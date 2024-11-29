No a todo el mundo le interesa o le funciona el modelo de negocio de las suscripciones. Demasiados creadores recurren por defecto a las suscripciones antes de considerar todas las demás opciones. (Russell decía que no debía ser la primera opción)

Pero, al menos en el mundo de habla hispana, es más frecuente el basado en la venta de infoproductos, y, más específicamente, los de formación.

Claro que hay plataformas especializadas en cursos, como Teachable y Kajabi. U otras que promueven una extensa red de afiliados que permiten la distribución del curso, como Hotmart.

Pero la primera no tiene distribución y exige un pago mensual, y la segunda ha dado varios problemas (como un menor control), según me han contado grandes usuarios de esa plataforma.

El modelo Amazon para cursos y otros, como Udemy, también tiene sus desventajas: No tener el email del cliente final, descuentos masivos no permitidos por el dueño del curso, falta de control, etc.

Substack, por supuesto, no está hecho para producir y distribuir cursos, pero tiene algunas funciones que pueden interesar a más de uno, o eso espero.

Una de las principales es Notas, una red social vinculada a la producción de un contenido long-form o en vídeo. Otra funcionalidad, superior a la de otras plataformas, es la de producción de newsletters y captación de suscriptores.

Para la venta de un curso se suele considerar clave tener una lista de suscriptores interesados que sea relevante. En eso Substack es bueno, con sus recomendaciones, app, notas, etc. No es perfecto, pero, sin ningún coste para el creador del curso, es difícil batirlo. Por supuesto que sería necesario más opciones de pago que Stripe (en este caso, las plataformas de comercio electrónico son mejores), y un sistema de pago único.

De hecho, aquí se asume que el consumidor del curso sólo estará interesado en el curso durante 1 año.

¿Vender cursos online es realmente tan diferente de vender suscripciones digitales?

En ambos casos, estás creando contenido digital y pidiendo a la gente que pague por él. ¿Por qué un modelo es mejor que el otro en muchos casos?

Bueno, se diferencian en varios aspectos importantes, y entiendo por qué muchos creadores los prefieren a la venta de suscripciones. Repasémoslos:

Los usuarios son reacios a suscribirse a pagos recurrentes

Nota: Utilizando Substack sigue existiendo un pago recurrente (excepto si se aplica lo que explica David en su artículo, que recomiendo, y también hago yo en una nota, como se verá a continuación), pero el “truco” aquí consiste en conseguir que el consumidor opte por el precio anual.

Al principio planteábamos el desafío:

Luego, la solución posible:

El artículo de David:

Probablemente te hayas dado cuenta de que varias industrias han adoptado las suscripciones de pago. El modelo se puede encontrar en todo, desde el reparto de comida hasta el software en la nube. (Substack ha sido pionera en la industria de las newsletters.) La razón por la que tantas empresas adoran los modelos de suscripción es que generan ingresos predecibles y repetibles de un modo que garantiza una relación a largo plazo con el cliente.

Pero también por eso los clientes se han vuelto mucho más escépticos respecto a los productos de suscripción: se dan cuenta de que pueden suponer rápidamente una gran cantidad de dinero que se saca mensualmente de su cuenta bancaria. Por eso son mucho más rigurosos con los pagos de suscripciones que con otros tipos de transacciones. El valor percibido tiene que ser mucho mayor porque saben que hay una capa adicional de fricción si quieren dejar de utilizar el producto.

Esta barrera psicológica no existe con los cursos online porque, en muchos de ellos (ejemplo, los de Udemy) sólo requieren pagos únicos (otros no). La gente está más dispuesta a gastar dinero en cosas si no tiene la carga añadida de tener que cancelar los pagos algún día.

Los cursos tienen un objetivo más limitado

Un curso suele tener un principio y un final claros, y normalmente se centra en el aprendizaje de una habilidad definible; como una guía paso a paso. Es más fácil justificar el pago por algo que tiene un resultado claro.

