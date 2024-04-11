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Derechos de Propiedad Intelectual en India

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. Nota: puede interesar la información sobre las políticas de Propiedad Intelectual en India.

Derechos de Propiedad Intelectual en India en cuestiones de Salud y Agricultura

Esta entrada describe el estado de la gestión de la propiedad intelectual (propiedad intelectual) en las áreas de salud y agricultura en la India con un enfoque en el período posterior a 2005, momento en el que la India se convirtió en una queja total con el Acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio Derechos).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las principales tendencias de política existentes en la India incluyen (1) que el gasto del sector público para I + D está en aumento y actualmente es de unos US $ 5.0 mil millones (un US $ equivale a aproximadamente 4 Rs); (2) los gastos en I + D de la industria farmacéutica aumentaron y alcanzaron los 15 mil millones de rupias, o cerca del 4,0% de su facturación; (3) el gobierno había emprendido varias iniciativas políticas importantes, incluida la Política Nacional de Salud (2002), la Política Nacional sobre Sistemas Indios de Medicina y Homeopatía (2002) y la Política Nacional de Biotecnología (2005). Otras iniciativas importantes para promover la generación de propiedad intelectual incluyen la creación de una Administración Central de Medicamentos, un nuevo organismo nacional para el registro de dispositivos médicos, un Registro Nacional de Ensayos Clínicos y una ley similar a la Ley de Bayh-Dole que prevé el intercambio de información.

IP con inventores.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los Departamentos de Ciencia y Tecnología y Biotecnología, el Consejo de Investigación Científica e Industrial, el Consejo Indio de Investigación Médica, el Consejo Indio de Investigación Agrícola, etc., han iniciado grandes programas de I + D en el sector de la salud para la generación de nuevos diagnósticos., vacunas y medicamentos centrados en gran medida en los problemas de salud actuales de la India. Algunos productos indígenas se están probando para determinar su seguridad y eficacia antes de su uso en el sistema de salud pública. Se está dando un nuevo impulso y enfoque a las asociaciones público-privadas que involucran socios nacionales e internacionales.

En la agricultura, además de una asignación sustancial de fondos para I + D, se iniciaron dos nuevas iniciativas: el Proyecto Nacional de Innovación Agrícola (NAIP) y la Iniciativa de Conocimiento Agrícola Indo-EE. UU. (AKI, por sus siglas en inglés) se iniciaron en 2005. El NAIP es un proyecto respaldado por el Banco Mundial por un valor aproximado de Rs 11.7 mil millones que se espera que fortalezcan la investigación básica y estratégica en la agricultura en la India. Se espera que el AKI aborde una gran cantidad de problemas, incluidos la educación, los servicios de investigación y los vínculos comerciales en la agricultura.

Introducción

En comparación con muchos países en desarrollo, la India tiene una base sólida de ciencia y tecnología.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando la India obtuvo su independencia en 1947, muchas instituciones de ciencia y tecnología ya existían allí.

Además, durante los últimos 50 años, la India ha avanzado rápidamente en la ciencia a través de una serie de iniciativas políticas que promueven la investigación de alta calidad. Este capítulo se centra en la evolución de los últimos años, especialmente desde 2005, cuando la India se convirtió en una queja total con el Acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio). Los últimos cinco años han visto un cambio importante en la ciencia y la tecnología principalmente debido al impacto anticipado del acuerdo TRIPS en los regímenes de PI en la India.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La globalización y la liberalización, que han afectado principalmente a la economía y los negocios, también han desencadenado una investigación y desarrollo innovadores, ya que las empresas indias se han dado cuenta de que, a menos que aprendan a ser competitivas a nivel mundial, pueden no sobrevivir.

Más Información

Las industrias farmacéutica y de biotecnología han sido de las primeras en comprender las implicaciones del nuevo régimen de patentes y la necesidad de llevar a cabo una investigación y desarrollo innovadores. Algunas empresas han aumentado sus presupuestos de investigación hasta en un 10% de sus presupuestos totales.

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Incluso las instituciones del sector público se han dado cuenta de que es necesario reconsiderar sus políticas de propiedad intelectual. Agencias como el Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR, por sus siglas en inglés) han adoptado políticas de propiedad intelectual para promover la investigación y el desarrollo innovadores, fomentar las asociaciones con la industria, crear incentivos para la presentación de patentes y sistemas de intercambio de regalías con los inventores, y así sucesivamente.

En el pasado más reciente ha habido intentos de crear, a través de asociaciones del ICMR con agencias como los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) y MIHR (el Centro para la Gestión de la Propiedad Intelectual en Investigación y Desarrollo de la Salud), una fuerza fuerte de profesionales de la transferencia de tecnología. La formación en 2005 de la Society for Technology Managers (STEM), realizada con la ayuda y la cooperación de AUTM (la Asociación de Directores Universitarios de Tecnología) es un hito en la gestión de la propiedad intelectual en la India.

Gastos en I + D

Sector gubernamental

La investigación y el desarrollo (I + D) biomédicos financiados con fondos públicos en laboratorios federales de la India están a cargo del ICMR, el Consejo de Investigación Científica e Industrial (CSIR), el Departamento de Biotecnología (DBT) y algunos institutos del Departamento de Energía Atómica (DAE). El ICMR tiene 21 institutos de investigación y seis centros regionales de investigación médica. Hay al menos seis laboratorios del CSIR, cuatro instituciones DBT, dos centros DAE, seis institutos autónomos que realizan investigaciones médicas importantes y aproximadamente 25 facultades de medicina, algunas de las cuales pertenecen al sector privado.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los colegios cuentan con el apoyo de organizaciones no gubernamentales de investigación científica (quizás alrededor de un centenar) que están registradas ante el Gobierno.

