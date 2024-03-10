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Derecho a la Propiedad Intelectual

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre el derecho a la propiedad intelectual. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Visualización Jerárquica de Derechos Fundamentales Constitucionales

Cuestiones Clave

Las cuatro formas más comunes de derechos de propiedad intelectual son las patentes, los derechos de autor, los diseños y las marcas. Sin embargo, también existen otras formas de derechos de propiedad intelectual, como los diseños no registrados y registrados, y los derechos sui generis para aplicaciones específicas como las obtenciones vegetales, las topografías de semiconductores y las bases de datos. Algunas de las principales cuestiones clave son:

¿Necesitamos un derecho a la propiedad intelectual?

Necesitamos la propiedad intelectual para tres funciones principales: incentivar la creación de conocimiento y riqueza, acumular conocimiento en una cultura y proteger una identidad distintiva. Estos derechos deben equilibrarse para alcanzar estos tres objetivos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las invenciones y creaciones se han incentivado a través del sistema de propiedad intelectual, permitiéndonos disfrutar de objetos cotidianos como el contenido de un tarro, la tapa y el precinto, que pueden estar protegidos por patentes, derechos de diseño registrados y no registrados, derechos de autor y marcas.

¿Existen barreras para obtener derechos de propiedad intelectual, en particular para las pequeñas empresas o los particulares?

Sí, existen barreras específicas para la obtención de derechos de propiedad intelectual (PI) para las pequeñas empresas o los particulares. Estas barreras pueden incluir los altos costes de obtener y renovar la protección de la PI, la falta de conocimiento del sistema de PI y el acceso limitado al asesoramiento jurídico sobre cómo defender y gestionar la PI a nivel internacional. Estos costes y desafíos son especialmente onerosos para las PYME, tal y como destacó alguna organización (como NESTA) cuando hay iniciativas gubernamentales en esta dirección.

¿Hasta qué punto son eficaces los métodos alternativos al litigio, como los servicios de mediación o el Tribunal de Derechos de Autor, para resolver los casos de infracción de la propiedad intelectual?

Sereconoce que los métodos alternativos al litigio, como los servicios de mediación, el servicio de opinión de la Oficina de Patentes, la resolución alternativa de litigios o el Tribunal de Derechos de Autor (en países como el Reino Unido), pueden ser eficaces para resolver los casos de infracción de la propiedad intelectual. Sin embargo, algunos informes también señalan (por ejemplo, el de Gowkers para el gobierno del Reino Unido) que estos métodos no se utilizan de forma generalizada y que puede haber obstáculos para su uso, como la falta de concienciación, la falta de confianza en el proceso o la falta de incentivos para utilizarlos. Estos informes sugieren que promover el conocimiento de estos métodos alternativos y abordar estas barreras podría ayudar a aumentar su uso y eficacia en la resolución de litigios de propiedad intelectual.

¿Cuáles son algunos de los retos clave a los que se enfrenta la propiedad intelectual en la actualidad?

Algunos de los principales retos a los que se enfrenta la propiedad intelectual en la actualidad son la globalización y el cambio tecnológico, que están modificando profundamente la economía mundial.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La digitalización de la información y la capacidad de almacenarla electrónicamente han facilitado enormemente la copia, la distribución y la ingeniería inversa de los productos, mientras que el proceso de innovación se ha vuelto más interconectado y complejo, con una mayor colaboración entre empresas, y con proyectos de alta tecnología que a menudo requieren la combinación de miles de derechos de PI individuales. Además, los delitos contra la PI, como la piratería y la compra de productos falsificados, siguen siendo un reto, y la concienciación de los consumidores sobre las cuestiones de PI es escasa.

