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Derecho de Patentes

Este artículo es una ampliación de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre el derecho de patentes. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Cuestiones Clave

¿Cuál es la eficiencia de las patentes?

En cuanto a la eficacia de las patentes, afirma que muchas de las contribuciones a la Convocatoria de Pruebas destacaron el gasto que supone obtener la protección de una patente y, en particular, los elevados costes de traducción y los honorarios profesionales de los agentes de patentes en Europa y a nivel internacional. Sin embargo, el texto también señala que las patentes han sido una herramienta flexible capaz de absorber nuevas tecnologías y proporcionar protección a industrias nuevas y emergentes.

¿Cuál es la eficacia de las concesiones de patentes?

En cuanto a la eficacia de las concesiones de patentes, un estudio señala que los encuestados se mostraron en general satisfechos con el rigor tanto de la Oficina de Patentes del Reino Unido como de la Oficina Europea de Patentes en su procedimiento de examen. Sin embargo, el texto también menciona que la calidad del examen, especialmente en el caso de las nuevas tecnologías como la biotecnología, en las que el estado de la técnica puede no estar bien documentado, podría mejorarse introduciendo mecanismos para que los expertos de la industria y el mundo académico observen y se opongan a las patentes en la fase previa a la concesión para garantizar que las patentes concedidas no sean excesivamente amplias en su aplicación.

¿Cuál es la eficiencia del uso de las patentes?

En cuanto a la eficiencia del uso de las patentes, señala que las empresas adoptan cada vez más un enfoque "abierto" de la innovación, concediendo licencias de tecnologías útiles ("in-licensing") y a ("out-licensing") otras empresas. Este modelo significa que las empresas captan el valor de las ideas aunque no las utilicen en un producto final, lo que a su vez aumenta los incentivos para innovar. Sin embargo, la concesión de licencias de patentes puede ser complicada y costosa, y se calcula que el 15% de las patentes concedidas en el Reino Unido están "dormidas": el propietario está dispuesto a conceder la licencia pero se lo impiden los costes legales asociados. también señala que las patentes pueden utilizarse como estrategia comercial para conceder licencias de una tecnología, y que esta estrategia puede ser problemática en ámbitos en los que se utilizan miles de patentes en el diseño de nuevos productos, especialmente en las industrias electrónica y del software.

¿Cuál es la eficacia de la observancia de las patentes?

En cuanto a la eficacia de la observancia de las patentes, se plantean los problemas específicos que supone la observancia de las distintas formas de PI, los obstáculos para impugnar las infracciones y hacer valer los derechos de PI por motivos de coste, y la medida en que las organizaciones recurren a otros métodos distintos del litigio para resolver los casos de infracción de la PI.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La literatura también investiga en qué medida se utiliza el seguro de litigios de PI y cuál es su eficacia, así como las barreras específicas a la impugnación y observancia de los derechos de PI para las pequeñas empresas o los particulares. Un aspecto clave para hacer valer los derechos es la existencia de sanciones legales creíbles. Sin embargo, los costes pueden ser prohibitivos, sobre todo para las pequeñas empresas. Una empresa que impugne una patente puede esperar pagar 750.000 libras por un caso sencillo, en gran parte debido a los costes del sistema contencioso.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La responsabilidad por los costes de la otra parte podría duplicar esta cifra hasta 1,5 millones de libras.

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Defender una patente europea puede significar múltiples acciones en varias jurisdicciones, ya que cada patente europea es una serie de patentes nacionales separadas sujetas a jurisdicciones nacionales. Además de incrementar los costes legales, aumenta la incertidumbre, ya que en ocasiones distintas jurisdicciones llegan a decisiones diferentes sobre el mismo caso. El elevado coste de los litigios hace que la mayoría de los casos se resuelvan fuera de los tribunales. En EE.UU., que tiene unos costes aún más elevados, sólo el 1,5% de todas las patentes se litigan alguna vez, y el 0,1% de todas las patentes llegan a juicio (según un artículo del Journal of Economic Perspectives, 2005) Una serie de entrevistas con pequeñas empresas europeas reveló que muchas de ellas no podían permitirse los elevados costes de litigación necesarios para defender sus patentes (Innovation Needs Patent Reform, Kingston W., Research Policy, 2001). Además, la falta de casos que llegan a juicio significa que existe una escasez de jurisprudencia en materia de patentes, lo que aumenta la incertidumbre general en torno a la aplicación de los estatutos.

¿Cuáles son los principales criterios de patentabilidad?

