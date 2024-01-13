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Cooperación Internacional sobre Propiedad Intelectual en India

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Cooperación Internacional para el Desarrollo de Capacidades en Derechos de Propiedad Intelectual en India en cuestiones de Salud y Agricultura

India continúa beneficiándose enormemente de los aportes técnicos, financieros, materiales, administrativos y de recursos humanos, así como de la asistencia de organismos internacionales, países desarrollados y, más recientemente, organizaciones internacionales sin fines de lucro para el desarrollo de capacidades en el sector de la salud. Tema: derecho-a-la-salud. Inicialmente, dicha asistencia se destinaba principalmente al desarrollo de recursos humanos mediante capacitación, desarrollo de infraestructura y asistencia financiera y material.

Pero a medida que la India ha avanzado en el sector de la salud, los programas se han orientado hacia el desarrollo de capacidades en la comunidad para la prestación de servicios de salud y redes, marcos de políticas, etc. Estas iniciativas en curso abarcan una gran cantidad de programas y proyectos (por ejemplo,

Colaboración internacional en la promoción de la gestión tecnológica

Con el apoyo de los NIH en los Estados Unidos, el Consejo de Evaluación y Pronóstico de Tecnología (TIFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Ciencia y Tecnología acaba de iniciar un programa conjunto para capacitar a los gerentes de tecnología jóvenes en el sistema de transferencia de tecnología de los NIH durante cinco semanas. El primer grupo de dos pasantes se realizó en el NIH en el verano de 2006. El ICMR, en colaboración con el MIHR, organizó un simposio conjunto muy exitoso sobre los ADPIC y la salud pública, seguido de un taller de un día en la sede del ICMR en Nueva Delhi.

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Más de 20 jóvenes científicos de nivel medio y profesionales de la transferencia de tecnología participaron y compartieron experiencias con Richard Mahoney y Lita Nelson sobre temas relacionados con la transferencia de tecnología. El Gobierno de la India ha decidido celebrar un acuerdo formal con MIHR para utilizar la experiencia de los gerentes de tecnología de los Estados Unidos para capacitar a un nuevo grupo de gerentes de tecnología de la salud. Tema: derecho-a-la-salud. En agricultura, los principales departamentos gubernamentales de la India dedicados a la tecnología agrícola son el Departamento de Investigación y Educación Agrícola (DARE) y el Departamento de Biotecnología.

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DARE coordina y promueve la investigación y educación agrícola. Proporciona los enlaces gubernamentales necesarios para el Consejo Indio de Investigación Agrícola (ICAR), la principal organización de investigación del país con más de 6.000 miembros y una red nacional de 47 institutos (cuatro con estatus universitario), cinco oficinas nacionales, 31 centros nacionales de investigación, 12 direcciones de proyectos, 89 proyectos de investigación coordinada de toda la India y 38 universidades agrícolas. DARE es la agencia nodal para la cooperación internacional en el área de investigación y educación agrícola. El departamento se enlaza con gobiernos extranjeros, las Naciones Unidas, el CGIAR y otras agencias multilaterales relacionadas con la investigación agrícola.

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DARE coordina la admisión de estudiantes extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) en varias universidades agrícolas indias e institutos ICAR. Algunas de sus actividades específicas incluyen:

Cooperación internacional y asistencia en el campo de la investigación y la educación agrícola, incluidas las relaciones con instituciones internacionales y de investigación agrícola extranjeras e internacionales (participa en conferencias internacionales, asociaciones y otros organismos que se ocupan de la investigación y la educación agrícola, y hace un seguimiento de las decisiones en tales conferencias internacionales).

Investigación fundamental, aplicada y operativa en educación superior, incluida la coordinación de dicha investigación en agricultura (agroforestería, ganadería, lechería y pesca, ingeniería agrícola) y horticultura (estadísticas agrícolas, economía y comercialización).

Coordinación y determinación de las normas alimentarias y agrícolas en educación superior, investigación e instituciones científicas y técnicas (esto incluye la cría de animales, la producción de leche y la pesca).

Desarrollo de recursos humanos en investigación agrícola / extensiones y educación. acceso para financiamiento al Consejo Indio de Investigación Agrícola, y programas de investigación comunitaria distintos a los relacionados con el té, el café y el caucho investigación de la caña de azúcar.

Nuevas iniciativas políticas

Además de DARE, las nuevas iniciativas políticas recientes incluyen:

Aumento de la asignación para la investigación agrícola.

Programa de investigación sobre microorganismos.

Un Krishi Vigyan Kendra (KVK) en cada distrito de la India.

