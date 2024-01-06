Bases de Datos de Propiedad Industrial

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Bases de datos de patentes para Libertad de Operación [en inglés: Freedom to Operate (FTO)]

Bases de datos gratuitas y premium

Al igual que con las bases de datos científicas, el equipo de libertad de operación necesita saber qué recursos están disponibles en relación con las bases de datos de patentes, tanto de libre acceso como de valor agregado premium, pay-per-view. El equipo de libertad de operación también debe saber el tipo de valor agregado para las bases de datos de pago por visión.

Luego se puede acceder a estas bases de datos según las necesidades específicas en las etapas clave de los análisis de libertad de operación. Por ejemplo, las bases de datos de patentes disponibles gratuitamente incluyen:

PTO [uspto.gov]

esp@cenet®

Y las bases de datos de patentes premium pay-per-view (con características de valor agregado) incluyen a Delphion, cuyas herramientas analíticas incluyen:

Citation Link crea mapas gráficos de referencias hacia adelante y hacia atrás.

La instantánea permite un rápido análisis en línea de sus resultados utilizando gráficos de barras.

PatentLab-II admite el análisis fuera de línea de resultados con gráficos 3D y tablas.

La agrupación realiza análisis lingüístico basado en palabras clave.

El árbol corporativo facilita la búsqueda de nombres de Asignados específicos.

Y las herramientas de productividad de Delphion incluyen:

El extracto de datos exporta campos bibliográficos clave en formatos comunes.

Los archivos de trabajo guardan, organizan, anotan y comparten listas personalizadas de patentes.

Búsquedas guardadas guarda consultas para búsquedas de uso frecuente.

Alertas te avisa automáticamente de las actualizaciones.

PDF Express descargas masivas de hasta 500 archivos PDF

Funciones de pago por visión, valor agregado

Para propósitos de ilustración, algunas de las características de valor agregado de Delphion que lo distinguen de PTO o esp@cenet se discuten aquí. Si bien los sitios gratuitos de investigación de patentes pueden proporcionar registros de patentes, no ofrecen las herramientas analíticas y de productividad necesarias para dar sentido a los datos en esos registros.

Las siguientes son algunas de las características clave de Delphion que pueden hacer de este servicio basado en tarifas la elección correcta en el momento correcto en el análisis de libertad de operación. En lugar de presentar solo un registro de patentes, el registro de visualización principal en Delphion es una vista integrada que proporciona una recopilación cruzada de información sin la necesidad de realizar consultas adicionales.

Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

Incluido en la vista integrada son:

Información familiar que muestra los países en los que se protege una invención.

El título y el resumen del Índice de Patentes Mundiales de Derwent (DWPI, por sus siglas en inglés) escrito en inglés con términos claros, concisos y específicos de la industria.

Referencias accesibles al estado de la técnica de patentes y no patentes.

Hipervinculación extensa a una variedad de información relacionada, incluidas definiciones de los campos contenidos en la vista integrada

Delphion ofrece búsqueda de pago por uso de la base de datos DWPI de valor agregado, que cubre 13 millones de invenciones únicas y tiene un sistema jerárquico único de codificación que permite una mayor precisión y precisión en la búsqueda.

Idea

Los datos DWPI se pueden utilizar en la mayoría de las herramientas analíticas y de productividad de Delphion.

La herramienta analítica Delphion Snapshot crea gráficos de barras rápidos y fáciles de leer que permiten un resumen de los datos bibliográficos clave, y luego un mayor refinamiento de esos resúmenes.

Aspectos

Los archivos de trabajo de Delphion permiten guardar conjuntos de resultados o grupos de patentes que deben revisarse para futuras referencias. Uno puede compartir fácilmente estos archivos de trabajo con colegas, lo que permite una colaboración mundial. Y también se pueden usar herramientas analíticas, como Instantáneas, para realizar análisis adicionales de estos grupos de registros seleccionados a mano.