Los principales criterios de patentabilidad en numerosos países son la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. Un producto es susceptible de protección por patente si nunca antes se ha hecho público, implica una actividad inventiva que no resulte obvia para un experto en la materia y es susceptible de ser fabricado o utilizado en algún tipo de industria. Estos criterios están diseñados para garantizar que las patentes protejan ideas útiles y no evidentes que puedan ponerse en práctica y contribuyan a la innovación y al crecimiento económico.

¿Cómo trata el sistema de PI las patentes de software?

El sistema de PI de varios países europeos trata las patentes de software exigiéndoles que demuestren un "efecto técnico" para poder optar a la protección de la patente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La patentabilidad del software sigue siendo objeto de controversia, y se exige que las solicitudes demuestren un "efecto técnico" para ser consideradas para la protección de patentes. Esto significa que el software debe tener una aplicación práctica que vaya más allá de su naturaleza abstracta o teórica para que se considere su patentabilidad. Este enfoque pretende lograr un equilibrio entre la promoción de la innovación en la industria del software y la prevención de la concesión de patentes demasiado amplias o triviales que podrían ahogar la competencia y la innovación.

¿Cuáles son las principales diferencias entre las patentes y otras formas de protección de la propiedad intelectual?

Las principales diferencias entre las patentes y otras formas de protección de la PI son los tipos de innovaciones que cubren y el alcance de la protección que ofrecen.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las patentes protegen las invenciones nuevas y no evidentes que puedan fabricarse o utilizarse en algún tipo de industria, mientras que los derechos de autor protegen las obras literarias, artísticas y musicales originales, y los diseños protegen la apariencia de los productos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las marcas, por su parte, protegen los signos distintivos utilizados para identificar bienes o servicios en el mercado.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las patentes proporcionan el ámbito de protección más amplio, ya que otorgan al titular de la patente el derecho exclusivo a impedir que otros fabriquen, utilicen, vendan, ofrezcan en venta o importen la invención reivindicada.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los derechos de autor y de diseño, por el contrario, proporcionan una protección más limitada, ya que sólo impiden que otros copien o reproduzcan la obra o el diseño protegidos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las marcas comerciales proporcionan una protección aún más limitada, ya que sólo impiden que otros utilicen signos similares de forma que puedan confundir a los consumidores.

¿Cómo aborda el sistema de PI la cuestión de los trolls de patentes?

El sistema de PI de varios países europeos aborda la cuestión de los trolls de patentes proporcionando una serie de herramientas legales y reglamentarias para evitar el abuso de los derechos de patente. Por ejemplo, la Revisión Gowers recomendó reforzar la aplicación de los derechos de PI para acabar con la piratería y el comercio de productos falsificados, reducir los costes de registro y litigación de los derechos de PI para las empresas grandes y pequeñas, y mejorar el equilibrio y la flexibilidad de los derechos de PI para permitir a los particulares, las empresas y las instituciones utilizar los contenidos de forma coherente con la era digital. En particular, la se recomendó medidas para evitar el abuso de los derechos de patente por parte de entidades no practicantes, o "trolls de patentes", que adquieren patentes con el único propósito de extraer tasas de licencia o demandar a supuestos infractores. Estas medidas incluyen la mejora de la calidad de las patentes concedidas, el aumento de la transparencia en la propiedad de las patentes y la concesión de licencias, y la provisión de recursos legales más eficaces para los demandados en casos de infracción de patentes.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan los examinadores de patentes nacionales?

Los principales retos a los que se enfrentan los examinadores de patentes nacionales son mantenerse al día de los avances tecnológicos y garantizar la calidad de las patentes concedidas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los examinadores de patentes necesitan recibir una formación adecuada en las nuevas áreas de la tecnología para garantizar que todas las patentes concedidas sean de alta calidad.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Oficina de Patentes de algunos países han ensayado técnicas de agrupación de patentes para identificar futuros focos tecnológicos y permitir una formación más preventiva de los examinadores de patentes en estas áreas. Además, el aumento de los vínculos entre los centros de investigación y la Oficina de Patentes puede contribuir a facilitar esta tarea. Por ejemplo, la Oficina de Patentes del Reino Unido, Suecia y de los Países Bajos no tienen grandes retrasos y puede empezar a tramitar las solicitudes en la mayoría de los campos tecnológicos poco después de su presentación, pero las empresas y los particulares de esos países siguen teniendo problemas a la hora de presentar patentes en el extranjero (salvo excepciones). Esto también puede suponer una merma de recursos en los países en desarrollo, muchas de cuyas oficinas de patentes se dedican en gran medida a expedir protección de PI para inventores extranjeros.