Sin embargo, una gran parte de la investigación biomédica se lleva a cabo con el apoyo únicamente del gobierno. No existen datos confiables con respecto a los gastos totales en salud e investigación y desarrollo biomédicos.

Aspectos

Las estimaciones de un investigador, basadas en los gastos en I + D de las agencias principales, sugieren que los gastos totales (excluyendo los gastos del sector farmacéutico) alrededor de US $ 5,0 mil millones (un US $ equivalen a aproximadamente 4 rupias [Rs]), o aproximadamente el 2.5% del estimado Gasto público directo en salud.

Investigación y desarrollo en la industria farmacéutica

En el sector privado, la industria farmacéutica gasta la mayor parte de sus fondos de investigación y desarrollo en investigación biomédica. Esto comenzó hace unos años, principalmente porque la inminente globalización y el cumplimiento de los ADPIC de la India impulsaron a la industria farmacéutica a realizar una investigación más innovadora para crear nuevas moléculas con el fin de seguir siendo competitivas a nivel mundial (examine más sobre estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Recientemente, han surgido empresas medianas y pequeñas con competencia tecnológica que colaboran con corporaciones multinacionales y compañías genéricas de la India. Algunas compañías farmacéuticas de la India ya han reorientado su estrategia de I + D de investigación dirigida por empresas (fabricación genérica) a empresa basada en investigación (desarrollo de nuevas moléculas, nuevos sistemas de administración de fármacos, etc.).

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De 1999 a 2003, el número de patentes estadounidenses otorgadas para medicamentos y productos farmacéuticos a la India aumentó significativamente.

En 2003, India presentó la mayoría de las solicitudes de archivos maestros de drogas (DMF) (126) ante la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), que fue más solicitudes de las que habían presentado China, Italia, España e Israel combinados.

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India tiene el mayor número de instalaciones de fabricación aprobadas por la FDA (más de 60) fuera de los Estados Unidos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La inversión en I + D dentro de la India está en aumento. Para el año 2003-2004, las diez principales compañías farmacéuticas gastaron más de 9,7 mil millones de rupias en I + D (más del 6,0% de su facturación). El sector farmacéutico gastó más de 13.000 millones de rupias (casi el 4,0% de su facturación), que fue la mayor inversión en I + D de cualquier sector industrial de la India.

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India tiene el mayor número de instalaciones de fabricación aprobadas por la FDA (más de 60) fuera de los Estados Unidos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La inversión en I + D dentro de la India está en aumento. Para el año 2003-2004, las diez principales compañías farmacéuticas gastaron más de 9,7 mil millones de rupias en I + D (más del 6,0% de su facturación). El sector farmacéutico gastó más de 13.000 millones de rupias (casi el 4,0% de su facturación), que fue la mayor inversión en I + D de cualquier sector industrial de la India.

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I Además, las instituciones financiadas con fondos públicos como DST, CSIR y DBT, apoyan la investigación en investigación y desarrollo farmacéuticos (incluidos los productos biofarmacéuticos) a través de diversos esquemas, como la Iniciativa de Liderazgo de la Tecnología India del Nuevo Milenio (NMITLI) y el Fondo de Apoyo al Desarrollo e Investigación Farmacéutica (PRDSF).).

Iniciativas políticas

El Gobierno de la India ha implementado varias iniciativas políticas en este ámbito que han impulsado y centrado la I + D en la generación de nuevos conocimientos que podrían conducir a nuevos productos y procesos de importancia para la salud pública.

Estrategias y resultados

4.1 Iniciativas políticas Infraestructura – Creación de nuevos institutos de excelencia: Institutos Nacionales de Ciencias. Si India espera convertirse en un líder mundial (o global) en ciencia y tecnología, debe elevar los estándares de educación en ciencia. Una buena educación científica está disponible solo en unos pocos institutos de excelencia, como los Institutos Indios de Tecnología, el Instituto Indio de Ciencias, Bangalore y algunas universidades con apoyo federal.

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Muchos centros de población en la India no tienen un instituto de excelencia cerca, lo que desalienta a los estudiantes brillantes a dedicarse a la ciencia.

En consecuencia, se están estableciendo cuatro nuevos centros de excelencia en educación científica en diferentes partes del país. Estos institutos se establecerían en Allahabad, cerca de la Universidad de Allahabad (en el norte de la India), en Chennai, cerca de la Universidad de Anna (en el sur de la India), en Pune, cerca de la Universidad de Pune (en el oeste de la India), y en Bhuvaneswar, cerca de la Universidad de Utkal (en el este de la India).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los centros ofrecerían principalmente un programa integrado, de cinco años de duración, básico y aplicado en ciencias que conduce a una maestría. Vinculados con los laboratorios nacionales de investigación, las agencias científicas y la industria desde su inicio, estos institutos serán "incubados" dentro de las principales universidades existentes. Pero, aunque estarán conectados a las universidades, los institutos gozarán de completa autonomía académica, administrativa y financiera.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La universidad correspondiente inicialmente otorgará títulos académicos y de investigación a los académicos y estudiantes de un instituto, pero el instituto tendrá total libertad para establecer sus programas académicos, estructurar estructuras de cursos adecuadas y establecer sus propios métodos de enseñanza y evaluación.

