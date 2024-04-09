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Conflictos en la Transferencia de Tecnología

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. Tema: home-historia.

Historia de la Industria de las Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Comunicación

Historia de la Industria de las Telecomunicaciones

Véase la historia de la industria o sector de las Telecomunicaciones en el mundo.

Historia de la Industria de las Tecnologías de la Comunicación

Véase la historia de la industria o sector de las tecnologías de la comunicación en el mundo.

Características

Conflicto de Intereses y Conflicto de Gestión de Compromisos en la Transferencia de Tecnología

Las universidades y las instituciones de investigación pública se han caracterizado históricamente por sus esfuerzos desinteresados ​​para ampliar el conocimiento para el bien público en lugar de para el beneficio privado. Esto ha contribuido a un alto nivel de confianza pública en la integridad de estas instituciones, y se las considera proveedores de información imparcial. Esta integridad institucional se basa en la integridad personal de las personas empleadas o asociadas con esa institución, que en conjunto representan el activo más importante de la institución.

De hecho, cualquier erosión de la integridad institucional o de la confianza del público puede tener consecuencias devastadoras en términos de apoyo público a la institución. Un peligro importante con respecto a comprometer la integridad de una universidad o institución pública de investigación es la posibilidad de que los intereses personales (a menudo financieros) afecten adversamente el juicio profesional de un empleado al ejercer un deber o responsabilidad universitaria, por ejemplo, la dirección y la conducción de la investigación.

El potencial de una divergencia entre las obligaciones institucionales de un individuo y sus intereses personales o privados puede convertirse en un conflicto de intereses: y un conflicto de intereses percibido puede ser tan perjudicial como uno real. El potencial de los intereses personales para influir en las decisiones institucionales es mayor hoy en día porque cada institución está haciendo más en el área de gestión de propiedad intelectual y transferencia de tecnología, y debido a que estas actividades tienen el potencial de generar ganancias financieras personales e institucionales, los problemas de conflicto de intereses son una preocupación constante De hecho, en las modernas universidades de investigación de hoy, cuyas misiones incluyen explícitamente la transferencia de investigación a socios comerciales, los conflictos de intereses son prácticamente inevitables. Estos conflictos deben gestionarse de manera que las instituciones puedan cumplir su misión de transferencia de tecnología sin comprometer su integridad y la confianza del público. Otro escollo estrechamente relacionado es la presión que las actividades de transferencia y comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) de tecnología ejercen sobre la lealtad principal de los empleados hacia su institución.

En una era en la que se alienta a los investigadores a participar activamente en la transferencia de tecnología, e incluso en el desarrollo de nuevas empresas, es necesario garantizar que la principal lealtad profesional del empleado sea hacia la institución y no hacia una actividad privada extramural.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando las actividades externas cruzan los límites de manera que comprometen, o parecen comprometerse, la lealtad principal del empleado hacia la institución, existe un conflicto de compromiso.

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Debido a que tanto los conflictos de intereses como los conflictos de compromiso son peligros potenciales en el proceso de transferencia de tecnología, ambos se tratan en este capítulo.

Conflicto de intereses relacionados con la gestión de la propiedad intelectual

Fundamentalmente, un conflicto de intereses es cualquier situación en la que exista un conflicto entre los intereses privados de un individuo y sus obligaciones profesionales, de modo que un observador independiente pueda cuestionar razonablemente si las acciones o decisiones profesionales de un individuo se ven afectadas por su interés privado.1 Es importante tener en cuenta que existe un conflicto de intereses ya sea que se tomen decisiones o no que estén influenciadas por intereses personales. El conflicto solo indica la posibilidad de tomar decisiones sesgadas, no hay ninguna probabilidad de hacerlo o cualquier mala conducta a priori. También se debe tener en cuenta que las definiciones precisas de conflicto de intereses se guían por las leyes nacionales y locales, las políticas de patrocinio de la investigación y las políticas institucionales; por lo tanto, las definiciones pueden variar ampliamente según el contexto geográfico e institucional. El potencial de conflictos de intereses financieros para investigadores individuales aumenta dramáticamente cuando una institución comienza a apoyar activamente y promover la transferencia de resultados de investigación para aplicaciones comerciales.2En muchos casos, el desarrollo comercial de los resultados de las primeras etapas de la investigación puede llevarse a cabo mejor por una empresa de nueva creación.

