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Derechos de Propiedad Intelectual en China

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. A medida que las compañías extranjeras acudían a China en las últimas tres décadas, enfrentaban riesgos significativos de propiedad intelectual (PI), como la falsificación y la dificultad de hacer cumplir los derechos de PI. Ahora tienen un nuevo problema: las empresas extranjeras enfrentan un riesgo creciente de cometer una infracción de los derechos de propiedad intelectual de China. Mientras que China sigue siendo una fábrica importante del mundo, los funcionarios del gobierno en Beijing han estado presionando para transformar el país en una potencia tecnológica e innovadora para 2020.

En los últimos años, se han realizado varios movimientos decisivos y significativos para ayudar a transformar la economía, incluidas las políticas.

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Diseñado específicamente para apoyar y subsidiar el desarrollo de la propiedad intelectual (PI).

En consecuencia, hemos visto una importante afluencia de patentes chinas en los sectores de fabricación y tecnología, y el impacto de estas patentes se está sintiendo a nivel nacional e internacional. En pocas palabras, las compañías chinas intentan reforzar su ventaja competitiva al afirmar rigurosamente los derechos de propiedad intelectual (IPR) en el país y en el extranjero. Utilizando los datos de presentación de patentes compilados por el autor (ver Apéndice 1), este documento destaca los patrones en las tasas de crecimiento de tipo de patentes que deberían alarmar a las compañías extranjeras.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Luego, examina las estrategias preventivas que pueden implementar los actores del mercado extranjero, especialmente las PYME en los sectores de fabricación y tecnología.

La propiedad intelectual de China

La mayoría de los litigios de protección de propiedad intelectual (IPP) involucran a empresas de fabricación y tecnología.

En China, estas empresas suelen existir en una de dos formas. Hay empresas nuevas fundadas por inventores de ideas de productos originales que suelen diferenciar a sus empresas de la multitud. Este tipo de negocio empresarial ha crecido en número durante años, especialmente en los sectores de biotecnología, nanotecnología y tecnología de la información.

Sin embargo, la mayoría de las empresas tecnológicas chinas que operan hoy en día son derivadas de operaciones de fabricación.

Aspectos

Las empresas tecnológicas en este segundo grupo evolucionan de fábricas a fabricantes de equipos originales (OEM) o fabricantes de diseño original (ODM) que proporcionan fabricación y diseño por contrato para otras compañías. A medida que los equipos de fabricación chinos se transforman en OEM y ODM, muchos intentan aumentar la rentabilidad al establecer sus propias marcas y posiciones de productos y expandirse tanto a nivel nacional como internacional.

En el pasado, esto se hacía a menudo sin comprender adecuadamente el panorama de la IPP.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como resultado, muchas empresas chinas han tomado medidas legales contra ellas al expandirse internacionalmente, desde demandas por infracción de propiedad intelectual hasta reclamos por dumping de productos. Huawei Technologies, por ejemplo, tuvo muchos de sus enrutadores excluidos del mercado de EE. UU.

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Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

Gracias a una demanda de Cisco en 2003. A diferencia de las batallas del mercado de teléfonos inteligentes sobre patentes amplias, donde no se requiere copia directa por infracción, esta acción de Cisco presunta Huawei de y copia literal del código fuente de la compañía estadounidense, interfaz de línea de comandos, En el momento de la acción de Cisco, la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. Estaba experimentando un aumento dramático en las demandas de propiedad intelectual que alegaban infracciones de patentes en China. Esto provocó que Steven Hollman, un abogado de Washington que representa a nueve fabricantes chinos de baterías alcalinas demandados por Energizer Holdings en ese momento, emitiera algunos consejos generales para las empresas chinas: "Le decimos a nuestros clientes que si hacen negocios en los Estados Unidos", dijo Hollman a Forbes. revista, "es muy probable que te demanden en algún momento". Por supuesto, la larga lista de acciones de PI tomadas contra empresas chinas en el pasado también incluye batallas internas, ya que las compañías extranjeras también han protegido agresivamente los derechos de propiedad intelectual en el mercado chino.

