Carreras de Patentes

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Carreras de patentes en Economía

En inglés: Patent Races in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Carreras de patentes en economía.

Introducción a: Carreras de patentes en este contexto

Una carrera de patentes es una competición entre dos o más inventores, normalmente empresas, para descubrir una invención en primer lugar, asegurando así una patente que proteja la invención de la imitación. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales.

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La fecha en la que una empresa descubre la invención es estocástica, pero puede reducirse en previsión de un aumento de la inversión en investigación y desarrollo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La competencia por conseguir la patente lleva a las empresas a invertir en exceso, en comparación con el resultado en el que invierten de forma cooperativa y comparten la patente a partes iguales. Sin embargo, la fecha de descubrimiento esperada es más tardía que la socialmente óptima, por lo que la innovación se retrasa, en promedio, en comparación con el óptimo social.

Este artículo tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Carreras de patentes. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.

Datos verificados por: Sam.

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