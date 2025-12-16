La mayoría de las propuestas de valor actualmente suenan idénticas: “Impulsadas por IA”, “revolucionarias”, y “que ahorran tiempo”. La mayoría de fórmulas de asuntos convencionales de los emails ya no funcionan como antes (eso incluye los que nosotros escribimos en Substack). Ya no sirve:

“7 consejos para mejorar tu Y”

“Los mejores recursos para X”

Necesitamos superar estos clichés, estas descripciones que nuestro público objetivo ya ha leído mil veces. Prueba con esto otro:

“Todos mis competidores están haciendo esto mal”

“La estrategia anti-Amazon que está funcionando ahora”

Tu propuesta de valor no es solo una declaración, es la base de toda tu estrategia de marketing de ventas. No es algo puntual. Está en todas partes (en tu perfil de LinkedIn, en tu email, web, etc).

La propuesta de valor es lo que define el modelo de negocio de tu empresa y explica cómo generará ingresos y beneficios. Explica quiénes serán tus clientes y por qué utilizarán tu producto. Los inversores no se fijarán dos veces en una empresa que no ha acertado con la propuesta de valor. Después de todo, si no sabes qué va a hacer que tu startup sea imparable, ¿por qué deberían respaldarla? Sahil S (Cómo Crear una Propuesta de Valor: un Marco de 4 Pasos)

Hace décadas, mientras Apple se peleaba con IBM y Compaq por hacer ordenadores más baratos, Steve Jobs (que ya no estaba en Apple) se fue a crear NeXT. Sus ordenadores eran más caros, pero tenía algo que los demás no tenían: Una propuesta de valor ganadora.

“No vendemos ordenadores. Vendemos herramientas para cambiar el mundo.”

En otro lugar se hablará con el viaje de la propuesta de valor. Aquí vamos a centrarnos en la ecuación del valor en la oferta de servicios o productos (digitales o no).

✅ La ecuación del valor

¿Sabías que ves más de 10,000 anuncios al día? ¿Que las personas recuerdan menos del 5% de los anuncios de Instagram?

Lo cierto es que la mayoría de anuncios en las redes sociales empiezan con los anunciantes hablando de ellos mismos. En un mundo de falta de atención, cuando empiezan a hablar de beneficios, el potencial consumidor ya se ha marchado. Es mejor iniciar con algo que pueda interesar, con un “gancho” inicial (como un secreto específico o un desafío a las ideas establecidas, por ejemplo).

En la era digital, lograr que tu producto destaque entre la competencia es extremadamente difícil. La mejor estrategia es descubrir cómo crear valor para tus clientes. Pero ¿cómo definimos y medimos el valor? Desde luego, valor no equivale al precio. En realidad, ni a la “calidad”.

No importa lo que vendas. Importa cómo lo presentas. La diferencia está en la propuesta de valor, y en el valor percibido por el consumidor.

En realidad, la ecuación del valor propuesta por Alex Hormozi ofrece una visión mucho más clara. Se compone de cuatro partes, que se desarrollarán a continuación: 1) el resultado ideal que prometes, 2) la probabilidad percibida de lograr ese resultado, 3) el tiempo que probablemente tomará lograrlo y 4) el grado de esfuerzo requerido.

La ecuación del valor.

La parte superior de la creación “añade valor” y la parte inferior de la ecuación “retira valor”. Muchas empresas tienden a centrarse más en añadir valor que en reducir los aspectos de su negocio que lo quitan. Pero esto puede ser un error. A menudo es mucho más económico solucionar las deficiencias en la experiencia del cliente que prometer y ofrecer más (como lo es mantener clientes que ganar nuevos). Lo que ocurre es que es menos “atractivo” hacerlo así.

Por ejemplo, supongamos que tienes una empresa que fabrica varios tipos de máquinas de cocina. Añadir valor consistiría en invertir en investigación y desarrollo, crear más funciones de alta tecnología y mejorar la fiabilidad del producto. Todos estos son costosos esfuerzos de ingeniería. En cambio, invertir en reducir el esfuerzo necesario, como diseñar la experiencia de desempaquetado, configuración e incorporación del producto, probablemente también genere mucho valor a un coste proporcionalmente menor. En este artículo, analizaremos todo esto, y ofreceremos ejemplos específicos de cómo aumentar el valor de tu producto en todas las dimensiones.

Las contradicciones legítimas (no el “clickbait”) genera curiosidad. Utilízalo cuando sea posible: “Por qué mi peor X fue mi mayor éxito”.

✅ Resultado ideal (mencionando los dolores de tu público objetivo)

Cuando alguien articula tu dolor mejor de lo que tu mismo eres capaz, le prestas atención. Porque significa que entiende tu problema. Y si entiende tu problema, quizás tenga la solución:

“¿Nadie entiende tus silencios?”

