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Derechos de autor del Vídeo

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de esta publicación. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. El vídeo se está convirtiendo cada vez más en una parte central de nuestro entorno cotidiano de comunicación, y se está volviendo más visible a medida que la gente lo comparte en las plataformas digitales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La gente hace y comparte videos para contar historias sobre sus vidas personales, remezclando videos caseros con música popular e imágenes. Video Remix se ha convertido en un componente central del discurso político, como el vídeo "George Bush no le gusta la gente negra" y el "sí podemos" parodias demostrado. Tanto los editores amateur como los profesionales están creando nuevas formas de la cultura popular viral, como el meme "ardilla dramática" y el mashup "secreto para el futuro" ilustran.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La circulación de estos vídeos es una parte emergente del panorama empresarial, como lo demostró la venta de YouTube a Google. Cada más y más, la creación y el compartir de vídeos dependen de la capacidad de utilizar y circular el trabajo con derechos de autor existente. Hasta ahora, ese hecho ha sido casi irrelevante en los negocios y la ley, porque una amplia distribución de video no profesional era relativamente rara. A menudo la gente circulaba su trabajo dentro de un pequeño grupo de familiares y amigos.

Pero las plataformas digitales hacen que el trabajo sea mucho más público de lo que nunca ha sido, y los hábitos culturales y los modelos de negocios se están desarrollando. A medida que se propaguen las prácticas y se planteen riesgos financieros, la condición jurídica de insertar el trabajo con derechos de autor en un nuevo trabajo será importante para todos. Es importante que los fabricantes de vídeo, los proveedores de servicios en línea y los proveedores de contenidos entiendan los derechos legales de los fabricantes de nueva cultura, a medida que evolucionen las políticas y las prácticas. Sólo entonces los esfuerzos para luchar contra la "piratería" de derechos de autor en el entorno en línea podrán hacer necesario el espacio para usos lícitos y de valor añadido. Mashups, remixes, subs, y parodias en línea son nuevos y refrescantes fenómenos en línea, pero participan de una antigua tradición: el reciclaje de la cultura antigua para hacer nuevos. A pesar de nuestros clichés románticos sobre la angustiada creadora solitaria, toda la historia de la producción cultural de Esquilo a través de Shakespeare a Clueless ha demostrado que todos los creadores están de pie, como Isaac Newton (y tantos otros) lo puso, "sobre los hombros de los gigantes". De hecho, el valor cultural de la copia está tan bien establecido que está escrito en el pacto social en el corazón de la ley de derecho de autor. El trato es este: nosotros, como sociedad, damos derechos de propiedad limitados a los creadores, para premiarlos por producir cultura; al mismo tiempo, damos a otros creadores la oportunidad de usar ese mismo material con derechos de autor sin permiso o pago, en algunas circunstancias. Sin la segunda mitad del acuerdo, todos podríamos perder un nuevo trabajo cultural importante solo porque una persona es arbitraria o codiciosa.

Doctrina del Uso Legítimo o Justo en los Estados Unidos

La ley de derechos de autor tiene varias características que permiten citas de obras protegidas por derechos de autor sin permiso o pago, bajo ciertas condiciones. El uso justo es el más importante de estas características. Ha sido una parte importante de la ley de derecho de autor durante más de 150 años.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando se aplica, el uso justo es un derecho, no un mero privilegio.

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De hecho, como ha señalado la Corte Suprema, el uso justo impide que los derechos de autor violen la primera enmienda.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como los derechos de autor protegen más obras por períodos más largos que nunca, hace que la nueva creación sea más difícil.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como resultado, el uso justo es más importante hoy que nunca. La ley de derechos de autor no especifica exactamente cómo aplicar el uso justo, y eso es a la ventaja de los creadores.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las necesidades y prácticas creativas difieren con el campo, con la tecnología y con el tiempo.

En lugar de seguir una fórmula específica, los abogados y los jueces deciden si un uso sin licencia del material protegido por derechos de autor es "justo" de acuerdo con una "regla de la razón". Esto significa tomar en cuenta todos los hechos y circunstancias para decidir si un uso sin licencia del material de copyright genera beneficios sociales o culturales que son mayores que los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) que impone al propietario de los derechos de autor. El uso justo es flexible; no es incierto o poco fiable.