Este vínculo orgánico con las universidades será crucial en las fases iniciales.

Estrategia Nacional de Desarrollo de Biotecnología

Desde que se creó el Departamento de Biotecnología (DBT) en 1986 bajo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el DBT ha desempeñado un papel fundamental en I + D, educación, gestión tecnológica y apoyo a la industria naciente. Tanto la salud como la biotecnología agrícola han recibido un apoyo considerable, y ahora hay una industria vibrante, un número creciente de biotecnólogos competentes y un marco regulatorio que ayuda a poner los productos en el mercado. El DBT ha elaborado una estrategia de diez años para poner a India en el mapa global de biotecnología. Esta Estrategia Nacional de Desarrollo de Biotecnología fue presentada por el Ministro de Ciencia y Tecnología, Kapil Sibal, el 31 de marzo de 2005.

Aspectos

Los aspectos más destacados de la estrategia incluyen el 100% de las unidades de biotecnología financiadas por inversiones extranjeras directas (IED), etiquetas de préstamos prioritarios para el sector, créditos fiscales por el dinero gastado en solicitudes internacionales de patentes y la creación de diez parques de biotecnología con estatus de zona económica especial, entre otros. La DBT y el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques han publicado una serie de directrices para la aprobación de todos los productos de ADN recombinante. Se espera que esto dé un gran impulso a la industria de la biotecnología, ya que aproximadamente el 90% de los organismos utilizados por las empresas de biotecnología estarán fuera del alcance del Comité de Aprobación de Ingeniería Genética (GEAC). Para los productos farmacéuticos recombinantes derivados de organismos vivos modificados (OVM), pero para los cuales el producto final no es un OVM, las solicitudes pueden enviarse para su aprobación directamente al controlador general de medicamentos de la India (DCGI). El Gobierno está estableciendo una autoridad reguladora de biotecnología única para limpiar los productos de biotecnología, y un comité de alto nivel está descubriendo cómo crear dicha autoridad y racionalizar el régimen legislativo y regulatorio.

En la actualidad, varias agencias dependientes de los Ministerios federales (Agricultura, Salud y Bienestar Familiar, Medio Ambiente y Bosques, Ciencia y Tecnología, y Biotecnología) están involucradas en la limpieza de productos de biotecnología. Otro paso importante que está tomando la DBT para construir la industria de la biotecnología es el fomento de los bioclusters.

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Desarrollados en torno a los centros de biotecnología existentes, se formará una serie de bioclusters mediante el fortalecimiento de la investigación en facultades de medicina (tanto biología traduccional como investigación clínica en las ciudades de Bangalore, Hyderabad y otros centros que tienen potencial). El Centro Nacional de Estudios Biológicos (NCBS), Bangalore, y el Colegio Médico Cristiano, Vellore, están trabajando para fortalecer y transformar el CMC Vellore en un centro de investigación de medicina molecular, traslacional y clínica. Asimismo, se planea un instituto de investigación traslacional en Gurgoan con enlaces al Centro Nacional de Investigación Cerebral (NBRC) allí. También se están planeando parques biotecnológicos en el cinturón Delhi-Gurgoan con el propósito de atraer a la industria.

En Hyderabad, El apoyo a la industria se extendería a través de (1) un marco regulatorio rápido y receptivo; (2) apoyo para el desarrollo tardío; 3) entrenamiento en validación clínica; (4) un asociado (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "associate" en derecho anglo-sajón, en inglés) externo para proyectos de transferencia de tecnología con compañías / científicos internacionales; (5) fomentar la participación de la industria en reuniones científicas internacionales; 6) crear una célula de apoyo a la investigación de la industria; y 7) financiación (o financiamiento) directa de la industria para PYME. El sector institucional se verá fortalecido por:

Ampliar el apoyo existente para la educación y la formación científica.

Apoyando la creación de nuevos centros de innovación y centros de excelencia.

Aumentar el contacto y el compromiso entre profesionales interdisciplinarios a través de investigaciones académicas especiales y centros de excelencia interdisciplinarios.

Un programa de entrenamiento en el nicho del área

Grandes subvenciones de infraestructura.

Becas de cinco años para la investigación traslacional.

El DBT también ha financiado la creación de instalaciones de "buenas prácticas de fabricación" en varias instituciones y está trabajando con Reliance y otras dos compañías para apoyar la investigación clínica sobre los productos de DBT.

En el frente internacional, se están considerando varios programas de colaboración que hacen hincapié en la creación de asociaciones estratégicas. Un programa importante para vacunas de animales e inmunoestimulantes en acuicultura se ha confirmado con el gobierno de Noruega, y se firmó otro acuerdo con Australia. También se han firmado acuerdos de asociación estratégica con Dinamarca en el área de agricultura y biotecnología alimentaria, con el Reino Unido en relación con la biología de vanguardia y con Finlandia en diagnóstico. Otras nuevas iniciativas incluyen:

Consolidación de los servicios de apoyo a las regulaciones relevantes para el comercio. asociarse con el Ministerio de Salud en las pruebas de alimentos GM

introducción de métodos de biotecnología en el poder judicial a través de una academia de ADN financiada en el Centro para la toma de huellas dactilares de ADN

Mejora de la capacidad de ensayos clínicos en el país.

