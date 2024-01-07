Photo by Farzad on Unsplash

Aviso

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Introducción al Arrival Notice

Concepto de Arrival Notice en el ámbito del comercio exterior y otros afines: Aviso de Llegada.

Significado Alternativo

Notificación de la entidad transportadora al consignatario una vez que un embarque ha llegado.

Introducción a Advice of Shipment

Concepto de Advice of Shipment en el ámbito del comercio exterior y otros afines: Aviso de Embarque,

Significado Alternativo

Notificación de que un embarque ha ocurrido con detalles de empaque, ruta de transporte, etc. (una copia de factura u otro documento puede ser incluida).

Aviso

Aviso en Derechos de Autor o de la Propiedad Industrial

Signo o notificación formal que se coloca en ciertos artículos y representa o reproduce un derecho de propiedad intelectual. Por ejemplo, la inclusión de la palabra "patente" o su abreviatura, "Pat.", junto con el número de la patente, en un artículo patentado que haya fabricado el tenedor de dicha patente o sus concesionarios. El aviso estatutario formal del registro de marcas comerciales de los Estados Unidos es un símbolo formado por una R encerrada en un círculo (R), "Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.", o bien, "Registered in U.S. Patent and Trademark Office".

Deja un comentario

Muchas firmas usan avisos informales de marcas registradas, como "Brand", "TM", "Trademark", "SM" o "Service Mark", junto a las palabras u otros símbolos considerados como marcas susceptibles de protección.

El aviso de derechos de autor es un símbolo formado por la letra C encerrada en un círculo (C), o bien, la palabra "Copr." o "Copyright", el nombre del dueño de los derechos de autor y el año de la primera publicación.