Compartir

Delphion le permite al usuario guardar consultas de uso frecuente, Eliminando así la necesidad de reconstruirlos cada vez. Esto ahorra tiempo y disminuye la posibilidad de que se produzcan errores en las consultas.

Las búsquedas guardadas se pueden configurar para que se ejecuten automáticamente, avisando a uno de los resultados de búsqueda.

Data Extract exporta más de 50 campos bibliográficos clave en formatos diseñados para su uso en otras aplicaciones populares. El estado legal de la familia informa sobre el estado legal actual de los miembros de la familia de la invención que se está examinando, lo que significa que no es necesario buscar individualmente a cada miembro de la familia para conocer la visión general de la protección en cada jurisdicción.

Delphion, como parte de la familia de soluciones IP de Thomson Scientific, ofrece todas las ventajas de trabajar con una compañía mundial, incluida una infraestructura robusta y una red de soporte, interoperabilidad con otras soluciones de Thomson Scientific. Autor: Williams, 2007

Información sobre patentes farmacéuticas

Un producto / invención farmacéutica tiene, además de las herramientas y recursos de búsqueda de patentes estándar enumerados anteriormente, sus propios materiales de recursos de patentes. Estos incluyen el Orange Book, el Merck Index y los "zapatos" físicos reales en el PTO.

El Libro Naranja

El Libro Naranja, es un documento publicado por la FDA disponible en papel y en formato electrónico que enumera todos los medicamentos aprobados por la FDA con cualquier patente relacionada. El Libro naranja contiene medicamentos aprobados con equivalencia terapéutica, así como las fechas de caducidad de las patentes sobre moléculas terapéuticas pequeñas y sobre indicaciones y composiciones aprobadas. El Libro naranja está disponible como una edición impresa, encuadernada, completa con una cubierta naranja o en línea.

El índice de Merck

El índice Merck enumera patentes y publicaciones sobre medicamentos y reactivos más antiguos.67 Está disponible como edición impresa o en línea.

"PTO shoes"

Cuando se trabaja con un producto / invención farmacéutica, una búsqueda manual de los "zapatos" en el PTO puede ser prudente.69 Se trata de una búsqueda física real de papel, dentro de los zapatos: las cajas que contienen patentes de la técnica anterior. Esto a veces es necesario debido a las diferencias en la nomenclatura utilizada por varios redactores de patentes, diferencias que podrían no ser fácilmente identificadas y resueltas en búsquedas electrónicas.

Otros Elementos

Por lo tanto, bajo ciertas circunstancias, la búsqueda de calzado físico es una medida adicional de la diligencia debida. Autor: Williams, 2007

Bases de Datos y Herramientas de Búsqueda de Propiedad Industrial

Databases de Patentes- Publicamente Accessibles

Incluyen las siguientes:

esp @ cenet: La Oficina Europea de Patentes (EPO). Busca en la base de datos del PE las solicitudes de patentes publicadas por la OEP y la OMPI en los últimos 24 meses. Y, busque en la base de datos mundial (o global) información sobre solicitudes de patentes publicadas de más de 80 países y regiones diferentes. esp @ cenet® posee datos sobre 60 millones de patentes de 81 países.

Búsqueda de patentes de Google. La Búsqueda de patentes de Google cubre la colección completa de patentes que pone a disposición la USPTO, desde las patentes emitidas en la década de 1790 hasta las publicadas a mediados de 2006. Con la misma tecnología que utiliza la Búsqueda de libros de Google, Google ha convertido la base de datos de imágenes completa de las patentes de EE. UU. en un formato que es fácil de buscar. Al igual que con la búsqueda web de Google, clasificamos los resultados de las patentes según su relevancia para una consulta de búsqueda determinada. Utilizamos varias señales para evaluar qué tan relevante es cada patente para la consulta de un usuario, y determinamos nuestros resultados de forma algorítmica.