Los modelos de suscripción son más nebulosos a la hora de definir el valor. Por definición, no tienen fecha de finalización y su valor se entrega en conjunto. Rara vez te enseñan una nueva habilidad, sino que simplemente te mantienen informado sobre un sector o tema en rápida evolución. Debido a esta dinámica, es mucho más difícil para el usuario final determinar si está obteniendo el valor de su dinero, lo que hace que sea mucho menos probable que se suscriba en primer lugar.

Además, implica más esfuerzo de creación de contenido para el autor.

Los cursos son más perennes

Las suscripciones son una rueda de hámster cuyo valor percibido depende en gran medida del contenido de calidad que produzcas. En el momento en que te sales de la rueda, ese valor empieza a caer en picado y aumenta tu rotación. Es increíblemente difícil tomarse vacaciones o descansos cuando diriges un negocio de suscripciones en solitario. Pero, al mismo tiempo, no siempre más cantidad implica que sean mejor valorados: Demasiado puede ser contraproducente.

Los cursos online, por otra parte, tienden a ser de naturaleza perenne, y siguen siendo relevantes mucho después de haber sido creados. El creador sigue teniendo que trabajar duro para crear una audiencia y convertirla en clientes, pero es mucho más fácil impulsar esas conversiones de una forma más pasiva, sobre todo si generas mucho contenido apto para SEO que pueda arrastrar a los lectores a través de un embudo de compra.

La naturaleza perenne de los cursos también permite a los creadores dedicar más tiempo a producir contenido gratuito, que desempeña un papel mucho más importante en el crecimiento de la audiencia. El problema de los modelos de suscripción es que bloqueas gran parte de tu mejor contenido. De hecho, tienes que crear, como en el caso de Substack, para 2 audiencias, contenido distinto: la gratuita y la de pago.

El problema de los modelos de suscripción es que encierras gran parte de tu mejor contenido tras un muro de pago, lo que significa que no se puede compartir fácilmente. Esto frena considerablemente el crecimiento.

Nichos

Pero no todos los nichos de creadores son óptimos para los cursos online. Si cubres el mercado de los negocios B2C especializados, por ejemplo, el sector evoluciona y cambia a un ritmo tan rápido que dudo que puedas producir mucho contenido vendible y perenne en torno a él.

Pero si operas en un nicho menos volátil, entonces los cursos podrían ser la vía preferible, sobre todo si estás en las primeras fases de construcción de tu audiencia.

Convierte Substack en una Plataforma de Cursos

Nota: A partir de aquí, se utiliza parte de un texto de Landon Poburan en su último artículo, también con imágenes proporcionadas por él. Le estamos muy agradecidos por habernos dado permiso.

Para entregar un producto necesitamos una forma de facilitar el acceso al mismo y una forma de cobrar. Ambas cosas pueden hacerse con Substack.

Substack es gratuito (en el sentido de que sólo cobra si tu cobras), a diferencia de plataformas de creación de cursos como Thinkfic, Kajabi o Teachable. Esto le da una ventaja (especialmente para los principiantes) sobre el software complejo y sofisticado que cuesta cientos de dólares al mes.

A continuación, seguiremos en parte una línea argumental de Landon Poburan, con algunos comentarios propios personales. Nótese, sin embargo, que la premisa clave de su post radica en vender soluciones (crear ofertas) frente a vender tu contenido. Un cambio de mentalidad en torno a aumentar el valor de la suscripción. Esta premisa se incluye aquí, pero no es el objeto clave de esta artículo: Lo es el de construir y vender un curso usando sólo Substack.

Aunque no está diseñado de forma nativa para impartir cursos, podemos hacerlo realidad con un poco de creatividad y unos pocos clics del ratón.

Es una gran opción si quieres mantener tu negocio dentro de una única plataforma. Como en el caso de los libros, se puede hacer:

Sin embargo, es un poco «menos intuitiva» que otras plataformas, pero si tu público principal está en Substack, puede ser perfecta.

En Substack, utilizamos una suscripción de pago para ofrecer nuestro producto.

Para empezar, habilitamos los pagos, y ponemos un paywall a un post que contiene nuestra formación.

Ve a Configuración > Pagos para habilitar los Pagos.

Crédito: Landon Poburan

Substack utiliza Stripe, sólo. Es bueno, pero a veces insuficiente, en países como Argentina, Alemania o la India.

