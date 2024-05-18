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Derechos Morales

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Derecho de Autor: Derechos Morales

La legislación británica, entre otras, incluye los derechos morales que protegen la reputación del autor. Entre los derechos morales se encuentran el derecho al reconocimiento de su condición de autor de la obra; el derecho a exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo de su reputación; el derecho a que no se le atribuya un trabajo por error, y por último, el derecho a la privacidad, de tal forma que un fotógrafo no pueda usar una imagen tomada de su obra con propósitos comerciales sin su consentimiento.

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Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Información sobre Derechos Morales en la Enciclopedia Online Encarta

Véase También

Guía sobre Derechos Morales

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Derechos Morales en Derechos de Autor o de la Propiedad Industrial

Son ciertos derechos de los autores, además de los que se especifican en la ley de derechos de autor, tal como los reconocen los sistemas jurídicos de algunos países de Europa y otros lugares.

En general, los derechos morales se dividen en tres categorías: el derecho del autor a recibir crédito como creador de una obra, a fin de impedir que otros se adjudiquen con falsedad el título de autores de la misma y para evitar que se use su nombre en trabajos que no son de su creación; el derecho del autor a impedir la mutilación de su obra; y el derecho del autor de retirar una obra de la distribución si ya no refleja sus puntos de vista.