Ámbito de las patentes: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Este servicio le permite buscar cerca de 1,5 millones de solicitudes de patentes internacionales (PCT o WO), ver la información y los documentos más recientes disponibles en la Oficina Internacional y obtener el estado de presentación nacional de los países miembros del PCT.

Base de datos de patentes: Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO). Busque patentes emitidas en EE. UU. (Texto completo desde 1976, imágenes de página completa desde 1790) y solicitudes de patente en EE. UU. (Publicadas desde el 15 de marzo de 2001). El sitio web también proporciona una gama de recursos adicionales útiles.

Lente de patente: CAMBIA. Busque el texto completo de más de 8 millones de documentos de patente de EE. UU., Europa, Australia y la OMPI, incluidos su estado y sus homólogos en hasta 60 países. Cubre todas las clasificaciones de tecnología para solicitudes de patentes de EE. UU. Y patentes, y se está expandiendo de las ciencias de la vida a todas las clasificaciones para otras jurisdicciones.

Patents: Community of Science (COS). Una base de datos bibliográfica completa que contiene registros de cada uno de los 2.6 millones de patentes de EE. UU. emitidas desde 1975.

PatentStorm. PatentStorm ofrece patentes de la Oficina de Patentes de EE. UU., Incluida la búsqueda de patentes en texto completo. Hoy, tenemos todas las patentes desde enero de 1990 en adelante. PatentStorm es una compañía hermana de Storming Media, una compañía con sede en Washington, DC que hace que la información del gobierno federal de los Estados Unidos sea más accesible.

Register Plus: Oficina Europea de Patentes (EPO). El Register Plus es el lugar para averiguar si se ha otorgado o no una solicitud de patente europea (examine más sobre estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Registra los pasos del procedimiento de concesión de patentes europeas a medida que la solicitud pasa. Los usuarios pueden incluso llamar imágenes de la correspondencia entre la OEP y el solicitante de la patente (o el abogado de patentes).

La base de datos de patentes de SurfIP cubre EE. UU., PE, Singapur, China, Canadá, OMPI / PCT, Taiwán, Reino Unido, Corea y Tailandia creada por IPEXL bajo contrato de la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur. Incluye características adicionales Patent Maps y IP Parade donde los propietarios de IP / tecnología pueden evaluar, explotar y comercializar su IP.

India BigPatents. El sistema de búsqueda basado en la India realiza una búsqueda de texto completo en todos los campos en toda la base de datos de todas las aplicaciones y patentes. Se encuentran disponibles búsquedas de solicitantes, búsquedas de patentes emitidas y búsquedas por fecha de publicación.

Bases de datos de patentes de la OMPI en diferentes países. Ver en su web enlaces a las bases de datos de patentes independientes de 32 países y regiones diferentes.

Otros sitios web que ofrecen software de patente útil. La oficina de patentes europea ofrecía esta información, pero ya no lo hace.

Bases de datos de patentes - Por Suscripción / Basadas en Tarifas

Entre estas bases de datos se incluyen:

Delphion (Thomson), que brinda acceso a colecciones de patentes y opciones de búsqueda en todo el mundo, y que ya se ha descrito más arriba.

Derwent World Patents Index® (Thomson). La base de datos más completa de documentos de patentes de valor agregado global publicada. 1.5 millones de documentos de patentes se agregan a la base de datos cada año de 41 autoridades emisoras de patentes. El equipo de 350 editores especializados evalúa, clasifica e indexa estos documentos para proporcionar resúmenes concisos del idioma inglés, que se pueden buscar y entender fácilmente. A partir de junio de 2007, la base de datos contiene 15.5 millones de registros que cubren 33.07 millones de documentos de patente.