Pero las mesas han girado. Y ahora es el momento de que las empresas extranjeras esperen ser demandadas porque las compañías chinas han aprendido de sus batallas de PI y comenzaron a construir sus propios arsenales de PI.

EL SISTEMA DE PATENTES CHINO

Fundamentalmente basado en el sistema de patentes europeo, la ley de patentes china es relativamente joven, con la aprobación de su primera ley en 1984. El sistema fue revisado en 2000 cuando China se unió a la Organización Mundial de Comercio y luego fue enmendado en 2008. Hoy en día, el alcance de la protección por patente china ha llevado al mercado a adherirse a las prácticas internacionales comunes de IPP.

Pero es importante tener en cuenta que las patentes otorgadas fuera de China no tienen un efecto a largo plazo (véase más detalles en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) bajo la ley china.

En virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), las empresas pueden presentar una solicitud de patente internacional para solicitar la protección de la propiedad intelectual en los 148 países miembros del pacto, incluida China.

Pero una patente PCT solo compra 30 meses de protección.

Para obtener derechos de propiedad intelectual a largo plazo (véase más detalles en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) en China se requiere una patente local, que se otorga en las siguientes tres categorías: Patente de invención regular: Comparable a la patente de utilidad de los EE. UU., Una patente de invención regular en China está destinada a nuevas innovaciones técnicas o mejoras a un producto o proceso.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La solicitud de patente está sujeta a examen de fondo; por ejemplo, se debe realizar una búsqueda previa al examinar una patente de invención.

Debido a la extensa búsqueda y examen involucrados, normalmente toma de 3 a 5 años otorgar una patente de invención.

Una patente de invención tendrá 20 años de protección y es la más cara entre las tres categorías. Patente de modelo de utilidad (UM): la patente de modelo de utilidad es similar a la patente de invención del país.

Pero la mayoría de las patentes de UM en China cubren pequeñas mejoras tecnológicas incrementales en productos o procesos existentes y no hay un proceso de examen de fondo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las patentes de modelos de utilidad no son exclusivas de China, pero los EE. UU. Y el Reino Unido no tienen patentes de modelo de utilidad. Y debido a que China no tiene una categoría de patente similar a la patente provisional de EE. UU., La patente de UM es la única en la que un inventor puede recibir protección temprana de propiedad intelectual con inspección y gastos limitados.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las patentes de UM generalmente se otorgan dentro de un año y son válidas por 10 años. Patente de diseño: similar a una patente de EE. UU. Que cubre características visuales o aspectos de un objeto, una patente de diseño chino se otorga normalmente dentro de un año y tiene una validez de 10 años.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las solicitudes de patentes de diseño no acumulan exámenes sustantivos.

Pormenores

Las aplicaciones solo necesitan satisfacer los requisitos de procedimiento, como el formato y los dibujos. Patrones de alarma en el crecimiento de patentes. A medida que la inversión extranjera directa ha aumentado la competencia en el mercado chino, el número de solicitudes de patentes tanto de empresas nacionales como extranjeras ha aumentado dramáticamente.

Pero como se ve en la Figura 1, los documentos nacionales han superado a los extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) en un par de órdenes de magnitud.

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De hecho, entre 2006 y 2013, las solicitudes de patentes extranjeras en China aumentaron de 44.142 a 142.501.

En el mismo período de tiempo, las solicitudes de patentes nacionales aumentaron de 223,860 a 2,234,560, casi un aumento del 900 por ciento. La diferencia dramática en las tasas de crecimiento de patentes nacionales y extranjeras no es solo el resultado de la evolución natural de la industria de alta tecnología de China.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La explosión de las solicitudes de patentes chinas ha sido impulsada por un sistema de patentes y políticas públicas revisadas. En 2006, por ejemplo, una iniciativa del gobierno central chino titulada “Plan nacional de mediano y largo plazo (véase más detalles en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) de China para el desarrollo de la ciencia y la tecnología 2006-2020” impulsó la innovación, con programas que ofrecen beneficios fiscales de investigación y desarrollo y compras gubernamentales preferenciales para productos de innovación chinos. Para respaldar la presentación de patentes, la política también creó un fondo de US $ 86.4 millones para brindar a las empresas nacionales asistencia legal de IPP.

