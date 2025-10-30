Dejar de lado a los colegas tecnológicos: por qué sólo contrato a mujeres neuro-divergentes

Por: Hannah Anstee

Querido compañero empresario neurodiverso,

Hace aproximadamente una década, salía con un apuesto hombre de negocios que trabajaba en la ciudad. No iba especialmente bien (¡gran choque de valores!), pero yo tenía muy baja autoestima y no entendía realmente quién era (antes del descubrimiento neurodiverso).

Me invitó a comer a su casa una tarde de verano, y tuve la oportunidad de curiosear por su casa. Me impresionaron sus extensas estanterías, pero entonces me di cuenta de que no tenía ningún libro escrito por mujeres.

Le pregunté: ¿No lees libros escritos por mujeres? Me contestó : «Me gustaría, pero no hay muchas autoras decentes».

Me quedé sin palabras.

Sus comentarios me hicieron reflexionar. ¿Cómo puede alguien pensar eso? Pero entonces me di cuenta de que los últimos libros que había leído estaban escritos por hombres. Decidí que, a partir de entonces, sólo leería libros escritos por mujeres.

No sólo para apoyar a las autoras, sino también porque estaba harta de oír hablar de las supuestas aventuras heroicas, valientes pero decididamente privilegiadas, de los hombres, y de todos modos me interesan mucho más las experiencias reales y crudas de las mujeres.

Ahora empleo un enfoque similar en mi negocio. Después de contratar a varios «tech bros » para mi sitio web o el diseño gráfico y de experimentar servicios poco satisfactorios, contraté a una diseñadora web.

Fue la primera persona que realmente escuchó lo que quería, no me trató con condescendencia ni me dijo que «debería» hacer algo de otra manera, e hizo el trabajo en el tiempo que pedí, al precio acordado. Y tanto.

Desde entonces, sólo he contratado a mujeres para todo en mi negocio. Sí, para apoyar a otra mujer, pero también porque me parece una experiencia más placentera y obtengo mejores resultados.

Las mujeres neuro-diversas aportamos un nivel y una profundidad de genialidad a nuestro trabajo que no veo en los espacios neurotípicos. Con nuestra atención al detalle, el reconocimiento de patrones, la lealtad, la integridad y la intensa concentración en intereses especiales y la consiguiente profundidad de conocimientos, aportamos un nivel de excelencia a nuestro trabajo que no tiene rival en los espacios convencionales.

Así que tiene sentido que intentemos emplear a otras mujeres neurodiversas siempre que podamos.

En primer lugar, tenemos más o menos garantizado que harán un trabajo fenomenal para nosotros.

En segundo lugar, es una forma de apoyar a nuestra comunidad. Luchamos con el autoempleo, así que si podemos emplear a una mujer neurodiversa y ofrecerle algún trabajo, estoy totalmente a favor.

Además, podemos desenmascarar.

Por ejemplo, esta semana tuve una nueva clienta que me preguntó si debía reservar una llamada de descubrimiento gratuita antes de la auditoría de su negocio . Aunque pueda resultar controvertido, ya no hago llamadas gratuitas.

Por eso ofrezco la auditoría de bajo coste. Los nuevos clientes llegan a conocerme durante este proceso y pueden decidir con conocimiento de causa si desean seguir trabajando conmigo, y yo con ellos.

También obtienen un montón de información valiosa y procesable. Así, incluso si no creen que encajemos bien, no han perdido ni una hora de su tiempo. Mi auditoría tiene un precio significativamente inferior al de mi coaching habitual, por lo que es de bajo riesgo para el cliente, pero sigo recibiendo una cierta remuneración por mi trabajo.

Quizás lo más importante es que este enfoque evita que lleguen personas que no son adecuadas para mi programa en este momento. Aquellos que no están en condiciones de pasar a la acción con su negocio o invertir.

Recomiendo esta pequeña tarifa (o hay otros enfoques similares) a cualquiera que tenga niveles de energía fluctuantes. Yo he pasado por eso y me he puesto la camiseta de la fatiga crónica con avalanchas de llamadas de descubrimiento, que nunca llegaron a nada porque hay gente que sólo quiere hablar con alguien, o quiere sacarte los sesos (gratis). Este enfoque más sostenible es parte integrante de mi forma de mantenerme sano y evitar el agotamiento.

De todos modos, me alegró mucho explicarle algo de esto a mi nueva clienta, porque sé que es neurodiversa y, por tanto, una persona «segura» que comprende mi capacidad limitada. Y, por supuesto, lo entendió perfectamente.

Y los clientes pueden desenmascararse conmigo. Si recibo un correo electrónico de última hora antes de una sesión programada diciendo algo como Hola Hannah, siento mucho que mi energía haya caído en picado y no podré dar lo mejor de mí en la sesión, ¿podemos volver a organizarla?

No me molesta lo más mínimo, y no cobro por la sesión. Porque lo entiendo, y me alegro de que des prioridad a tus necesidades. Quiero que mis clientes descansen y estén bien. Nuestro bienestar tiene que ser siempre nuestra prioridad, por encima de todo lo demás.

Así, podemos desenmascararnos mutuamente. Esto es *tan* liberador.

Así que, con todo esto en mente, me encantaría empezar a promocionar el trabajo de otras mujeres neurodiversas para que yo pueda emplearlas potencialmente algún día, o pueda hacerlo uno de los miembros de mi audiencia.

Podría haber alguien en mi lista de correo electrónico buscando tus servicios ahora mismo, o quizá en el futuro. Sólo puedo llevar mi negocio con éxito con la ayuda de los demás.

Si nos apoyamos mutuamente de este modo, contribuimos a reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres y discapacitados, y reforzamos nuestra autoestima y nuestra comunidad.

Dar a conocer tu negocio a otras mujeres neurodiversas también ofrece oportunidades para posibles colaboraciones ✨.

Los espacios neurotípicos me resultan totalmente tediosos y agotadores. Cada vez me alejo más de estos entornos e interacciones, incluso en mi negocio.

A partir de ahora, sólo emplearé a otras mujeres neurodiversas.

«Puedo prometerte que las mujeres trabajando juntas -vinculadas, informadas y educadas- pueden traer la paz y la prosperidad a este planeta abandonado». —Isabelle Allende

¡Apoyémonos mutuamente!

Nota: Agradecemos a Hannah Anstee su colaboración en este artículo. Hannah borró luego este artículo, en su versión en inglés. Por eso no incluimos link al mismo.

