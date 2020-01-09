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Centros de Innovación Digital

Este elemento es una ampliación de los de las características de sobre este tema. A continuación se explicará este tema. [rtbs name="regulacion-mundial-del-comercio-electronico"] En inglés: Digital Inovation Hubs (DIH)

Los Centros de Innovación Digital son organizaciones de apoyo que tienen como objetivo hacer más competitivas a las empresas acelerando el desarrollo y la adopción de innovaciones digitales.

Desarrollo (Emprendedor)

Proporcionan estos servicios cerca de los usuarios finales ("a distancia de trabajo") y, por lo tanto, satisfacen las necesidades de los productores agrícolas y los procesadores de alimentos en una región específica.

Estructuralmente, los centros de innovación digital mantienen relaciones de trabajo con una serie de actores diferentes para formar una "ventanilla única en la que las empresas -especialmente las PYMES, las empresas de nueva creación y las de mediana capitalización- pueden acceder a pruebas tecnológicas, asesoramiento financiero, inteligencia de mercado y oportunidades de creación de redes", como se muestra en la figura siguiente. Uno o más Centros de Competencia dentro o fuera de la región proporcionan el conocimiento, la tecnología, la infraestructura y las instalaciones que sustentan la transformación tecnológica.

Estos pueden ser institutos de investigación (agrícola) en universidades, estaciones o granjas experimentales, agencias de extensión o empresas de semillas. El Centro de Competencia también puede desempeñar el papel de orquestador del Centro de Innovación Digital, asumiendo un papel de coordinación, organización y/o establecimiento de la agenda. Los usuarios finales, por ejemplo, los agricultores o las cooperativas son el principal objetivo y beneficiario de los Centros de Innovación Digital.

Más Información

Las instituciones financieras incluyen los bancos, pero también los gobiernos en su papel de financiar las actividades de I+D e innovación.

Por último, la educación y la formación desempeñan un papel importante en la creación de capacidades para el Centro de Innovación Digital y los usuarios.

Los Centros de Innovación Digital son asociaciones público-privadas para la innovación, que proporcionan una mezcla de diferentes servicios a sus clientes. Estos incluyen servicios tecnológicos como I+D, provisión de instalaciones de laboratorio, pruebas y validación son principalmente el dominio de los centros de competencia. Los servicios de apoyo a los ecosistemas de innovación incluyen la creación de comunidades, la intermediación, el intercambio de conocimientos y la promoción. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto).

Los servicios empresariales incluyen actividades como el apoyo a las empresas, y el acceso a la financiación (o financiamiento) y el desarrollo de habilidades lo proporcionan las instituciones financieras, las agencias gubernamentales y las instituciones de educación y formación del Centro de Innovación Digital.

Compartir Emprender

Los Centros de Innovación Digital juegan un papel esencial en la prestación de servicios relevantes como una "ventanilla única" para las partes que trabajan en innovaciones digitales en la agricultura. Uno de los resultados del proyecto es la realización de un informe de evaluación de necesidades para identificar las brechas entre lo que los DIHs ofrecen y lo que el sector agrícola necesita, y para proporcionar orientación para cerrar esas brechas. Esto proporciona a la comunidad del sector agrícola una guía real impulsada por la demanda sobre las prioridades de creación de capacidades.

Revisor: Lawrence

Modelos de negocio para los centros de innovación digital en el ámbito de la agricultura y la alimentación

En Europa, el Grupo de Trabajo de la AIOTI (Alianza de la Innovación en el Internet de las Cosas, Alliance for Internet of Things Innovation) sobre agricultura inteligente y seguridad alimentaria ha realizado una encuesta sobre cómo financiar los Centros de Innovación Digital en el ámbito de la agricultura y la alimentación.

Los DIH agrícolas son instrumentos concebidos para apoyar a las empresas, en particular a las PYME, los agricultores, las cooperativas agrícolas y las industrias no tecnológicas, en su transformación digital. De hecho, los DIH tienen el potencial de desempeñar un papel importante en la democratización de la IO y las tecnologías digitales en el ámbito agroalimentario europeo, pero requerirán inversiones significativas de las regiones y los Estados miembros, y fuertes esfuerzos de coordinación para maximizar su impacto positivo.

Uno de los puntos esenciales para el despliegue y el éxito a largo plazo (véase más detalles en esta plataforma general) de las DIH agrícolas es la definición de un modelo de negocio adecuado (que combine tanto la financiación (o financiamiento) pública como la privada) que sea a la vez conveniente para los beneficiarios de las DIH y bien adaptado al catálogo de servicios ofrecidos por las DIH.

En este estudio, los (potenciales) beneficiarios y promotores de las iniciativas de DIH en la agricultura en Europa comparten sus puntos de vista sobre cómo deberían organizarse las DIH en este sector en particular.

Revisor: Lawrence

Los centros digitales de innovación como modelos de negocio disruptivos basados en la cooperación y competencia, y el "valor compartido" para la sostenibilidad en el sector agroalimentario

En esta sección se presentan los centros digitales de alimentación como modelos de negocio perturbadores del sistema agroalimentario que se alejan del sector alimentario industrializado y convencional insostenible y se dirigen hacia un modelo alimentario y agrícola relocalizado.

Algunas Observaciones Adicionales

Se trata de nuevos modelos empresariales digitales desarrollados para apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas con un enfoque de valor, formando nuevas formas de aprovechar la tecnología como facilitador de formas organizativas coopetitivas. De hecho, responden a una estrategia competitiva constituida por una "estrategia de valor" orientada a la producción y distribución de "valor compartido".

En el Marco del Emprendimiento

En segundo lugar, se basan en una "estrategia organizativa" que pasa de la competencia individual a la "coopetición" a través del desarrollo de "redes estratégicas" locales entre los pequeños productores. Un aspecto central en el desarrollo de estos modelos de negocios es la interrupción digital que ha ofrecido el espacio para la creación de mecanismos no convencionales de intercambio y transacción que los distinguen de las formas tradicionales de trabajo ya existentes.

Los mercados agroalimentarios presentan agujeros estructurales que impiden a las pequeñas explotaciones agrícolas conectarse con los consumidores locales. Esto se debe a la falta de infraestructuras materiales y formas de organización de las pequeñas explotaciones agrícolas que no pueden llegar a los consumidores, así como a la concentración de poder en manos de un número restringido de distribuidores, lo que provoca una redistribución desigual del valor económico e impide que las pequeñas explotaciones agrícolas accedan al mercado alimentario.

El advenimiento de la tecnología digital está reformando la relación de mercado al permitir la salida de intermediarios centralizados y crear nuevos puentes entre productores y consumidores.

Revisor: Lawrence