En 2008, el gobierno aumentó sustancialmente el apoyo financiero disponible para las empresas de tecnología que muestran innovación con el Programa de empresas de alta y nueva tecnología. Para continuar disfrutando de las ventajas fiscales, los subsidios y otros privilegios que brindan estas iniciativas gubernamentales, las empresas chinas tienen el mandato de continuar innovando y presentando patentes.

Sin embargo, además de impulsar un aumento dramático en la presentación de patentes, la política pública china ha tenido un efecto secundario perturbador: una explosión de solicitudes de UM nacionales. Como se ve en la Figura 2, la brecha entre las solicitudes nacionales y extranjeras de patentes de modelos de utilidad es simplemente asombrosa. Tenga en cuenta que el eje y se traza en una escala logarítmica para que el número de presentaciones externas pueda ser visible. A finales de 2013, las presentaciones de modelos de utilidad domésticas eran casi 124 veces más altas que las presentaciones de modelos de utilidad extranjeros. A partir de los patrones de presentación de patentes extranjeras que se muestran en la Figura 3 y los registros nacionales que se muestran en la Figura 4, es evidente que las compañías extranjeras y las compañías chinas tienen patrones de solicitud de patentes muy diferentes, además de las diferentes tasas de crecimiento de presentación de patentes. Mientras que los jugadores extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) han centrado sus estrategias de IPP en China casi exclusivamente en patentes de invención, las empresas nacionales no lo han hecho. Solo en 2013, la oficina de patentes de China recibió 892,362 solicitudes de patentes de UM y 659,563 solicitudes de patentes de diseño.

Aspectos

Las empresas nacionales representaron más del 98 por ciento de estas presentaciones. Estos diferentes patrones en la patente de elección tienen implicaciones significativas.

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De hecho, si bien la tasa de crecimiento de las solicitudes nacionales en las tres categorías de patentes ha crecido de manera exponencial, las empresas extranjeras deben alarmarse por la gran cantidad de solicitudes nacionales de UM, así como las solicitudes de patentes de diseño, ya que estas categorías de patentes son fáciles de adquirir y pueden No siempre se puede invalidar fácilmente a pesar de ser de una calidad relativamente baja.

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EXTRANJERAS PRE-EMPTIVAS

Muchas empresas extranjeras, especialmente las PYME, todavía cuestionan la necesidad de tener una estrategia de propiedad intelectual china, argumentando que los juicios anteriores apenas justifican el tiempo y el esfuerzo. Como están las cosas, la mayoría de los casos de infracción de propiedad intelectual en China están mediados por firmas de abogados. Según los datos recopilados por la SIPO, el 87 por ciento de los casos de infracción en 2006 se resolvieron sin una orden judicial.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Batallas de corte notables, por supuesto, han tenido lugar. El caso histórico que probablemente llamó más la atención de las compañías tecnológicas extranjeras es Chint vs. Schneider..

En 2007, el Grupo Chint de China demandó a la compañía europea Schneider Electric por infringir la patente de UM de su interruptor.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La sentencia en este caso le costó a la firma europea aproximadamente US $ 45 millones.