Ejemplos de instrumentos de propiedad intelectual que hayan tenido éxito

Algunos aspectos del sistema han funcionado bien, como el uso de marcas y diseños, que han sido eficaces para promover la innovación y la competencia. Algunos informes, como el de Gowers para el Reino Unido, también destaca la importancia del equilibrio, la coherencia y la flexibilidad de los instrumentos de propiedad intelectual, y formula recomendaciones para mejorar el sistema en estos ámbitos. Sin embargo, varios informes, incluyendo el de Gowers, también señalan que existen áreas en las que el sistema podría mejorarse, como en la aplicación de las patentes y los derechos de autor, que han sido menos eficaces a la hora de promover la innovación y la productividad.

Contenido de Derecho a la Propiedad Intelectual

En inglés: Right to intellectual propertyTema: derechos-fundamentales-constitucionales. Tema: derechos-sociales. Tema: derechos-culturales. Tema: derechos-economicos.

Recurso Comparativo de la Propiedad Intelectual en América

Base constitucional y estatutaria:

En marcas: Cláusula de comercio, Ley Lanham. (También existen marcas estatales).

En Derechos de Autor: Cláusula de PI, Ley de Derechos de Autor.

En Patentes: Cláusula de PI, Ley de Patentes.

Materia:

En Marca: Palabra, frase, símbolo, logotipo, diseño, etc. utilizado en el comercio para identificar la procedencia de bienes y servicios.

En Derechos de autor: Obras creativas - por ejemplo, libros, canciones, música, fotos, películas, programas informáticos.

En Patentes: Invenciones - procesos nuevos y útiles, máquinas, artículos manufacturados, composiciones de materia. Deja un comentario No ideas abstractas o productos/leyes de la naturaleza.

Requisitos de elegibilidad:

En Marca: No genérica (o meramente descriptiva sin significado secundario), identifica la fuente del producto o servicio, utilizada en el comercio.

En Derechos de autor: Expresión original, fijada en forma material.

En Patente: Útil, novedosa y no obvia para una persona con conocimientos ordinarios en la materia (PHOSITA).

Derechos:

En Marca: Derecho básico de marca sólo frente a un bien o servicio concreto. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Bass para la cerveza, no la propiedad de la palabra "Bass". Deja un comentario Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento: Impedir que otros utilicen marcas similares que puedan inducir a confusión; en el caso de marcas famosas, impedir que otros "diluyan" la marca. También prohibiciones contra la publicidad falsa o engañosa.

En derechos de autor: Derechos exclusivos de copia, distribución, realización de "obras derivadas", ejecución pública y exhibición pública. Posiblemente un nuevo derecho para impedir la elusión de "vallas" digitales protegidas © obras.

En Patentes: Excluir a otros de fabricar, utilizar, vender o importar la invención.

Duración:

En Marca: Si se renueva y se utiliza continuamente en el comercio, puede ser perpetua.

En Derechos de autor: Vitalicio más 70 años; 95 años después de la publicación para obras corporativas.

En Patentes: 20 años para las patentes de utilidad.

Cómo se obtienen los derechos:

En Marcas: Proceso de registro de marcas de la USPTO para el estatus ®, aunque la Ley Lanham también proporciona derechos para marcas no registradas.

En Derechos de autor: Creación y fijación en un soporte tangible; no es necesario el registro para obtener derechos de autor (pero sí para demandar su cumplimiento).

En Patentes: Proceso de solicitud de patentes de la USPTO.

Ejemplos de limitaciones y excepciones:

En Marca: Genericidad, uso justo nominativo, uso paródico.

En Derechos de Autor: Distinción entre idea y hecho/expresión, escenas a faire, uso justo, primera venta.

En Patentes: El conocimiento abstracto en la solicitud de patente se divulga libremente. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los inventores posteriores pueden "construir sobre" la invención patentada y patentar el resultado sin permiso. Ambos inventores deben dar su consentimiento para comercializar la invención compuesta resultante.

Autor: ST Tema: educacion-y-comunicacion. Tema: creatividad.

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Recursos

Traducción de Sociedad de la información

Inglés: Information society Francés: Société de l'information Alemán: Informationsgesellschaft Italiano: Società dell'informazione Portugués: Sociedade da informação Polaco: Społeczeństwo informacyjne

Tesauro de Sociedad de la información

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