Derecho europeo de patentes: Normativa

Normativa de la Unión Europea y el Acuerdo especial con España:

Convenio Europeo sobre Formalidades Prescritas para las Solicitudes de Patentes, de 11 de diciembre de 1953.

Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973. Reglamento de ejecución del Convenio de sobre Concesión de Patentes Europeas (versión consolidada 1 de enero 2017).

Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre, relativo a la aplicación del convenio sobre la concesión de patentes europeas.

Acuerdo especial entre la Organización Europea de Patentes y el Gobierno del Reino de España relativo a la cooperación en materias relacionadas con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, hecho en Munich y Madrid los días 2 de julio y 18 de diciembre de 2008.

Perennización de las patentes

Varios analistas que consideran que el sistema actual de patentes debe ser revisado. Según un estudio publicado en 2017 en una de las revistas de la Asociación Médica Americana llamada JAMA Intern Med., las farmacéuticas siguen varias estrategias para alargar las patentes y mantener el monopolio, como "patentar aspectos periféricos de un medicamento o formulaciones modificadas que no agregan valor clínico". El estudio, de Kerstin Noëlle Vokinger, Aaron S. Kesselheim, Jerry Avorn, MD 1 et al, señala que el aumento del gasto en medicamentos recetados en los Estados Unidos se debe principalmente a los altos precios de los medicamentos de marca. Aunque la competencia genérica ayuda a bajar los precios de los medicamentos, los fabricantes de medicamentos de marca a menudo trabajan para retrasar la disponibilidad de versiones genéricas de sus productos.

Aspectos

Las estrategias para evitar la competencia genérica incluyen el patentar aspectos periféricos de un medicamento o formulaciones modificadas que no agregan valor clínico, pagar a los fabricantes genéricos para resolver las demandas que cuestionan la validez de las patentes de los medicamentos de marca (acuerdos de "pago inverso"), negar el acceso de los fabricantes genéricos a las muestras de medicamentos necesarias para las pruebas de bioequivalencia, el uso indebido de la evaluación de riesgos y las estrategias de mitigación, y la presentación de solicitudes de ciudadanos ante la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA). Para abordar tales tácticas, el estudio afirma que el gobierno federal puede interpretar los estándares de patentes existentes de manera más estricta y promover ciertos tipos de desafíos de patentes para garantizar que las patentes se otorguen o respalden solo para verdaderas innovaciones. El Congreso puede promulgar, sugieren sus autores, una legislación pendiente que ayudaría a desalentar los acuerdos de pago inverso y obligar a los fabricantes de marcas a compartir muestras de medicamentos para pruebas de bioequivalencia.

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Finalmente, también opinan que la FDA puede proporcionar una guía anterior sobre determinaciones de bioequivalencia para productos genéricos complejos y adoptar la presunción de que las peticiones de los ciudadanos que se presentan tarde deben ser rechazadas sumariamente. Esta práctica es conocida como perennización de las patentes. Estrategias que retrasan la entrada al mercado de medicamentos genéricos.

Evolución de los derechos de patentes" box_color="#242256. ¿Cuál es la historia de los derechos de propiedad intelectual? Nota: En otro lado se ofrece un resumen de la evolución de los derechos de propiedad intelectual, que puede remontarse a civilizaciones antiguas como Grecia y Roma. Sin embargo, el concepto moderno de derechos de propiedad intelectual surgió durante la Revolución Industrial en los siglos XVIII y XIX, como respuesta a la necesidad de proteger las invenciones y las obras creativas del uso y la explotación no autorizados. En ese texto también se señala que el alcance y la naturaleza de los derechos de propiedad intelectual han evolucionado con el tiempo, reflejando los cambios en la tecnología, la sociedad y la economía. ¿Cuál es la historia de las patentes? La primera patente inglesa conocida de una invención fue concedida por Enrique VI a Juan de Utynam en 1449. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La patente concedía a John un monopolio de veinte años para un método de fabricación de vidrieras, necesario para las ventanas del Eton College. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Bajo los Tudor, se convirtió en una práctica común que la Corona concediera monopolios para oficios y fabricantes, incluidas las patentes de invención. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La divulgación pública de las patentes se convirtió en un requisito general en el siglo XVIII, y la Ley de Patentes de 1902 instituyó un examen limitado de la novedad de la invención antes de conceder una patente. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La principal legislación nacional británica que regula actualmente las patentes es la Ley de Patentes de 1977.

Asunto: derecho-mercantil.

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Tema: informes-juridicos-y-sectoriales. Tema: quieres-escribir-tu-libro.

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