Pero la mayoría de las demandas de IPP no han involucrado grandes pagos monetarios. Un estudio realizado en 2009 sobre los litigios relacionados con la PIP en China por Cox y Sepetys encontró que más del 90 por ciento de las indemnizaciones por daños eran menores a US $ 100,000, con menos del 5 por ciento de las demandas iniciadas por entidades chinas contra compañías extranjeras. Sin embargo, al observar los patrones de crecimiento de patentes alarmantes que se destacan en este documento, es claro que las anteriores perlas sobre los derechos de propiedad intelectual en China fueron solo el comienzo. Y debido a que las patentes otorgadas fuera de China no tienen un efecto legal duradero dentro del mercado, es crucial para las empresas extranjeras, especialmente para las PYME que participan en los campos de fabricación y técnica, tener una sólida estrategia de propiedad intelectual en China. Entre otras cosas, desarrollar una estrategia de propiedad intelectual sólida en China requiere comprender que existe una variación significativa en la aplicación de las leyes de IPP en todo el país, con muchas provincias (como Zhejiang, Liaoning, Hubei, Guangxi y Guangdong) que tienen sus propias regulaciones.

Pero lo más importante que deben hacer los jugadores extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) es explorar el panorama de la inteligencia competitiva para limitar el riesgo de ser demandados por los propietarios de patentes chinos. Esto es especialmente cierto para las patentes de UM, que ahora existen en grandes cantidades y están sesgadas hacia la fabricación y la tecnología. En 2013, un informe de la Oficina del Representante de Comercio de EE. UU. Acusó a China de promover políticas de "innovación indígena" que podrían poner a las empresas estadounidenses en China en desventaja. Una de las políticas en cuestión fue la patente de la UM.

En pocas palabras, si bien las patentes de UM generalmente se consideran inferiores a las patentes de invención, son relativamente fáciles de obtener, se otorgan rápidamente y son difíciles de invalidar.

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Más importante aún, una patente UM propiedad de un titular de una patente china puede potencialmente impedir que una empresa extranjera fabrique o venda sus productos en China.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como tales, representan un arma poderosa para los trolls de patentes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cualquier entidad china podría solicitar una patente UM barata, de vía rápida y subexplorada en un producto o proceso patentado fuera de China, y luego demandar a los fabricantes extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) en China por infracción. Para comprender lo importante que es para las empresas extranjeras escanear el panorama de la propiedad intelectual de China, considere esta información: para 2013, Huawei tenía aproximadamente 1,600 patentes de UM, ZTE tenía 1,900 patentes de UM, Midea tenía 5,200 patentes y Haier tenía 3,500 patentes (Meng y Hao, 2013). Keuppa et al. (2012) definen cuatro arquetipos de empresas extranjeras que presentan patentes en economías emergentes (consulte la Tabla 1 a continuación) basándose en tres criterios: el grado de uso de patentes como un mecanismo de señalización, las expectativas sobre el compromiso del gobierno local con el PPI y el grado de diferenciación geográfica de La política de propiedad intelectual de la empresa (global vs local). En lugar de pasar por alto las patentes de UM, este documento recomienda que las empresas extranjeras presenten las patentes de UM en sus productos OEM y ODM en China tan pronto como sea posible, incluso antes de buscar fabricantes chinos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Con el rápido crecimiento de las patentes de UM en China y la mejora del compromiso de China con IPP en los últimos años, esta es una estrategia práctica y sensata para las empresas extranjeras, especialmente para las PYME en los sectores de fabricación y tecnología. La presentación de patentes de UM sirve para múltiples propósitos. Primero, aumentan el conocimiento de las capacidades tecnológicas superiores de una empresa extranjera a las empresas chinas, de manera similar al concepto de señalizador de Keuppa.

En segundo lugar, las patentes de la UM pueden atraer socios comerciales chinos locales y disuadir a la competencia local. Y, por último, la presentación de estas patentes puede calificar a las empresas extranjeras como empresas de alta tecnología y generar beneficios fiscales locales. Si bien China aún no es una potencia de IP, está claramente en el camino de ser un contendiente principal.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como resultado, las empresas extranjeras, especialmente las PYME en los sectores de fabricación y tecnología, ya no pueden ignorar la contraofensiva de la propiedad intelectual de China. Ahora es crítico diseñar e implementar una estrategia de propiedad intelectual del mercado chino que incluya la presentación de patentes de UM y / o patentes de diseño antes de ingresar al mercado.