Museo Nacional de Ciencias Agrícolas.

Proyecto Nacional de Innovación Agropecuaria (NAIP)

Se está desarrollando una nueva gestión de derechos de propiedad intelectual, es decir, se está desarrollando una nueva gestión de derechos de propiedad intelectual para permitir la transferencia sin problemas de tecnología agrícola para compartir beneficios con todos los interesados.

Iniciativa de conocimiento agrícola indo-estadounidense (AKI).

Una gama de actividades relacionadas con los recursos humanos y el desarrollo de la capacidad institucional.

Con un enfoque específico en la tecnología agrícola, el siguiente es el plan de trabajo propuesto en las áreas prioritarias acordadas:

Educación, recursos de aprendizaje, desarrollo de planes de estudio y capacitación: creación de capacidad humana e institucional y fortalecimiento de las asociaciones público-privadas

Se crearán cátedras patrocinadas por el sector privado en la India o los Estados Unidos para I&D en áreas estratégicas / de nicho. Esto ayudará a establecer una estrecha colaboración entre los sectores público y privado, lo que a su vez llevará a la comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) de tecnologías a un ritmo más rápido.

Además, cada año se invitará a un taller (en India o los Estados Unidos) a científicos de la industria y profesores de las principales escuelas de administración / negocios de los Estados Unidos e India e instituciones agroindustriales para idear estrategias sinérgicas para explorar las tendencias y necesidades emergentes en Los sectores agrícolas de ambos países.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Buscará orientar la educación, la capacitación y la investigación para contribuir al crecimiento económico. El taller hará inventario, actualización, Procesamiento de alimentos, uso de subproductos y biocombustibles. El Consejo de AKI acordó que desarrollar industrias de comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) y procesamiento agrícola es ahora una prioridad para el sector agrícola orientado a la demanda y orientado al mercado, cada vez más basado en las necesidades de la India.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las siguientes iniciativas buscan satisfacer esta necesidad:

Programas conjuntos de investigación

Tecnología para detectar y controlar rápidamente biotoxinas, contaminantes químicos y metales pesados ​​en productos agrícolas y subproductos: la calidad y seguridad de los alimentos son esenciales para los mercados nacionales y de exportación.

El desarrollo o la adquisición de equipos y protocolos de prueba rápida para garantizar la calidad de los alimentos en diversos puntos de la cadena de valor se desarrollaría a través de la capacitación y programas conjuntos de investigación aplicada.

La biotecnología

La Iniciativa reconoce que ambos países socios comparten el objetivo común de traducir los resultados de laboratorio en productos beneficiosos entregados a los agricultores. Sujeto a la financiación (o financiamiento) de los gobiernos de EE. UU. E India, y teniendo en cuenta la posible participación del sector privado, el enfoque se centrará en los cultivos transgénicos, genómica, reproducción molecular, diagnóstico y vacunas y capacitación.

Gestión del agua

La mejora de la calidad del agua y la eficiencia del uso del agua serán vitales para el crecimiento y la productividad continuos del sector agrícola tanto en la India como en los Estados Unidos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Junta acordó cooperar en el desarrollo de capacidades y actividades de investigación conjuntas para desarrollar tecnologías y prácticas de gestión mejoradas en un marco que incorpore las necesidades de múltiples partes interesadas desde el laboratorio hasta la granja. Autor: Williams

Licencias y Política Industrial

La Nueva Política Industrial, anunciada en julio de 1991 en Delhi, redujo drásticamente el régimen de licencias, permisos y cuotas, el llamado "Licencia Raj". Abolió las cuotas de importación, redujo los aranceles de más del 100 por ciento al 25-36 por ciento, y terminó Licencias industriales excepto empresas de defensa y estrategia nacional.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Limitaba el monopolio del sector público solo a la seguridad, la estrategia nacional, la energía nuclear y los ferrocarriles.

En el sector de servicios, permitió a las empresas privadas en banca, seguros, telecomunicaciones y viajes aéreos. A las empresas extranjeras se les permitía capital hasta el 51 por ciento (en comparación con el 40 por ciento) en treinta y cuatro industrias.

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Durante los cinco años de mandato del gobierno de Narasimha Rao (1991-96), la expansión anual promedio del PIB fue de 6.7 por ciento. Para distinguirse del Partido del Congreso, el Partido Bharatiya Janata (BJP) hizo hincapié en swadeshi (Hindi: hecho a nivel nacional), o la autosuficiencia, en la esfera económica. Esto coincidió con los seguidores de BJP que apoyaron el llamado anterior a la hinduización del partido, popularmente llamado Hindutva, en el sentido cultural.

