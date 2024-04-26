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Convención de Berna

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Convención de Berna en Derechos de Autor o de la Propiedad Industrial

Importante tratado multilateral sobre derechos de autor firmado en Berna, Suiza, en 1886. A la Convención de Berna, cuyos miembros conforman la Unión de Berna, están afiliadas más de 75 naciones.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (World Intellectual Property Organization, WIPO) es la agencia administradora de la Unión de Berna.