Una vez habilitado, se te pedirá que enumere los «Beneficios».

(Esto también se convierte en una sección en Ajustes > Pagos una vez habilitado)

Aquí es donde les informas de lo que obtienen cuando se convierten en suscriptores de pago.

Crédito: Landon Poburan

En Beneficios del suscriptor de pago, indica el acceso a tu producto.

En la estructura de pagos de Substack reside uno de los problemas de este modelo, aplicable a la venta de infoproductos. ¿Convertirse en suscriptor de pago les da acceso a todos los posts/cursos sólo de pago? ¿No hay forma de limitar su acceso de alguna manera para que no tengan acceso a todo en el momento en que pagan la cuota de un solo mes?

Así es. Por eso creo que sería genial que, dado que por ahora no existen las suscripciones escalonadas, podría establecerse una cuota mensual muy alta, para que la cuota anual sea la preferida para acceder al curso.

Sin embargo, para algunos podría no ser una solución viable. A muchos les gusta no poner puertas a las publicaciones regulares, y también les encantan las soluciones que no requieren una curva de aprendizaje, así que esto les puede encajar (si la cuestión del precio mensual/anual pueden resolverlo).

En otro ejemplo, «podría» tratarse como una «Membresía». Muchas comunidades de miembros de pago son aquellas en las que la gente paga y obtiene acceso a todo. Cursos, formaciones, etc. Esto podría hacerse aquí, ya que obtienen acceso a todo lo que es de pago. Pero hay menos flexibilidad en comparación con una plataforma diseñada para estos fines.

Como veis, quiero que SubStack obtenga su 10%, así que enlazar con otra forma de comprar no me parece bien. Pero no nos lo ponen fácil, así que vamos probando sistemas alternativos, como este.

Crea tu curso en Substack.

Es hora de crear tu «producto».

Para este ejemplo, utilizaré un taller/vídeo de formación como demostración, pero puede tratarse de una o varias publicaciones, de texto o de vídeo, e incluso puedes aprovechar el Chat.

Crea una nueva publicación de vídeo (si se trata de una formación en vídeo). Introduce el título de tu taller/producto y sube el vídeo. En la configuración de tu publicación, pondremos un muro de pago a la publicación.

Crédito: Landon Poburan

Además, añade una etiqueta única que nos permita «categorizar» el producto para enlazar a la gente directamente con él.

Una vez publicado, ya está todo listo.

Ahora tienes una(s) página(s) a la(s) que la gente sólo tendrá acceso cuando se suscriba.

Generar más ventas.

Puedes hacer un par de cosas adicionales para «reforzar» su eficacia.

Añade una foto de portada única para el post.

Enlaza con ella desde tu página de inicio.

Añade un enlace en la navegación.

Ve a Configuración > Marca > Editar tema.

Activa Diseños avanzados.

A continuación, añade un bloque «Característica» utilizando la etiqueta única que has creado.

La imagen mostrada será la foto de portada que hayas elegido.

Por último, puedes añadirle un enlace.

Ve a Configuración > Sitio web > Enlaces de la barra de navegación.

Crédito: Landon Poburan

Ya está todo listo.

Acabas de convertir tu Substack en una plataforma de cursos.

Bien hecho ;-)

Ahora ocurren dos cosas...

#1 Cuando se pide a la gente que se suscriba de pago, es para acceder a tu (s ) producto(s) y no a tu contenido.

#2 Cuando promocionas tu(s) producto(s), lo único que tiene que hacer la gente es convertirse en suscriptor de pago.

Espero que esto te ayude.

Sobre Landon Poburan

Landon es un emprendedor en serie, estratega de marketing y escritor digital (sus libros están disponible en Amazon), que ayuda en el marketing de los entrenadores y creadores online que venden productos digitales.

Sus escritos hacen hincapié en la mentalidad, el crecimiento personal y la neurodiversidad, y se cuentan a través de historias basadas a menudo en los negocios y el marketing, Cada suscriptor es apreciado, ya que le apoya en mi misión de ayudar, motivar e inspirar a los demás.

Sus recursos gratuitos (muy útiles):

