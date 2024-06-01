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Derecho de las Patentes

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre Derecho de las Patentes, en especial en Europa. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

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¿Cómo se define? Concepto de Derecho de las Patentes

Véase la definición de derecho de las patentes en el diccionario.

Derecho de las Patentes en Europa

Nota: Puede interesar también el Tratado sobre el Derecho de Patentes. 1. Objeto, ámbito de aplicación y raíces históricas La noción de derecho de patentes engloba el conjunto de disposiciones que regulan todos los aspectos del derecho de patente, como la titularidad, su génesis, contenido, alcance, duración, concesión y revocación, observancia, etc. El derecho de patente en sí es un derecho limitado en el tiempo a explotar en exclusiva una invención, es decir, una instrucción para utilizar metódicamente fuerzas naturales controlables con el fin de lograr un resultado causal y perceptible (BGH 27 de marzo de 1969, 1 IIC 136, 138 (1970)). El término derecho de patentes, que según la concepción moderna forma parte del derecho de la propiedad intelectual, se remonta a los privilegios limitados en el tiempo que los gobernantes de Inglaterra a finales de la Edad Media concedían para la introducción y el ejercicio de industrias principalmente nuevas en forma de cartas abiertas -en contraste con las selladas-, litterae patentes, cartas abiertas, concesiones abiertas (patentes). Desde entonces, pero en particular tras la adopción de las primeras leyes modernas sobre patentes en 1790 (Estados Unidos) y 1791 (Francia), el objetivo de la protección mediante patentes ha sido principalmente la promoción de la innovación. Al conceder un derecho limitado en el tiempo para la explotación exclusiva de las invenciones, se asegura la posibilidad de que el enriquecimiento de la tecnología se vea recompensado a través del mercado. Al mismo tiempo, esta oportunidad proporciona a los inventores y a la industria incentivos para innovar y también sirve como salvaguarda de la inversión en investigación y desarrollo. Además, el sistema de patentes tiene también una importante función informativa: las invenciones para las que se solicita protección mediante patente deben divulgarse en las solicitudes de patente de forma suficientemente clara y completa para que pueda ser realizada por un experto en la materia, y las solicitudes de patente se hacen accesibles al público a más tardar 18 meses después de la fecha de presentación o de prioridad. Entre el inventor y el público se materializa un contrato social (contrat social), según el cual el inventor revela al público sus conocimientos técnicos a cambio de que se le conceda un derecho exclusivo de explotación. A partir de ese momento, terceros pueden basarse en los conocimientos divulgados y pueden seguir desarrollándolos y mejorándolos. Para lograr este objetivo, en todas las legislaciones sobre patentes del mundo, a excepción de la de Estados Unidos, el derecho a la patente corresponde a la persona que primero presenta la solicitud de patente para su invención -primero en presentarla- y no a la persona que primero realiza la invención -primero en inventar-.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las patentes inhiben así el secretismo y hacen transparentes los desarrollos tecnológicos. Para lograr el objetivo de promover la innovación, los efectos de la patente no se extienden a los actos realizados de forma privada y con fines no comerciales y, además, tampoco a los actos realizados con fines experimentales relacionados con el objeto de la invención patentada (por ejemplo, el artículo 11 de la Ley alemana de Patentes (LPI)).

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De acuerdo con la jurisprudencia establecida, por ejemplo, por el Tribunal Constitucional Federal alemán (10 de mayo de 2000, GRUR 2001, 34) y el Tribunal Supremo Federal alemán (Bundesgerichtshof) (BGH 11 de julio de 1995, BGHZ 130, 299, traducción al inglés 28 IIC 103 (1997); BGH 17 de abril de 1997, BGHZ 135, 217, traducción al inglés [1998] RPC 423), las mejoras y los desarrollos posteriores del objeto de la invención patentada y, en general, todos los actos que en este contexto estén dirigidos a generar nuevos conocimientos están exentos de los efectos de la patente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando el titular de una patente se niega a permitir que un tercero utilice su invención en condiciones comerciales (licencia contractual) y cuando dicho permiso sea necesario en interés del público, por ejemplo, porque de otro modo no se dispondría de ningún medicamento para el tratamiento de una enfermedad concreta, previa la correspondiente solicitud, por ejemplo, en Alemania, el Tribunal Federal de Patentes puede conceder al solicitante dicho permiso -una licencia obligatoria- que puede no ser exclusivo y en virtud del cual el titular de la patente debe recibir una remuneración adecuada (§ 24 GPA, BGH 5 de diciembre de 1995, BGHZ 131, 247, traducción al inglés 28 IIC 242 (1997)). El derecho de patente no confiere al titular una licencia para utilizar la invención. Que el uso esté permitido o sea lícito depende, en cambio, tanto del cumplimiento de las normas legales, como las relativas a la seguridad de los medicamentos, el bienestar de los animales, la protección del medio ambiente, etc., como de que dicha explotación respete los derechos de terceros, por ejemplo, las patentes. Desde la creación de las patentes, los economistas han expresado, aunque con mayor o menor intensidad, sus dudas de que la protección de las patentes sirva de hecho con éxito a su objetivo de promover la innovación.

