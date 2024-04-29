Derechos de Autor en Contenidos Digitales

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre los "Derechos de Autor en Contenido Digital". Puede ser de interés también la información sobre "Derechos de Propiedad Intelectual en Datos Clínicos". Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Historia

Un formato conocido como MP3 (Motion Picture Experts Group-1 Audio Layer 3), que puede comprimir y almacenar música digital de alta calidad en una décima parte del espacio en el que un CD puede almacenarla, ha causado recientemente considerables ramificaciones legales en la industria del entretenimiento. El acceso a esta música digitalizada está muy extendido y crece rápidamente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La distribución electrónica y la digitalización de la música tienen el potencial de reducir radicalmente los derechos de autor de los artistas.

Napster

A principios de 1999, Shawn Fanning, que solo tenía 18 años en ese momento, comenzó a desarrollar una idea mientras hablaba con sus amigos sobre las dificultades de encontrar el tipo de archivos MP3 que les interesaban. Pensó que debería haber una manera de crear un programa que combinara tres funciones clave en una sola. Estas funciones incluían un motor de búsqueda, el intercambio de archivos (es decir, la posibilidad de intercambiar archivos MP3 directamente, sin tener que utilizar un servidor centralizado para el almacenamiento) y un Internet Relay Chat (IRC), que era un medio para encontrar y chatear con otros usuarios de MP3 mientras estaban en línea.

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Fanning pasó varios meses escribiendo el código que más tarde se convertiría en la utilidad conocida mundialmente como Napster.

Napster se convirtió en un programa de comercio de música en línea sin fines de lucro que se hizo especialmente popular entre los estudiantes universitarios, que normalmente tenían acceso a conexiones de Internet de alta velocidad. En abril de 2000, el grupo de rock heavy metal (véase definición, y una descripción de metal) Metallica demandó a Napster por infracción de derechos de autor. Varias universidades también fueron nombradas en este traje.

Metallica alegó que estas universidades violaban los derechos de autor de música de Metallica al permitir que sus estudiantes accedieran a Napster e intercambiaran canciones ilegalmente a través de los servidores de la universidad. Varias universidades ya habían prohibido Napster antes de abril de 2000 debido a la preocupación por una posible infracción de los derechos de autor o porque el tráfico en Internet estaba ralentizando los servidores universitarios.

La Universidad de Yale, que fue nombrada en la demanda, bloqueó inmediatamente el acceso de los estudiantes a Napster. Metallica argumentó que Napster facilitó el uso ilegal de dispositivos de audio digital, lo que alegaron era una violación de la ley RICO (Racketeering Influenced and Corrupt Organizations).

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Napster respondió que copiar una canción de un CD a una computadora personal -cuando ese CD fue comprado legalmente- es un uso razonable del material con derechos de autor de acuerdo con la doctrina del uso justo. Argumentaron además que si este archivo es accesible en Internet, otros pueden acceder a él o descargarlo sin ser culpables de un delito, o civilmente responsables de la infracción de los derechos de autor.

Napster alegó además que, puesto que no obtenía beneficios de las operaciones, no debía dinero en regalías. Entre otras cosas, cuando los tribunales determinan si se ha producido un uso legítimo, evalúan la cantidad de material protegido por derechos de autor que se ha utilizado y el efecto económico que este uso tiene en el propietario de los derechos de autor. El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito sostuvo que la operación de Napster constituía una violación de los derechos de autor. Autor: Black

LIMITACIONES A LOS DERECHOS EXCLUSIVOS: USO JUSTO en la Jurisprudencia

Dos años después de Google contra Oracle, el Tribunal Supremo abordó de nuevo el uso justo, esta vez en el contexto del arte de apropiación.

La obra original era una fotografía de 1981 del músico Prince tomada por Lynn Goldsmith, conocida por sus fotos de músicos. En 1984, Vanity Fair pagó a Goldsmith 400 dólares por utilizar la fotografía como "referencia artística para una ilustración" para un reportaje sobre Prince. Andy Warhol fue contratado para crear esta ilustración, y Warhol creó 16 obras conocidas como la "Serie Prince" basadas en la foto. Vanity Fair eligió una serigrafía púrpura de la serie para su artículo. En 2016, tras la muerte de Prince, Condé Nast (empresa matriz de Vanity Fair) se puso en contacto con la Fundación Andy Warhol ("AWF") -propietaria de los derechos de autor del difunto Warhol- para reutilizar la imagen de 1984 para la portada de una edición especial conmemorativa de Prince. Tras conocer las otras obras de la serie Prince, Condé Nast decidió utilizar una imagen diferente llamada "Orange Prince" y pagó a AWF 10.000 dólares por el uso.

Goldsmith no percibió honorarios. Goldsmith notificó a AWF que creía que había infringido sus derechos de autor, y AWF interpuso una demanda de sentencia declaratoria alegando la no infracción o, alternativamente, el uso justo.

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Goldsmith contrademandó por infracción. El tribunal de distrito concedió el juicio sumario a AWF, sosteniendo que los cuatro factores favorecían el uso justo. Entre otras cosas, determinó que las obras de Warhol eran transformadoras: "Se puede percibir razonablemente que las obras de la serie Prince han transformado a Prince de una persona vulnerable e incómoda a una figura icónica y más grande que la vida". El Segundo Circuito revocó la decisión, concluyendo que todos los factores de uso legítimo favorecían a Goldsmith. En virtud del factor uno, articuló un umbral de uso transformativo más elevado para las obras de arte visual que "comparten el mismo propósito global" y consideró que la obra de Warhol no era suficientemente transformativa. El Tribunal Supremo concedió el certiorari sobre la cuestión de si el primer factor favorecía el uso justo.

