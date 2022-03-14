Las startups de hoy están llenas de dinero y vigilan cada centavo Los inversores han invertido mucho dinero en las empresas emergentes en los últimos años. Ahora, los fundadores se preocupan por los cambios en el mercado y el aumento del coste de retener a los empleados.

LIZ GIORGI ESPERABA conseguir más dinero para su empresa, Soona, en abril. Pero cuando vio la cantidad de dinero que circulaba por el mundo de las startups, decidió ir a por todas antes. Giorgi empezó a reunirse con inversores de capital riesgo en octubre, seis meses antes de lo previsto, cuando su empresa aún tenía suficiente dinero para financiar sus operaciones durante un año más.

Para el año nuevo, Giorgi había conseguido 35 millones de dólares, que se sumaban a los 18 millones que Soona había conseguido anteriormente. El efectivo está destinado a durar otros dos años mientras Soona, un estudio fotográfico virtual, construye una estrategia de ventas y añade ofertas de productos. "Hay una versión en la que puedo alargarlo hasta dos años y medio o incluso tres", dice Giorgi, gastando de forma más conservadora. Ese margen de maniobra pretende garantizar que Soona pueda crecer antes de tener que volver a recaudar dinero, cuando el mercado no esté tan bien. "Esta es la cuestión, y es la pregunta que todos los fundadores se hacen", dice Giorgi. "¿Puede durar este mercado espumoso?".

El entusiasmo de los inversores ha animado el ecosistema de las startups en los últimos años, ya que las valoraciones y las rondas de financiación medias alcanzaron nuevas cotas. A medida que los inversores extienden cheques más grandes, muchos fundadores se han aprovechado, asumiendo enormes inversiones que amplían significativamente la vida de su startup.

Kruze Consulting, una empresa de contabilidad que trabaja con más de 600 startups respaldadas por empresas de riesgo, dice que sus clientes tienen ahora 5,42 millones de dólares en efectivo, de media. "Nunca he visto eso", dice Healy Jones, vicepresidente de Kruze. Para comparar, en 2018 los clientes de Kruze tenían un promedio de 3,27 millones de dólares en efectivo.

Algunas Observaciones Adicionales

Si bien los saldos bancarios son más grandes, Jones dice que las startups también han recortado el gasto: Los clientes de Kruze esperan que sus saldos de efectivo les duren 26 meses, en promedio. Eso es más del doble de tiempo que el promedio de 12 meses en 2018, con solo alrededor del 65% más de efectivo.

En décadas pasadas, una gran ronda de inversión daba a los fundadores licencia para alquilar una oficina elegante, dar una gran fiesta o lanzar una campaña de concienciación de la marca. Las startups de hoy son mucho más frugales. "Estamos siendo muy conservadores con la inversión", dice Alexandra Moser, directora de operaciones de Clockwise, una empresa de optimización de calendarios que recaudó 45 millones de dólares en enero. Clockwise, al igual que otros programas informáticos para el lugar de trabajo, experimentó un gran aumento de uso durante la pandemia. Pero Moser dice que ella y su equipo han sido cautelosos en cuanto a la duración de los tiempos de auge. Al evaluar el presupuesto de la startup, Moser dice que la empresa recortó los gastos "innecesarios", como el botín (véase qué es, su concepto; y también su definición como "booty" en el derecho anglosajón, en inglés) de marca.

Otras startups han renunciado a gastos mayores, como sus oficinas. Antes de la pandemia, dice Jones, las startups con las que trabajó en Kruze gastaban una media de 45.000 dólares por trimestre en alquiler. Ahora, dice, "menos de la mitad de nuestros clientes pagan alquiler". El ahorro ha reducido significativamente el ritmo de "quema" de efectivo de esas empresas y las ha liberado para gastar más en otras partes de sus negocios.

Hay, por supuesto, algunos gastos que las startups no pueden evitar: el principal, los empleados. El principal gasto de las startups en fase inicial es el personal, y éste se ha vuelto mucho más caro. Jones, de Kruze Consulting, afirma que las startups están pagando un 20% más por los ingenieros que hace un año. "El mercado laboral está muy ajustado", afirma Eric Tarczynski, fundador de la empresa de capital riesgo Contrary Capital. Las startups de su cartera están gastando "significativamente más" en contrataciones que hace unos años y se enfrentan a una mayor competencia por los candidatos más codiciados.

"La remuneración de los ingenieros de software está subiendo mientras hablamos", dice Matt Soule, fundador de Parallel Systems, que fabrica vehículos ferroviarios autoconducidos con baterías. "Casi se está convirtiendo en algo intensivo en capital sólo para contratar talento".

Parallel recaudó 50 millones de dólares en enero. Una cantidad considerable de ese dinero se está destinando a ampliar el equipo, contratando a docenas de ingenieros más.

Algunas Observaciones Adicionales

Soule dice que en el actual clima de contratación, los ingenieros de software a mitad de carrera pueden esperar un salario de 200.000 dólares o más. Los ingenieros más experimentados pueden recibir más de 400.000 dólares en efectivo, más acciones, a menudo más de un millón de dólares en compensación total. "Es un reto estar al día de lo que es el 'mercado', ya que la competencia es muy feroz", dice. "Se está lanzando dinero a los candidatos más demandados para cerrarlos".

El coste del talento ha llevado a algunas startups a recortar gastos en otros ámbitos. Cuando Giorgi y su cofundador hicieron su presupuesto para 2022, habían incluido originalmente el coste de una oficina más grande para que cupiera el equipo de 110 personas en Denver. "Presupuestamos unos 60.000 dólares al mes", dice. Al final, renunciaron a la oficina y redujeron el tamaño a cuatro habitaciones en un espacio de coworking, que la gente puede utilizar para las tormentas de ideas y para grabar la formación y los tutoriales. Eso cambió por completo el presupuesto: "Estamos ahorrando entre medio millón y un cuarto de millón al año".

Con ese ahorro, Giorgi tiene todo tipo de planes para mejorar el producto de Soona. Pero primero, decidió dar a todos los empleados un aumento del 10%. "Fue lo más caro que mi cofundador y yo pusimos en nuestro presupuesto de 2022", dice. "Pero pensamos que si pudiéramos tomar la decisión más eficaz con esta nueva ronda de capital, ¿cuál sería? La respuesta a la que llegaron fue el talento: lo único mejor que el dinero para alargar la vida de tu startup.

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"Estamos siendo realmente conservadores con el gasto".

"Esta es la cuestión, y es la pregunta que todos los fundadores se hacen. Puede durar este mercado espumoso?".