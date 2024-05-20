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Derecho de Autor

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre Derecho de Autor. El derecho de autor (llamada ley de copyright en los países anglosajones) está incluida en lo que comúnmente se conoce como la ley de la propiedad intelectual e industrial. Esta rama de la ley también incluye PATENTES, MARCAS COMERCIALES y la ley de diseños industriales. Véase también acerca de las Limitaciones al Derecho de Autor. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. Derecho de Autor Los derechos de autor son el derecho de un propietario a evitar la copia no autorizada o el uso por parte de terceros.

Acuerdos internacionales de derechos de autor

Numerosos países han firmado dos grandes acuerdos internacionales (ver su concepto, así como tratado internacional, acuerdo internacional administrativo, acuerdo internacional medioambiental, acuerdo internacional no normativo, y acuerdo internacional sobre el transporte de mercancías perecederas o acuerdo ATP) de derecho de autor: la revisión de Roma en 1928 del Convenio de Berna y la Convención Universal de Derecho de Autor de 1952. El Convenio de Berna establece la protección recíproca automática de derechos de autor domésticamente y otros países miembros. Estados Unidos es miembro desde marzo de 1989.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Convención Universal de Derechos de Autor, el único acuerdo internacional (ver su concepto, así como tratado internacional, acuerdo internacional administrativo, acuerdo internacional medioambiental, acuerdo internacional no normativo, y acuerdo internacional sobre el transporte de mercancías perecederas o acuerdo ATP) de derechos de autor importante suscrito por los EE. UU., también establece la protección recíproca de derechos de autor en Canadá y los países miembros, pero solo en el cumplimiento de ciertas formalidades. Estados Unidos y Canadá también tienen un acuerdo recíproco. La membresía en el Convenio de Berna tiene una influencia importante en la importación de ediciones extranjeras de libros domésticos.

Los desafíos de la tecnología

La nueva tecnología desafía constantemente la ley del copyright.

En la década de 1950, un tribunal canadiense sostuvo que la distribución de transmisiones de películas por CABLE de TELEVISION a suscriptores individuales en el hogar no violaba el derecho de autor en las transmisiones de películas. Esto condujo finalmente a las enmiendas de 1988 a la Ley relativas a los derechos de retransmisión.

La grabación de sonido no autorizada y la grabación de audio y video son infracciones de los derechos de autor en estas situaciones para que los titulares de derechos de autor puedan detectar infracciones y hacer valer sus derechos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Con la llegada de la tecnología CD-ROM, las compilaciones de miles de trabajos pueden estar contenidas en un solo disco, lo que facilita la infracción de los derechos de autor y dificulta la detección y prevención de infracciones.

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Del mismo modo, el advenimiento de Internet ha creado oportunidades sin precedentes para la reproducción no autorizada de obras protegidas por derechos de autor (ver Derecho de Internet).

Derecho de Autor en Canadá

En Canadá, la LEY DE CONSTITUCIÓN de 1867 otorga jurisdicción exclusiva sobre la ley de derechos de autor al gobierno federal.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La actual Ley de Derecho de Autor fue promulgada por el Parlamento en 1921 y modificada significativamente en 1988 y 1997. Los derechos de autor de una obra son independientes y distintos del trabajo físico en sí.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como s5 (1) de la Copyright Act establece que el copyright subsiste en cada "obra original literaria, dramática, musical y artística", la protección de derechos de autor se aplica a libros, poesía, obras de teatro, software, películas, canciones, discos fonográficos, pinturas, dibujos, programas de computadora, esculturas y fotografías.

Sin embargo, no todas las obras literarias, dramáticas, musicales o artísticas están protegidas. Un trabajo debe ser "original" en el sentido de que no debe ser una copia en sí.

En segundo lugar, el trabajo debe ser en forma fija o escrita capaz de identificación.

