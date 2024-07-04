Emprender

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Salvador Lorca 📚
Oct 14, 2024

La especialización es para los insectos.

Todo el mundo debería poder hacer de todo.

No creo en este modelo de intentar centrar tu vida en una sola cosa.

Tienes una sola vida.

Haz todo lo que tengas que hacer.

-Naval Ravikant

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Salvador Lorca 📚
Jul 12, 2024

"El marido y la mujer que abren otra tienda de delicatessen u otro restaurante mexicano en el suburbio estadounidense sin duda asumen un riesgo. ¿Pero son empresarios? Lo único que hacen es lo que se ha hecho muchas veces antes. Apuestan por la creciente popularidad de comer fuera en su zona, pero no crean ni una nueva satisfacción ni una nueva demanda de los consumidores. Visto desde esta perspectiva, seguramente no son emprendedores aunque la suya sea una nueva empresa. McDonald's, sin embargo, sí fue emprendedor. No inventó nada, desde luego. Su producto final era lo que cualquier restaurante americano decente había producido años atrás. Pero al aplicar conceptos y técnicas de gestión (preguntándose qué es el "valor" para el cliente), estandarizando el "producto", diseñando procesos y herramientas, y basando la formación en el análisis del trabajo a realizar y estableciendo después las normas que requería, McDonald's mejoró drásticamente el rendimiento de los recursos y creó un nuevo mercado y un nuevo cliente. Esto es espíritu empresarial".

- Peter F. Drucker (Innovación y espíritu empresarial)

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Por supuesto, sigue adelante.

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