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Convenio de Madrid sobre Protección Internacional de las Marcas de Fábrica y de Comercio, Revisado en Bruselas el 14 de Junio de 1911 y en La Haya el 6 de noviembre de 1925

Este artículo es una ampliación de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. El término marca, a diferencia de una marca registrada legalmente protegida, abarca un nombre, signo o símbolo utilizado para identificar los artículos o servicios de un vendedor con el objetivo de diferenciarlos de los bienes de los competidores.

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Dicho de otra manera, una marca es simplemente una promesa, permitiendo a los clientes identificar un producto o servicio.

Otros Elementos

Por lo tanto, incluye activos (o pasivos) no protegidos vinculados al nombre o símbolo de una marca, que se suma a (o resta de) el valor proporcionado por un producto o servicio. Es la colección de percepciones en la mente de los consumidores. Autor: Williams

Detalles

Fecha de Suscripción: 06/11/1925 Lugar: Madrid, España; Categoría: Convenio; Tipo de Instrumento: Bilateral; Tema: Comercial Internacional; Organismos Internacionales: en vigor: Estatus: Depositado;

Descripción

Mediante este Convenio se sustituye el Convenio de Madrid de 1981, revisado en Washington, D.C., en 1911 y se garantiza la protección de las marcas de fábrica mediante el registro en la Oficina Internacional de Berna.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Contiene los requisitos a llenar para dicho registro. Las indicaciones geográficas podrían ser protegidas bajo el Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas, como marcas colectivas, marcas de certificación o marcas de garantía (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma digital de ciencias sociales y humanidades). Ahora bien, este sistema podría solamente usarse por aquellos países que protegen las indicaciones geográficas a través del régimen de marcas de certificación y que no tienen reglas específicas para la protección de las indicaciones geográficas. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con arreglo al Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, señaló que las solicitudes internacionales de registro de marcas recibidas en el año 2006 aumentó 8,6%, con relación al 2005. Por decimocuarto año consecutivo, los solicitantes de Alemania encabezaron la lista de usuarios principales (con 6.552 solicitudes, el 18,0% del total), seguidos de los de Francia (3.896, el 10,7%) y Estados Unidos de América (3.148, el 8,6%). El “Sistema de Madrid” es un servicio fácil de utilizar y eficaz, en función de los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) que permite a particulares y empresas obtener y renovar la protección internacional de sus marcas en los mercados de exportación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto) (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma digital de ciencias sociales y humanidades). A finales de 2006, figuraban inscritos en el Registro Internacional 471.325 registros internacionales de marca. Este Convenio tiene por objeto facilitar el sistema de registro de marcas, a través de la simplificación y la armonización de los procedimientos y la eliminación de obstáculos, de forma tal que las solicitudes de registro de marcas y la administración de los mismos resulten uniformes en todos los países miembros del tratado, lo que facilita a los empresarios el registro de sus marcas en varios países.

Protección internacional de marcas

Nota: ver más sobre la protección internacional de marcas aquí. Bajo el sistema de madrid,6, que es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), una marca comercial puede estar protegida en varios países (miembros de la Unión de Madrid) si el propietario presenta una solicitud directamente en su propia oficina de marcas nacional o regional.

En contraste, los procedimientos de PVR son mucho más complicados: el propietario de la variedad debe solicitar protección en todos los países (con la excepción de los PVR presentados en países de la UE, que están protegidos en toda la Unión Europea). El sistema de Madrid puede reducir la cantidad de dinero que un propietario de una marca comercial debe gastar tanto en los honorarios de los abogados externos como en los honorarios de presentación.7 Estados Unidos no es miembro de la Unión de Madrid, pero es miembro del Protocolo de Madrid similar, adoptado en 2002 y implementado a fines de 2003.8 El sistema de Madrid ha ayudado, en algunas circunstancias, a frenar el problema de la piratería y la extorsión de marcas registradas, siempre que el propietario de la marca haga uso del sistema y la posibilidad de solicitar protección de marcas en muchos países a la vez.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Considere el siguiente escenario: una entidad deshonesta, al ver un producto en el mercado en un país y reconocer que podría tener éxito comercial en otro país, registra la misma marca o una marca muy similar en el segundo país (la mayoría de los países no requieren que marca registrada alguna vez utilizada).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando el propietario del producto quiere ingresar al mercado en el segundo país, el pirata intenta venderle la marca plagiada.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Llevar a un plagiario de marcas al tribunal cuesta tiempo y dinero, y el pirata confía en la probabilidad de que el propietario de la marca quiera resolver fuera del tribunal en lugar de participar en procedimientos formales. Este escenario ocurrió en conjunto con una de las variedades de fresa propiedad de la Universidad de California: en un país extranjero, un pirata registró el nombre de una de las variedades de fresa de la universidad y luego impugnó su derecho a vender material vegetal en ese país bajo el registro.

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Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La capacidad de proteger marcas registradas en varios países al mismo tiempo bajo el sistema de Madrid le brinda a los propietarios de productos una herramienta útil para frustrar tales esquemas. Autor: Williams