Por lo general, el investigador de la universidad es fundador o consultor de la empresa y tiene importantes intereses financieros en la empresa. Esto da lugar a un conflicto de intereses personales, y cualquier decisión futura sobre instrucciones de investigación, la asignación de temas de investigación a estudiantes, la supervisión de ensayos clínicos o cualquier influencia sobre las decisiones institucionales de licencia de propiedad intelectual por parte del investigador / empresario debe verse desde la perspectiva.

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De las políticas de conflicto de intereses de la entidad.

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De nuevo, es importante señalar que la existencia de los intereses financieros personales no debe, en sí misma, El potencial para que un investigador tenga un interés financiero significativo en un potencial licenciatario externo puede ser bastante alto, especialmente si el titular es una empresa de nueva creación fundada por el investigador / inventor.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando el investigador participa en las negociaciones de licenciamiento o incluso en conversaciones con el oficial de licencias institucional, el investigador se encuentra en una posición de conflicto de intereses: el investigador tiene el potencial de influir en una decisión de licencia institucional en la cual él o ella tiene un interés financiero directo.

En California, tal posición constituye un conflicto de intereses delictivo según la Ley de Reforma Política de 1974.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como consecuencia de la Ley, la Universidad de California desarrolló directrices detalladas y orientación sobre la divulgación y gestión de conflictos de interés en la concesión de licencias. Estas pautas permiten la participación en las negociaciones de licencias por parte de un inventor, incluso cuando tiene un interés financiero personal inhabilitante.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como observan las directrices, dicha participación "es apropiado y representa una contribución útil, porque la transferencia de tecnología de la Universidad a la industria es de interés público y es consistente con la misión de la Universidad".

Sin embargo, dicha participación requiere una revisión sustantiva intermedia apropiada, llamada Revisión de Decisión de Licencia, que determina si las decisiones de licencia son influenciadas de manera inapropiada (ver el Cuadro 1). Si bien estas pautas para la gestión de conflictos de interés en la concesión de licencias son muy específicas de las leyes del estado de California, plantean y consideran una serie de cuestiones importantes que son tanto genéricas como específicas de la transferencia de tecnología. También ha surgido un nivel adicional de conflicto de intereses como resultado de la participación activa de las universidades en la concesión de licencias de propiedad intelectual, en particular de las empresas de nueva creación.

Por lo general, la universidad aceptará la equidad en una compañía en lugar de las tarifas de emisión de licencias por adelantado, lo que le otorga a la universidad un interés financiero en la compañía. Esto lleva a un conflicto de intereses institucional.

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Dichos conflictos de interés institucionales han sido particularmente problemáticos en la investigación con sujetos humanos, por lo que se están desarrollando políticas institucionales para garantizar que los intereses financieros del investigador y la institución no creen un conflicto de interés en inscribir y garantizar la seguridad de los sujetos de investigación humanos.

Conflicto de compromiso relacionado con la gestión de la propiedad intelectual

Se espera que los profesores e investigadores que trabajan en instituciones educativas y de investigación brinden lealtad y compromiso profesional con las instituciones que los emplean y dediquen su energía primaria a la enseñanza y la investigación.

Aun así, la mayoría de las instituciones valoran las contribuciones de su personal al servicio profesional y público, incluido el trabajo pro bono y la consultoría remunerada.

Además, las instituciones públicas valoran cada vez más el papel de los empleados en la transferencia de tecnología y su contribución al desarrollo económico.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La transferencia de tecnología efectiva inevitablemente requiere que los profesores y los investigadores participen activamente en el proceso de comercialización, que a menudo incluye un papel activo en la creación de nuevas empresas que sean capaces de desarrollar y explotar invenciones universitarias. Los conflictos de compromiso generalmente requieren determinar el equilibrio adecuado de la asignación de tiempo entre las actividades institucionales y externas; la prueba crítica es que las actividades externas no deben restar importancia a sus responsabilidades institucionales primarias.

Más Información

Las instituciones varían ampliamente con respecto a las actividades externas permisibles, que pueden reflejar diferentes prioridades institucionales, así como si la institución es pública o privada.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Universidad de Stanford, por ejemplo, integra tanto el conflicto de intereses como el conflicto de compromiso en una única política que especifica que el compromiso de balance de tiempo apropiado para las actividades externas sea aproximadamente un día por semana.