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No se dispone de datos empíricos exactos que puedan probar o refutar convincentemente tal postura. Sin embargo, la importancia y la necesidad de la protección de las patentes no son discutidas ni siquiera por los economistas críticos, especialmente en lo que respecta a las ramas de la industria en las que deben realizarse elevadas inversiones en investigación y desarrollo, incluidos los costes de actividades como los ensayos preclínicos y clínicos necesarios para la aprobación de la comercialización, incluso antes de que la innovación pueda llegar al mercado, un resultado que, de por sí, difícilmente puede garantizarse. 2. Tendencias del desarrollo legal El derecho de patentes tiene por objeto proteger las invenciones que son "nuevas" en un sentido jurídico, se basan en una actividad inventiva y son aplicables industrialmente. Por lo tanto, el derecho de patentes está estrechamente vinculado al desarrollo de la ciencia y la tecnología.

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De crucial importancia en este contexto es cómo interpretar la noción de invención, que no está definida en el estatuto aunque debe considerarse como la pieza central de todo el ámbito jurídico. ¿Debe interpretarse la noción de invención de forma estática, es decir, tal y como la ha entendido el legislador histórico a la luz del estado de la ciencia y la tecnología cuando se adoptó la ley? ¿O debe interpretarse de forma dinámica, es decir, teniendo en cuenta el estado de la ciencia y la tecnología en la fecha pertinente? El Tribunal Supremo Federal alemán sostuvo de forma convincente que la intención de la Ley de Patentes no sólo permite sino que incluso obliga a basarse en el estado más reciente de los conocimientos científicos para interpretar el concepto de invención (BGH 27 de marzo de 1969, BGHZ 52, 74, traducción al inglés 1 IIC 136, 137 (1970)). Este enfoque no altera el hecho de que los descubrimientos como tales (§ 1(3)(1)GPA), es decir, el hallazgo o conocimiento de leyes de la naturaleza, fenómenos, interdependencias o características aún desconocidos pero ya existentes, siguen estando excluidos de la protección mediante patente. Una invención patentable, por oposición a un descubrimiento, sólo se consigue cuando el descubridor, además de haber encontrado una sustancia natural en un entorno natural complejo, también describe una enseñanza técnica repetible de cómo aislar la sustancia respectiva del entorno natural o producirla sintéticamente, por ejemplo, determinando una secuencia genética que codifica una proteína específica, lo que a su vez permite el uso industrial de la sustancia, por ejemplo, para la producción de medicamentos (Solicitud de Asahi Kasei Kogyo KK [1991] RPC 485 (HL)). Sin embargo, la comprensión dinámica del concepto de invención abrió el camino para la adopción de la Directiva sobre biotecnología de la UE (98/44), en la que por primera vez se estableció la protección de las patentes para el material biológico, definido como cualquier material que contenga información genética y sea capaz de reproducirse a sí mismo o de ser reproducido en un sistema biológico (Art 2(1)(a) Directiva sobre biotecnología; § 2a(3)(1) PAM).