Por otro lado, recuerda que la “llamada a la acción” (en inglés, CTA), es donde se gana o se pierde la venta. Si este falla, casi todo lo que hagas antes servirá de poco. Y puede fallar cuando se trata de lo que el usuario tiene que HACER (que no le importa en absoluto), en vez de centrarse en lo que va a CONSEGUIR (esto sí le interesa).

En vez de “Suscríbete”, prueba con “Recibe nuestros artículos todos los martes con acceso completo a todos los tutoriales”.

El “resultado ideal” aquí se refiere a la afinidad de tu propuesta de valor con un problema (un dolor) que tiene tu base de clientes. Es decir, deben mencionarse los dolores o los problemas más urgentes y relevante del público objetivo.

En marketing, los problemas pueden clasificarse como “analgésicos” o “vitaminas”. La diferencia entre un producto “analgésico” (resuelve un dolor urgente y crítico) y una “vitamina” (una mejora deseable pero no esencial) es crucial: los “analgésicos” generan más demanda, urgencia y disposición a pagar, mientras que las “vitaminas” son buenas para la retención a largo plazo pero no para el arranque inicial.

Aunque la mayoría de las startups se centran en problemas “analgésicos” (su desafío es posicionar su oferta como un producto indispensable para que los clientes sientan la necesidad inmediata de comprarles), los problemas “vitaminas” pueden dar lugar a negocios viables y rentables.

El mejor marco que hemos encontrado para comprender los problemas fundamentales es “JTBD (Job to Be Done)”. Suponiendo que entiendas qué problema (o dolor) estás resolviendo y para quién, la mejor palanca en la que centrarte es tu estrategia de contenido. Esto significa que los titulares y el contenido de marketing que uses en todas tus campañas publicitarias y páginas web deben estar enfocados en comunicar el resultado deseado.

Por ejemplo, “Everydae” es una plataforma de aprendizaje. El titular de su landing page es “Conoce la plataforma de micro-aprendizaje más sofisticada del mundo”, lo cual no es muy bueno por dos razones. Primero, no se menciona ningún problema (ese titular no es un JTBD). Segundo, no hay una propuesta de valor única (ser el “mejor” no significa nada sino se prueba).

Partiendo de algunas premisas, un titular mucho mejor sería: “Gánate un lugar en la universidad de tus sueños con solo 15 minutos de estudio al día”. El objetivo final es “Quiero ser admitido en la universidad de mis sueños” y la propuesta de valor es “Puedo lograrlo con menos tiempo y esfuerzo si uso esta plataforma”.

Comparación de titulares buenos y malos para landing pages.

Aquí tienes otro ejemplo, de Leadzen. Observa cómo un simple cambio de titular modifica drásticamente el valor percibido de este producto. El titular original solo explicaba qué es el producto (“automatización social todo en uno”), pero el nuevo titular explica cómo crea valor y refleja el resultado soñado por el cliente (convertir seguidores en consumidores).

El resultado puede ser de exclusividad. Podemos hacer una propuesta de valor, o un título en un email, creando mensajes que sugieran acceso a algo que no difundamos en otros lugares, o que no todos tienen:

“Para mis lectores más comprometidos: un vídeo de mi vivienda”.

✅ Probabilidad percibida de lograr ese resultado

La “probabilidad percibida” aquí se refiere a la probabilidad de que tu negocio cumpla con tu propuesta de valor, la que hayas elegido (y que los posibles clientes crean que es posible).

Para empezar, no utilices afirmaciones en tus propuestas de valor o asuntos de email demasiado genéricos, como “Últimas novedades”. Sé específico y detallado (y, si es posible, medible). Lo mismo en tus llamadas a la acción (CTAs). En vez de: “Regístrate hoy”

Prueba: “Regístrate hoy y descubre 10 formas de duplicar tu número de clientes”.

Hay varios factores que pueden influir en la confianza percibida de tu producto o servicio. La primera táctica es la evidencia mediante métricas. En el siguiente ejemplo (resaltado en naranja), la evidencia se establece mediante métricas de volumen: “millones de comerciantes en todo el mundo” y “más de 444 mil millones de dólares en actividad económica global”.

Captura de pantalla de la sección principal de la antigua landing page de Shopify.

La segunda táctica consiste en mostrar prueba social, que suele presentarse de tres formas:

volumen de usuarios (o clientes), p. ej., “...millones de emprendedores”,

prestigio de los clientes (p. ej., Coca Cola, Google, etc.), de forma que hay empresas que no ganan dinero con algunos clientes que les dan prestigio: y

testimonios, reseñas e historias de éxito creíbles. Un ejemplo es la sección de testimonios de la landing page de Shopify.

