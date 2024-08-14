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Salvador Lorca 📚
Aug 15, 2024

"Diseñada para dejar el destino económico del mundo a merced de los banqueros y las corporaciones multinacionales, la globalización es una extensión lógica del imperialismo, una victoria del imperio sobre la república, del capital financiero internacional sobre la democracia".

- Michael Parenti (Contra el Imperio)

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Aug 15, 2024

"Con la tecnología moderna es la más fácil de las tareas para un medio de comunicación, guiado por un estrecho grupo de manipuladores políticos, hablar constantemente de democracia y libertad mientras insta a cambios de régimen en cualquier lugar del mundo menos en casa. Una curiosa condición de una república basada aproximadamente en el modelo romano original es que no puede permitir que los verdaderos partidos políticos compartan el gobierno. Qué es entonces un verdadero partido político: uno que se base firmemente en el interés de una clase, ya sean trabajadores o cazadores de zorros. Oficialmente tenemos dos partidos que en realidad son alas de un partido de la propiedad con dos alas derechas. La riqueza empresarial financia a cada uno de ellos. Dado que el partido de la propiedad controla todos los aspectos de los medios de comunicación han tenido décadas para crear una falsa realidad para una ciudadanía en gran parte inculta por las escuelas públicas que enseñan conformidad con un ocasional grado avanzado en consumismo."

- Gore Vidal

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Por supuesto, sigue adelante.

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