Dialog (Thomson). Las bases de datos de propiedad intelectual de Dialog incluyen datos de derechos de autor de EE. UU., Marcas comerciales de 14 países más la Comunidad Europea y la OMPI, cuatro millones de imágenes de marcas registradas, marcas japonesas en inglés, más de 15 millones de patentes que abarcan 60 países, patentes de procesos comerciales de EE. UU. Y solicitud de patente coreana con resúmenes en inglés.

Get-the-Patent. Entrega documentos completos de patentes de varias páginas directamente a su escritorio, impresora o buzón de correo electrónico. Este archivo en línea incluye patentes de la USPTO, EPO, OMPI (PCT), Austria, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Japón, España y Suiza, así como historiales de archivos de EE. UU.

M-CAM. Una firma global de servicios financieros de propiedad intelectual y derechos (IP&R) y activos intangibles (IA) de servicios completos. Proporcionalos sistemas técnicos y financieros que permiten a los mercados públicos y privados buscar, analizar y usar IP&R e IA para transacciones reguladas en banca, valores, seguros, inversiones públicas y adquisición de tecnología y tecnología.

MicroPatent (Thomson). Una fuente líder de información de patentes y marcas en línea. Al combinar tecnología avanzada con la información IP más completa y actualizada, MicroPatent ofrece una solución completa de propiedad intelectual, ya sea en la búsqueda en línea, la entrega de documentos, el análisis de patentes, el historial de archivos o la asistencia de búsqueda profesional.

Nerac. Nerac es una empresa de investigación y asesoramiento para empresas que desarrollan productos y tecnologías innovadores. Proporcionando servicios personalizados de investigación, análisis y asesoramiento, lo ayudamos a impulsar la innovación de productos a través del análisis competitivo oportuno, la identificación de tecnologías y oportunidades emergentes, las estrategias de propiedad intelectual, los requisitos de cumplimiento y más.

PatBase (MineSoft). PatBase es una base de datos de patentes con capacidad de búsqueda que cubre más de 28 millones de familias de patentes con información histórica que se remonta a principios del siglo XX. Desarrollado en asociación con Minesoft Ltd y RWS Group, PatBase ofrece una gran cantidad de características innovadoras. Servicio de búsqueda de texto completo, búsqueda de citas, alertas PatBase ahora ofrece más de 10 millones de documentos de búsqueda de texto completo de las autoridades de patentes de EE. UU., EP, PCT, GB, DE y FR. Un mapa de visitas y un análisis de palabras clave en contexto ayudan a los usuarios en el examen de documentos. PatBase también ofrece búsquedas de citas que permiten a los usuarios navegar a través de patentes y documentos sin patentes citados en publicaciones de EE. UU., EP y WO. Un servicio de alerta, que proporciona a los clientes informes actualizados sobre sus criterios de búsqueda, está disponible semanalmente o mensualmente.

PatentCafe. La tecnología de motor de búsqueda de patentes semánticas y una aplicación de software de gestión de propiedad intelectual y de investigación de patentes escalable y modular se basan en una base de datos de patentes internacional integrada.

QPat (Questel). Questel le permite realizar búsquedas altamente sofisticadas en la colección más extensa de bases de datos de patentes, cada una de las principales autoridades de patentes y proveedores de información del mundo.

LexisNexis

Esta última, LexisNexis, incluye cuatro servicios diferentes:

LexisNexis® PatentOptimizer ™: desarrolle solicitudes de patentes internamente consistentes, concisas y bien adaptadas, y analice y analice en línea las patentes emitidas.

Global IP Law Service: proporciona una cobertura completa de las leyes internacionales, regionales y nacionales relacionadas con patentes, marcas comerciales, modelos de utilidad y diseños industriales.

Soluciones LexisNexis® de patentes y marcas registradas: el servicio ReedFax entrega copias de documentos originales de patentes, marcas y patentes japonesas, traducidas en EE. Los servicios incluyen Historial de archivos, Búsqueda de arte anterior y Traducciones manuales.