La creatividad y la excepción de uso transformativo en la música" box_color="#242256. El auge y la caída de la creatividad en el Hip Hop se han atribuido, en parte, a la aplicación limitada de la excepción de uso transformativo. Dicha excepción en la legislación estadounidense permitió el desarrollo de la industria del Hip Hop a finales de los 70 y principios de los 80, permitiendo a los productores samplear obras antiguas para crear un nuevo género musical y desarrollar un mercado totalmente nuevo. En 1991, una decisión en contra de la apropiación por parte del rapero Biz Markie de una canción de Gilbert y Sullivan en el caso Grand Upright contra Warnera cambió radicalmente las prácticas. En el caso Bridgeport Music Inc. Contra Dimension Films, se dictaminó que las muestras que se elevan "a un nivel de apropiación legalmente cognoscible" (Bridgeport Music Inc. Contra Dimension Films, 230 F. Supp.2d 830, 841 (M.D. Tenn. 2002)) tienen que ser objeto de licencia, pero que el muestreo "de minimis" debía seguir considerándose uso justo. Esto se revirtió en la apelación de este caso, en la que el tribunal dictaminó que la muestra de tres notas no era un uso justo y que los músicos debían "obtener una licencia o no hacer muestras". Los músicos tienen ahora que aclarar los derechos con el propietario de la grabación sonora y el editor y negociar una tarifa de licencia antes de utilizar una muestra. Chuck D argumenta que el estrechamiento de la excepción de uso transformativo significa que "todo el elemento de collage se va por la ventana". Cuando se les preguntó cómo había afectado a su trabajo el cambio en el marco de la propiedad intelectual, los Beastie Boys comentaron a la prensa que "no podemos volvernos locos y samplear todo y cualquier cosa como hicimos en Paul's Boutique. Es limitante en el sentido de que si ahora vamos a coger una sección de dos compases de algo, vamos a tener que pensar hasta qué punto la necesitamos realmente". Es importante destacar que, en el caso de la música, la autorización es necesaria para la interpretación y para la composición, aunque en EE.UU. Los precedentes legales sugieren que basta con obtener la autorización para la grabación sonora (véase Newton contra Diamond y otros (2003)349 Fd.3 591 (9th Cir. 2003)). En el Reino Unido, sin embargo, no parece ser así. Un ejemplo notable de ello fue el single de The Verve "Bitter Sweet Symphony", que utilizaba una muestra sin licencia de una versión orquestal de la canción de The Rolling Stones "The Last Time". La muestra procedía de la canción (no de la interpretación) y se consideró que infringía los derechos de autor. Por ello, se ordenó a The Verve pagar el 100% de los derechos de autor a Mick Jagger y Keith Richards.

Ambos tribunales inferiores habían abordado la legalidad de toda la serie Prince, analizando la naturaleza de las aportaciones artísticas de Warhol y lidiando con los límites del uso transformador para el arte de apropiación. Sin embargo, en el Tribunal Supremo, los abogados de Goldsmith "renunciaron a toda pretensión de reparación que no fuera su reclamación en relación con la licencia de Condé Nast de 2016", limitando así su demanda por infracción a una única transacción comercial. Esto resultó ser fundamental para la resolución del caso por parte del Tribunal Supremo. Revisor de hechos: Winters

En Colores e Imágenes: un Ejemplo

La batalla por los derechos de autor y la libertad de creación en el hipertecnológico siglo XXI da lugar a situaciones tan surrealistas como la que está viviendo en estos momentos el artista británico Stuart Semple. ¿Se puede registrar un color? Y ¿uno puede realizar libremente, para venderlas, pinturas de mensajes de Instagram de otras personas como si pintara un modelo que posa en un estudio? Y, si otro artista pinta después el mismo mensaje, ¿está copiando? ¿De quién? Todo eso le ha sucedido a Stuart Semple. Hace tres años Semple decidió atacar frontalmente a un pope del arte mundial, Anish Kapoor, por haberse quedado con los derechos exclusivos de... un color. Kapoor se hizo con los derechos del Vantablack, el negro más puro que existe, que absorbe el 99,96% de la luz y se utiliza para ocultar satélites. Un color de un potencial enorme que solo Kapoor puede utilizar en el mundo del arte, lo que provocó un huracán en la comunidad creativa. A finales del 2016 Semple desarrolló otro color, el Pinkest Pink (el rosa más rosa), que estableció que legalmente podía usar todo el mundo menos Anish Kapoor.

Pero Kapoor se hizo con un del rosa, metió su dedo corazón en él y le hizo una peineta a Semple en una nota de Instagram. A la que Semple respondió con otra con sus dedos en señal de victoria mojados en Vantablack. El artista volvió a poner su pintura rosa a la venta este agosto en Londres, con un guardia de seguridad en la puerta que tiene una foto de Kapoor tachada. El caso es que la artista española Ana Riaño, que crea arte a partir de materiales de Internet, pintó en el 2017 un cuadro hiperrealista con los post de los dos artistas. Y Semple, que vio el cuadro, expone ahora en el Bermondsey Project Space de Londres otro en el que... ha realizado la misma operación que Riaño: ha creado una pintura hiperrealista a partir del post de Kapoor.

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Inmediatamente se ha abierto un debate en la red sobre el apropiacionismo, y Semple ha sido acusado (persona contra la que se dirige un procedimiento penal; véase más sobre su significado en el diccionario y compárese con el acusador, público o privado) de plagio. Él responde que los derechos del mensaje son de Kapoor, no de Riaño, y que él lo ha usado como ella y tantos otros usan imágenes de Internet. Fuente: la vanguardia Tema: gestion. Tema: contenidos. Tema: propiedad-intelectual. Asunto: sociologia.

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Véase También