La probabilidad de éxito percibida es un factor crucial para que los clientes elijan entre productos. Si tuvieras que cortarte el pelo, ¿elegirías a un experto que ha cortado el pelo 5.000 veces o a un aprendiz que lo ha hecho menos de 10 veces? El resultado ideal (un buen corte de pelo) es el mismo, pero la probabilidad de logro percibida es mayor con el experto, por lo que sus servicios siempre se percibirán como más valiosos.

Los “bucles abiertos” en los títulos generan una curiosidad adictiva; es difícil resistirse a seguir leyendo: “Esta semana he empezado de 0; mis 3 años que no han servido de nada”.

Nota sobre la narrativa y los elementos de la propuesta

Como se decía al principio, lo importante es cómo contamos las cosas. Para que no te pierdas en todos estos consejos, has de tener en cuenta estos elementos en tu propuesta de valor:

Propuesta con gancho (ver en este artículo).

Propuesta específica. Menciona a quién te diriges, el problema o dolor (ver más arriba) y las cosas específicas que consigues a tu cliente (como un “aumento de las ventas por Tiktok”).

Propuesta clara y que llamen su atención (por ejemplo, con aspectos clave del trabajo de tus clientes).

Propuesta diferenciadora. Si el resto de tu sector habla de “enseñar” al cliente, haz una propuesta en que haya 0 aprendizaje.

✅ Tiempo requerido para que se genere el valor

A veces, lo más efectivo es prometer algo específico, inmediato y fácil de aplicar, que se pueda aplicar ya:

“El coche que te puedes llevar hoy”

“El anuncio que me genera 4 leads al día”

El “tiempo de generación de valor” (TTV, por sus siglas en inglés) se refiere al tiempo que tarda un cliente o usuario en obtener algún tipo de valor de tu producto. Es importante destacar que no se trata del tiempo para el “resultado ideal”, sino el tiempo para obtener (cualquier) valor. Por lo tanto, debes determinar cómo ofrecer algún tipo de valor lo antes posible en el recorrido del cliente. Idealmente, buscas ofrecer valor en incrementos específicos, preferiblemente después de que el cliente haya completado las acciones deseadas (por ejemplo, configurar su perfil o crear contenido generado por el usuario).

A lo largo de todo el recorrido del cliente previo al tiempo requerido para que se genere el valor, debes buscar constantemente oportunidades para ofrecer valor incremental. Afortunadamente, existen muchas oportunidades cuando existen “retrasos naturales”, como:

los tiempos de envío (productos físicos),

los tiempos de descarga (productos digitales),

el tiempo de configuración,

el tiempo de capacitación,

el tiempo de implementación, etc.

Un ejemplo de reducción del tiempo requerido para que se genere el valor para este tipo de productos digitales es la función “Juega mientras descargas” para juegos móviles. Normalmente, un videojuego como Genshin Impact ocuparía un par de GB y tardaría hasta 30 minutos en descargarse. Esto reduciría significativamente el valor percibido del juego. Sin embargo, con “Juega mientras descargas”, se puede mostrar un tamaño de archivo mucho menor en la tienda de aplicaciones y luego se invita al usuario a descargar el resto del juego como un parche después de completar la primera sección.

Existen varios retrasos comunes en la mayoría de los flujos de compra B2B y B2C:

En las transacciones B2B, los retrasos comunes incluyen verificaciones de crédito, procesos de aprobación y negociaciones de contratos.

En las transacciones B2C, los retrasos comunes incluyen el procesamiento de pagos, el envío o la entrega y la verificación del cliente.

Centrarse en contrarrestar estos retrasos en el recorrido del cliente puede ser una forma sencilla de añadir valor.

Si es posible, menciona la velocidad en los botones de llamada a la acción (CTA), por ejemplo, “Regístrate en 5 minutos” o “Empieza ahora”. En la experiencia real, esto incluso ha mejorado la tasa de clics (CTR).

Y es que el tiempo, en general, es una de las objeciones comunes a refutar (junto con el precio, etc: ver más abajo). Por ejemplo: limpieza ”en solo 10 minutos”.

Por otro lado, hay cierto debate sobre la eficacia de propuestas y CTAs enfocadas en la urgencia (límite de tiempo), la escasez (plazas limitadas) o un incentivo temporal (bonus que desaparece).

✅ Esfuerzo requerido

Para empezar, ten cuidado con sobreprometer. Perderás credibilidad (que en muchos negocios lo es todo). Puedes ser ambicioso, pero creíble. Es mucho mejor que optes por sobrecumplir.

