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Cesión de Derechos de Autor

La interacción entre el derecho internacional y la terminación de la cesión de derechos de autor en los EE.UU.

El hecho de que las cuestiones relativas a la terminación de la cesión de derechos de autor en los Estados Unidos se encuentran entre las más complejas en el campo de los derechos de autor se hace aún más evidente cuando los intentos de reclamar los derechos de autor incluyen aspectos del derecho internacional. Sin embargo, pocos tribunales han dictaminado sobre el impacto del derecho internacional en la cancelación de la cesión de derechos de autor en Estados Unidos. El más reciente en hacerlo es el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito en Ennio Morricone Music Inc. v.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Bixio Music Group Ltd.