Establecer nuevas instituciones de ciencias de la vida (como el instituto de ciencias de la salud traslacional en Faridabad y el centro de formación y educación de la UNESCO en Delhi)

Creación de un instituto de biotecnología animal.

Creación de dos centros de políticas (un centro para la política de tecnología de la salud y un centro de agricultura y áreas afines).

Además, el DBT está lanzando la Iniciativa de Investigación de Innovación para Pequeñas Empresas (SBIRI), que proporciona financiamiento en etapas iniciales a científicos en industrias privadas para propuestas de productos de alto riesgo, innovadores o comercializables. Algunas iniciativas en recursos humanos incluyen la identificación de un Centro de la UNESCO para la enseñanza y capacitación en biotecnología a nivel asiático. También hay una propuesta para otorgar 25 investigaciones académicas especiales en el extranjero a estudiantes que realizan investigación en tecnología de células madre y nanobiotecnología, así como un plan para apoyar a 20 universidades de pregrado en todo el país (una por estado) que se centran en la enseñanza de alta calidad en la vida.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Ciencias (esto es además del apoyo del proyecto de verano para estudiantes y capacitación para maestros para mejorar las habilidades). Otros esfuerzos para desarrollar recursos humanos de calidad incluyen:

Un programa de maestría iniciado en 2007 en salud y ciencias clínicas, así como un Ph.D. programa en ciencias de la salud. Tema: derecho-a-la-salud.

Iniciar programas educativos similares para el medio ambiente, la agricultura, la marina y otros sectores.

Proporcionar apoyo a proyectos de verano en diversos campos de ciencias de la vida mejorando las habilidades de los maestros desarrollando una universidad de ciencias de la vida de alta calidad en cada ciudad.

Lanzamiento de un esquema de investigaciones académicas de innovación institucional.

Aumentar sustancialmente el número de Ph.D. y investigaciones académicas postdoctorales.

Crear un conjunto nacional de empleos.

Programas de tecnología y misión de DBT

Reconociendo la capacidad intelectual nativa de la India, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha identificado 21 misiones de tecnología para el desarrollo técnico integrado que beneficiarían a la población rural.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La misión abarca las áreas de conservación de los recursos fitogenéticos, el desarrollo de vacunas de nueva generación, los enfoques biotecnológicos para el desarrollo de productos a base de hierbas, la investigación genómica, el desarrollo de aviones de transporte ligero y la conservación de la energía térmica oceánica. El objetivo básico de estos programas de tecnología y misión es "La ciencia al servicio del hombre común ".

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De las 21 Misiones nacionales de Jai Vigyan iniciadas por varios departamentos, cuatro fueron lanzadas por el DBT para generar nuevas vacunas, desarrollar productos a base de hierbas y mejorar el café. y establecer sitios espejo de bases de datos genómicas en la India.

Desarrollo de vacunas y diagnósticos de nueva generación

El objetivo principal de la misión de DBT ha sido desarrollar vacunas candidatas para el cólera, la rabia, la encefalitis japonesa, la tuberculosis, la malaria y las infecciones por VIH utilizando estrategias novedosas. Tales estrategias incluyen proteínas recombinantes; Vacunas de ADN; vacunas recombinantes / peptídicas para el cólera, la malaria, la tuberculosis, la encefalitis japonesa, la rabia (para animales y humanos); y vacunas candidatas de ADN preventivas / terapéuticas para la infección por VIH. El trabajo actual en apoyo de esta misión incluye:

Vacuna contra el cólera. Una vacuna oral recombinante indígena basada en la cepa VA 1.3 de Vibrio cholerae fue desarrollada y probada conjuntamente por el Instituto Nacional de Cólera y Enfermedades Entericas, Kolkata (NICED); el Instituto de Tecnología Microbiana, Chandigarh (IMTECH); SAS, Calcuta; SGPGIMS, Lucknow; y PGIMER, Chandigarh. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los resultados de los ensayos clínicos de la Fase I indican que la vacuna es segura, y actualmente se está llevando a cabo un estudio ampliado de Fase I / Fase IIa en aproximadamente 1,000 voluntarios. Simultáneamente, el trabajo de preparación del sitio en Calcuta para los ensayos clínicos de Fase III se inició al determinar los niveles de anticuerpos de referencia en una cohorte. Deja un comentario Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento: IMTECH Chandigarh también está ampliando la producción de la cepa VA 1.3 de V. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cholerae.

Vacuna contra la rabia del ADN. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La rabia sigue siendo un grave problema de salud pública en muchos países, especialmente en los más pobres. El Instituto Indio de Ciencia (IISc) y Indian Immunologicals Ltd (IIL) desarrollaron conjuntamente una vacuna antirrábica autóctona, única y de bajo costo. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La primera vacuna combinada contra la rabia del mundo, contiene vacuna de ADN y una dosis baja de vacuna de cultivo celular. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuesta mucho menos que la vacuna existente (Rs 300-400), esta nueva vacuna será asequible para la gente de la India. Además, puede ser estable a temperatura ambiente, lo que haría innecesaria la refrigeración. Se están iniciando pruebas humanas.