Finalmente, para que el derecho de autor subsista en Canadá, el autor debe ser, en la fecha de creación, un sujeto o ciudadano de Canadá o de un país extranjero que sea miembro de un acuerdo internacional (ver su concepto, así como tratado internacional, acuerdo internacional administrativo, acuerdo internacional medioambiental, acuerdo internacional no normativo, y acuerdo internacional sobre el transporte de mercancías perecederas o acuerdo ATP) del cual Canadá también sea miembro o haya llegado a un país extranjero. acuerdo internacional (ver su concepto, así como tratado internacional, acuerdo internacional administrativo, acuerdo internacional medioambiental, acuerdo internacional no normativo, y acuerdo internacional sobre el transporte de mercancías perecederas o acuerdo ATP) con Canadá. Las enmiendas de 1988 amplían la protección de los derechos de autor a una mayor variedad de obras.

Idea

Los derechos de autor ahora protegen los programas de computadora, tablas, compilaciones y traducciones como obras literarias.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La protección del programa informático es limitada, ya que las personas están autorizadas para reproducir programas con fines de copia de seguridad o para el funcionamiento funcional de los propios programas (s27 (2) (1) y (m)).

Además, la protección de los derechos de autor se extiende a cualquier trabajo de coreografía, ya sea que haya o no un argumento. En virtud de la Ley de Derecho de Autor (s27 (4) (d)), una persona que importa en Canadá infringe los derechos de autor de una obra que infringe derechos de autor.

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De hecho, de conformidad con el artículo 44 de la Ley, el propietario de los derechos de autor puede apelar a los funcionarios de aduanas (ver su definición; pero esencialmente es una oficina pública encargada del registro de los bienes importados o exportados y del cobro de los tributos correspondientes; ver despacho de aduana y Organización Mundial de Aduanas) para prohibir la importación de dichas copias a Canadá.

Sin embargo, s45 permite la importación de ediciones extranjeras de libros por autores canadienses si esos libros han sido impresos en Gran Bretaña o en un país extranjero que se adhiere al Convenio de Berna.

Trabajos originales

Los derechos específicos que subyacen a los derechos de autor que surgen automáticamente con la creación de una obra original se enumeran en s3 (1) de la Ley de derechos de autor.

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Los derechos más importantes incluyen el derecho a "producir o reproducir el trabajo o cualquier parte sustancial del mismo en cualquier forma material", "realizar, o en el caso de una conferencia, entregar, el trabajo o cualquier parte sustancial del mismo en público"., " para comunicar el trabajo al público por telecomunicación "y" si el trabajo no está publicado, para publicar el trabajo o una parte sustancial del mismo ". Estos derechos continúan, en la mayoría de los casos, durante la vida del autor y un período de 50 años después de su muerte. Tema: muerte. Tema: pena-de-muerte. Tema: pena-capital. Tema: muerte. La Sección 13 (1) de la Ley de Derechos de Autor establece que el autor de la obra es el primer propietario de los derechos de autor.

Sin embargo, si un empleado crea un trabajo en el transcurso del empleo, el empleador es el primer propietario del derecho de autor.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los propietarios pueden otorgar licencias o asignar sus derechos a cambio de un pago a tanto alzado o una regalía.

Derechos de los autores

Los autores, incluidos los empleados, a diferencia de los propietarios de los derechos de autor, también reciben ciertos "derechos morales" en virtud de la Ley.

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Los derechos morales incluyen el derecho a estar asociado (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "associate" en derecho anglo-sajón, en inglés) con el trabajo, cuando sea razonable, el derecho a no ser asociado (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "associate" en derecho anglo-sajón, en inglés) con el trabajo y el derecho a la integridad del trabajo. Estos derechos no se pueden asignar, pero se pueden renunciar.

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No se renuncian automáticamente con una asignación de los derechos de autor.

Derechos de los intérpretes

Los artistas intérpretes o ejecutantes también tienen un derecho de "actuación de los artistas intérpretes o ejecutantes" desde el 1 de enero de 1996, que otorga al intérprete el derecho exclusivo de corregir o reproducir su interpretación.

Por ejemplo, la grabación de video no autorizada de un rendimiento (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) infringiría este derecho, ya que este es un tipo de fijación.

Cualquier persona que, sin el consentimiento del propietario de los derechos de autor, haga cualquier cosa que solo el propietario de los derechos de autor tenga derecho a hacer o que venda, alquile, distribuya, exhiba a título comercial en público o importe a Canadá cualquier trabajo que infrinja los derechos de autor o, para beneficio privado, permite que un teatro sea utilizado para una presentación pública sin el consentimiento del propietario, ha violado la ley de derecho de autor.