LexisNexis TotalPatent: una nueva solución de investigación, recuperación y análisis diseñada con la colección más amplia y profunda de contenido específico de patentes disponible en cualquier lugar.

Bases de datos de variedades vegetales

Aquí se incluye: Oficina de Protección de Variedades Vegetales (PVPO) de los EE. UU. - Estado de la búsqueda de bases de datos de acceso público y copias escaneadas de los certificados de PVP emitidos por el PVPO del Departamento de Agricultura de los EE. UU.; una base de datos actualizada mensualmente. Base de datos de variedades de plantas de la UPOV (en CD-ROM).

Idea

Los datos sobre variedades de plantas de los miembros contribuyentes de la Unión y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (que representan alrededor de 300,000 documentos) están disponibles en el sistema de búsqueda de UPOV-ROM.

La gran mayoría de estos documentos están relacionados con los fitomejoradores.

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Derechos o listados nacionales en los miembros de la unión.

Bases de datos de marcas

Incluyen los siguientes:

CTM-ONLINE: Oficina de Armonización de la UE en el Mercado Interior, Marcas y Diseños, (Community Trademark Online). La Oficina de Armonización promueve y gestiona las marcas y los diseños dentro de la Unión Europea. Lleva a cabo procedimientos de registro de títulos de propiedad industrial de la Comunidad y mantiene registros públicos de estos títulos. CTM-ONLINE proporciona un acceso rápido a la información sobre solicitudes de marcas comunitarias y marcas comunitarias, que se actualiza diariamente.

Base de datos de marcas japonesas. La Biblioteca digital japonesa de propiedad industrial mantiene una base de datos en línea de 1.8 millones de marcas registradas y más de 400,000 aplicaciones de marcas registradas.

Búsqueda exprés (marca registrada) de Madrid Express (OMPI). La base de datos de Madrid Express incluye todos los registros internacionales que están actualmente vigentes o han caducado en los últimos seis meses (examine más sobre estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Refleja la situación del Registro Internacional de Marcas al 08/10/2007. También incluye datos relativos a solicitudes internacionales y designaciones posteriores que han sido recibidas por la Oficina Internacional pero que aún no se han registrado en el registro internacional de marcas.

TESS: Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de EE. UU., Sistema de Búsqueda Electrónica de Marcas Registradas. TESS contiene más de 4 millones de marcas registradas de EE. UU.

Bases de datos de orígenes geográficos

Se incluye:

Búsqueda estructurada de Lisboa (OMPI). La base de datos de Lisbon Express contiene información sobre todas las denominaciones de origen inscritas, de conformidad con el Acuerdo de Lisboa para la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, en el registro internacional que lleva la Oficina Internacional de la OMPI.

Base de datos de origen y registro (DOOR) (UE). El proyecto de base de datos de origen y registro (DOOR) apoya la política de calidad de los productos agrícolas al proporcionar un moderno sistema de TI para la difusión de datos públicos con respecto a las DOP registradas (Denominaciones de origen protegidas), IGP (Indicaciones Geográficas Protegidas) y TSG (Especialidades Tradicionales Garantizadas).

Bases de datos de conocimientos tradicionales

La opción más conocido es "Conocimientos tradicionales en línea" [Traditional Knowledge Online]. Este portal está diseñado como una base de datos de información sobre los conocimientos tradicionales disponibles en Internet.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La investigación reveló que, aunque hay una gran cantidad de material disponible en Internet relacionado con varios aspectos de los conocimientos tradicionales, estos no están disponibles en un lugar de forma sistemáticamente clasificada. Este portal proporciona solo una clasificación y una breve descripción del contenido, pero la información relacionada con cualquier tema es proporcionada por los proveedores de contenido. El alcance de este portal se limita a facilitar el acceso al contenido generado por otros y no proporciona contenido original.