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Mediante estas normas, la protección mediante patente, en principio, también pasó a estar disponible para las invenciones relacionadas, por ejemplo, con animales y plantas, estas últimas, sin embargo, sólo si no pueden acogerse a la protección especial de las obtenciones vegetales. En consecuencia, las secuencias de ADN de cualquier origen, incluidos los elementos aislados del cuerpo humano (incluso cuando la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural), constituyen materia susceptible de protección mediante patente (arts. 4(2), 5(2) de la Directiva sobre biotecnología; §§ 1 ( 2), 1a, 2a(2) del PAM).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Con el fin de garantizar también una protección de patente eficaz para el material biológico autorreplicante, se introdujeron las disposiciones correspondientes en la Directiva sobre biotecnología y, posteriormente, en las legislaciones nacionales sobre patentes de los Estados miembros de la UE. Por un lado, la Directiva sobre biotecnología de la UE ha establecido normas especiales para el depósito de material biológico como complemento de la descripción escrita, incluidas normas sobre el acceso al material depositado y su divulgación (arts. 13-14 de la Directiva sobre biotecnología; reglamento alemán sobre el depósito de material biológico en procedimientos de patentes y modelos de utilidad). Por otra parte, la Directiva sobre biotecnología ha ampliado la protección mediante patente de productos y procesos en caso de invenciones biotecnológicas a las generaciones posteriores de la propagación o multiplicación natural y ha establecido que en caso de invenciones de productos que contengan o consistan en información genética, la protección mediante patente se extiende a todo el material en el que se incorpore el producto y en el que la información genética esté contenida y desempeñe sus funciones (Arts 8-9 Directiva sobre biotecnología (TJCE 6 de julio de 2010, Asunto C-428/08 Monsanto Technology LLC contra Cefetra BV, et al; §§ 9a-9b GPA). Al mismo tiempo, los legisladores europeos, al introducir el llamado privilegio del agricultor en la ley de patentes, mitigaron el impacto de las patentes sobre plantas y animales para la agricultura.

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Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

Gracias a este privilegio, en determinadas condiciones, los agricultores que hayan adquirido legalmente material de propagación vegetal patentado pueden utilizar el material cosechado para nuevas siembras en sus propias explotaciones a cambio de una remuneración equitativa del titular de la patente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Lo mismo se aplica a la adquisición lícita de animales de granja: también en este caso el material de reproducción animal puede utilizarse para el desarrollo de las actividades agrícolas propias de los agricultores. En el caso de las plantas, el Reglamento sobre la protección de las obtenciones vegetales (Reg 2001/94) establece qué géneros de plantas agrícolas están cubiertos por el privilegio y cómo deben calcularse los derechos de licencia debidos (Art 11 Directiva sobre biotecnología; § 9c GPA). En vista de las preocupaciones éticas existentes contra la patentabilidad de las invenciones en el ámbito de la materia viva, el legislador europeo ha declarado no patentables las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a la moralidad y ha señalado explícitamente como tales, en particular: los procedimientos de clonación de seres humanos, los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal de seres humanos, las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales; y los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que puedan causarles sufrimientos sin ningún beneficio médico sustancial para el hombre o el animal, así como los animales resultantes de dichos procedimientos (Art 6 Directiva Biotecnología; § 2 PAM). En general, los programas de ordenador no están excluidos de la protección mediante patente (BGH 17 de octubre de 2001, BGHZ 149, 68, traducción al inglés 33 IIC 793 (2002)); en última instancia, aquí la cuestión de la patentabilidad depende de si el programa de ordenador en cuestión resuelve un problema técnico específico. Si la respuesta es afirmativa, la patentabilidad no se niega por el mero hecho de que la materia para la que se solicita la protección (también) se refiera a un objeto, que como tal está excluido de la protección mediante patente. Por lo tanto, las invenciones implementadas por ordenador, incluidos los programas informáticos técnicos, se consideran patentables, aunque siempre es difícil evaluar en un caso concreto si una solución debe considerarse técnica. 3. El derecho de patentes en los convenios internacionales La naturaleza intangible y ubicua de las invenciones hizo que los derechos de patente limitados territorialmente fueran especialmente susceptibles de infracción a medida que evolucionaba el libre comercio y dejó clara la necesidad de una protección anclada internacionalmente ya en el siglo XIX. Pero tuvieron que pasar más de 100 años hasta que, en 1994, se introdujeron por primera vez normas obligatorias para una protección internacional eficaz de las invenciones mediante la adopción del Acuerdo sobre los ADPIC en el marco del entramado jurídico de la OMC. Sin embargo, las primeras bases de la protección internacional ya se habían sentado en 1883 con la firma del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CP). Al reservarse el derecho de celebrar acuerdos especiales para la protección de la propiedad industrial por separado entre ellos, en la medida en que dichos acuerdos no contravinieran las disposiciones del CP (art. 19 CP), los Estados miembros del Convenio de París sentaron las bases de todos los convenios internacionales posteriores en materia de patentes. Los miembros del CP, firmado originalmente en 1883 por 11 estados y revisado posteriormente con frecuencia (las últimas revisiones tuvieron lugar en 1958 en Lisboa y en 1967 en Estocolmo) suman actualmente 173 estados miembros (2010).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Con el CP se ha establecido una unión para la protección de la propiedad industrial.