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De hecho, las compañías extranjeras deberían ver esto como un paso obligado, incluso si no planean ingresar al mercado chino en un futuro cercano. Si no lo hacen, las compañías extranjeras deberían prestar atención al consejo dado a las firmas chinas por los abogados de Washington en 2003 y esperar ser demandados. Autor: Williams

Derechos de Propiedad Intelectual en China en cuestiones de Salud y Agricultura

Una breve historia de la protección de los derechos de propiedad intelectual en China

La Administración de Patentes de China (CPA) se fundó en 1980.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): China se unió a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en marzo de 1980.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La primera ley de patentes china se aprobó en marzo de 1984 y entró en vigor el 1 de abril de 1985.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): China se unió al Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) en 1994, indicando que la legislación de derechos de propiedad intelectual de China era compatible con las normas internacionales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): China se convirtió en miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2002 y se comprometió a seguir el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) al tiempo que promueve el desarrollo de su propio sistema de protección de derechos de propiedad intelectual. El CPA pasó a llamarse Oficina Estatal de Propiedad Intelectual (SIPO) 1 en 1998. El sistema de patentes de China se ha desarrollado rápidamente en los últimos 20 años.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las regulaciones de derechos de propiedad intelectual, los sistemas de gestión y la información disponible públicamente han mejorado gradualmente.

En 2006, China ocupó el quinto lugar en el mundo por el número de solicitudes de patente presentadas. La protección de los derechos de propiedad intelectual de China abarca las siguientes cinco categorías de propiedad intelectual: (1) patentes y secretos tecnológicos; (2) marcas y secretos comerciales; (3) software; (4) derechos de autor; y (5) conocimientos técnicos sobre tecnologías, información, instrucciones, etc., que participan en actividades de cooperación que deben ser confidenciales.

Una visión general del desarrollo de patentes en China

En 2006, se presentaron 573,178 solicitudes de patente para tres tipos de patentes (invención, modelo de utilidad y diseño). Esta cifra fue 4,6 veces el número de solicitudes de patente presentadas en 1998. El número de solicitudes de patente aumentó en un promedio del 19,4% cada año desde 1998 hasta 2006. Hubo un aumento anual promedio del 23,9% para las invenciones, el 14,0% para los modelos de utilidad, y 21.4% para diseños. Entre 1985 y 2006, el número total de solicitudes de patente fue de 3,334,374, incluyendo 1,089,521 invenciones (32.6%), 289,868 modelos de utilidad (38.7%) y 954,985 diseños (28.7%). El número total de patentes otorgadas por la SIPO entre 1998 y 2005 fue de 1,469,502, incluyendo 238,717 invenciones (16.2%), 730,573 modelos de utilidad (49.7%) y 500,212 diseños (34.1%). En 2006, el 82% de las solicitudes de patente provinieron de solicitantes nacionales; El 18% provino de solicitantes extranjeros. El número de solicitudes extranjeras (todas ellas para invenciones) fue cuatro veces mayor en 2006 que en 1985. En el período comprendido entre 1985 y 2006, se otorgaron 296.507 patentes chinas.

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De estos, el 37.9% representó a solicitantes nacionales y el 62.1% representó a solicitantes extranjeros. Las diez regiones con el mayor número de solicitantes de patentes están ubicadas en el este de China (Tabla 2), en áreas con bases sólidas de ciencia y tecnología y economías más sólidas que el promedio. Provincias o Municipios y número de solicitudes de patentes (2006):

Guangdong: 72,220

Zhejiang: 43,221

Jiangsu: 34,811

Shanghai: 32,741

Shandong: 28,835

Beijing: 22,572

Taiwan: 20,599

Liaoning: 15,672

Tianjin: 11,657

Hubei: 11,534

Derechos de propiedad intelectual en el sector salud

Hay cuatro formas de proteger la propiedad intelectual en la industria de la salud china:

a través de la protección "administrativa", que se utiliza para proteger la medicina nueva y tradicional;

con patentes;

como secretos comerciales; y

a través de leyes y regulaciones, como la protección de marcas registradas.