Sin embargo, cuando la similitud del trabajo y la supuesta copia surge de la mera coincidencia o del recurso a la misma fuente, no se ha infringido el derecho de autor.

Además, según s27 (2) (a) de la Ley de derechos de autor, "el trato justo con cualquier trabajo para fines de estudio privado, investigación, crítica, revisión o resumen de periódico" no constituye una infracción.

Recursos civiles

La Ley de Derechos de Autor permite recursos civiles por infracción que incluyen medidas cautelares, daños y contabilidad de ganancias.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Ley también establece sanciones de prisión de hasta 5 años o multas de hasta $ 1 millón para las personas que a sabiendas infrinjan los derechos de autor. Para controlar mejor el uso no autorizado de obras protegidas por derechos de autor y facilitar su licencia, la Ley de derechos de autor prevé la administración colectiva de diversos derechos de autor, incluidos los derechos de interpretación musical.

En 1989, se creó una nueva Junta de Derechos de Autor y se le otorgó jurisdicción para fijar las regalías pagaderas por los operadores de televisión por cable y otros retransmisores para su retransmisión de obras protegidas por derecho de autor contenidas en la señal de televisión.

Las regalías recaudadas por tales sociedades ejecutoras se distribuyen luego a los propietarios individuales de los derechos de autor. Los detalles de un trabajo protegido por derechos de autor y su propietario, así como las asignaciones y licencias, pueden registrarse en la Oficina de Derechos de Autor y Diseño Industrial en el Departamento de Industria de Canadá, Hull. Las enmiendas sustanciales a la Ley de Derecho de Autor, las llamadas enmiendas de la Fase II, se introdujeron como el Proyecto de Ley C-32 en 1996.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La mayoría, aunque no todas, de estas enmiendas han entrado en vigor.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los cambios incluyen exenciones específicas de infracciones para bibliotecas, archivos, instituciones educativas, museos y personas con discapacidades perceptivas; regalías para productores e intérpretes de grabaciones de sonido; y un gravamen sobre cintas en blanco (para hacer frente a la copia privada), cuyo producto se pagará a los compositores, letristas, artistas intérpretes o ejecutantes y productores de grabaciones de sonido.

Derecho de Autor en España

El que la ley reconoce al autor de una obra para participar en los beneficios que produzca su publicación, ejecución o reproducción, y que alcanza, en algunos casos, a los ejecutantes e intérpretes. Copyright o Derechos de autor, derecho de propiedad que se genera de forma automática por la creación de diversos tipos de obras y que protege los derechos e intereses de los creadores de trabajos literarios, dramáticos, musicales y artísticos, grabaciones musicales, películas, emisiones radiadas o televisadas, programas por cable o satélite y las adaptaciones tipográficas de los libros, folletos, impresos, escritos y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza. También se ha llamado copyright a todo el sistema de comercio de las creaciones intelectuales. El copyright precisa estar registrado. Una vez que un trabajo ha sido creado de una forma tangible -un libro, una pintura, un programa o una grabación de una pieza musical por ejemplo- los creadores o titulares de derechos pueden guardarse para sí mismos (o autorizar a otros) la potestad exclusiva de copiar, publicar, representar, emitir por radio o televisión, o adaptar su obra.

Derecho de Autor en el Derecho

Asunto: home-derecho. Definición de Derecho de Autor del Diccionario de Términos de Seguros, Reaseguros y Financieros: El que la ley reconoce al autor de una obra para participar en los beneficios que produzca la publicación, ejecución o reproducción de la misma. Véase también copyright.

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Nota: Consulte más información sobre Derecho de Autor (en inglés, sin traducción) en el Derecho anglosajón.

Derecho de Autor en América Latina

Tabla de Contenidos de Derecho de Autor en Panamá

Temporalidad del Derecho de Autor

Temporalidad del Derecho de Autor en el Derecho Civil Español

Para un análisis más detenido acerca de temporalidad del derecho de autor y, en general, del derecho civil español (propiedad), véase aquí (el vínculo le llevará a la enciclopedia jurídica española). Tema: derecho-mercantil.

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Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Información sobre Derecho de Autor en la Enciclopedia Online Encarta

Véase También