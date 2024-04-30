Derechos Económicos
Derechos Económicos
Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.
Derecho de Autor: Derechos Económicos
El copyright sobre un trabajo convierte en titular de los cinco principales derechos económicos al propietario, que son: copiar la obra, difundir al público las copias, representar la obra en público, emitirla por radio o televisión, incluyendo los programas por cable, y adaptarla. Hay además otros derechos económicos (los llamados secundarios) que protegen al propietario del copyright de cualquier compra o venta o negocio de un producto obtenido o hecho de forma ilegal. [1]
Derechos Económicos y los Derechos del Niño y el Adolescente
Los Estados Parte deben tomar todas las medidas legislativas, administrativas y demás que sean apropiadas para la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en la CDN en la máxima extensión de sus recursos disponibles y.
Donde sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.
Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Con respecto a esos derechos de la CDN que pueden ser considerados económicos, sociales y culturales, vea las entradas, en esta enciclopedia, particularmente bajo ''Salud y bienestar básicos" y "Educación, esparcimiento y actividades culturales".
Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Considere también el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)
Derechos y Obligaciones Económicas en el Capítulo I de la Constitución de Portugal
Este artículo trata sobre Derechos y obligaciones económicas, y está ubicado en la Parte I, sobre los derechos y deberes fundamentales, Título III, acerca de los Derechos y obligaciones económicas, sociales y culturales, Capítulo I [Derechos y obligaciones económicas], de la Constitución portuguesa vigente.
Visualización Jerárquica de Derechos económicos
Derecho > Derechos y libertades
Derechos económicos
A continuación se examinará el significado.
¿Cómo se define? Concepto de Derechos económicos
Véase la definición de Derechos económicos en el diccionario.
Características de Derechos económicos
Asunto: derecho.
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Recursos
Traducción de Derechos económicos
Inglés: Economic rights
Francés: Droits économiques
Alemán: Wirtschaftliche Rechte
Italiano: Diritti economici
Portugués: Direitos económicos
Polaco: Prawa ekonomiczne
Tesauro de Derechos económicos
Derecho > Derechos y libertades > Derechos económicos
Véase También
Fuente de financiación
Mecanismo de financiación
Modalidad de financiación
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Recursos
A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.
Véase También
Derechos civiles y políticos
Implementación doméstica
Cooperación internacional.
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Recursos
A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.
Notas y Referencias
Información sobre Derechos Económicos en la Enciclopedia Online Encarta
Véase También
Bibliografía
SUÁREZ Llanos.- Introducción al Derecho Mercantil.
Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:
ISBN-84-470
BORISOV Zhanin Makarova.- Diccionario Economía Política. Ed.
Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:
Grijalva
RANGEL Cuoto H.- Derecho Económico. Ed. Porma.
México D.F.
POSNER Erick.- Law Economic.
GUZMAN Marco A.- Derecho Económico Ecuatoriano
SÁNCHEZ Fortunato.- Derecho Administrativo Económico. Ed. Única
ZAVALA Ortiz y MORALES J.- Derecho Económico.
Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Lexis - Nexis Colección
RÍOS Sierralta.- Iuseconomía. 2da. Ed. Pontificia UC
URIBE Garros.- El Derecho de la Economía
TROYA José Vicente.- Estudios de Derecho Económico U: Andina Ed.
Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): CEN
DALLA VIA Ricardo.- Derecho Constitucional Económico Ed. Perrot
FERMANDOIS Arturo.- Derecho Constitucional Económico Ed. U.CH.
TIEDERMAN Klaus.- Poder Económico y Delito (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades).
Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Barcelona Pág. 62
REICH Norbert.- Mercado y Derecho. Ed. Ariel (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades).
Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Barcelona
BORJA y BORJA Ramiro.- Derecho Político y Constitucional, Tomo I.
MENENDEZ y DUQUE.- Derecho Constitucional Económico. Ed. U.
Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Chile
ROSSETI Paschoal.- Introducción a la economía 7a. Ed.
HURTADO Oswaldo.- Temas de Economía y Política CORDES. P