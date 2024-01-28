Photo by Farzad on Unsplash

Capital Intelectual

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Visualización Jerárquica de Capital intelectual

Empresa y Competencia > Gestión administrativa > Gestión Economía > Estructura económica > Economía > Economía del conocimiento Trabajo y Empleo > Administración y remuneración del personal > Administración del personal Empresa y Competencia > Gestión contable > Contabilidad > Contabilidad general > Activo inmaterial

El modelo de capital de conocimiento de la empresa multinacional

El modelo de capital de conocimiento de la empresa multinacional (modelo KC) incorpora las teorías de la inversión extranjera directa (IED) horizontal y vertical en un modelo de la Nueva Teoría del Comercio. El modelo de capital de conocimiento se utiliza entonces para explorar cómo la decisión de localización de las potenciales empresas multinacionales, sus decisiones de producción, la estructura (y el volumen) del comercio internacional, los precios de los factores y el bienestar dependen del tamaño relativo y absoluto del país, las dotaciones relativas de factores, las barreras comerciales y los costes de inversión. El término modelo de capital de conocimiento se deriva de la suposición de que las empresas multinacionales tienen una ventaja de propiedad en comparación con otras empresas debido a algún activo de conocimiento, como patentes, planos, procedimientos, nombres de marca, marcas comerciales o reputación. El capital de conocimiento tiene tres propiedades.

En primer lugar, su uso en las plantas es barato de separar geográficamente de su creación en la sede central (fragmentación).

En segundo lugar, la creación de capital de conocimiento requiere mucha mano de obra cualificada (intensidad de mano de obra cualificada).

En tercer lugar, una vez producido en la sede central, puede utilizarse en múltiples plantas dentro de la empresa (insumo conjunto). El modelo de capital de conocimiento considera la inversión extranjera directa como un flujo de conocimientos en forma de servicios de gestión e ingeniería, servicios financieros, reputación y marcas comerciales a través de las fronteras. De las características centrales del capital de conocimiento se derivan varias ventajas de localización que los países deben tener para atraer la inversión extranjera directa.

Compartir

Dado que la actividad de la sede es intensiva en mano de obra cualificada, mientras que la producción es intensiva en mano de obra no cualificada, los costes de los factores se reducen al mínimo ubicando las sedes en países con abundancia de mano de obra cualificada y las plantas en países con abundancia de mano de obra no cualificada, lo que motiva la inversión extranjera directa vertical.

Sin embargo, la separación de la producción de la sede requerirá el comercio de bienes a través de las fronteras para servir al mercado interno. Para evitar los costes comerciales, puede valer la pena producir localmente en varios lugares (IED horizontal).

Compartir

Dado que existen costes fijos a nivel de planta, además de los costes fijos a nivel de empresa, los mercados de los países anfitriones deben ser lo suficientemente grandes porque, de lo contrario, los beneficios derivados del ahorro de costes comerciales no cubrirían los costes fijos adicionales de la producción local en comparación con la exportación. Si un mercado extranjero es pequeño, puede ser óptimo para la empresa abstenerse de producir en el extranjero y exportar desde su país. Debido al capital de conocimiento, las empresas favorecen el control corporativo de las operaciones en el extranjero frente a la externalización.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Con la externalización internacional, el capital de conocimiento puede disiparse más rápidamente hacia los competidores (ventaja de internalización).

Descripción del modelo

En el modelo de capital de conocimiento estándar, hay dos países, dos factores de producción (mano de obra cualificada y no cualificada) y dos bienes homogéneos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los países difieren en sus dotaciones de factores.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La producción de un bien es perfectamente competitiva y está sujeta a rendimientos constantes a escala (sector competitivo).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La inversión extranjera directa sólo puede producirse en el segundo sector, que opera con rendimientos crecientes a escala, utilizando un proceso de producción de tres etapas (sector de rendimientos crecientes).

En la primera etapa, una empresa debe realizar algunos servicios de la sede central, como actividades de I+D, gestión, contabilidad o marketing, y se acumulan costes fijos a nivel de empresa.

En la segunda etapa, se incurre en costes fijos a nivel de planta.