El componente “esfuerzo requerido” aquí se refiere a la cantidad de fricción necesaria para comenzar a usar con éxito tu producto o servicio. Hay dos factores importantes a considerar:

reducir la fricción del cliente, y

contrarrestar posibles objeciones.

Para reducir la fricción del cliente, primero se deben estudiar los costos de interacción más comunes asociados con el registro, la configuración y el cambio. Un excelente ejemplo de cómo contrarrestar la objeción del “esfuerzo requerido” al comprar un dispositivo iOS como usuario de Android es la aplicación “Mover a iOS”.

Las mitigaciones comunes del “esfuerzo requerido” incluyen:

destacar la facilidad de configuración o instalación,

mostrar interfaces de usuario simples e intuitivas con demostraciones y maquetas, y

contrarrestar o neutralizar las objeciones sobre los requisitos (por ejemplo, “Empieza, es gratis”, pero ten cuidado con la palabra “gratis” en determinados contextos).

Esto último es especialmente importante; trata de contrarestar las objeciones también con la llamada a la acción (CTA).

En vez de: “Suscríbete a mi newsletter de pago” Prueba: “Suscríbete a mi newsletter de pago (sin riesgo: cancela cuando quieras)”

Una de las objeciones comunes a refutar es el precio. El dinero es como una forma de esfuerzo acumulado. Pero tu producto también puede ayudar a que tu cliente lo gane. El director financiero de tus clientes puede ser tu público objetivo más importante. Ahorrar tiempo por sí solo ya no es suficiente. Tiene que traducirse directamente en dinero.

Por eso es muy importante estudiar cómo se comunica el modelo de precios de tu producto o servicio en tu web (página de destino), boletín, etc . Por lo tanto, destacar aspectos como políticas de reembolso generosas, pruebas gratuitas, garantías de devolución de dinero, la posibilidad de probar y comprar, etc., también contribuye a reducir la percepción de esfuerzo requerido.

Estas tácticas eliminan algunos riesgos para el cliente y aumentan la probabilidad percibida de que el producto o servicio cumpla con sus expectativas. Además, tienen la ventaja adicional de activar el “Efecto de Dotación”, un concepto de la psicología de la aversión a la pérdida según el cual las personas tienden a valorar más las cosas simplemente porque las poseen. Por lo tanto, cuando un cliente usa un producto o servicio durante su periodo de prueba, se apega más a él y es más probable que lo compre en el futuro.

Algunos ejemplos de gestión de objeciones.

Otras objeciones comunes que puedes refutar o neutralizar en la CTA son:

Precio: Ver más arriba.

Tiempo: Ver más arriba sobre el tiempo requerido para que se genere el valor.

Complejidad (”sin conocimientos técnicos”)

Riesgo (“sin compromiso”, ”con garantía”)

Refutar posibles objeciones es un enfoque común para estructurar landing pages; cada sección corresponde a una objeción del cliente. Imagina a qué podría objetar el cliente más indeciso y escéptico cuando intenta venderle tu producto o servicio. Podría escuchar cosas como:

“Es demasiado caro”, “¿Funcionará de verdad?”, “¿Cuánto tardaré en ver los beneficios?”, “¿Ofrecen reembolsos?”, etc.

Tus titulares y contenido de marketing deben centrarse en contrarrestar una objeción específica que pueda tener tu cliente. Por eso, cada landing page tiene múltiples puntos de conversión: en la sección principal (para clientes potenciales que se convencen por el titular), en la barra de navegación fija (para clientes potenciales que se convencen a mitad de camino) y al final de la página (para los escépticos finalmente convencidos).

✅ Conclusión

En conclusión, en lugar de intentar “mejorar el producto” en general, deberías examinarlo considerando los cuatro componentes de la ecuación de valor.

El primer componente, el resultado ideal, se refiere al “Trabajo por Hacer” (JTBD) del cliente. Este es el estado que su cliente desea alcanzar, es decir, estudiar en la universidad de sus sueños en lugar de usar la plataforma de microa-prendizaje más sofisticada del mundo.

El segundo componente, la probabilidad percibida de lograr el resultado, se refiere a la confianza del cliente en la capacidad del producto para cumplir con el resultado ideal y la propuesta de valor prometidos.

El tercer componente, el tiempo requerido para lograr el resultado, se refiere al “tiempo para obtener valor” de tu producto.

Finalmente, el cuarto componente, el grado de esfuerzo requerido, se refiere a la cantidad de fricción antes de poder obtener algún valor y si se han manejado sus objeciones.

Después de completar este ejercicio, podrías considerar hacer una lista de ideas para cada componente. Después, impleméntelas basándose en las ideas que tengan el mayor retorno de la inversión (mayor impacto, menor costo).

Fuente: Fletch PMM