que todos en la empresa los vean.
Revisor: Lawrence
Operacionalizando la innovación
En el contexto de los jefes de innovación de empresas y bufetes de abogados de la profesión jurídica a estos individuos se les llama a menudo "jefes de operaciones legales".
Desarrollo (Emprendedor)
Por parte de los bufetes de abogados, a menudo se les llama "socios principales de innovación".
Desarrollo (Emprendedor)
Para investigar sistemáticamente quiénes son estas personas, y lo que hacen, las investigaciones se centran sobre quiénes forman sus equipos de innovación y qué es lo que esos equipos están encargados de hacer dentro de su organización. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Otras investigaciones se centran en las credenciales educativas y los antecedentes profesionales de los líderes, así como en los presupuestos y composición de los equipos. Otros más se refieren a la carta de cada equipo y a lo que la "innovación" significaba para su organización, como por ejemplo si el equipo se centraba en el avance de la inteligencia artificial, la gestión del conocimiento o los sistemas de ciberseguridad.
Si bien en teoría se habla a menudo de la innovación, el núcleo de este proceso son los innovadores legales cada vez más capacitados dentro de las empresas y los bufetes de abogados.
Revisor: Lawrence