En las elecciones generales de 1998, surgió como el grupo más grande y formó un gobierno de coalición que duró solo un año. Solo después de la encuesta parlamentaria de 1999, el BJP pudo liderar un gabinete de coalición estable. Subrayó su compromiso con la nueva política económica y la globalización al reducir aún más los aranceles, reducir las barreras a la inversión extranjera directa y redefinir swadeshi como "competir efectivamente en la economía global". Este sofisma tenía la intención de enmascarar el hecho de que las empresas predominantemente hindúes había comenzado a financiar el BJP como una seria alternativa al Partido del Congreso cuando se dieron cuenta de su creciente popularidad entre los hindúes, que ganó al jugar con la tarjeta religiosa altamente cargada. El partido a cambio se había transformado en un defensor de la economía de mercado. Anteriormente, la Ley de administración de divisas de 1999 permitía un movimiento más libre de capital dentro y fuera de la India. La participación de la India en la industria de la tecnología de la información y la comunicación proporcionó material brillante para las revistas de noticias en los Estados Unidos que estaban dispuestos a aplaudir el ascenso de la democracia más grande del mundo a medida que aceleraba su impulso hacia una economía de mercado y la globalización.

En casa, los periódicos y revistas en idioma inglés (minoritarios) se lanzaron en exceso, declarando a la India como una "superpotencia de la información" que merece algún tipo de estatus global.

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Dichas reclamaciones se produjeron ante el siguiente hecho: la industria tecnológica proporcionó empleo directo e indirecto a menos del 1 por ciento de la fuerza laboral nacional de 487 millones de personas, en un país donde la mitad de los hogares carecía de electricidad y solo el 5 por ciento tenía un teléfono de línea fija.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Conexión.

De todos modos, la expansión del PIB en el año fiscal 2003 se rompió de la banda tradicional del 5 al 6 por ciento para alcanzar el 8,2 por ciento. El BJP acuñó una frase seductora: “¡India resplandece!” Con la seguridad de ganar un nuevo mandato de los votantes, adelantó la elección general por varios meses, de abril a mayo de 2004. Los líderes del BJP no habían previsto que el opositor Partido del Congreso, dirigido por su recién confiada presidenta, Sonia Gandhi, adoptaría la crítica de los partidos de izquierda. Ella argumentó que los beneficios de la mejora en las tasas de crecimiento estaban siendo menospreciados por el 5 por ciento de la población, dejando al 70 por ciento de los indios estancados, sobreviviendo con menos de $ 2 por día.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La elección le dio a los que no tienen la oportunidad de registrar su protesta.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Lo hicieron. Ellos favorecieron al Partido del Congreso de la oposición, que surgió como el grupo más grande pero que carecía de mayoría (examine más sobre estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Respaldado por el Frente de Izquierda liderado por el Partido Comunista, compuesto por cincuenta y nueve miembros, que había salido del gabinete, el Partido del Congreso lideró un gobierno de coalición con el título de la Alianza Progresista Unida (UPA), con Manmohan Singh como primer ministro... El número de multimillonarios aumentó de veintisiete en 2008 a cincuenta y seis en 2013. Asimismo, hubo un aumento en el número de millonarios, de 193,000 en 2009 a 248,000 en 2013. Según un estudio realizado por Londres Wealthlnsight, una revista financiera que rastrea a los ricos del mundo, los individuos de alto patrimonio neto de la India, aquellos que poseen activos por un valor de $ 1 millón o más, son dueños de casi el 65 por ciento de los $ 1.3 billones en riqueza individual del país. Esto es más del doble de la tasa para el resto del mundo. El aumento de la concentración de la riqueza acentuó el problema de la corrupción en la política y el gobierno, lo que resultó en estafas de proporciones cada vez mayores tanto en el sector público como en el privado. El aumento en el volumen del injerto se relacionó con la facilidad con la que el dinero podía transferirse a través de las fronteras (véase qué es, su definición, o concepto jurídico, y su significado como "boundaries" en derecho anglosajón, en inglés) gracias a la globalización de las finanzas y el aumento exponencial en el uso del sistema informal mundial (o global) de hawala. Una serie de mega-estafas salió a la luz durante la segunda administración de Singh y creó la ira y el disgusto popular. Si bien los escándalos de corrupción recibieron publicidad masiva, lo que pasó en gran parte desapercibido fue el resultado general de casi dos décadas de la nueva política económica. El número real de indios por debajo de la línea de pobreza aumentó en un 5 por ciento.

