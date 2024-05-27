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Derechos de Autor o Propiedad Intelectual en la Impresión 3D

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. Escribe baquia en uno de sus artículos, haciéndose eco de una preocupación que todavía no se ha puesto de manifiesto en la mayoría de las ocasiones en que se usa la tecnología de impresción 3D: "Que la tecnología nos permita hacer una copia de cualquier tipo de objeto no significa que esté permitido hacer esa copia.

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Muchos de estos elementos pueden no ser de libre posesión pública y estar ligados a patentes o derechos de autor.

Otros Elementos

Por lo tanto, la impresión 3D podría acabar convirtiéndose en una práctica legalmente problemática, o incluso llegar a ser ilegal. Como ya sabemos, siempre que un objeto puede ser recopilado en un archivo digital, se vuelve más susceptible a la difusión ilegal (o alegal). Sólo tenemos que pensar en la música y las películas, que desde que la tecnología permitió su difusión en línea dio lugar al nacimiento de la piratería. Esto le costó miles de millones de dólares a la industria del entretenimiento, que necesitó años para lograr la creación de nuevos modelos de negocio como iTunes y Netflix, y que a día de hoy, solo han resuelto el problema de forma parcial. En la actualidad, no existe ningún precedente para determinar si los diseños subidos tienen copyright o pueden ser copiados legalmente.

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Debido a esto, el mercado de la impresión 3D está funcionando por el momento en un área legal bastante gris e indefinida. John Arsenault, un abogado especializado en temas de derechos de autor y marcas registradas, fundamentalmente en asuntos cibernéticos, cree que esta progresión tecnológica dará lugar a que los fabricantes ofrezcan el uso de sus diseños a cambio de un pago, algo similar a los servicios de descarga de música de hoy en día. Entonces, ¿es necesario crear un modelo de negocio cuanto antes para evitar futuros problemas con este tema? ¿O será inevitable una nueva polémica sobre los derechos de autor en el ámbito de la impresión 3D?".

Impresión 3D: Propiedad Intelectual

La impresión 3D (3DP) se está posicionando como una tecnología de fabricación viable, especialmente para productos de pequeñas series y personalizables.

Sin embargo, las leyes de patentes, derechos de autor, marcas registradas y diseño no se han adaptado especialmente para tener en cuenta el advenimiento de este modo de producción descentralizado. Al igual que con muchas nuevas tecnologías, 3DP crea fricciones con las leyes de propiedad intelectual, especialmente en forma de protección insuficiente. Esta sección ofrece una visión general de algunas de las cuestiones clave en el choque entre 3DP y el derecho de propiedad intelectual visto desde el punto de vista del derecho europeo de propiedad intelectual.

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Muchos de los problemas se derivan del archivo de CAD distribuible electrónicamente, que contiene la información del producto que se imprimirá en forma de una representación tridimensional digital. Para la ley de patentes, el archivo CAD plantea un desafío interesante porque no está del todo claro, al menos en la ley de patentes europea, que la distribución de archivos CAD infrinja una patente. Especialmente en los casos en que la impresión en sí es realizada por una persona privada con un propósito no comercial, el problema se acentúa. También puede surgir una situación problemática cuando los actos infractores se dividen geográficamente entre diferentes jurisdicciones. La ley de marcas comerciales enfrenta problemas similares en el sentido de que se requiere un uso comercial por infracción.

Los productos de marca registrada de impresión 3D en un entorno no comercial normalmente quedarían fuera de la protección de marca registrada, pero aún podría tener un efecto perjudicial sobre el valor de la marca registrada. También aquí la distribución de archivos CAD sería un punto de enfoque claro para los esfuerzos de cumplimiento. En la ley de derechos de autor, los temas son un poco diferentes, ya que la ley de derechos de autor europea no requiere uso comercial. También aquí, al menos algunos de los problemas se reducen a la importancia del archivo CAD. ¿Es el archivo CAD una representación de la 'obra' cuya distribución es una infracción? ¿O es un programa de computadora? ¿O es más parecido a un plan para un producto? Estas preguntas aún no se han resuelto finalmente. Autor: Williams