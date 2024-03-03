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Derecho Moral de Autor

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. Los derechos morales son un área clave de la ley del derecho de autor que lamentablemente carece de los Estados Unidos y un importante instrumento jurídico para proteger los derechos de los artistas.

Los derechos morales (o para las personas elegantes, Droit moral) son en gran parte derechos estatutarios que mantienen y protegen la conexión entre un autor y su trabajo. (como destacó en los derechos de los artistas son los derechos humanos, los derechos morales no son derechos económicos como el derecho de autor, sino que trascienden esos derechos. Es por eso que usted ve el lenguaje en los documentos de derechos humanos, como la Declaración Universal de derechos humanos, que esencialmente rastrean el lenguaje de los derechos morales.)

Los dos principales derechos morales son el derecho a la integridad y el derecho de atribución (que, por el contrario, incluye la protección contra la atribución errónea). Éstos se reconocen en la Convención de Berna (artículo 6bis para ésos lectura adelante). Otros que no se mencionan en Berna incluyen el derecho de la primera publicación (que los Estados Unidos tienen una versión en de la doctrina del "primer uso" para las canciones bajo licencia obligatoria) y retiro-que es un pedacito evocador del derecho más reciente que se olvidará.

Cuando se trata de la atribución, o de lo que podríamos pensar como crédito, hay una forma de contrato social imperfecto entre las compañías discográficas, los estudios de cine y la televisión produce con la comunidad creativa. Esto es en gran parte gracias a años de negociación colectiva con gremios como el gremio de escritores, SAG-AFTRA y el gremio de directores como cualquier persona que ha estado en un arbitraje de crédito gremio de escritores puede atestiguar. Es improbable que cualquiera de éstos comerciase con un nombre de creador.

Autor: Williams

El derecho moral de autor en el Derecho Civil español