Photo by Farzad on Unsplash

Características de la Propiedad

Este artículo es una ampliación de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Caracteres o Características del Derecho de la Propiedad

Las características de la Propiedad son las siguientes:

Generalidad: El derecho de propiedad recae, a diferencia de otros derechos reales, como la posesión o el usufructo, sobre la generalidad o totalidad de usos, servicios, y utilidades del bien; con las excepciones establecidas en las leyes o las limitaciones del derecho que vengan derivadas de otros derechos reales existentes a favor de terceros.

Abstracción: Este derecho no tiene una o varias facultades concretas sobre la cosa o derecho, pudiendo existir la propiedad aunque carezca de algunas de las facultades; pero esta abstracción no puede ser total, es decir, no puede significar el vaciamiento total de todas las facultades del propietario sobre la cosa o derecho.

Elasticidad: supone que el propietario del bien adquiere para sí las facultades actuales y las potenciales del objeto de su derecho.

Carácter unitario: Este derecho es siempre uno e idéntico, con independencia de las características del bien o derecho sobre el que recae y la utilidad que tenga el bien.

Se habrían de analizar las características específicas de las llamadas propiedades especiales, como la propiedad urbana y la propiedad rústica. Se ha sostenido, también, que el derecho de propiedad tiene los siguientes elementos o caracteres:

Es, el derecho de propiedad, un poder moral porque la apropiación que se hace del bien es reflexiva y no instintiva, es decir, la destinación al fin se hace previo el conocimiento del fin que se acepta libremente.

Es, el derecho de propiedad, un derecho exclusivo, derivado de la limitación esencial de la utilidad en muchos objetos, que no puede aplicarse a remediar las necesidades de muchos individuos a la vez. Por esta razón, no son bienes apropiables los llamados de uso inagotable o bienes libres, que existen en cantidades sobrantes para todos, como el aire atmosférico, el mar o la luz solar.

Se trata de un derecho perfecto. El derecho de propiedad puede recaer sobre la sustancia misma de la cosa, sobre su utilidad o sobre sus frutos; de aquí deriva el concepto de dominio imperfecto según que el dominio se ejerza sobre la sustancia (dominio radical) o sobre la utilidad (dominio de uso o sobre los frutos, dominio de usufructo). Estas dos clases de dominio, al hallarse en un solo sujeto, constituyen el dominio pleno o perfecto. El derecho de propiedad es un derecho perfecto, pues por él, todo propietario puede reclamar o defender la posesión de la cosa, incluso mediante un uso proporcionado de la fuerza, y disponer plenamente de su utilidad y aún de su substancia, con la posibilidad en determinados supuestos de destruir el bien.

Es, tambien, el derecho de propiedad, un derecho limitado o restringido por las exigencias del bien común, por la necesidad ajena y por la ley, y subordinado, en todo caso, al deber moral.

Es, finalmente, perpetuo, porque no existe un término establecido para dejar de ser propietario.

Haciéndose un análisis casi histórico, o incluso político, del derecho de propiedad en el derecho civil español, estas son las características que se han destacado:

La propiedad privada es agraria: Hay en nuestro Código un agrarismo fundamental. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La propiedad es propiedad de la tierra y propiedad destinada a la explotación agrícola de la tierra.

Liberal/individualista: Es consabido el signo liberal-individualista de la propiedad. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La propiedad es propiedad individual. Son muy escasas las propiedades colectivas tras la desamortización y muy escasas las propiedades nacionales o nacionalizadas.

Absoluta: absolutismo (siglos XVII y XVIII en Europa; consulte también la información respecto a la historia del derecho natural) de la propiedad: La propiedad llega hasta el cielo y hasta lo más profundo de la tierra. El propietario de un terreno es propietario de la superficie, entendiendo por superficie todo lo que está sobre o por encima de la tierra (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma digital de ciencias sociales y humanidades). Al mismo tiempo, y por la misma razón, el propietario del suelo se hace propietario de todo lo que aparece adherido al suelo.

La propiedad está fuertemente tutelada: Hay lo que puede llamarse una defensa del statu quo frente a la dinámica de las transformaciones económicas. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La protección del statu quo de la propiedad es perfectamente llamativa, incluso frente a aquellas actividades que pueden engendrar una creación de riqueza y de utilidad social.

La propiedad está sometida al libre comercio: La propiedad del Código civil es una propiedad sometida a un régimen de plena libertad de comercio. Se trata de suprimir las trabas y obstáculos que impidan su libre tráfico.

¿Te parece bien? ¿Se aplica esto a tus experiencias?

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Véase También