Encefalitis japonesa (JE). Esta vacuna de ADN candidata para el virus JE fue desarrollada por el Instituto Nacional de Inmunología, Nueva Delhi. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La vacuna de cultivo tisular podría proporcionar alrededor del 70% de protección en animales después de la exposición intracereberal. Esta nueva vacuna podrá reemplazar la vacuna existente contra la encefalitis japonesa.

Asociaciones público-privadas

La Iniciativa de Liderazgo Tecnológico Indio del Nuevo Milenio (NMITLI, por sus siglas en inglés) es una asociación innovadora público-privada iniciada por CSIR en 2000 para hacer de India un líder mundial (o global) en el campo de la ciencia y la tecnología.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La estrategia de NMITLI es catalizar la innovación centrada en los desarrollos científicos y tecnológicos para permitir que la industria india alcance una posición de liderazgo (véase también carisma) global en áreas de nicho seleccionadas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Iniciativa busca identificar y sincronizar las fortalezas de las instituciones de investigación y desarrollo, la academia y la industria financiadas con fondos públicos.

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NMITLI admite dos tipos de proyectos: los iniciados por el programa y los iniciados por la industria.

En ambos tipos de proyectos, se identifican las mejores instituciones públicas y la industria y se formula un proyecto conjunto. Hasta la fecha, más de 40 proyectos en diversos campos (biotecnología, bioinformática, Algunas áreas que han recibido apoyo incluyen:

Nuevos objetivos, sistemas de administración de fármacos, bioenhancers y terapias para Mycobacterium tuberculosis latente.

Novedosas terapias a base de hierbas para trastornos degenerativos.

Artrosis y artritis reumatoide.

Diabetes mellitus tipo II (NIDDM).

Trastornos hepáticos y agentes hepatoprotectores.

Desarrollo de una formulación oral a base de hierbas para el tratamiento de la psoriasis.

Un nuevo proceso para la fabricación de Tamiflu ® (un medicamento para la influenza aviar).

La administración oral de insulina.

El desarrollo de Lysostaphin (una nueva molécula terapéutica de biotecnología).

Un logro importante es el desarrollo de la nueva molécula antimicobacteriana Sudoterb (LL 4858) por los laboratorios Lupin en colaboración con otros socios de investigación y desarrollo. Sudoterb es el primer medicamento contra la tuberculosis en los últimos 40 años.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las pruebas en animales de laboratorio han demostrado que, cuando se administró en combinación con fármacos convencionales como rifampicina y pirazinamida, Sudoterb pudo reducir la duración del tratamiento de la TB, de los actuales seis a ocho meses, a tres meses.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La nueva molécula está experimentando un ensayo clínico de fase I. Otra nueva droga significativa desarrollada a través del programa NMITLI es LL 4218 (Desoside-P), una única medicina herbal basada en plantas para la psoriasis que se encuentra en ensayos clínicos de Fase II. Actualmente no existe un tratamiento farmacológico para la psoriasis, que afecta a millones de personas en todo el mundo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los ensayos han demostrado que este medicamento ayurvédico pudo reducir los síntomas de la psoriasis en aproximadamente un 70% en 16 semanas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Lupin Labs gastó solo 700 millones de rupias para desarrollar este medicamento.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Lupin Labs colaboró ​​en este proyecto con un laboratorio de investigación y desarrollo (Central Drug Research Institute, Lucknow) y un instituto académico (Instituto Nacional de Educación e Investigación Farmacéutica, Chandigarh). Reconociendo la necesidad de apoyar la I + D indígena en el sector farmacéutico y farmacéutico, DST inició el Programa de Investigación de Medicamentos y Productos Farmacéuticos en 1994–95, proporcionando fondos por un valor de 1.500 millones de rupias. El objetivo del programa es promover las colaboraciones de investigación y desarrollo entre la industria y las instituciones en todas las áreas de investigación y desarrollo de medicamentos que ayuden a la industria indígena a buscar I + D innovadora y desarrollar nuevas moléculas. El soporte está disponible para proyectos de I + D propuestos por la industria, instituciones académicas y laboratorios. También se proporciona financiación (o financiamiento) para establecer instalaciones de vanguardia para la investigación y el desarrollo de medicamentos en la India.

Además, se ofrecen préstamos blandos a una tasa de interés simple del 3% por año a la industria con laboratorios internos de investigación y desarrollo y organizaciones de investigación industrial sin fines de lucro. Se ha establecido una junta de promoción del desarrollo de medicamentos para ejecutar este programa. Financiado por DSIR, Nueva Delhi, el Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica tiene como objetivo promover el desarrollo y la demostración de tecnologías indígenas, el desarrollo de bienes de capital y la absorción (véase su concepto jurídico) de tecnologías importadas por la industria india. El DSIR proporciona apoyo financiero parcial para proyectos de investigación, desarrollo, diseño e ingeniería relacionados con tecnologías de procesos y productos nuevos o mejorados (incluidos aquellos para bienes de capital especializados) para mercados nacionales y de exportación.

El programa también apoya proyectos que absorben y actualizan tecnología importada. El apoyo financiero parcial de DSIR se destina principalmente a cubrir los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) del desarrollo de prototipos y el trabajo de la planta piloto, las pruebas y la evaluación de los productos derivados de la I + D, las pruebas de los usuarios, etc.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La industria financia una gran parte del costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) de estos proyectos.

