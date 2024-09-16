Photo by Richard on Unsplash

Cómo Solucionar el Problema de «Rastreada – actualmente no indexada» en Google Search Console

Conseguir que Google indexe tus páginas es crucial para que los usuarios puedan descubrir tu contenido en cualquier medio. También en Substack, a medida que la competencia por conseguir suscriptores (especialmente los de pago) aumente.

Si tu contenido no está indexado, no aparecerá en los resultados de búsqueda, lo que significa que todo tu duro trabajo podría pasar desapercibido.

Google gestiona miles de millones de páginas web y da prioridad a la indexación de contenidos que aporten valor a los usuarios. Sus responsables lo reconocen (véase más adelante).

Si tu contenido no supera esta evaluación inicial, puede aparecer marcado como «rastreado, actualmente no indexado» en Google Search Console. De hecho, verás que una buena de tus posts están ahí, y que, cada vez más, aumenta su proporción respecto a los indexados. No es tu culpa. Es la política de Google de indexar …