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Mientras que la India representó una sexta parte de la raza humana, fue hogar de una cuarta parte de los pobres del mundo. En la arena política doméstica, una serie de estafas colosales de corrupción proporcionaron combustible de alto octanaje a la oposición BJP, que lanzó un ataque frontal al gobierno. Al dudar en la introducción de un proyecto de ley para un ombudsman anticorrupción, llamado Lokpal, el gabinete de Singh se hizo doblemente vulnerable.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La disminución en el crecimiento anual del PIB al 5 por ciento en el año fiscal 2012 (que terminó en marzo de 2013), equivalente a la mitad de la cifra alcanzada tres años antes, se sumó a sus problemas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La posición tanto del Partido del Congreso como de su aliado regional, la Dravida Munnetra Kazhagham, se precipitó precipitadamente. El liderazgo (véase también carisma) de BJP combinó sus ataques contra el gobierno con aspectos destacados de su esquema económico, llamado el Modelo de Gujarat, que lleva el nombre del estado gobernado por el Ministro Principal de BJP, Narendra Modi, desde 2001. El Modelo de Gujarat fue un compendio de las políticas de Modi y su estilo de gobierno, que Limita con el autoritarismo.

Pero su definición exacta era difícil de entender.

El aumento controvertido de Modi

El Modelo Gujarat tenía sus admiradores y detractores. El primero argumentó que el gobierno de Modi era favorable a los negocios, pero no promovía el capitalismo de amigos. Aunque Modi era todo para la empresa privada, no era un pro-marketerer extrovertido.

Aviso

No obstante, todos estuvieron de acuerdo en que él era un ferviente creyente en la libertad económica, lo que significaba una regulación estatal mínima, si la hubiera. También se oponía a otorgar subsidios para alimentos y combustible. Si bien todos los gobiernos de Gujarat, independientemente de la etiqueta del partido, habían alentado la inversión y el desarrollo industrial, Modi había liderado la campaña para la inversión vigorosamente desde el frente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Bajo su supervisión, el estado había disfrutado de una tasa de expansión del PIB constante de casi el 9 por ciento. Los críticos de Modi enfatizaron los favores que él había otorgado a barones corporativos tales como Ratan Tata y Gautam Adani. Para alentar a Tata Motors a reubicar su planta Nano de Bengala Occidental a Gujarat en 2008, el gobierno de Modi le prestó a la compañía 95.7 mil millones de rupias a un interés del 0,1 por ciento sobre su propia inversión de 29 mil millones de rublos, que se reembolsará en cuotas mensuales durante veinte años. 13 En 2005, comenzó a extender al Grupo Adani arrendamientos renovables por treinta y ocho millas cuadradas (7,350 hectáreas) de tierra de 14 a 45 (t por metro cuadrado, que se utilizarán para el Puerto Adani y la Zona Económica Especial).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La mayor zona económica especial en la India. Adani continuación subarrendado partes de esta tierra a otras compañías para tanto como $ 11 por metro cuadrado. 14Además, el gobierno de Modi dobló todas las reglas para otorgar al Grupo Adani un lucrativo contrato para el suministro de electricidad, lo que resultó en una pérdida estimada de 23,63 mil millones de rupias en veinticinco años a la tesorería pública. 15 En cuanto a ayudar a los necesitados, entre los grandes estados de la India, Gujarat tuvo el peor registro en la implementación de la Ley Nacional de Garantía de Empleo Rural. La encuesta de 2014 se formó como una competencia entre el vicepresidente del Partido del Congreso, Rahul Gandhi, el hijo educado de la Universidad de Cambridge, Rajiv y Sonia, y Modi, el primer candidato ministerial del BJP. Un consultor de gestión por capacitación, Gandhi, de cuarenta y tres años, hijo de la familia Nehru-Gandhi, carecía de habilidades administrativas y de organización.

En una dura comparación, Modi, el hijo de un vendedor de té en Vadnagar, una pequeña ciudad en el norte de Gujarat, era un político autodidacta que había sido el principal ministro de Gujarat desde 2001... Aparentemente, los líderes del BJP, asesorados por algunos de los mejores cerebros de la India en relaciones públicas, hicieron un uso inteligente de los miles de millones de rupias que llenaban las arcas de su partido. Al gastar más que sus rivales en el Congreso en una proporción estimada de 4: 1, lograron un resultado final que se describe de diversas maneras como un tsunami político, una revolución pacífica y un asteroide democrático. Autor: Williams