Existen circunstancias en las que podrías tener que recurrir a asesoramiento externo para ayudarte a poner en marcha y desarrollar tu empresa. Hay muchas ocasiones en las que los asesores seleccionados pueden ser necesarios y beneficiosos para tu empresa incipiente. Sin embargo, también creemos que hay muchas razones para ser cauteloso con el tipo y el número de expertos a los que recurres.

Razones para tener cuidado con los expertos

1 ¿Son realmente «expertos»?

La primera cuestión a considerar es si son realmente expertos. Hoy en día es bastante fácil recabar el apoyo del público que cuestiona la pericia que se ofrece, sobre todo por parte de los implicados en los sectores económico y financiero. La crisis bancaria mundial que comenzó en 2008 demostró claramente que una parte significativa del sector bancario estaba asumiendo riesgos inaceptables en la forma de dirigir sus negocios, hasta el punto de tener que recibir un apoyo gubernamental sin precedentes para evitar un colapso calamitoso de todo el sistema financiero.

Esta aparente incompetencia no se limita al sector bancario. Basta con leer los periódicos de gran tirada en sus ediciones de Año Nuevo de cada año para ver que las predicciones de los «expertos» que recopilan de diversos asesores financieros y corredores de bolsa muestran una enorme variedad de opiniones sobre dónde estarán cosas como los índices bursátiles dentro de 12 meses. Si todos fueran expertos, ¿no esperarías cierta unanimidad en sus opiniones? Aún menos impresionante es cuando miras lo que predijeron 12 meses antes y parece claro que no tienen mucha más idea que cualquier hombre de la calle o incluso que un alfiler clavado al azar en un gráfico. Quizá lo cierto es que nadie puede predecir cómo influirán las condiciones económicas en los mercados financieros, pero si es así, ¿por qué estas instituciones financieras pretenden ser expertas?

La mayoría de la gente, en cambio, sí suele confiar en los expertos en otros ámbitos. En general, estamos satisfechos de que los pilotos de avión, los médicos, los dentistas, los conductores de autobús, etc., estén altamente cualificados en lo que hacen y pondremos nuestras vidas en sus manos sin ningún temor real.

Entonces, ¿dónde está la distinción entre estos dos grupos de expertos? Es difícil sacar otra conclusión que no sea que sus motivaciones son diferentes. Los que trabajan en las profesiones «asistenciales» se esfuerzan simplemente por realizar sus tareas cualificadas para garantizar la seguridad y el beneficio de su cliente, mientras que podría decirse que el objetivo principal del otro grupo es maximizar su propia posición financiera, sea o no en detrimento de sus clientes o de la sociedad en general.

No se trata de condenar a todos los expertos empresariales, sino de subrayar que siempre hay que tener en cuenta que, cuando se mueven por motivaciones financieras, su consejo puede ser lo mejor para ellos y no lo mejor para ti.

2 No son expertos en tu negocio

Tú eres el experto en tu negocio y nadie, especialmente un asesor externo, puede entender tu negocio como tú. Tienes que saber exactamente por qué vas a contratar a un experto externo. Si es para realizar una función específica que no tienes internamente o que es más eficaz externalizar, de acuerdo. Pero si quieres que un consultor examine cuestiones más estratégicas, te sugerimos que des un paso atrás y te preguntes si vas por buen camino.

Este es un rasgo común de la vida empresarial. Hemos visto en numerosas ocasiones que grandes empresas de bebidas compran un nuevo negocio o marca y luego traen consultores para que les ayuden a definir la estrategia. Según nuestra experiencia, como distribuidor, luego teníamos que pasar horas interminables explicando a estos «expertos» cómo funciona el sector. Recurrir a consultores externos en el mundo empresarial reparte el riesgo entre los directivos de la empresa responsables del desarrollo estratégico. No caigas en esta trampa. Si has hecho los deberes en cuanto a la definición de tu propuesta, no deberías tener que recurrir a ayuda externa para tu estrategia.

3 Falta de realismo comercial

Al tratar con expertos externos, puede que no se deba tanto a que carezcan de conocimientos especializados, sino más bien a que les falta capacidad para apreciar la importancia relativa de su asunto concreto en el contexto de toda la empresa. Se trata de un problema muy común cuando se trata con posibles asesores en toda una serie de actividades.

Un ejemplo sencillo ocurrió cuando estábamos traspasando el contrato de alquiler de nuestras oficinas. Unos años antes habíamos levantado un pequeño muro de 3 metros para crear un efecto estéticamente más agradable en nuestra zona de recepción. Por desgracia, como lo considerábamos insignificante, lo habíamos hecho sin el permiso del arrendador y el abogado de la empresa que se hacía cargo del arrendamiento lo planteó. La pared era una simple estructura de madera, que sólo costaba un par de cientos de libras y que podía desmontarse con los retoques de pintura necesarios por la misma cantidad de dinero o menos. Sin embargo, el abogado decidió ir a por todas en este asunto. Primero se discutió si el permiso era legalmente necesario o no según los términos del contrato de arrendamiento, luego se habló de conseguir una modificación tardía del contrato de arrendamiento (que habría retrasado la transacción e implicado costes legales adicionales) y, por último, se habló de conseguir una opinión externa sobre los costes de reparar el muro ilegal, que en cualquier caso los nuevos inquilinos querían mantener en su sitio. Para acabar con el sinsentido, amenazamos con retirarnos del trato a menos que el director general de la empresa que se hacía cargo de la propiedad viniera a ver el muro, y así lo hizo, y en cuestión de minutos accedió a dar instrucciones a sus abogados para que ignoraran el asunto. Aunque el abogado argumentaría que estaba actuando concienzudamente para su cliente, nosotros no estábamos de acuerdo e incurrió en un importante coste adicional para todos al no evaluar adecuadamente la comercialidad de la cuestión.