Las patentes de medicina, veterinaria y salud están representadas por el código "A61", según la clasificación internacional de patentes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Tabla 3 a continuación muestra que el número total de solicitudes de patente A61 fue de 24,875 en 2005, cuatro veces el número de solicitudes de patente para 1994 (6,227). Hay una fuerte tendencia de crecimiento anual. El número total de patentes otorgadas en 2005 fue de 10,179, o 3.5 veces el número otorgado en 1994. El noventa y siete por ciento de las solicitudes nacionales de patentes A61 en el subsector "médico" fueron para medicamentos chinos tradicionales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los solicitantes extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) presentaron el 92% de las solicitudes de productos farmacéuticos no tradicionales; Hubo pocas aplicaciones domésticas para productos farmacéuticos no tradicionales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los solicitantes chinos presentaron casi la mitad (48%) de las solicitudes de patente para medicamentos modernos.

Sin embargo, el número de solicitudes nacionales de patentes creativas no llegó al número de solicitudes extranjeras; Esta es un área para mejoras futuras. En general, el sector médico y sanitario chino parece carecer de personal calificado y un concepto de derechos de propiedad intelectual. El gobierno debe promover la investigación y el desarrollo, el desarrollo de capacidades, la innovación técnica y la promoción y modernización de la industria, a fin de aumentar la competitividad de China en el sector médico y sanitario.

El estado actual de la protección de la propiedad intelectual en la agricultura

La Ley de Patentes de la República Popular China, aprobada en 1984, estipulaba normas para la protección de las variedades de plantas a través de la propiedad intelectual.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): China ingresó en la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) en abril de 1999 como su 39º miembro. El Reglamento estatal para la protección del lugar de origen y los productos se publicó en 1995 y la Ley de semillas se aprobó en 2000. Hasta la fecha, China ha otorgado protección a un total de 62 categorías y especies de cultivos y 78 especies de árboles.

En el sector agrícola, hay más de 150 tipos de productos protegidos por marcas comerciales, y más de 600 variedades tienen certificados de protección de variedades vegetales. Las nuevas regulaciones que protegen las variedades de plantas han fomentado la inversión en investigación y desarrollo agrícola. Una encuesta realizada por el Ministerio de Agricultura (MOA) de más de 500 solicitudes de patentes y subvenciones de patentes reveló que las empresas contribuyeron con el 83% del dinero invertido en la investigación y el desarrollo de nuevas variedades de plantas; El gobierno aportó solo el 17%. Estas nuevas regulaciones han promovido la innovación agrícola.

En los últimos 40 años, China ha cultivado con éxito más de 40 nuevas variedades de diferentes cultivos y más de 6,000 nuevas variedades. Un resultado de esta innovación es un 30-40% de aumento en la producción de granos en los últimos años. Las regulaciones significan que los fitomejoradores han comenzado a recibir beneficios económicos por su trabajo, lo que a su vez los ha alentado a poner más esfuerzos en investigación e innovación, lo que beneficia a los agricultores.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como resultado, los ingresos de los agricultores han aumentado.

Además, la encuesta de MOA mencionada anteriormente encontró que casi 43 millones de hectáreas (ha) se habían plantado con nuevas variedades de plantas, aumentando los rendimientos (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) en 56,3 millones de toneladas y aumentando las ganancias de los agricultores en US $ 2,886 millones. Otra investigación descubrió que las nuevas variedades protegidas de arroz con cáscara protegidas por derechos de propiedad intelectual podrían producir un beneficio promedio de US $ 562 por hectárea en la provincia de Jiangsu, este de China; mientras que las variedades ordinarias de arroz producen una ganancia promedio de solo US $ 420 por hectárea, que es de US $ 142, o 13%, menos. Como lo ilustra la Tabla 4, el número de solicitudes de patentes agrícolas ha aumentado constantemente. Hubo 6.802 solicitudes presentadas en 2005, 4,4 veces el número de solicitudes presentadas en 1994.

