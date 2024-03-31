Photo by Farzad on Unsplash

Clases de Derecho de Autor

Este artículo es una ampliación de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Clases de Derecho de Autor en el DIPr

En esta sección se examinan ciertos aspectos jurídicos de clases de derecho de autor, dentro del marco mucho más general del Derecho Internacional Privado.

¿Te parece bien? ¿Se aplica esto a tus experiencias?

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Bibliografía

LOZOYA, Jorge Alberto, et. al.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La nueva política mexicana de cooperación internacional.

Deja un comentario

México, 1999.

MANGAS MARTÍN, Araceli.

Deja un comentario

Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

Instituciones y derecho dela Unión Europea.

Deja un comentario

McGraw-Hill, Madrid, 1996.

MARCIAL PONS EDITORES (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma en línea de ciencias sociales y humanidades). Recopilación de convenios de la Conferencia de La Haya de derecho internacional privado (1951-1993).

Deja un comentario

Madrid, 1996.

PEREZNIETO CASTRO, Leonel.

Compartir

Derecho internacional privado. Parte general y Parte especial. Ed. Oxford, México, 2000, 3ª edición.

PÉREZ VERA, Elisa, et. al.

Compartir

Derecho internacional privado (2 volúmenes).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Colex, España, 1998, 2ª edición.