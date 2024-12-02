Estrategia de Salida al Mercado

Una estrategia de salida al mercado (GTM) es un plan de acción que especifica cómo llevará una empresa un nuevo producto o servicio al mercado y llegará a sus clientes objetivo. El propósito de una estrategia de salida al mercado es proporcionar un plan de acción para llevar un producto o servicio al cliente final, teniendo en cuenta factores como la promoción, la rentabilidad y la distribución. Una estrategia de salida al mercado es similar a un plan de negocio, aunque este último tiene un alcance más amplio y considera factores adicionales como la financiación.

Las organizaciones pueden utilizar una estrategia de salida al mercado para una serie de acontecimientos y servicios, como el lanzamiento de nuevos productos o servicios, la introducción de un producto existente en un nuevo mercado, e incluso el relanzamiento de una empresa o marca. Una estrategia de salida al mercado puede ayudar a una empresa a aclarar por qué va a lanzar un producto, entender …