Cómo Construir tu Estrategia de Salida al Mercado desde Cero
Marcos de trabajo probados en más de 350 startups
Estrategia de Salida al Mercado
Una estrategia de salida al mercado (GTM) es un plan de acción que especifica cómo llevará una empresa un nuevo producto o servicio al mercado y llegará a sus clientes objetivo. El propósito de una estrategia de salida al mercado es proporcionar un plan de acción para llevar un producto o servicio al cliente final, teniendo en cuenta factores como la promoción, la rentabilidad y la distribución. Una estrategia de salida al mercado es similar a un plan de negocio, aunque este último tiene un alcance más amplio y considera factores adicionales como la financiación.
Las organizaciones pueden utilizar una estrategia de salida al mercado para una serie de acontecimientos y servicios, como el lanzamiento de nuevos productos o servicios, la introducción de un producto existente en un nuevo mercado, e incluso el relanzamiento de una empresa o marca. Una estrategia de salida al mercado puede ayudar a una empresa a aclarar por qué va a lanzar un producto, entender …