Este tipo de situación, en la que el experto externo no sitúa la cuestión que está tratando en un contexto comercial adecuado para tu empresa, es muy común. Según nuestra experiencia, los juristas pueden ser especialmente culpables de ello, pero también pueden serlo tus banqueros, auditores y especialistas en marketing. Muchos de estos expertos no tendrán realmente una comprensión completa de la importancia comercial relativa de los factores de tu empresa en particular, y esto puede afectar a la calidad del asesoramiento experto que pueden ofrecer.

4 ¿Cuál es su lealtad?

Se trata de una cuestión similar a la anterior sobre la motivación económica de un experto, pero también pone de relieve algunos de los peligros de compartir tus intimidades empresariales con expertos externos.

A veces, los asesores que contratas para que te guíen pueden resultar menos leales de lo que cabría esperar. Puedes encontrarte con que el confidente o experto clave cambia repentinamente de lealtad cuando las circunstancias cambian con el tiempo.

Un ejemplo concreto que encontramos ejemplificaba este tipo de situación.

Como las ventas de productos se dispararon, habíamos acordado finalmente con una marca de bebidas que contrataríamos una fuerza de ventas especializada adicional para trabajar exclusivamente con refrescos. A la empresa (marca de bebidas) le preocupaba que las nuevas personas contratadas encajaran bien culturalmente con la imagen del producto. Esto no sólo llevaba mucho tiempo, ya que suponía contratar a 40-50 personas, sino que también podía ser delicado entre nuestra empresa y la marca de bebidas. Así que contratamos a un especialista en contratación para que gestionara el proceso y tratara cualquier asunto delicado con la marca de bebidas para asegurarnos de que estaban satisfechos con las personas contratadas. El experto en contratación que elegimos lo habíamos utilizado en nuestra vida empresarial anterior, así que era «nuestro hombre». Unos meses más tarde, con un equipo totalmente contratado, la empresa de bebidas comunicó que crearía su propia operación en el país y transferiría a todo el equipo recién creado a su nómina. Por supuesto, esto no fue una sorpresa total, a diferencia de la noticia de que el jefe de nuestra empresa de contratación, nuestro confidente y asesor, cerraba ahora su empresa y ocupaba un puesto trabajando directamente con la marca de bebidas. Él argumentaría que no había hecho nada malo y que lo había hecho por necesidad económica, pero aun así nos enseñó que incluso los asesores que crees cercanos a ti pueden estar movidos por el propio interés.

La lección aquí es que tienes que aceptar que cualquier experto externo al que recurras estará motivado en última instancia por una serie de cosas y tu negocio es sólo una parte de ello. Siendo más realistas, el experto estará motivado por sus propias necesidades empresariales, tanto financieras como de otro tipo, y al final esto podría repercutir en tu empresa en algún momento. Por tanto, evita depender demasiado de expertos individuales/específicos.

5 Los expertos son menos receptivos a las ideas innovadoras

Hay escuelas de pensamiento que opinan que los expertos no son las personas adecuadas para evaluar tu nueva e innovadora idea de negocio. Hay un sitio web, sin autor atribuido, llamado apropiadamente “Cuidado con los Expertos” (bewareofexperts.com) que afirma enérgicamente que:

"Los expertos son los menos indicados para juzgar nuevas ideas excelentes Parece un planteamiento perfectamente racional designar expertos para la tarea de evaluar y juzgar nuevas ideas en cualquier campo del conocimiento. La sorprendente verdad es que, como grupo, los expertos en cualquier campo del conocimiento son los menos indicados para identificar nuevas ideas excelentes. Los expertos son los más propensos a ridiculizar y descartar como tonterías las ideas que más se alejan de su cuerpo familiar de conocimientos y creencias en cualquier campo del saber. La mayoría de los expertos son aprendices memorísticos desprovistos de jugos creativos. Poseen un vasto acervo de conocimientos sobre hechos, cifras y minucias detalladas de su campo de especialización particular, pero carecen de la capacidad creativa para aventurarse fuera de los confines de su estrecho campo de conocimientos y creencias."

El autor cree que los expertos son guardianes del statu quo y tienen un papel que desempeñar, pero no está en su ADN adoptar un nuevo pensamiento o una verdadera innovación. Se plantea si se les podría formar para que cambiaran, pero en realidad concluye que deberían apoyarse en su propia convicción.

Creemos que dirigir una empresa es mucho más sencillo de lo que algunos expertos quieren que creas y que tienes más posibilidades de triunfar si tu empresa utiliza tus propios puntos fuertes y experiencias personales. Tú debes ser el experto en tu empresa, utilizando algún apoyo para especializaciones no fundamentales, pero esencialmente tomando las decisiones clave tú mismo o con tus socios empresariales.

“Aprendí a hacer negocios solo con personas que me gustan, en quienes confío y a quienes admiro. Nunca hemos logrado hacer un buen negocio con una mala persona.” - Warren Buffett

En resumen

Los expertos son buenos en las siguientes situaciones:

cuando tienes que contar con un servicio profesional específico, por ejemplo, jurídico, financiero o fiscal;

cuando no tienes la habilidad específica internamente, por ejemplo, publicidad;

cuando te encuentres en una circunstancia inusual en la que te sientas especialmente inexperto.

Pero, tienes que tener cuidado con los expertos, porque:

son caros

tienen su propia agenda empresarial

sus motivaciones pueden ser distintas de las tuyas

no entienden tu negocio como tú;

serán cautelosos, lo que podría limitar un nuevo negocio.