En la etapa final, las empresas compiten en un mercado de bienes oligopolístico, eligiendo simultáneamente la oferta (competencia de Cournot).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los mercados están segmentados y parte del valor de las exportaciones se desperdicia (costes comerciales de iceberg) cuando se envían mercancías del sector de rendimientos crecientes a través de las fronteras. Suponiendo que las actividades de la sede son más intensivas en mano de obra cualificada en relación con la planta integrada y la producción final en el sector de rendimientos crecientes, que, a su vez, es más intensiva en mano de obra cualificada que la producción en el sector competitivo, pueden surgir tres tipos de empresas: En general, el pico de ventas de empresas afiliadas debido a la inversión extranjera directa vertical se produce cuando el país de origen es pequeño y la mano de obra relativamente cualificada es abundante. El pico de las ventas horizontales de las filiales se produce cuando ambos países son similares en tamaño y dotación relativa de factores.

Aspectos

Las empresas nacionales prevalecen cuando el país de origen es grande y la mano de obra cualificada es abundante.

Liberalización de la inversión extranjera directa, precios de los factores y bienestar

¿Cómo cambian la distribución de la renta de los factores y el bienestar de los países si la inversión extranjera directa se inhibe inicialmente y luego se libera? Dicha liberalización de la inversión extranjera directa aumenta la prima salarial de la mano de obra cualificada (la relación entre el salario pagado a la mano de obra cualificada y el pagado a la mano de obra no cualificada) del país con abundancia de mano de obra cualificada, porque la especialización en las sedes centrales, ya sea de tipo horizontal o vertical, desplaza la demanda de mano de obra hacia la mano de obra cualificada. Si las dotaciones relativas de factores son iguales en los dos países, la prima de los salarios cualificados aumentará, no obstante, cuando surja la inversión extranjera directa horizontal (con tamaños de países suficientemente similares), porque la inversión extranjera directa horizontal incurre en costes fijos para dos plantas en lugar de una, y los costes fijos serán intensivos en mano de obra cualificada.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La prima relativa de los salarios cualificados aumenta incluso en el país con abundancia de mano de obra no cualificada cuando la abundancia relativa es muy fuerte y el tamaño relativo del país es similar.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La razón es que las plantas de producción de la inversión extranjera directa vertical más intensiva en mano de obra cualificada del otro país empiezan a sustituir a las empresas del sector competitivo intensivo en mano de obra no cualificada, desplazando la demanda relativa de trabajo hacia la mano de obra cualificada. En cambio, cuando un país es muy pequeño y tiene abundante mano de obra no cualificada o muy grande y tiene abundante mano de obra cualificada, la inversión extranjera directa no es atractiva, y no cambian ni los tipos de empresas ni los precios relativos de los factores. Sólo un país grande con abundancia de mano de obra no cualificada experimentará una caída de la prima de los salarios cualificados, ya que las empresas nacionales son sustituidas por las filiales de las empresas extranjeras de inversión extranjera directa vertical, sustituyendo las sedes centrales con alta intensidad de mano de obra cualificada por actividades de producción con menor intensidad de mano de obra cualificada. En cuanto al bienestar, los países que pierden con la liberalización de las inversiones son principalmente los grandes, o algo más pequeños, y con una mano de obra muy cualificada.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La pérdida de bienestar se debe a la deslocalización de la producción del bien de rendimiento creciente en el país extranjero, mientras que las actividades de la sede central se aglomeran en el país.

En este caso, el bien de rendimiento creciente debe importarse con costes comerciales y la competencia en el mercado nacional entre los productores locales y los importadores es menos intensa, lo que aumenta los márgenes de beneficio. Tanto los costes comerciales como el aumento del margen de beneficio contribuyen al aumento del precio relativo del bien de rendimiento creciente, lo que disminuye la renta del consumidor y el bienestar. El bienestar de ambos países aumenta, por ejemplo, si los dos países son similares en tamaño y en dotación relativa de habilidades. Ambos países se benefician entonces del ahorro de costes comerciales y de la reducción de los precios de los productos gracias a la inversión extranjera directa horizontal, que debe compensar en exceso los costes fijos adicionales.

Compartir

De lo contrario, las empresas no elegirían la inversión extranjera directa horizontal.

Las empresas horizontales de inversión extranjera directa tienen en su sede central actividades vinculadas a la planta de origen y duplican la planta de producción nacional en el país de acogida. Estas empresas venden toda su producción a nivel local.

Las empresas de inversión extranjera directa vertical localizan mano de obra cualificada en servicios intensivos de la sede en el país de origen con abundancia de mano de obra cualificada y una actividad de producción relativamente intensiva en mano de obra no cualificada en el país de acogida con abundancia de mano de obra no cualificada. Aspectos Los afiliados extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) del tipo vertical exportan (parte de) su producción al país de origen.

Las empresas nacionales sólo producen en el país de origen y sirven a los mercados extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) mediante la exportación.

