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Derechos de Autor en Internet

Este artículo es una ampliación de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. Numerosas empresas ofrecen servicios, contenido y tecnología protegida por derechos de propiedad intelectual.

En el caso de Europa o los Estados Unidos, a menudo sienten que tales derechos están bien establecidos.

Sin embargo, también llevan a cabo negocios en otros países, como China e India, donde el alcance de una protección jurídica efectiva de los derechos sobre la propiedad intelectual son inciertos tradicionalmente, y esta incertidumbre podría afectar su desempeño actual, así como el crecimiento futuro de sus operaciones.

Además, a pesar de los derechos de autor y la protección de marcas, terceras personas pueden ser capaces de copiar, infringir, distribuir ilegalmente, importar o revender o de otra manera lucrarse de sus derechos de propiedad sin la autorización del dueño del derecho. Estas actividades no autorizadas pueden ser facilitadas más fácilmente por medio de Internet.

Además, la falta de legislación específica de Internet relativa a la protección de la propiedad intelectual crea un adicional desafío para los creadores de contenido o tecnología en la protección de sus derechos de propiedad relacionados con sus procesos de negocio en línea y otras tecnologías digitales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las medidas tomadas por muchas empresas con derechos de autor para proteger su información propietaria pueden no ser adecuadas para prevenir la apropiación indebida de su contenido o tecnología.

Además, tales derechos de propiedad no pueden ser protegidos adecuadamente en los siguientes casos:

algunas personas no pueden ser disuadidas de malversar tecnología y contenido ajeno a pesar de la existencia de leyes o contratos que lo prohíben,

vigilar el uso no autorizado de la propiedad intelectual puede ser difícil, costoso y un desperdicio de tiempo (lo que puede desviar su atención de la gestión de la implementación de su estrategia de negocio), y es posible que no puedan determinar el alcance de cualquier uso no autorizado, y

las leyes de otros países en los que pueden comercializar sus productos digitales pueden ofrecer poca o ninguna protección efectiva para sus tecnologías propietarias.

Nota: sobre la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de la protección de datos personales, véase aquí. En el libro "Nuevos retos para la protección de Datos Personales.

En la Era del Big Data y de la computación ubicua" [Dykinson, 2016], Ana Garriga Domínguez escribe: "La expansión de Internet ha afectado a todos los ámbitos económicos y sociales, pero alguno como el de "la industria de la propiedad intelectual ha quedado desbordada con la irrupción de Internet", por lo que reclama cambios regulativos que garanticen sus derechos e intereses.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las reticencias de la industria cultural hacia Internet se fundamentan, sobre todo, "en la proliferación de la imitación fraudulenta en la red, en la inadaptación de la legislación sobre propiedad intelectual al fenómeno de la comunicación a través de Internet" y a la incapacidad de las administraciones públicas y las entidades privadas para proteger los derechos de autor en la red. Pues, en el universo digital resulta "factible divulgar archivos protegidos por los derechos de autor de forma anónima y con relativa facilidad", en especial cuando el servidor a través del que se comparte la información de forma ilícita se encuentra situado en el extranjero. En el ámbito de la defensa de la propiedad intelectual, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido oportunidad de pronunciarse en varias ocasiones sobre el alcance del artículo 15 de la Directiva 200/31/CE y, por lo tanto, sobre los límites de la responsabilidad de los prestadores de servicios en la sociedad de la información.

En su sentencia de 24 de noviembre de 2011, estableció que el apartado primero de dicho precepto prohíbe a las autoridades nacionales adoptar medidas que obliguen a un proveedor de acceso a Internet a proceder a una supervisión general de los datos que transmita en su red. Veamos este primer caso. Scarlet Extended SA es un proveedor de acceso a Internet que proporciona a sus clientes acceso a Internet, sin ofrecer otros servicios como la descarga o el intercambio de archivos. SABAM es una sociedad de gestión, que representa a los autores, compositores y editores de obras musicales, autorizando el uso por terceros de sus obras protegidas. Esta sociedad de autores consideraba que los internautas utilizaban los servicios de Scarlet Extended para descargar, sin autorización y sin pagar derechos de autor, obras que figuran en su catálogo mediante redes «peer to peer».

En el año 2004, SABAM presenta una demanda contra Scarlet Extended y mediante resolución de 29 de junio de 2007, el Presidente del Tribunal de primera instancia de Bruselas condenó a esta sociedad a poner fin a las infracciones de los derechos de autor impidiendo cualquier forma de envío o de recepción por sus clientes, mediante un programa «peer-to-peer», de archivos electrónicos que reproduzcan una obra musical del repertorio de SABAM. El proveedor de acceso a Internet recurrió dicha resolución ante la Corte de apelación de Bruselas alegando entre otras razones que se le estaba imponiendo de hecho una obligación general de supervisar las comunicaciones en su red, ya que cualquier dispositivo de bloqueo o de filtrado del tráfico «peer-to-peer» requiere necesariamente una supervisión generalizada de todas las comunicaciones que pasan por esa red, lo que en su opinión vulneraría el artículo 15 de la Directiva 2000/31/CE y también las disposiciones sobre protección de datos de carácter personal y la confidencialidad de las comunicaciones, pues implica el tratamiento de las direcciones IP, que son datos personales." La Corte de apelación belga, entonces, realizó una consulta al TJUE a través de una cuestión prejudicial.

Legislación sobre los Derechos de Autor en Internet

Después de que los programas informáticos hubieran sido excluidos de la protección de patentes en todo el mundo en la década de 1970, varios países en un primer momento promulgaron nuevas leyes que garantizaban una protección civil por derecho de autor para estos programa.

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Desde 1984 se adoptaron legislaciones y leyes adicionales para la protección de las topografías de los chips de semiconductores.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La primera legislación sobre protección legal especial sobre bases de datos fue promulgada en 1997.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las disposiciones más severas de la ley penal de derecho de autor entraron en vigor en numerosos sistemas jurídicos desde mediados de los años ochenta. Sobre la legislación relativa a la Propiedad Intelectual en informática, véase aquí. Sobre la Protección de la Propiedad Intelectual, véase aquí.

Impacto de Internet en los derechos de propiedad intelectual

Internet fue diseñado sin tener en cuenta cómo afectaría a los derechos de propiedad intelectual (PI).

Sin embargo, ha tenido impactos transformadores en todas las formas de propiedad intelectual, por ejemplo, haciendo posible que muchos autores y editores alcancen nuevas audiencias, se expandan a nuevos mercados y desarrollen nuevos modelos de negocios. Sin duda, Internet también ha tenido impactos significativos en el desarrollo de las leyes de propiedad intelectual, especialmente los derechos de autor.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los tribunales y las legislaturas han tenido que lidiar con muchas preguntas que desafían legal y tecnológicamente y han tenido que adaptar las doctrinas convencionales o desarrollar nuevas doctrinas para responderlas. Este artículo considera desarrollos notables en las leyes de EE. UU., Europeas e internacionales y otras iniciativas, centrándose principalmente en desarrollos de derechos de autor, pero también analiza brevemente los impactos en otras formas de propiedad intelectual, a saber, marcas comerciales, secretos comerciales y patentes. Autor: Black