Triángulo de oro

La asociación Golden Triangle se concibió en 2003, cuando se decidió establecer y proporcionar apoyo presupuestario especial para una misión tecnológica integrada centrada en el desarrollo del Ayurveda y el conocimiento médico tradicional que sintetiza la medicina moderna, la medicina tradicional y la ciencia moderna. El CSIR y el ICMR están trabajando con el Departamento de Ayurveda, Siddha y Homeopatía para presentar productos clásicos seguros, eficaces y estandarizados para las enfermedades identificadas. También se están buscando nuevos productos ayurvédicos y herbales para enfermedades de importancia nacional / mundial. Se están utilizando tecnologías innovadoras para desarrollar productos minerales únicos y polio-herbales, que tienen el potencial para la protección de la propiedad intelectual y la explotación comercial por parte de compañías farmacéuticas nacionales / multinacionales. Algunas áreas identificadas incluyen Rasayana (rejuvenecedores / inmunomoduladores) para un envejecimiento saludable, trastornos de las articulaciones, trastornos de la memoria, alergia bronquial, fertilidad / infertilidad, trastornos cardíacos (cardioprotectores y antiateroscleróticos), trastornos del sueño y diabetes.

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Identificando las fortalezas y debilidades de los productos médicos modernos existentes, la estrategia busca desarrollar nuevos productos para abordar las brechas; formular una estrategia de I + D adecuada para la estandarización, el control de calidad, la propiedad intelectual y otros temas relacionados; realizar estudios de toxicidad / eficacia en laboratorios gubernamentales, facultades de medicina y universidades; preparar dossiers detallados de formulaciones efectivas; y negocie con un socio industrial identificado para comenzar la comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) después de que los ensayos clínicos se realicen utilizando protocolos estándar. Este ambicioso programa multiagencia propone gastar más de 350 millones de rupias en los próximos tres años. Ya se han identificado varias áreas y se están realizando investigaciones.

Promover la innovación en el conocimiento tradicional

La Biblioteca Digital de Conocimientos Tradicionales (TKDL, por sus siglas en inglés) es una iniciativa CSIR que tiene como objetivo proporcionar un fácil acceso a los sistemas tradicionales de la India, como el yoga, el Ayurveda y el Unani.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La iniciativa también pretende prevenir la piratería de la propiedad intelectual y promover la innovación mediante el uso de los conocimientos tradicionales. TKDL publicará una enciclopedia con más de 30 millones de páginas en formato electrónico.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La enciclopedia contendrá información sobre medicina tradicional, junto con referencias exhaustivas, fotografías de plantas e imágenes escaneadas de textos originales de sistemas tradicionales. El texto tradicional en el idioma persa, hindi / sánscrito original u otros idiomas de la India se está traduciendo al inglés, francés, alemán, japonés y español.

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Diez millones de páginas ya se han convertido en formato electrónico. Se espera que el TKDL sea una fuente auténtica para los examinadores de patentes en las principales oficinas de patentes mundiales (como la Oficina de Patentes de los EE. UU.) Para realizar búsquedas en el estado de la técnica. Actualmente, los examinadores a menudo no pueden determinar la novedad de las invenciones basadas en el conocimiento tradicional / medicamentos basados ​​en plantas porque no tienen acceso a fuentes auténticas. Aunque está bien documentado en varios idiomas regionales, las fuentes de conocimiento tradicionales de la India están disponibles para los examinadores de patentes de otros países; esto ha resultado en el otorgamiento de patentes como la patente sobre haldi otorgada por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. La enciclopedia TKDL debería ayudar a los examinadores a verificar la validez y originalidad de las solicitudes de patentes.

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Debería ayudar a los examinadores a determinar si una invención ya es conocida y registrada en la literatura antigua.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La disponibilidad de la TKDL también puede ayudar a evitar los litigios relacionados con las patentes otorgadas, lo que ahorra tiempo y dinero en los litigios. Esto es especialmente importante para la India, que ha gastado casi US $ 6 millones en batallas legales contra solo dos patentes de cúrcuma y neem. Significativamente, a partir de 2000, el número de patentes sobre productos a base de plantas otorgadas por la Oficina de Patentes de EE. UU.

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Fue de aproximadamente 5000, de las cuales aproximadamente el 80% eran posiblemente plantas de origen indio. Para cumplir con las normas internacionales, el TKDL sigue el sistema de la Clasificación Internacional de Patentes (IPC), y ha ampliado considerablemente el grupo de IPC AK61K35 / 78 sobre plantas medicinales para incorporar información detallada sobre los conocimientos tradicionales con una nueva sección titulada Clasificación de los recursos de conocimientos tradicionales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Unión IPC de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) está estrechamente relacionada con este proyecto a través de un grupo de trabajo multinacional.

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Más de 36,000 formulaciones ayurvédicas antiguas han sido traducidas a la terminología científica / médica actual, clasificadas según la subclase IPC modificada, y puestas en formato digital.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La TKDL ha hecho posible que todos los conocimientos tradicionales se incluyan en el IPC, lo que debería ayudar significativamente a proteger el conocimiento tradicional de la India de ser explotado injustamente por otros.