Bases de datos IP específicas de la industria

En este caso, se suele utilizar:

Base de datos de propiedad intelectual de PIPRA (recurso de propiedad intelectual pública para la agricultura): esta base de datos en línea se estableció para monitorear (vigilar) (vigilar) y publicitar, de forma continua, la información de estado de las 45 instituciones miembros de PIPRA. Propiedades intelectuales de la biotecnología agrícola. La base de datos de PI para la agricultura de PIPRA permite a las instituciones miembros contratar de manera efectiva parte de su tecnología a través de una mayor exposición de su disponibilidad. Además, esta base de datos puede proporcionar una rica fuente de información sobre accesibilidad de patentes para todas las organizaciones que buscan libertad para operar en biotecnología agrícola.

La Búsqueda Electrónica del Libro Naranja aprobó medicamentos por patente, con evaluaciones de equivalencia terapéutica. Corriente hasta agosto de 2007.

En materia de registros de innovación, la opción predominante suele ser Honey Bee Network.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Honey Bee Network es una red de conocimiento que aumenta la innovación de base. Ha resultado en una base de datos que contiene más de 70,000 presentaciones sobre innovaciones y conocimientos tradicionales de toda la India.

Bases de datos de transferencia de tecnología y licencias

Aquí hay un buen número. Estas son las opciones más comunes:

BirchBob Realice, con búsquedas en más de 40,000 licencias de tecnología en Technology Market Search.

Idea Trade Network. Idea Trade Network (ITN) es un foro mundial (o global) único y galardonado que permite a las empresas e individuos obtener licencias, comprar o vender ideas, nuevas invenciones, así como patentes y marcas comerciales. Una división de GCCI y líder pionero en la industria, la misión de Idea Trade Network es vincular el ingenio de los innovadores con inversionistas, fabricantes y empresas de comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) de ideas que tienen la experiencia y los recursos para comercializar nuevas ideas a nivel mundial. Actualmente, las propiedades intelectuales por un valor de más de $ 1.2 mil millones están a la venta en Idea Trade Network.

KnowledgeExpress (UTEK). KnowledgeExpress ofrece un servicio de información completamente gratuito para promover o buscar perfiles y tecnologías con licencia de organizaciones de todo el mundo.

Pharmalicensing. Pharmalicensing es el principal recurso global en línea para asociaciones, licencias y desarrollo de negocios dentro de la industria de ciencias de la vida y biofarmacéutica. Sus servicios exclusivos complementan y mejoran la actividad de desarrollo de negocios en todo el proceso de elaboración de acuerdos, desde la búsqueda de socios hasta la realización del acuerdo. Las bases de datos de licencias proporcionan, dicen, acceso actualizado a oportunidades de licencias de tecnología en todo el mundo.

Sristi. Technologies se origina a partir de innovaciones de base en la India disponibles para otorgar licencias a nivel nacional e internacional.

TechEx. Una fuente para localizar tecnologías con licencia para su uso por parte de los departamentos de propiedad intelectual, licencias y desarrollo comercial. Obtenido de cientos de universidades e institutos de investigación de todo el mundo, TechEx proporciona el acceso más completo y actualizado a las innovaciones más avanzadas y las tecnologías globales.

UVentures.com. sirve para conectar a aquellos que buscan tecnologías de ciencia física de vanguardia con las principales universidades e instituciones de investigación que están desarrollando estas innovaciones. UVentures.com es un mercado robusto para nuevas tecnologías universitarias y proporciona una fuente vital de oportunidades de adquisición de tecnología para compañías interesadas en encontrar innovaciones en ciencias físicas, nanotecnología, química, ingeniería e informática.

Yet2.com. Ofrece una amplia gama de servicios de valor agregado y personalizados para enumerar y comercializar sus tecnologías y necesidades tecnológicas, al mantener nuestro mercado en línea de tecnología para licencias, conocimientos disponibles y necesidades tecnológicas, y proporcionar servicios consultivos para evaluar su cartera. Compartir De propiedad intelectual.

Autor: Williams, 2009

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