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De hecho, para cualquier campo particular de actividad crítica o creativa, los abogados y los jueces consideran las expectativas y la práctica en la evaluación de lo que es "justo" dentro del campo. Al ponderar el equilibrio en el corazón del análisis del uso justo, los jueces se refieren a cuatro tipos de consideraciones mencionadas en la ley: la naturaleza del uso, la naturaleza del trabajo utilizado, el alcance del uso y su efecto económico. Esto todavía deja mucho espacio para la interpretación, sobre todo porque la ley es clara que éstas no son las únicas consideraciones necesarias. Otra consideración subyace e influye en la forma en que se analizan estas cuestiones: Si el usuario actuó de manera razonable y de buena fe, a la luz de la práctica general en su campo particular.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La capacidad de los fabricantes de vídeos en línea para confiar en el uso justo será mejorada por el código de las mejores prácticas en el uso justo que sigue. Este código de buenas prácticas sirve como evidencia de entendimientos comúnmente sostenidos – algunos extraídos de la experiencia de otras comunidades creativas (incluyendo cineastas documentales) y apoyados por precedentes legales, y todos fundamentados en la práctica actual de la línea Video.

Otros Elementos

Por lo tanto, el código ayuda a demostrar la racionalidad de los usos que caen dentro de sus principios. Los fabricantes de video pueden tomar el corazón de la confianza de otros grupos creadores en el uso justo. Por ejemplo, los historiadores citan regularmente los escritos de otros historiadores y las fuentes textuales; cineastas y artistas visuales reinterpretan y critican el trabajo existente; los investigadores académicos ilustran el comentario cultural con ejemplos textuales, visuales, y musicales.

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Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

Igualmente importante es el ejemplo de los medios comerciales de noticias. El uso justo es sano y vigoroso en noticias televisadas diarias de la televisión, donde las referencias a las películas populares, los programas clásicos de la TV, las imágenes archivales, y las canciones populares son constantes y rutinario sin licencia. A diferencia de muchos grupos creadores tradicionales, los fabricantes de vídeos no profesionales y personales a menudo crean y circulan sus vídeos fuera del mercado. Tales obras, especialmente si se distribuyen dentro de una red delimitada, disfrutan de ciertas ventajas de copyright.

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No solo son menos propensos a atraer la atención de los titulares de derechos, sino que si se notan es más probable que reciban una consideración especial en virtud de la doctrina del uso justo.

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Dicho esto, nuestro objetivo aquí es definir los contornos ampliamente aceptados de uso justo que se aplican con la misma fuerza a través de una serie de actividades comerciales y no comercial, sin tener en cuenta cómo los mercados de las comunidades de Video Maker pueden evolucionar. Así, los principios que se articulan a continuación se arraigan de forma cuadrada en el concepto de "transformación". De hecho, un propósito transformador a menudo subyace a la inversión de un creador individual de tiempo sustancial y energía creativa en la producción de un mashup, un video personal, u otro nuevo trabajo.

Más Información

Las imágenes y los sonidos pueden ser bloques constructivos para el nuevo significado, apenas como las citas de textos escritos pueden ser.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La expresión cultural emergente merece reconocimiento por el valor transformador tanto como la expresión más establecida. Autor: Williams

Algunas Consideraciones

Comentar o criticar el material con derechos de autor

Los fabricantes de vídeo a menudo toman como su materia prima un ejemplo de la cultura popular, que comentan de alguna manera. Pueden añadir subtítulos inverosímiles. Pueden crear un tributo del ventilador (comentario positivo) o ridiculizar un objeto cultural (comentario negativo). Pueden comentar o criticar indirectamente (a modo de parodiar, por ejemplo), así como directamente. Pueden solicitar la crítica de otros, que proporcionan el comentario o lo agregan. Los fabricantes de vídeo tienen el derecho de utilizar la mayor parte del trabajo original que necesitan para ponerlo bajo algún tipo de escrutinio. El comentario y la crítica están en el centro mismo de la doctrina del uso justo como salvaguardia para la libertad de expresión (véase; y también libertad de creación de medios de comunicación, libertad de comunicación, libertad de información, libertad de cátedra y la Convención sobre el Derecho Internacional de Rectificación, adoptada en Nueva York el 31 de marzo de 1953).

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Mientras el fabricante analice, reflexione o responda a la propia obra, los medios pueden variar. El comentario puede ser explícito (como se podría lograr, por ejemplo, mediante la adición de la narración) o implícito (realizado por medio de la refundición o recontextualización del original).

En el caso del comentario negativo, el hecho de que la propia crítica puede hacer daño económico al mercado para el trabajo citado (como una revisión negativa o una pieza mordaz del ridículo podría) es irrelevante. El uso no debe ser tan extenso o omnipresente que deja de funcionar como crítica y se convierte, en cambio, en una manera de satisfacer el gusto de la audiencia por la cosa (o el tipo de cosa) que se está citando.

En otras palabras, el nuevo uso no debe convertirse en un sustituto del mercado para el trabajo (u otros trabajos como éste).