ICMR como Departamento de Investigación en Salud

Para alentar la investigación médica y de salud y, lo que es más importante, para garantizar una mejor coordinación y promoción de los programas nacionales de salud de la India, el gobierno está considerando actualizar el ICMR al Departamento de Investigación de la Salud (DHR). Esto pondría al ICMR a la par con otros departamentos en ciencia y tecnología. La creación del DRH ayudará a coordinar mejor los departamentos científicos hermanos como los departamentos de ciencia y tecnología; biotecnología; investigación científica e industrial; investigación y educación agrícola; y el espacio, la energía atómica y el desarrollo oceánico, todos encabezados por secretarios del Gobierno de la India.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los proyectos de salud en colaboración del ICMR con estos departamentos se fortalecerán aún más, y estarán mejor posicionados para fomentar este tipo de asociaciones interinstitucionales complementarias. El secretario del DHR también estará en una mejor posición para articular las políticas del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar y para promover los programas y políticas del gobierno en esta área.

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Durante las emergencias nacionales, cuando se requieren aportes de ciencia y tecnología críticos de otras agencias, el DRH funcionará con mayor eficacia.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las tecnologías y los productos desarrollados por otras agencias de ciencia y tecnología pasarán más fácilmente al sector de la salud. Tema: derecho-a-la-salud. Además, un esfuerzo coordinado con otras agencias en ciencia de vanguardia (investigación con células madre, genómica funcional, medicina molecular, proteómica, etc.) será vital para identificar y apoyar a los mejores científicos con apoyo presupuestario oportuno y adecuado. Este esfuerzo debería enviar mejores medicamentos y dispositivos al mercado con mayor rapidez. El DHR podría ayudar a traducir los resultados de la investigación en políticas a través de un sistema de investigación de salud dinámico. A diferencia del ICMR, el DHR podría abordar los requisitos de mano de obra e infraestructura para la investigación médica y de salud en la India, ya que estaría perfectamente vinculado con otras agencias (y, por lo tanto, evitaría la duplicación de esfuerzos).

Iniciativa de investigación para la innovación en pequeñas empresas

La DBT ha introducido un nuevo esquema para impulsar los esfuerzos de asociación público-privada. Es compatible con la investigación previa a prueba de concepto de alto riesgo y el desarrollo tardío para pequeñas y medianas empresas lideradas por innovadores con formación científica.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Iniciativa de Investigación de Innovación para Pequeñas Empresas (SBIRI, por sus siglas en inglés) tiene un proceso único para generar ideas (examine más sobre estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Reuniendo a usuarios y productores de tecnología, busca promover productos que podrían crearse solo con la ayuda del sector privado.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las consultas nacionales se realizarán cada tres a seis meses para generar ideas en diferentes sectores de la biotecnología (medicina, agricultura, alimentación, industria y medio ambiente). El SBIRI tiene como objetivo:

Reforzar las unidades industriales privadas cuyo desarrollo de productos se basa en I + D innovadoras internas.

Alentar a otras empresas más pequeñas a aumentar sus capacidades y capacidades de I + D crear oportunidades para iniciar nuevas empresas de base tecnológica o basadas en el conocimiento por parte de emprendedores científicos.

Utilizar las industrias privadas para estimular la innovación y, por lo tanto, cumplir con los objetivos del gobierno para fomentar la I + D.

Aumentar la comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) del sector privado derivada de la I + D financiada por el gobierno.

El esquema cubre todas las áreas de la biotecnología relacionadas con la atención médica, la agricultura, los procesos industriales y el medio ambiente. Este esquema único, que financia directamente a la industria, es un gran impulso para las pequeñas empresas.

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Despegó muy bien: la DBT recibió 70 propuestas en el primer mes.

En el año 2005-2006, se financiaron alrededor de 12 empresas. El DBT planea expandir la escala de este programa a Rs 1000 millones por año.

Fundación Nacional de Innovación

Creada por el Departamento de Ciencia y Tecnología, la Fundación Nacional de Innovación (NIF, por sus siglas en inglés) busca reconocer, respetar y recompensar a los innovadores de base tecnológica y a los expertos en conocimiento tradicional. Establecida como una sociedad autónoma en el año 2000, su misión es hacer de India un líder mundial (o global) innovador en tecnologías sostenibles. Se basó en la Honey Honey Network establecida en 1989, que buscaba conectar a personas creativas a través de las culturas lingüísticas, reconocer el aporte de los innovadores, ampliar el espacio institucional y de políticas para expertos en conocimiento local y garantizar la distribución justa de los beneficios. El modelo de abeja fue elegido para el NIF porque refleja cómo se recopilan las innovaciones sin empobrecer a los innovadores y cómo los propios innovadores crean conexiones. Proporciona una plataforma para fomentar a los innovadores que han resuelto un problema tecnológico a través de su propio intelecto con poca ayuda del gobierno o la industria. Ubicada en Ahmedabad, Gujarat, la NIF tiene un fondo de corpus de aproximadamente 20 millones de rupias, cuyo interés se utiliza para financiar las actividades de la NIF. De manera similar, Gujarat Grassroots Innovations Augmentation Network (GIAN) recoge innovaciones de la base de datos de Honey Bee Network, realiza estudios de mercado, crea vínculos con instituciones de diseño, investigación y desarrollo para mejorar la eficiencia tecnológica de la innovación, ayuda a probar el producto y Desarrolla planes de negocio y una estrategia de lanzamiento al mercado.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Concebido en 1997 con el apoyo del Gobierno de Gujarat, IIM Ahmedabad y SRISTI, el GIAN ayuda a presentar patentes y otorgar licencias a las tecnologías de los innovadores.