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Desde el principio, la noción de propiedad industrial abarcaba todo tipo de patentes (Art 1(1)(2) PC); sin embargo, el propio PC carece de normas, por ejemplo, sobre qué debe protegerse mediante patentes, en qué condiciones, con qué efectos y durante qué periodo de tiempo. Así pues, las normas mínimas de protección previstas por el CP para las patentes son deficientes.

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No obstante, el principio de trato nacional o de no discriminación (Art 2(1) PC), adoptado desde el principio, ha tenido consecuencias de gran alcance, controlando todos los convenios internacionales respectivos celebrados con posterioridad al PC. En lo que respecta a los derechos mínimos existentes en virtud del CP para el ámbito de las patentes, las normas más complicadas y extensas se refieren al derecho de prioridad del Art 4. En virtud del mismo, los nacionales de los estados miembros que hayan presentado debidamente una solicitud de patente regular en uno de los países de la Unión de París pueden, en un plazo de 12 meses, presentar una solicitud posterior para la misma invención en cualquiera de los demás países de la Unión con la fecha de prioridad de la primera presentación. Además, los derechos mínimos previstos en el CP son la independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes países, la obligación de los estados miembros de no denegar o invalidar las patentes por el hecho de que la venta del producto patentado o de un producto obtenido mediante un procedimiento patentado esté sujeta a restricciones o limitaciones derivadas de la legislación nacional y las limitaciones de los estados miembros para conceder licencias obligatorias o prever la caducidad de la patente. En 1970 se dio un paso más en la mejora de la protección internacional de las patentes con la adopción del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), cuyos miembros ascienden a 143 estados contratantes (2011).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como acuerdo especial en virtud del art. 19 del CP, el PCT ha abierto por primera vez la posibilidad de que una solicitud internacional presentada en un estado contratante por un nacional de un estado contratante tenga el efecto de una presentación nacional regular en todos los países contratantes designados (arts. 3, 9(1), 11(3) PCT). En otras palabras, el PCT hace posible que mediante la presentación de una sola solicitud internacional, la patente se solicite en 142 estados contratantes con la misma fecha internacional de entrada.