En 2005, el número total de patentes concedidas fue de 3,157, que fue 4,5 veces el número otorgado en 1984. China es uno de los archivadores de solicitudes de protección de propiedad intelectual más prolíficos de nuevas variedades de plantas. Según las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Agricultura, el número de solicitudes de protección de los derechos de variedades aumentó de 115 solicitudes en 1999 a casi 1.000 en 2006. Hubo 3.879 solicitudes de derechos de variedades presentadas en el período comprendido entre 1999 y finales de 2006, y finalmente se obtuvieron 899 patentes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Concedido.

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Durante el mismo período, los solicitantes extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) presentaron 144 patentes y se concedieron cinco patentes (véase el cuadro 5).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La mayoría de las solicitudes de derechos de variedades se presentan para cultivos de campo (90.5%); El arroz con cáscara representa el 31,5% y el maíz el 39,5% (Tabla 6). NÚMERO DE SOLICITUDES DE PROTECCIÓN DE VARIEDADES VEGETALES TOTALES PARA LAS NUEVAS VARIEDADES VEGETALES (1999-2006). SOLICITUD DE PATENTES por AÑO:

En 1999: 115 solicitudes

En 2000: 112 solicitudes

En 2001: 227 solicitudes

En 2002: 290 solicitudes

En 2003: 567 solicitudes

En 2004: 735 solicitudes

En 2005: 950 solicitudes

En 2006: 883 solicitudes

Conclusiones

Los países en desarrollo deben proteger sus derechos de propiedad intelectual para promover la innovación nacional, aumentar la utilización de recursos, mejorar los ingresos de los agricultores y promover la cooperación internacional y la competencia.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los siguientes cuatro pasos son esenciales para proteger los derechos de propiedad intelectual:

la aprobación de la legislación gubernamental;

el establecimiento de un sistema nacional de gestión de derechos de PI;

la publicidad y promoción del concepto de derechos de PI; y

la cooperación internacional.

En general, la protección de los derechos de propiedad intelectual en los países en desarrollo es inferior a la de los países desarrollados. Esto se debe a que el sistema internacional de PI puede no entenderse completamente, el sistema legal puede estar incompleto y la capacidad humana para el trabajo de PI puede ser débil. Para superar estos obstáculos, es importante que los países en desarrollo aprovechen las experiencias de los países desarrollados. China aún está rezagada con respecto a muchos otros países en materia de propiedad intelectual.

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De acuerdo con el Informe de la OMPI IPRS de 2006, en 2004 se presentaron un promedio de 148 patentes por cada millón de personas. Japón presentó 2,884 patentes por millón de personas; Corea presentó 2.189; los Estados Unidos presentaron 645; Y China presentó solo 51, poniéndolo en el lugar 27. El promedio mundial (o global) de solicitudes de patentes por cada US $ 1.000 millones de PIB fue de 19 solicitudes en 2004. Para la República de Corea, el número fue de 116.2 solicitudes; para Japón, 107.3 solicitudes; y para China, solo 9.4 aplicaciones, colocándolo en el puesto 17. Durante la última década, liderada por un grupo de científicos e investigadores de clase mundial, la inversión de China en I + D biotecnológica ha aumentado dramáticamente. Esto ha generado desarrollos y éxitos notables, que han beneficiado al pueblo de China de muchas maneras.

Sin embargo, para mantener y seguir impulsando este enorme salto en el progreso, será necesaria una mayor capacidad humana e institucional en materia de derecho y gestión de la propiedad intelectual.

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Dicha capacidad servirá para fomentar y alentar aún más las actividades inventivas, las iniciativas innovadoras y el desarrollo de la próxima generación de avances en salud y agricultura, en beneficio de todos en China. Autor: Williams, 2007