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GIAN ahora tiene oficinas separadas en el norte (Jaipur), el oeste (Ahmedabad) y el noreste (Guwahati) en la India. Aunque la protección de los derechos de PI sigue siendo difícil, 29 tecnologías han sido autorizadas desde el lanzamiento de GIAN. La red ha documentado más de 12,000 innovaciones contemporáneas y ejemplos / prácticas de conocimiento tradicional sobresalientes, pero ninguna de las innovaciones documentadas ha dado lugar a negocios viables, porque los innovadores no tenían los recursos ni la experiencia para comercializar sus invenciones. Para abordar este problema, el NIF se creó en el año 2000 para ayudar a promover estos inventos y construir una cadena de valor completa alrededor de ellos. Hasta el momento, se han identificado alrededor de 37,000 innovaciones y ejemplos de conocimientos tradicionales de más de 350 distritos de países. Actualmente, la base de datos NIF tiene más de 50,000 innovaciones de más de 400 distritos. El desafío es incubar estas tecnologías para que generen oportunidades comerciales y no comerciales para mejorar la productividad, generar empleo, superar la pobreza,

Sociedad de Gestión de la Tecnología

Para dirigir la transferencia de tecnología hacia un futuro más brillante y promover una mejor gestión de la transferencia de tecnología, se lanzó la Sociedad de Gestión de la Tecnología (STEM) en el taller internacional sobre Derechos de Propiedad Intelectual, Transferencia de Tecnología, Licencias y Comercialización convocado por Cornell-in-India y Sathguru Consultor de gestión el 17 de abril de 2005.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La sociedad fue conceptualizada por un grupo de profesionales visionarios para promover las mejores prácticas entre los profesionales de administración de tecnología en el sur de Asia. Los objetivos de STEM incluyen:

Ofrecer orientación y asistencia a inventores y corporaciones en materia de propiedad intelectual.

Proporcionar oportunidades de aprendizaje para lidiar con los aspectos reales del derecho de propiedad intelectual.

Aumentar el conocimiento general de las leyes de propiedad intelectual y su creciente importancia.

Promover las mejores prácticas en la gestión de la tecnología y participar en la creación de capacidad entre los profesionales de la gestión de la tecnología en la India y los países vecinos.

Catalizar el desarrollo profesional de los gerentes de tecnología para los beneficios comerciales de las innovaciones

STEM espera alcanzar sus objetivos a través de una estrategia bien formulada que permita a los investigadores y expertos en tecnología indios realmente interesados ​​establecer contactos con los gerentes globales de tecnología. Se organizarán reuniones y seminarios anuales para beneficiar a los profesionales de la transferencia de tecnología en todo el país, y STEM promoverá el crecimiento económico de sus miembros constituyentes y las organizaciones que representan los profesionales. STEM cuenta con el apoyo de todos los principales organismos de financiación (o financiamiento) de la investigación, instituciones académicas y empresas privadas de investigación en la India. Para establecer vínculos con organizaciones similares, STEM participó en la reunión de transferencia de tecnología asiática en Singapur en 2005 y en la reunión de la Asociación de Directores de Tecnología Universitarios (AUTM) en 2006. La Federación Internacional de Organizaciónes de Transferencia de Tecnología, la Asociación de Gestión de Innovación e Investigación del África Meridional, AUTM y la Asociación de Profesionales Europeos de Transferencia de Ciencia y Tecnología han extendido su amplio apoyo a STEM.

Cooperación internacional para el desarrollo de capacidades

India continúa beneficiándose enormemente de los aportes técnicos, financieros, materiales, administrativos y de recursos humanos, así como de la asistencia de organismos internacionales, países desarrollados y, más recientemente, organizaciones internacionales sin fines de lucro para el desarrollo de capacidades en el sector de la salud. Tema: derecho-a-la-salud.

Conclusiones

La transición de la India de una economía protegida a ser una potencia abierta y económica global ha llevado a la India a tomar una serie de pasos para enfrentar los nuevos desafíos de la globalización.

Todas las agencias de ciencia y tecnología del sector público se han dado cuenta de la importancia de la PI y su gestión creativa y han iniciado pasos hacia la generación de conocimiento que podría estar protegido por la PI. Esto es especialmente importante ya que los productos de salud de las enfermedades de los países pobres deben desarrollarse de manera autóctona debido a la falta de interés de las grandes empresas multinacionales que tienen poco interés en el desarrollo de tales productos.

Pormenores

Las asociaciones público-privadas con colaboradores tanto indios como extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) se están explorando con cierto grado de éxito. Adicionalmente, se están tomando medidas activas para fortalecer los sistemas y políticas de protección de la PI y también para crear un cuadro capacitado de profesionales de transferencia de tecnología en las áreas de salud y agricultura. Un medio importante de desarrollo de habilidades en el área de la propiedad intelectual incluye la colaboración internacional y la creación de redes con agencias en el extranjero.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las primeras experiencias han demostrado que solo a través del desarrollo indígena se pueden desarrollar, introducir y comercializar nuevos productos de salud. El fortalecimiento de la I + D y el establecimiento de políticas para la creación y gestión de la propiedad intelectual y las asociaciones públicas son pasos importantes para poner a disposición productos de importancia para la salud pública en todos los países pobres. Autor: Williams, 2007