Uso de material con derechos de autor para ilustración o ejemplo

A veces los fabricantes de vídeo cotizan material con derechos de autor (por ejemplo, música, vídeo, fotografías, animación, texto) no para comentarlo, sino porque ilustra acertadamente un argumento o un punto. Por ejemplo, los clips de las películas de Hollywood se podrían utilizar para demostrar actitudes americanas cambiantes hacia raza; una sucesión de fotos de la misma celebridad puede representar las etapas de la carrera de la estrella; un clip de noticias de un político que habla puede reforzar una afirmación. Esta clase de cita generalmente se debe considerar uso justo y se reconoce extensamente como tal en otras comunidades creativas. Por ejemplo, los escritores en medios impresos no dudan en usar citas ilustrativas de palabras e imágenes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La posibilidad de que las citas puedan entretener y comprometer a una audiencia, así como ilustrar el argumento de un fabricante de videos no quita nada de la reclamación de uso justo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las obras de la cultura popular típicamente tienen poder ilustrativo precisamente porque son populares. Este tipo de uso es justo cuando es importante para el propósito más grande del trabajo pero también subordinado a él. Es justo cuando los fabricantes de video no están presentando el material citado para su propósito original, pero para aprovecharlo para uno nuevo. Este tipo de uso es, por lo tanto, crear un nuevo valor. En la medida de lo posible y apropiado, las citas ilustrativas deben extraerse de una serie de fuentes diferentes; y cada cita (sin embargo muchos pueden ser empleados para crear un patrón global de ilustraciones) debe ser no más que es necesario alcanzar el efecto previsto.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La atribución apropiada del material, ya sea en el cuerpo del texto, en créditos, o en material asociado (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "associate" en derecho anglo-sajón, en inglés) a menudo reducirá la probabilidad de quejas o acciones legales y puede reforzar la reclamación de uso justo de un fabricante.

Captura de material con derechos de autor incidentalmente o accidentalmente

Los fabricantes de vídeo a menudo registran sonidos y imágenes con derechos de autor cuando están grabando secuencias en entornos cotidianos. Por ejemplo, pueden estar filmando un baile de boda donde la música de autor está tocando, capturando la vista de un niño aprendiendo a caminar con una melodía favorita tocando en el fondo, o grabando sus propios pensamientos en un dormitorio con carteles protegidos por los derechos de autor en las paredes. Este material protegido por derechos de autor es un objeto de audio-visual encontrado. Para eliminar este material incidentalmente o accidentalmente capturado, los fabricantes tendrían que evitar, alterar o falsificar la realidad. El uso justo protege las opciones creativas de los fabricantes de vídeo que buscan su material en la vida real.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando un sonido o imagen ha sido capturado incidentalmente y sin previo acuerdo, como parte de una escena no escenificada, es permisible usarlo, en una medida razonable, como parte de la versión final del video.

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De lo contrario, uno de los propósitos fundamentales del derecho de autor – fomentar la nueva creatividad – sería traicionado. Para aprovechar el uso justo en este contexto, el video Maker debe estar seguro de que el contenido de los medios en particular jugado o mostrado no fue solicitado o dirigido; que el material es integral a la escena o a su acción; que el uso no es tan extenso que llama la atención a sí mismo como el foco principal de interés; y que, cuando sea posible, el material utilizado se atribuye adecuadamente.

Reproducir, repostar o citar para conmemorar, preservar o rescatar una experiencia, un acontecimiento o un fenómeno cultural

El material con derechos de autor repropuesto es central para este tipo de video. Por ejemplo, alguien puede grabar su interpretación favorita o documentar su propia presencia en un concierto de rock. Alguien puede publicar un momento polémico o notorio de la televisión de difusión o de un acontecimiento público (un discurso de Stephen Colbert, una dirección presidencial, un bloopers de la celebridad). Alguien puede reproducir partes de una obra que ha sido tomada fuera de circulación, injustamente en su opinión.

Los jugadores pueden grabar sus actuaciones. Los fabricantes de video están utilizando la nueva tecnología para lograr funciones culturalmente positivas que son ampliamente aceptadas – o incluso celebradas – en el entorno analógico de información.

En otros medios y plataformas, los creadores recogen, describen, catalogan y preservan regularmente la expresión cultural para la memoria pública.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las memorias escritas por ejemplo se valoran para la especificidad y la exactitud de sus recuerdos; los coleccionistas de material efímero se valoran para crear archivos para futuros usuarios. Tal conmemoración transforma el original de varias maneras – tal vez poniendo la obra original en un contexto diferente, tal vez poniéndola en yuxtaposición con otras obras tales, tal vez por preservarla. Este uso tampoco perjudica el mercado legítimo de la obra original. El uso justo alcanza sus límites cuando el contenido del entretenimiento se reproduce en cantidades que son desproporcionadas a los propósitos de la documentación, o en el caso de archivar, cuando el material es fácilmente disponible de fuentes autorizadas.