Evidencia empírica

La evidencia empírica sobre el modelo de capital de conocimiento es mixta.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Con los datos de entradas y salidas de inversión extranjera directa de Estados Unidos, Maskus y otros autores apoyan firmemente el modelo de capital de conocimiento, y descubren que las ventas de los afiliados aumentan con los ingresos totales de los países de acogida y de origen, con las diferencias de cualificación y con las similitudes de tamaño de los países.

Además, descubren que los países de origen, que son simultáneamente abundantes en mano de obra cualificada y pequeños, tienen mayores ventas de afiliaciones. Sin embargo, esos autores encuentran una relación negativa entre las ventas de las filiales y la abundancia de mano de obra cualificada en el país de origen cuando investigan la salida de la inversión extranjera directa de Estados Unidos únicamente.

Además, tales autores y otros no pueden demostrar que el modelo de capital de conocimiento favorezca un modelo horizontal en el que la inversión extranjera directa vertical se descarta por hipótesis. Otros investigadores reestiman primero los datos de Estados Unidos por separado en las observaciones con diferencias de cualificación negativas y positivas, y luego aplican los valores absolutos de las diferencias en las dotaciones de cualificación y el tamaño en regresiones agrupadas. Al encontrar que el aumento de las diferencias de cualificación -ya sean positivas o negativas- disminuye las ventas de empresas filiales, concluyen que este patrón es consistente sólo con la inversión extranjera directa horizontal y no con la inversión extranjera directa vertical, rechazando así el modelo de capital de conocimiento.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los primeros autores mencionados, en su respuesta, califican este hallazgo de inconsistente con cualquier modelo. Sin embargo, recientemente se han aportado algunas pruebas a favor de la inversión extranjera directa vertical en el modelo de capital de conocimiento. Algunos economistas recopilan datos sobre las ventas de empresas filiales de los países de origen que son pequeños y abundantes en mano de obra cualificada y los añaden a los datos de Estados Unidos para tener más observaciones en las que se espera una inversión extranjera directa vertical.

Además, definen la variable de cualificación relativa no como absoluta sino como distancia relativa, lo que da más peso a las grandes diferencias.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Luego obtienen en sus estimaciones la superficie típica del modelo de capital de conocimiento.

Extensión

Hay dos hechos estilizados que no se explican en el modelo estándar.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las ventas bilaterales de los afiliados están positivamente correlacionadas con los stocks de inversión extranjera directa, y hay más ventas y exportaciones bilaterales de los afiliados cuanto más similares son los países en tamaño. En resumen, el modelo de capital de conocimiento ofrece una rica descripción de los tipos de actividades emprendidas por las empresas multinacionales, incluida la inversión extranjera directa vertical y horizontal. El grado de apoyo empírico al modelo de capital de conocimiento está siendo objeto de debate, siendo la ampliación para incluir un tercer país la que actualmente resulta más prometedora. Datos verificados por: Brooks

Capital intelectual

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Capital intelectual

Véase la definición de Capital intelectual en el diccionario.

Características de Capital intelectual

Tema: empresa-y-competencia. Asunto: empresa-y-economia. Asunto: economia. Tema: trabajo-y-empleo.

¿Te parece bien? ¿Se aplica esto a tus experiencias?

Recursos

Traducción de Capital intelectual

Inglés: Intellectual capital Francés: Capital intellectuel Alemán: Intellektuelles Kapital Italiano: Capitale intellettuale Portugués: Capital intelectual Polaco: Kapitał intelektualny

Tesauro de Capital intelectual

Empresa y Competencia > Gestión administrativa > Gestión > Capital intelectual Economía > Estructura económica > Economía > Economía del conocimiento > Capital intelectual Trabajo y Empleo > Administración y remuneración del personal > Administración del personal > Capital intelectual Empresa y Competencia > Gestión contable > Contabilidad > Contabilidad general > Activo inmaterial > Capital intelectual

Véase También

Recursos intelectuales

dotación de factores e inversión extranjera directa; costes fijos e inversión extranjera directa; producción flexible; inversión extranjera directa (IED); teoría de la localización; acceso al mercado; tamaño del mercado e inversión extranjera directa; externalización/deslocalización; hipótesis de proximidad-concentración; costes comerciales e inversión extranjera directa; inversión extranjera directa vertical frente a horizontal Cognición, Conocimiento, Gestión de Proyectos, Guía de Ciencias Cognitivas, Crecimiento Empresarial, Industrias Basadas en el Conocimiento, sistemas de información