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De este modo, la solicitud internacional también puede reivindicar la fecha de prioridad de una o varias solicitudes anteriores presentadas en un país parte del PCT (Art 8(1) PCT). El PCT regula la fase internacional de las solicitudes, que prevé la publicación obligatoria de la solicitud internacional 18 meses después de la fecha de prioridad de dicha solicitud (Art 21(2)(a) PCT) y la emisión del informe de búsqueda internacional sobre el estado de la técnica pertinente por una Administración de Búsqueda Internacional (ISA) (Art 18 PCT). Opcionalmente, el solicitante también puede exigir un examen preliminar internacional de su solicitud según el capítulo II (Arts 31-38 PCT) por la Administración encargada del examen preliminar internacional (Art 32(1) PCT). Transcurridos 30 meses desde la fecha de prioridad, a más tardar, el solicitante debe decidir si prosigue el procedimiento en la fase nacional. Si la respuesta es afirmativa, tiene que proporcionar una traducción prescrita de la solicitud internacional y pagar las tasas nacionales a cada oficina elegida (Art 39(1)(a) PCT).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La fase internacional del PCT es administrada por la Oficina Internacional de la OMPI.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las oficinas nacionales que llevan a cabo el procedimiento real de concesión de una patente no están vinculadas por el resultado del informe de búsqueda internacional ni por los resultados del examen preliminar internacional. Esto es así incluso cuando la oficina respectiva ha actuado como ISA o Administración encargada del examen preliminar internacional en ese caso. Paralelamente al desarrollo a nivel internacional universal, en Europa se han emprendido esfuerzos para armonizar el derecho sustantivo de patentes y establecer un sistema centralizado de concesión de patentes para los Estados miembros de la UE. Hasta la fecha, esos esfuerzos sólo han tenido éxito en parte.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Con la firma del Convenio para la Unificación de Ciertos Puntos del Derecho Sustantivo sobre Patentes de Invención (Convenio de Estrasburgo) en 1963, los Estados miembros del Consejo de Europa han logrado unificar en gran medida el derecho sustantivo de patentes. Posteriormente, no sólo las legislaciones nacionales sobre patentes de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea, respectivamente, sino también el Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas (Convenio sobre la Patente Europea), firmado en 1973, siguieron las disposiciones del Convenio de Estrasburgo. Aunque los entonces Estados miembros de la Comunidad Económica Europea firmaron el Convenio sobre la Patente Europea para el Mercado Común (Convenio sobre la Patente Comunitaria) en Luxemburgo en 1975, este Convenio, junto con el Acuerdo sobre la Patente Comunitaria de 1989, nunca entraron en vigor (patente europea). Las normas internacionales obligatorias de protección del derecho de patentes no se adoptaron hasta 1995, cuando entró en vigor el Acuerdo sobre los ADPIC que vincula a todos los Estados miembros de la OMC (153 en 2010). Tras un periodo transitorio que, en gran medida, ya ha expirado, el Acuerdo sobre los ADPIC obliga a todos los Estados miembros de la OMC a conceder protección mediante patente a todas las invenciones, ya sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial (art. 27.1 del ADPIC) y también siempre que se divulguen en la solicitud de manera suficientemente clara y completa para que la invención pueda ser realizada por un experto en la materia (art. 29.1 del ADPIC). Sin embargo, el ADPIC también permite algunas excepciones a esta regla general.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los estados miembros pueden excluir de la patentabilidad las invenciones "cuya explotación comercial en su territorio sea necesaria para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente" (Art 27(2) ADPIC). Si la legislación de un estado miembro prevé tales exenciones de la patentabilidad, no podrá permitir la explotación comercial de las respectivas invenciones. Además, los estados miembros pueden excluir de la patentabilidad los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de plantas o animales (Art 27(3)(a) ADPIC), así como las plantas y animales y los procesos esencialmente biológicos para su producción. Por otro lado, los estados miembros están obligados a proporcionar protección mediante patente a los microorganismos y a los procesos no biológicos, así como microbiológicos, para la producción de plantas o animales (Art 27(3)(b) ADPIC), por lo que la protección de estos últimos tiene que extenderse a las plantas y animales obtenidos directamente mediante dichos procesos (Art 28(1)(b) ADPIC). Por último, los Estados miembros tienen que proporcionar protección a las obtenciones vegetales bien mediante patentes, bien mediante un sistema sui generis eficaz o mediante cualquier combinación de los mismos (Art 27(3)(b)2 ADPIC). No menos importante es el hecho de que el ADPIC también ha establecido normas obligatorias sobre el contenido de los derechos de patente. En el caso de las patentes de producto, el titular tiene el derecho exclusivo de impedir a terceros que no cuenten con su consentimiento los actos de fabricación, utilización, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto patentado (Art 28(1)(a) ADPIC). En el caso de las patentes de procedimiento, el titular tiene derecho a impedir a terceros que no cuenten con su consentimiento los actos de utilización del procedimiento y también los actos de utilización, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de al menos el producto obtenido directamente por ese procedimiento (Art 28(1)(b) ADPIC). El ADPIC también ha fijado el plazo mínimo de protección de las patentes como un período que no terminará antes de la expiración de un plazo de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud (Art 33 ADPIC). Al mismo tiempo, el Acuerdo sobre los ADPIC permite a los Estados miembros prever en sus legislaciones nacionales excepciones limitadas a los derechos exclusivos conferidos por una patente, siempre que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros (Art 30 ADPIC). Estos criterios se cumplen, por ejemplo, en el caso de los actos experimentales realizados sobre la materia de la invención patentada que tienen por objeto enriquecer los conocimientos, como por ejemplo en el caso de los ensayos clínicos destinados a encontrar nuevas indicaciones médicas, pero también a probar la bioequivalencia de los medicamentos genéricos para la aprobación de su comercialización (Informe del Grupo Especial de la OMC (17 de marzo de 2000) WT/DS 114/3).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las disposiciones del ADPIC sobre licencias obligatorias del artículo 31 se complementaron con una decisión de la OMC (WC/L/540) que permite la concesión de licencias obligatorias específicas para los mercados extranjeros en favor de los países menos desarrollados y los Estados miembros con una capacidad de producción farmacéutica insuficiente. De importancia similar a sus normas sustantivas de protección del derecho de patentes son las normas ADPIC, por las que se establecieron por primera vez normas internacionalmente vinculantes para la observancia de los derechos de propiedad intelectual (parte III, Arts 41-61 ADPIC). Con el objetivo de armonizar las formalidades en los procedimientos de concesión de patentes, por ejemplo la fecha de solicitud, la representación o la restitutio in integrum, en el año 2000 se firmó el Tratado sobre el Derecho de Patentes. Su número de miembros asciende a 19 Estados contratantes (2010). Revisor de hechos: Schumann

Características de Derecho de las patentes

Tema: produccion-tecnologia-e-investigacion.

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Recursos

Traducción de Derecho de las patentes

Inglés: Patent law Francés: Droit des brevets Alemán: Patentrecht Italiano: Diritto dei brevetti Portugués: Direito de patentes Polaco: Prawo patentowe

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