Copia, restauración y recirculación de una obra o parte de una obra con el fin de iniciar una discusión

Los colaboradores de video en línea a menudo copian y publican un trabajo o parte de él porque lo aman o lo odian, o lo encuentran ejemplar de algo que aman o odian, o lo ven como el centro de un debate existente. Quieren compartir ese trabajo o parte de una obra porque tienen una conexión con ella y quieren estimular una discusión sobre ello basándose en esa conexión.

Estas obras pueden ser, entre otras cosas, culturales (el peor video musical de la historia, un polémico cómico), políticos (un aspecto de campaña o anuncio), sociales o educativos (un anuncio de servicio público, una presentación sobre la política de drogas de una escuela). Tales usos son el centro de la libertad de expresión (véase; y también libertad de creación de medios de comunicación, libertad de comunicación, libertad de información, libertad de cátedra y la Convención sobre el Derecho Internacional de Rectificación, adoptada en Nueva York el 31 de marzo de 1953) y demuestran la importancia del uso justo para mantener esta libertad.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando el contenido que originalmente se ofrecía para entretener o informar o instruir se ofrecía con el propósito distintivo de lanzar una conversación en línea, su uso se ha transformado.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando las obras protegidas se reorientan selectivamente de esta manera, se sirve un objetivo fundamental del sistema de derechos de autor – promover el ideal republicano del discurso social robusto –. El propósito de la copia y la contabilización debe ser claro; el espectador necesita saber que la intención del póster es estimular el debate. El mero hecho de que un sitio permita comentarios no es suficiente para indicar la intención.

El póster podría dar título a un trabajo apropiadamente de modo que fomente el comentario, o proporcione el contexto o un estímulo a la discusión con un comentario inicial en un sitio, o busque hacia fuera un sitio que anime Comentarios.

Citas para recombinar elementos para hacer un nuevo trabajo que depende de su significado en (a menudo improbable) relaciones entre los elementos

Los creadores de vídeo a menudo crean nuevos trabajos completamente fuera de los existentes, al igual que en el pasado los artistas han hecho collages y Pastiches. A veces hay un propósito crítico, a veces uno de celebración, a veces un motivo humorístico o de otro tipo, en el que los nuevos fabricantes pueden ver fácilmente sus usos como justo en la categoría uno. A veces, sin embargo, la yuxtaposición crea un nuevo significado de otras maneras.

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Mashups (la combinación de diferentes materiales para componer un nuevo trabajo), remixes (la re-edición de un trabajo existente), y videos musicales utilizan esta técnica de recombinación de material existente. Otros fabricantes logran efectos similares agregando su propia nueva expresión (subtítulos, imágenes, diálogos, efectos de sonido o animación, por ejemplo) a las obras existentes. Este tipo de actividad está amparada por un uso justo en la medida en que la reutilización de obras protegidas por el derecho de autor crea un nuevo significado por yuxtaposición.

La combinación de los discursos de dos políticos y una canción de amor, por ejemplo, como en "el amor interminable de Bush Blair", cambia el significado de las tres piezas de material con derechos de autor.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La combinación de la imagen de un perro de pradera inocente y tres acordes ominosos de una banda sonora de película, como en "ardilla dramática", crea un tercer significado irónico fuera de los materiales originales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La nueva obra recombinante tiene una identidad cultural propia y se dirige a una audiencia distinta de aquéllas para las que se pretenden sus componentes. Si una obra es simplemente reutilizada sin un cambio significativo de contexto o significado, entonces su reutilización va más allá de los límites del uso justo.

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Del mismo modo, cuando la yuxtaposición es un pretexto para explotar la popularidad o el atractivo del trabajo con derechos de autor empleado, o cuando la cantidad de material utilizado es excesiva, no debe aplicarse el uso justo. Por ejemplo, el uso justo no se aplica cuando una canción con derechos de autor se utiliza en su totalidad como una pista de sonido para un vídeo recién creado simplemente porque la música evoca un estado de ánimo deseado en lugar de cambiar su significado; Cuando alguien canta o baila a la música popular grabada sin comentario, así usándolo para su propósito original; o cuando los recién casados adornan o embellecen un video de boda con canciones favoritas simplemente porque les gustan esas canciones o piensan que expresan la emoción del momento. Autor: Williams