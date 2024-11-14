Algunas veces, no interesa que el artículo que se publica en la web sea el mismo que se envía por email. Algunas razones pueden ser las siguientes:

Por razón del título: No es lo mismo cuando el lector te conoce (en el email) que cuando no (porque aparece en la página de resultados de Google, por ejemplo).

Porque creo que el texto en la web debe ser más “evergreen” que el del post.

Porque el artículo en la web podría actualizarse, algo imposible con un email ya enviado.

Por razones de SEO.

Porque se puede hacer el email más exclusivo, y no mostrar todo el contenido en la web: Si se quiere acceder siempre a todo el contenido, hay que suscribirse. Es lo que hago en todas las newsletters que gestiono.