Estructura de una política de conflicto de intereses / compromiso

El desarrollo de políticas institucionales de conflicto de intereses y conflicto de compromisos es un paso crítico en el desarrollo de capacidades y programas de transferencia de tecnología. El desarrollo de la política requerirá identificar y articular las prioridades institucionales y determinar el equilibrio adecuado entre los intereses institucionales y los intereses internos y externos de sus investigadores.

Además, el esfuerzo requerirá un análisis en profundidad de los requisitos establecidos en la institución por las leyes nacionales o locales y por las políticas de las agencias que patrocinan la investigación en la institución.

Los elementos de una política de conflicto de intereses / compromiso se describen a continuación; Las políticas actuales toman muchas formas.

El propósito de la política y aplicabilidad

El preámbulo de la política debe reiterar la misión principal de la institución e indicar en términos generales cómo la institución ve el equilibrio entre las actividades internas y externas y el potencial para el desarrollo de conflictos. El preámbulo debe identificar a quién se aplica la política. Tema: introduccion-a-la-politica. En algunos casos, la política puede ser ampliamente aplicable a todo el personal institucional, mientras que en otros casos pueden requerirse políticas diferentes para la facultad docente, para la facultad clínica y para el personal que no es de la facultad.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cualquiera que sea el caso, la aplicabilidad de la política debe indicarse claramente al principio del documento de la política.

Definiciones

Las definiciones de los términos clave se proporcionan generalmente para garantizar la claridad de la política. Tema: introduccion-a-la-politica. Por ejemplo, la definición de "intereses financieros significativos" debe ser explícita con respecto a los instrumentos de valor monetario aplicables, como las acciones y las opciones sobre acciones. También debe indicar explícitamente hasta qué punto dichos intereses se extienden al cónyuge, hijos o pareja doméstica del investigador. Ejemplos de términos que han sido útiles para definir en nuestra Universidad de California incluyen:

entidad de negocios

investigación clínica

compensación

conflicto de intereses

premios

propiedad intelectual

investigador

plan de gestión

investigación

oficiales selectos

significativo interés financiero u otro

Políticas

La declaración de la política debe describir claramente las actividades aceptables y prohibidas, los requisitos para la presentación de informes y la divulgación, y los procesos para evaluar y gestionar situaciones específicas que la política no aborda directamente.

Proceso, roles y responsabilidades

La política debe describir claramente los procesos institucionales para divulgar actividades externas, si existe un requisito para hacerlo, así como describir los procesos para buscar una revisión y evaluación de las revelaciones de conflictos de intereses.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La mayoría de las instituciones tienen un funcionario autorizado con esta responsabilidad y un comité que participa en las evaluaciones.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La política debe describir los procesos para nombrar los comités relevantes e identificar a los funcionarios institucionales responsables de las evaluaciones y la gestión de conflictos de intereses.

Referencias y enlaces a documentos fuente

Finalmente, una política de conflicto de interés / compromiso no existe de forma aislada, sino que generalmente se basa en la síntesis de varios documentos, políticas y leyes de origen. Estas fuentes deben ser listadas e hipervinculadas desde la política.

Conclusiones

Además de las razones legales para desarrollar y aplicar políticas rigurosas de conflicto de intereses y conflicto de compromisos, la reputación fundamental de la institución se basa en establecer y mantener altos estándares éticos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como dice la política de la Universidad Johns Hopkins: " la confianza pública en la integridad de la Universidad, sin duda, se encuentra entre sus principales activos". Si bien las actividades de transferencia de tecnología son solo una de las muchas áreas en las que existe el potencial de conflicto de intereses, la interfaz entre la misión de la universidad y las demandas de la industria y la colaboración del sector privado es un caldo de cultivo para tales conflictos potenciales. A medida que una institución se compromete con el sector privado y con la transferencia de tecnología, la adopción de una política reflexiva de conflicto de intereses y de conflicto de compromisos es esencial.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La política no solo es una herramienta administrativa esencial, sino que el proceso analítico de desarrollo de la política revelará las prioridades de la institución.

El proceso también aclarará lo que la universidad considera el equilibrio adecuado de actividades permitidas y prohibidas para lograr la (s) misión (es) de la universidad.

En los Estados Unidos, ha habido una convergencia de normas en las políticas de conflicto de interés / compromiso que está impulsada por nuestro marco legal y por las políticas de los patrocinadores nacionales de investigación.

Sin embargo, es probable que otros países que enfrentan demandas muy diferentes de desarrollo económico basado en la investigación puedan encontrar que el enfoque de los Estados Unidos no se ajusta a sus necesidades regionales e institucionales. Autor: Williams