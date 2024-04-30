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Derechos Económicos

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Derecho de Autor: Derechos Económicos

El copyright sobre un trabajo convierte en titular de los cinco principales derechos económicos al propietario, que son: copiar la obra, difundir al público las copias, representar la obra en público, emitirla por radio o televisión, incluyendo los programas por cable, y adaptarla. Hay además otros derechos económicos (los llamados secundarios) que protegen al propietario del copyright de cualquier compra o venta o negocio de un producto obtenido o hecho de forma ilegal. [1]

Derechos Económicos y los Derechos del Niño y el Adolescente

Los Estados Parte deben tomar todas las medidas legislativas, administrativas y demás que sean apropiadas para la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en la CDN en la máxima extensión de sus recursos disponibles y.

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Donde sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Con respecto a esos derechos de la CDN que pueden ser considerados económicos, sociales y culturales, vea las entradas, en esta enciclopedia, particularmente bajo ''Salud y bienestar básicos" y "Educación, esparcimiento y actividades culturales".

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Considere también el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)

Derechos y Obligaciones Económicas en el Capítulo I de la Constitución de Portugal

Este artículo trata sobre Derechos y obligaciones económicas, y está ubicado en la Parte I, sobre los derechos y deberes fundamentales, Título III, acerca de los Derechos y obligaciones económicas, sociales y culturales, Capítulo I [Derechos y obligaciones económicas], de la Constitución portuguesa vigente.

Visualización Jerárquica de Derechos económicos

Derecho > Derechos y libertades



Derechos económicos

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Derechos económicos

Véase la definición de Derechos económicos en el diccionario.

Características de Derechos económicos

Asunto: derecho.



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Recursos

Traducción de Derechos económicos

Inglés: Economic rights

Francés: Droits économiques

Alemán: Wirtschaftliche Rechte

Italiano: Diritti economici

Portugués: Direitos económicos

Polaco: Prawa ekonomiczne

Tesauro de Derechos económicos

Derecho > Derechos y libertades > Derechos económicos



Véase También

Fuente de financiación

Mecanismo de financiación

Modalidad de financiación

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Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Véase También